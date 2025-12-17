Коломойский об остановке "Миндичгейта": НАБУ, возможно, договорилось с Зеленским

Игорь Коломойский во время судебного заседания отказался называть организатора схемы о коррупции в энергетике, известной как "Миндичгейт". Он также предположил, почему НАБУ остановило публикацию "пленок Миндича".

Заявление о Миндичгейте

Он уклонился от ответа на вопрос, могут ли президент Владимир Зеленский или экс-руководитель ОП Андрей Ермак быть организаторами "Миндичгейта":

"Много кандидатов... Но я не могу вмешиваться в то, что расследует НАБУ. Считаете, что Зеленскому или Ермаку больше нечем заняться? Они там общаются с Трампом и параллельно, что, Миндичем интересуются?"

По его словам, он "не может давить на НАБУ".

"Пленки Миндича"

По мнению Коломойского, НАБУ могло остановить публикацию записей из операции "Мидас" из-за "междусобойчика" и договоренности с Зеленским.

"Выпустили этих же детективов (речь идет о Руслане Магамедрасулове и его отце. - Ред.). Может, это часть договоренностей...Поэтому я не знаю, что [НАБУ] там делает, чем занимается. Может, они хотели только Ермака выгнать и на этом остановились", - добавил он.

Миндичгейт

