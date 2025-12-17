РУС
Коломойский об остановке "Миндичгейта": НАБУ, возможно, договорилось с Зеленским

Коломойский о Миндичгейте

Игорь Коломойский во время судебного заседания отказался называть организатора схемы о коррупции в энергетике, известной как "Миндичгейт". Он также предположил, почему НАБУ остановило публикацию "пленок Миндича".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Заявление о Миндичгейте

Он уклонился от ответа на вопрос, могут ли президент Владимир Зеленский или экс-руководитель ОП Андрей Ермак быть организаторами "Миндичгейта":

"Много кандидатов... Но я не могу вмешиваться в то, что расследует НАБУ. Считаете, что Зеленскому или Ермаку больше нечем заняться? Они там общаются с Трампом и параллельно, что, Миндичем интересуются?"

По его словам, он "не может давить на НАБУ".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Без Ермака президент остался без рук", - Коломойский

"Пленки Миндича"

По мнению Коломойского, НАБУ могло остановить публикацию записей из операции "Мидас" из-за "междусобойчика" и договоренности с Зеленским.

"Выпустили этих же детективов (речь идет о Руслане Магамедрасулове и его отце. - Ред.). Может, это часть договоренностей...Поэтому я не знаю, что [НАБУ] там делает, чем занимается. Может, они хотели только Ермака выгнать и на этом остановились", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мы на той стадии Миндичгейта, когда привыкаем, что Ермак не сядет, - Николов. ВИДЕО

Миндичгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС продлил срок действия обязанностей экс-вице-премьера Чернышова

Автор: 

НАБУ (4789) Коломойский Игорь (1816) Миндич Тимур (166)
При всій моїй ненависті до коломойських, схоже на те!
показать весь комментарий
17.12.2025 17:56 Ответить
Коломойський організатор і бенефіціар всіх цих схем за спиною у Президента. Це люди Коломойського на якого оформлені частки Коломойського у всіх бізнесах, навіть у Квартал 95. Ну хто повірить що Квартал випускали на каналах Коломойського і сам Коломойський не був власником Кварталу 95?
показать весь комментарий
17.12.2025 17:59 Ответить
"За спиною презедента" - кращий жарт на сьогодні!
показать весь комментарий
17.12.2025 18:01 Ответить
А Ви думаєте Зеленському повідомляли скільки вони заробили на відкатах? Це ж така нація яка обманює і кидає найближчих родичів та партнерів.
показать весь комментарий
17.12.2025 18:04 Ответить
Ну звісно не повідомляли. Він і сам може дивиться цифірки у себе на рахунках
показать весь комментарий
17.12.2025 18:10 Ответить
Якщо не був повідомлений, тоді він таки да, ЛОХ.
показать весь комментарий
17.12.2025 18:24 Ответить
могло бути інакше???хтось вірить в самостійність та принциповість цих контор ???
показать весь комментарий
17.12.2025 17:57 Ответить
Та ну нах! - шось цей злодюга **********
показать весь комментарий
17.12.2025 17:59 Ответить
То воНо на нарах чи на Канарах? Щось багато тявкає.
показать весь комментарий
17.12.2025 17:59 Ответить
Воно типу за ґратами у Малюка .
Чи Малюк захоче себе далі топити підтримкою того ж РИГОгнепркурора Кравченка та й усієї МІНДІЧмафії чи буде відмиватися тим же Бєнєй? А я на це навіть чекала від Малюка - він точно не младой самозакоханий Буданов а хитрий розумний жучара ...
показать весь комментарий
17.12.2025 18:09 Ответить
НАБУ в руслі договрняків Умєрова в ФБР - а може не слід все одразу видавати тому ж США? уточню- саме цьому сьогоднішнбьму адвокату Трампа керівнику ФБР ...

Як назвав Швець команда Зятьок-Вітьок від США та Чебурек від України на домовлялках з сьогоднішнім ФБР - то АБСОЛЮТНА!!!прокремлівська складова тиску на результати угоди про зупинення війни...
показать весь комментарий
17.12.2025 18:03 Ответить
...а з іншого боку чи НАБУ під контролем ФБР не здає головні масштаби результатів своїх розслідувань саме туди для тиску на Чебурекокоамнду ...
показать весь комментарий
17.12.2025 18:05 Ответить
хтось або щось показало ФБР плівки на НАБУ ті що (під контролем ФБР) ..... на звідки у них люксові авто, квартирки у ЖК у Києві в престижних районах, таких як Печерськ та урядовий квартал, і на кшталт Linden Luxury Residences, PecherSKY, Illinsky House, Klovskyi Descent 7A
маленьки три єтажні вілли у франції італії и.т.д.
показать весь комментарий
17.12.2025 18:27 Ответить
На кожного вітька знайдеться свій великий товстий болт порішали капітуляцію з чебуреком в обмін на амністію і розслабили булки трохи передчасно. Не тільки зельоні презервативи такі розумні
показать весь комментарий
17.12.2025 18:07 Ответить
Але одночасно з цим новина непогана - ЄС та США домовилися узаконювати парламентами гарантії для України .
Можемо навіть припустити, що ЄС в курсі, що здав вовка за це рішення після тьорок Умєрова з ФСБ...
Цікаво, наскільки й про Україну буде сьогодні звернення Трампа до нації?
показать весь комментарий
17.12.2025 18:14 Ответить
Точно,чужі гроші зтирили, а на Коломойського звернули.
Беня,мабуть,думає:"Пригрів змію на грудях"
показать весь комментарий
17.12.2025 18:03 Ответить
Цей Коломойський став занадто проникливим.
Де він був,коли погодився на фінансове і інформаційне забезпечення рос.проекту?
показать весь комментарий
17.12.2025 18:03 Ответить
Впливовість Міндіча виросла саме після того як кремль вбив Омано- Патрушевим впливовість Бєні...
Як поступово МАРОДЕРНЯ ставала більш РИГІВСЬКОЮ ... Навіть Тимоха Тіамашенко з мафії Дніпра потихеньку пішов в тінь , а як сидів- як сидів!!! по ліву руку Умєрова ( по-праву Арахамка) на зрадницькому стамбульському безрезультатному договрняку на початку вторгнення.

Ось один з прикладів - новина вересня 2022р
Розкрадання гуманітарки: Кирило Тимошенко вказує на Єрмака
статя на сайті centre.tv
показать весь комментарий
17.12.2025 18:28 Ответить
https://centr.tv/10159-rozkradannja-gumanitarki-kirilo-timoshenko-vkazuye-na-yermaka.html

саме як заступник Єрмака Тимошенко, людина Бєні й Єрмак поступово віддалялися , й Єрмак його потурив з ОПУ
показать весь комментарий
17.12.2025 18:33 Ответить
А домовлятися там є чим...
показать весь комментарий
17.12.2025 18:18 Ответить
Він мабуть і на в'язницю погодився, щоб залягти на дно, до потрібного часу. Він наче за гратами, а сам факт, що йому дозволяють так вільно поводитися, говорить про те, що та в'язниця більше схожа на прикриття....
показать весь комментарий
17.12.2025 18:20 Ответить
😊 Я ж писав, що якщо випустять Магамедрасулова з батьком, а тим паче - Гусарова, то іе означатиме, що НАБУ із Зєлєнскім домовились. Питання лише, чи було оговорено якісь терміни чи справа зарухається після зміни влади.
показать весь комментарий
17.12.2025 18:28 Ответить
Це все -- один кагал.
показать весь комментарий
17.12.2025 18:32 Ответить
Не НАБУ. Зеленский домовився з Трампом. Все підписує, тільки хай НАБУ та САП сліпнуть-глухнуть.
показать весь комментарий
17.12.2025 18:34 Ответить
хто такий зеленський ? 🤡 коломойськомосковського кагалу...але НАБУ , шо ви так задешево продалися ?!!! і кому , тому хто грає судьбою України в наперсткі ?!!! собаки ви невдобні !!! ...
показать весь комментарий
17.12.2025 18:35 Ответить
 
 