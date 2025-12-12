Перевірку щодо можливого збору довідок "аналітиками БЕБ" для фігурантів "Міндічгейту" розпочали одразу, - Цивінський

Керівник БЕБ Олександр Цивінський прокоментував інформацію про можливу причетність працівників БЕБ до збору "досьє" для учасників справи "Міндічгейту".

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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Що сказав очільник БЕБ?

"Перше: ми розпочали перевірку за цим фактом одразу, як тільки ця інформація була оприлюднена.

Друге: ми скерували проактивно на НАБУ запит, щоб отримати від них конкретні відомості про ці довідки. Щоб ми могли перевірити і бази даних, і внутрішні комунікації, щоб з’ясувати, чи була у нас така інформація, чи ні.

Звичайно, якщо хтось щось робив не зовсім правильно, він, напевно, вживав заходів, аби приховати це. Але якщо наші аналітики заходили у бази даних під своїми логінами та отримували якусь інформацію щодо будь-кого з вказаних осіб, то ця історія буде дуже детально вивчена", - пояснив він.

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Цивінський зазначив, що якщо це робив працівник БЕБ, то це одна процедура, а якщо ні, то взаємодіятимуть із НАБУ.

Директор БЕБ запевнив, що також взаємодіятимуть із нардепом Железняком, на якого також збирали "досьє" фігуранти "Міндічгейту".

"І якщо тут щодо будь-кого з громадян – журналістів, депутатів, чиновників – збиралася інформація, ми будемо кожний такий факт відпрацьовувати. Це – репутація інституції", - додав він.

Повний текст інтерв'ю із директором БЕБ Олександром Цивінським для Цензор.НЕТ читайте тут.

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Що передувало?

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч зібрав понад 500 "досьє" на детективів НАБУ, нардепів, міністрів та журналістів.

Нардеп Ярослав Железняк заявив, що досьє, знайдені в офісі Міндіча, містили службову інформацію з обмеженим доступом та дані із закритих реєстрів, які могли отримати лише правоохоронні органи. Він наголосив, що форма документів, таблиць і розділів повністю збігається зі стандартами, якими користувався аналітичний відділ БЕБ у попередньому складі.

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