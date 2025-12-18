59% украинцев, знающих о "Миндичгейте", считают Зеленского ответственным за коррупцию, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

77% украинцев знают о расследовании "Миндичгейта". 59% считают, что президент Владимир Зеленский несет личную ответственность за коррупционные действия Миндича.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

В то же время достаточно много слышали об этом и понимают - 35%. Остальные - 42% - что-то слышали, но не имеют целостного представления, отметили социологи.

При этом почти каждый четвертый респондент (22%) ответил, что они ничего не слышали об этом расследовании.

Отношение к расследованию

Также респондентам, которые знают о расследовании, задавали дополнительные вопросы.

Так, 71% тех, кто осведомлен об операции "Мидас", утверждают, что расследование является обоснованным и упомянутые коррупционные действия скорее всего действительно имели место.

В то же время 15% считают расследование сомнительным и направленным на оказание давления на высшее руководство государства. Еще 15% не смогли определиться с ответом.

Ответственность Зеленского

Также среди тех, кто знает о расследовании, 59% считают, что президент Зеленский несет личную ответственность за коррупционные действия совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича.

Не считают президента лично ответственным - 30%. Еще 11% не смогли определиться со своим мнением.

Методология

Опрос проводился 26 ноября - 13 декабря 2025 года. Всего было опрошено 1000 респондентов.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

Миндичгейт

