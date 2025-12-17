Мы на той стадии Миндичгейта, когда привыкаем, что Ермак не сядет, - Николов. ВИДЕО

Журналист-расследователь Юрий Николов заявил, что общество вступает в опасную фазу привыкания и постепенного забвения коррупционного скандала "Миндичгейт".

Николов отметил, что сейчас общественное внимание постепенно рассеивается, а со временем количество людей, которые будут задавать вопросы правоохранительным органам, будет уменьшаться:

"Мы находимся на той стадии Миндичгейта, когда переходим к привыканию, нормализации и забвению того, с чего начинали. Пройдет еще несколько недель до стадии послепраздников, еще какое-то количество вещей произойдет, и скандал пойдет еще дальше. Кто-то будет помнить об этом и спрашивать: "НАБУ, а где подозрение Ермаку?".

Но таких людей будет становиться все меньше, они будут переключаться на новые проблемы, а потом придет весна — солнышко выглянет. Уже и не такая страшная война будет казаться кому-то".

Отсутствие активных процессуальных действий со стороны НАБУ и САП может привести к худшему сценарию — полному сворачиванию дела без последствий для ключевых фигурантов. Власть также может воспользоваться ситуацией для политического реванша, считает журналист.

"К сожалению, мы сейчас на стадии забвения. И если НАБУ и САП не проснутся от своей летаргии, в которую они сейчас погрузились, то может быть худший сценарий, когда Зеленский встанет, отряхнется и, как Кравченко, скажет: "а я всех помню, кто меня шатал и приду к каждому".

