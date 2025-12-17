Коломойский об остановке "Миндичгейта": НАБУ, возможно, договорилось с Зеленским
Игорь Коломойский во время судебного заседания отказался называть организатора схемы о коррупции в энергетике, известной как "Миндичгейт". Он также предположил, почему НАБУ остановило публикацию "пленок Миндича".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Заявление о Миндичгейте
Он уклонился от ответа на вопрос, могут ли президент Владимир Зеленский или экс-руководитель ОП Андрей Ермак быть организаторами "Миндичгейта":
"Много кандидатов... Но я не могу вмешиваться в то, что расследует НАБУ. Считаете, что Зеленскому или Ермаку больше нечем заняться? Они там общаются с Трампом и параллельно, что, Миндичем интересуются?"
По его словам, он "не может давить на НАБУ".
"Пленки Миндича"
По мнению Коломойского, НАБУ могло остановить публикацию записей из операции "Мидас" из-за "междусобойчика" и договоренности с Зеленским.
"Выпустили этих же детективов (речь идет о Руслане Магамедрасулове и его отце. - Ред.). Может, это часть договоренностей...Поэтому я не знаю, что [НАБУ] там делает, чем занимается. Может, они хотели только Ермака выгнать и на этом остановились", - добавил он.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Чи Малюк захоче себе далі топити підтримкою того ж РИГОгнепркурора Кравченка та й усієї МІНДІЧмафії чи буде відмиватися тим же Бєнєй? А я на це навіть чекала від Малюка - він точно не младой самозакоханий Буданов а хитрий розумний жучара ...
Як назвав Швець команда Зятьок-Вітьок від США та Чебурек від України на домовлялках з сьогоднішнім ФБР - то АБСОЛЮТНА!!!прокремлівська складова тиску на результати угоди про зупинення війни...
маленьки три єтажні вілли у франції італії и.т.д.
Можемо навіть припустити, що ЄС в курсі, що здав вовка за це рішення після тьорок Умєрова з ФСБ...
Цікаво, наскільки й про Україну буде сьогодні звернення Трампа до нації?
Беня,мабуть,думає:"Пригрів змію на грудях"
Де він був,коли погодився на фінансове і інформаційне забезпечення рос.проекту?
Як поступово МАРОДЕРНЯ ставала більш РИГІВСЬКОЮ ... Навіть Тимоха Тіамашенко з мафії Дніпра потихеньку пішов в тінь , а як сидів- як сидів!!! по ліву руку Умєрова ( по-праву Арахамка) на зрадницькому стамбульському безрезультатному договрняку на початку вторгнення.
Ось один з прикладів - новина вересня 2022р
Розкрадання гуманітарки: Кирило Тимошенко вказує на Єрмака
статя на сайті centre.tv
саме як заступник Єрмака Тимошенко, людина Бєні й Єрмак поступово віддалялися , й Єрмак його потурив з ОПУ