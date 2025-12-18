59% украинцев, знающих о "Миндичгейте", считают Зеленского ответственным за коррупцию, - КМИС. ИНФОГРАФИКА
77% украинцев знают о расследовании "Миндичгейта". 59% считают, что президент Владимир Зеленский несет личную ответственность за коррупционные действия Миндича.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В то же время достаточно много слышали об этом и понимают - 35%. Остальные - 42% - что-то слышали, но не имеют целостного представления, отметили социологи.
При этом почти каждый четвертый респондент (22%) ответил, что они ничего не слышали об этом расследовании.
Отношение к расследованию
Также респондентам, которые знают о расследовании, задавали дополнительные вопросы.
Так, 71% тех, кто осведомлен об операции "Мидас", утверждают, что расследование является обоснованным и упомянутые коррупционные действия скорее всего действительно имели место.
В то же время 15% считают расследование сомнительным и направленным на оказание давления на высшее руководство государства. Еще 15% не смогли определиться с ответом.
Ответственность Зеленского
Также среди тех, кто знает о расследовании, 59% считают, что президент Зеленский несет личную ответственность за коррупционные действия совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича.
Не считают президента лично ответственным - 30%. Еще 11% не смогли определиться со своим мнением.
Методология
Опрос проводился 26 ноября - 13 декабря 2025 года. Всего было опрошено 1000 респондентов.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
він ,,ЗеленськоГейт" !!
Тому вся відповідальність за корупцію в нашій краіні
лежить на Зеленському !!
59+63=? мало б бути 100, але ж не сходиться чомусь... Чи може я арифметики не знаю...
Бо ж, якщо винен, то яка ж підтримка? А якщо підтримують, то ж які звинувачення?
Чи то все якась масова шизофренія? Як почалось в 19-му так і не проходить?