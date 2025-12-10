Фігурант "Міндічгейту" Миронюк відвідував будівлю ДБР

У ДБР встановили факт перебування фігурантів "Міндічгейту" у будівлі Бюро.

Про це під час засідання ТСК заявив керівник Управління внутрішнього контролю ДБР Богдан Чобіток, інформує Цензор.НЕТ.

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Так, ДБР провело перевірку з метою з'ясувати причетність працівників Бюро до злочинної діяльності фігурантів "Міндічгейту".

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"За результатом проведених слідчих дій встановлено факт перебування фігурантів в адмінбудівлі центрального апарату ДБР.

Ми встановили мету, логіку, підстави та предмет обговорення з яких вони відвідували приміщення. Встановлено коло осіб, з якими вони спілкувалися", - сказав він.

Більш вичерпну та змістовну відповідь було надано голові ТСК - Ярослав Железняку.

Керівник органу досудового розслідування ДБР, керівник головного слідчого управління Дмитро Мірковець під час засідання розповів подробиці.

У ДБР додали, що жоден зі співробітників органу поки не притягнутий до дисциплінарної відповідальності.

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Подробиці

27 днів тому було розпочато розслідування, щоб встановити інформацію про отримання хабаря працівниками ДБР за надання інформації про перебіг розслідування у провадженнях щодо "Енергоатому" та інших кейсів.

Також перевіряли факти тиску на окремих посадових осіб ДБР, проведення обшуків на замовлення.

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"Станом на сьогодні проведено понад 90 слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку фактів можливого отримання неправомірної вигоди, впливу на працівників ДБР та інших протиправних дій.

Допитано 47 свідків, це не тільки представники ДБР, а також інші особи, які фігурують у матеріалах, озвучених в ЗМІ", - сказав Мірковець.

ДБР встановило факт відвідування членами злочинної групи приміщення Бюро та мету, а також особу працівника та керівника його підрозділу. Вони надали для огляду мобільний телефон, в якому зафіксовано листування із учасником злочинної групи, яка містить робочий характер.

Вже повідомлено про підозру декільком особам.

Мірковець підтвердив, що Ігор Миронюк ("Рокет") відвідував ДБР.

"У нього відбувалося спілкування зі слідчим в рамках провадження. Мета спілкування - встановлення обставин, чи відома йому інформація та інші відомості, які становлять інтерес для розслідування. Тому що кримінальне провадження стосується особи, яка була його підлеглою за часів роботи у Фонді держмайна", - пояснив він.

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Міндічгейт

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