РУС
Новости Миндичгейт
754 18

59% украинцев, знающих о "Миндичгейте", считают Зеленского ответственным за коррупцию, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Отвечает ли Зеленский за Миндичгейт? Что говорят украинцы?

77% украинцев знают о расследовании "Миндичгейта". 59% считают, что президент Владимир Зеленский несет личную ответственность за коррупционные действия Миндича.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

В то же время достаточно много слышали об этом и понимают - 35%. Остальные - 42% - что-то слышали, но не имеют целостного представления, отметили социологи.

При этом почти каждый четвертый респондент (22%) ответил, что они ничего не слышали об этом расследовании.

Отношение к расследованию

Также респондентам, которые знают о расследовании, задавали дополнительные вопросы.

Так, 71% тех, кто осведомлен об операции "Мидас", утверждают, что расследование является обоснованным и упомянутые коррупционные действия скорее всего действительно имели место.

В то же время 15% считают расследование сомнительным и направленным на оказание давления на высшее руководство государства. Еще 15% не смогли определиться с ответом.

Ответственность Зеленского

Также среди тех, кто знает о расследовании, 59% считают, что президент Зеленский несет личную ответственность за коррупционные действия совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича.

Не считают президента лично ответственным - 30%. Еще 11% не смогли определиться со своим мнением.

Методология

Опрос проводился 26 ноября - 13 декабря 2025 года. Всего было опрошено 1000 респондентов.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

Миндичгейт

Автор: 

Зеленский Владимир (23034) опрос (2995) КМИС (367) Миндич Тимур (166)
Топ комментарии
+6
А хто ж? - це ж він повитягував таких "потужних" менеджерів на світ Божий
показать весь комментарий
18.12.2025 13:44 Ответить
+6
"....При цьому майже кожен четвертий респондент (22%) відповів, що вони нічого не чули про це розслідування..." - оце дятли, де вони живуть ці 22%
показать весь комментарий
18.12.2025 13:47 Ответить
+5
41% належить до секти Оннічєгонєзнал
показать весь комментарий
18.12.2025 13:51 Ответить
А хто ж? - це ж він повитягував таких "потужних" менеджерів на світ Божий
показать весь комментарий
18.12.2025 13:44 Ответить
Ось https://www.youtube.com/watch?v=Ezqg0q6-KGg ТУТ дещо веселіше. Про коломойську флешку.
показать весь комментарий
18.12.2025 14:23 Ответить
Зеленський омобисто очолив банду злодюг і називається
він ,,ЗеленськоГейт" !!
Тому вся відповідальність за корупцію в нашій краіні
лежить на Зеленському !!
показать весь комментарий
18.12.2025 14:35 Ответить
Тю, це і горобці вже знають. Але 73% про це не чули...
показать весь комментарий
18.12.2025 14:39 Ответить
"....При цьому майже кожен четвертий респондент (22%) відповів, що вони нічого не чули про це розслідування..." - оце дятли, де вони живуть ці 22%
показать весь комментарий
18.12.2025 13:47 Ответить
В ЗЕЛЕНОЙ ДЯТЛАНДИИ
показать весь комментарий
18.12.2025 13:51 Ответить
Там , где много РОЗОВЫХ ФЛАМИНГО
показать весь комментарий
18.12.2025 13:52 Ответить
Вони живуть біля телевізора, який включений цілий день на марахвоні...
показать весь комментарий
18.12.2025 14:15 Ответить
ось в цьому випадку вимикання електроенергії може зіграти позитивну роль...
показать весь комментарий
18.12.2025 14:20 Ответить
це зедовбойоби. навіть якщо зе насре їм на голову, вони будуть його любити
показать весь комментарий
18.12.2025 14:25 Ответить
тут 2 варіанти! зеля або дурень якщо не бачив що відбувається або співучасник! в обох випадкам нам не потрібен президент дурник чи ворюга!
показать весь комментарий
18.12.2025 13:49 Ответить
41% належить до секти Оннічєгонєзнал
показать весь комментарий
18.12.2025 13:51 Ответить
Тобто, 59% вважають, що Зеленський ВИНЕН в корупції, але 63% ПІДТРИМУЮТЬ Зеленського. І то все за опитуваннями того ж самого КМІС!
59+63=? мало б бути 100, але ж не сходиться чомусь... Чи може я арифметики не знаю...
Бо ж, якщо винен, то яка ж підтримка? А якщо підтримують, то ж які звинувачення?
Чи то все якась масова шизофренія? Як почалось в 19-му так і не проходить?
показать весь комментарий
18.12.2025 13:52 Ответить
невиліковно...
показать весь комментарий
18.12.2025 14:27 Ответить
Яка така відповідальність, він же вождь
показать весь комментарий
18.12.2025 13:55 Ответить
Хто ж так гарно платить КМІС за подібні "опитування"? Ну в принципі зрозуміло ж що платить той, хто почав передвиборчу компанію і дуже хоче в Президенти України.
показать весь комментарий
18.12.2025 14:00 Ответить
І що? Спектакль зі звільненням Єрмака пройшов успішно. Він залишається директором країни, його люди в уряді не звільнені, в Енергоатомі ті самі, в ОПі ті самі, спілкування між Зе і Є на тому самому рівні. Зате нарід щасливий і хвалить Зе за успішну боротьбу з корупцією.
показать весь комментарий
18.12.2025 14:28 Ответить
 
 