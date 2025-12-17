РУС
Мы на той стадии Миндичгейта, когда привыкаем, что Ермак не сядет, - Николов. ВИДЕО

Журналист-расследователь Юрий Николов заявил, что общество вступает в опасную фазу привыкания и постепенного забвения коррупционного скандала "Миндичгейт".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Николов отметил, что сейчас общественное внимание постепенно рассеивается, а со временем количество людей, которые будут задавать вопросы правоохранительным органам, будет уменьшаться:

"Мы находимся на той стадии Миндичгейта, когда переходим к привыканию, нормализации и забвению того, с чего начинали. Пройдет еще несколько недель до стадии послепраздников, еще какое-то количество вещей произойдет, и скандал пойдет еще дальше. Кто-то будет помнить об этом и спрашивать: "НАБУ, а где подозрение Ермаку?".

Но таких людей будет становиться все меньше, они будут переключаться на новые проблемы, а потом придет весна — солнышко выглянет. Уже и не такая страшная война будет казаться кому-то".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Николов о коррупции в энергетике: У фигурантов изъяли доллары в упаковке американских банков, это обостряет интерес следователей США

Отсутствие активных процессуальных действий со стороны НАБУ и САП может привести к худшему сценарию — полному сворачиванию дела без последствий для ключевых фигурантов. Власть также может воспользоваться ситуацией для политического реванша, считает журналист.

"К сожалению, мы сейчас на стадии забвения. И если НАБУ и САП не проснутся от своей летаргии, в которую они сейчас погрузились, то может быть худший сценарий, когда Зеленский встанет, отряхнется и, как Кравченко, скажет: "а я всех помню, кто меня шатал и приду к каждому".

Читайте также: Россияне контролируют украинские облэнерго благодаря Зеленскому и Татарову, - Николов

Миндичгейт

Автор: 

Юрий Николов (119) Ермак Андрей (1465)
Топ комментарии
+10
Який міндічгейт? Це справжнісінький ЗЕлингейт! Навіщо прикриватися евфемізмами?
показать весь комментарий
17.12.2025 17:36 Ответить
+5
Так то і дурню зрозуміло ,якщо сяде дєрьмак ,то слідом за ним сяде зєля ,а він цього ніколи не допустить.
показать весь комментарий
17.12.2025 17:37 Ответить
+2
На жаль , журналіст Ніколов прав на 100% !
показать весь комментарий
17.12.2025 17:38 Ответить
Який міндічгейт? Це справжнісінький ЗЕлингейт! Навіщо прикриватися евфемізмами?
показать весь комментарий
17.12.2025 17:36 Ответить
Абсолютно вірно !!
показать весь комментарий
17.12.2025 17:39 Ответить
Як не сяде то помре. Он Коломойський сидить собі тихенько під охороною, щоб його путін не вбив.
показать весь комментарий
17.12.2025 17:57 Ответить
"ришелье" Зегевары точно сядет. Вариантов немало, от Кипра до ЮАР. Будет сидеть в шезлонге, попивая мохито...
показать весь комментарий
17.12.2025 17:36 Ответить
Так то і дурню зрозуміло ,якщо сяде дєрьмак ,то слідом за ним сяде зєля ,а він цього ніколи не допустить.
показать весь комментарий
17.12.2025 17:37 Ответить
На жаль , журналіст Ніколов прав на 100% !
показать весь комментарий
17.12.2025 17:38 Ответить
Ви праві. Приємно чиати правдиве повідомлення про те хто ж саме буде винний в цьому.
Люди захистили НАБУ і САП, натомість ці два "антикорупціонери" забули поо людей і їх вимоги.
показать весь комментарий
17.12.2025 17:45 Ответить
А хто дотнього сів? Тож так, давно час звикнути НАБУ, САП, ВАКС нікого зі своїх пілопічних не посадить, ....бо не мпє такої мети і немали. Головне отримати владу всіх шаниажувати заради влади кураторів і власного доброботу. Це реальність як вона є.
показать весь комментарий
17.12.2025 17:42 Ответить
якщо Ніколов "знає" про "злочини" Єрмака, чому істерить в інтернеті, а не пише заяву до НАБУ?
показать весь комментарий
17.12.2025 17:44 Ответить
Аищо він має написати, якщо НАБУ і САП оголосили, що в них є все для пред'явоення підозри всім фігурантам міндічгейту і алібабізму, але не пред'являють, бо як вявилось, ще щось вивчають.
показать весь комментарий
17.12.2025 17:48 Ответить
Тільки могила.
показать весь комментарий
17.12.2025 17:45 Ответить
А я от думаю, що ото "забування" тієї справи та "розсіювання уваги населення" досить легко повернути. Варто тільки один фактик маленький оприлюдинити. Бо журншлюшки, що про це діло писали, його старанно обходили. Чому? Можна тільки здогадуватися.
показать весь комментарий
17.12.2025 17:45 Ответить
Невже чекають самосуду?
показать весь комментарий
17.12.2025 17:49 Ответить
Спортивна риболовля - спіймати ... і випустити
показать весь комментарий
17.12.2025 17:50 Ответить
Втеча Міндіча була прорахована ще з серіалу "слуга народу".
Ермак-так,ніпричому до міндічгейту-виходить.
Слуга не призначає тому іншого,щоби ерма повернути.
Випустили трохи пару,з участю самого набу?
показать весь комментарий
17.12.2025 17:50 Ответить
Не буде покарано нікого, це і дебілу зрозуміло
показать весь комментарий
17.12.2025 17:52 Ответить
надеюсь хоть наши внуки доживут до того моменат где суды и правоохранительные органы работают без пинаний под зад от общества.
показать весь комментарий
17.12.2025 18:00 Ответить
Значит снова надо выходить с картонками
Но теперь уже под НАБУ
С требованием расследовать коррупцию президента
показать весь комментарий
17.12.2025 18:04 Ответить
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОСОБИСТО обіцяв САДЖАТИ В ТЮРМУ ЗА ОДНУ ГРИВНЮ ХАБАРА. Чого тоді чекати за ХАБАР В ОДИН МЛН. ДОЛАРІВ? Шибениці??? // «ЮРЧЕНКО ОБОВ'ЯЗКОВО БУДЕ СИДІТИ В ТЮРМІ - Зеленський. На думку президента, якщо "людина взяла хоч якийсь хабар, ХОЧ ГРИВНЮ - вона повинна сидіти". Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Юрченко, якому https://zn.ua/POLITICS/deputatu-jurchenko-objavili-podozrenie.html#_blank НАБУ оголосило підозру в хабарництві, обов'язково буде сидіти в тюрмі. Про це президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу у Львівській області, передає http://interfax.com.ua/#_blank Інтерфакс-Україна. "Я дуже радий, що знайшли першого хабарника. Хоча я знаю, що багато хабарників серед чиновників, особливо, чесно кажучи, в областях, на місцях. Я РАДИЙ, ЩО ЗАТРИМАЛИ ЛЮДИНУ, ЯКА В ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", який завжди говорив, що він такий чесний і порядний. Сьогодні йому вручила підозра генеральна прокурорка, він її отримав, і обов'язково сяде в тюрму. Тому що очищення влади ми повинні робити, починати з себе, дивитися в очі людям", - вважає він. Президент додав, що до влади люди спочатку приходять "ввічливі і чесні, але міцності їм не вистачає". Щодо Юрченка Зеленський сказав, що це "приклад людини, міцності якого вистачило на один рік". Президент запевнив, що "так буде з кожною людиною, яка бере хабарі", незалежно від партійної приналежності і суми неправомірної вигоди. На думку Зеленського, якщо "людина взяла якусь хабар, хоч гривню - він повинен сидіти"». ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ, 2020, 17.09 - https://zn.ua/ukr/POLITICS/jurchenko-obovjazkovo-bude-siditi-v-tjurmi-zelenskij.html#_blank https://zn.ua/ukr/POLITICS/jurchenko-obovjazkovo-bude-siditi-v-tjurmi-zelenskij.html
показать весь комментарий
17.12.2025 18:06 Ответить
усі 49 інвалідів-прокурорів вже стоять перед СІЗО

На думку ......
усі Крупи за ними
усі вонкоми борісови за крупою стоять
На думку ......
усі вони нотаріально завіряли ХАБАР від 1$ до ОДИН МЛН. ДОЛАРІВ
показать весь комментарий
17.12.2025 18:36 Ответить
Хронічний розмовний жанр. Він же - п****ж...
показать весь комментарий
17.12.2025 18:09 Ответить
Да никто не сядет,это очевидно.
показать весь комментарий
17.12.2025 18:18 Ответить
Ніхто не сяде...
Бо Державність зруйнована.
Або перегони на камазах, як тікав янукович
Або Всеохоплююча Коліївщина...
показать весь комментарий
17.12.2025 18:28 Ответить
Птсали якась жінка вкрала в аптеці ліків на 6 тисяч сяде на 4 роки, а двушка на мацкву на скільки тягне??
показать весь комментарий
17.12.2025 18:29 Ответить
 
 