Мы на той стадии Миндичгейта, когда привыкаем, что Ермак не сядет, - Николов. ВИДЕО
Журналист-расследователь Юрий Николов заявил, что общество вступает в опасную фазу привыкания и постепенного забвения коррупционного скандала "Миндичгейт".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Николов отметил, что сейчас общественное внимание постепенно рассеивается, а со временем количество людей, которые будут задавать вопросы правоохранительным органам, будет уменьшаться:
"Мы находимся на той стадии Миндичгейта, когда переходим к привыканию, нормализации и забвению того, с чего начинали. Пройдет еще несколько недель до стадии послепраздников, еще какое-то количество вещей произойдет, и скандал пойдет еще дальше. Кто-то будет помнить об этом и спрашивать: "НАБУ, а где подозрение Ермаку?".
Но таких людей будет становиться все меньше, они будут переключаться на новые проблемы, а потом придет весна — солнышко выглянет. Уже и не такая страшная война будет казаться кому-то".
Отсутствие активных процессуальных действий со стороны НАБУ и САП может привести к худшему сценарию — полному сворачиванию дела без последствий для ключевых фигурантов. Власть также может воспользоваться ситуацией для политического реванша, считает журналист.
"К сожалению, мы сейчас на стадии забвения. И если НАБУ и САП не проснутся от своей летаргии, в которую они сейчас погрузились, то может быть худший сценарий, когда Зеленский встанет, отряхнется и, как Кравченко, скажет: "а я всех помню, кто меня шатал и приду к каждому".
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Люди захистили НАБУ і САП, натомість ці два "антикорупціонери" забули поо людей і їх вимоги.
Ермак-так,ніпричому до міндічгейту-виходить.
Слуга не призначає тому іншого,щоби ерма повернути.
Випустили трохи пару,з участю самого набу?
Но теперь уже под НАБУ
С требованием расследовать коррупцию президента
На думку ......
усі Крупи за ними
усі вонкоми борісови за крупою стоять
На думку ......
усі вони нотаріально завіряли ХАБАР від 1$ до ОДИН МЛН. ДОЛАРІВ
Бо Державність зруйнована.
Або перегони на камазах, як тікав янукович
Або Всеохоплююча Коліївщина...