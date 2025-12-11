РУС
Новости Коррупция в энергетике
3 597 28

Россияне контролируют украинские облэнерго благодаря Зеленскому и Татарову, - Николов

Татаров и Зеленский позволяют россиянам контролировать облэнерго

Россияне сохранили контроль над украинскими облэнерго, в частности, благодаря Олегу Татарову.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Николов рассказал, что Минюст два года назад подал иск в ВАКС о национализации облэнерго в Черновцах, Ровно, Житомире и Кировоградской области, поскольку их акции записаны на россиян. Среди них даже жена российского бизнесмена Евгения Гинера.

"Но судятся как-то так, что до сих пор не отобрали. И облэнерго продолжают сливать тем владельцам данные о своей деятельности. Есть ли во время войны и обстрелов данные в облэнерго, которые не нужно знать рашистам?" - отметил он.

Николов процитировал слова предпринимателя Мстислава Скоробогатова, который был привлечен к этому суду:

Дело в том, что Минюст поставлен в условия, когда украинская власть левой рукой забирает российское имущество, а правой - в лице Государственного бюро расследований - всячески блокирует эти решения, не предоставляя Минюсту полной информации о длительной системной преступной деятельности на территории Украины структуры ОПГ "лужниковские" финансово-промышленной группы VS Energy...

Начальником службы безопасности "лужниковских" в Украине является Виталий Иванович Яценко. Бывший сотрудник следственных органов МВД, который в 2013-2014 годах по команде тогдашнего заместителя начальника Главного следственного управления Министерства внутренних дел Олега Татарова непосредственно участвовал в репрессиях участников "Революции достоинства".

У Татарова, который сейчас занимает высокую должность заместителя главы Офиса Президента, с Виталием Яценко прямая связь и давние дружеские отношения, я бы сказал, что родственные отношения. И, фактически, именно Яценко за счет своих связей сегодня тактически, а не стратегически, "крышует" россиян и, самое главное, их украинских приспешников в Киеве, блокируя полноценное возвращение активов "лужниковских" нашему государству. А ГБР, как мы знаем, полностью под контролем Татарова. Вот почему с нашими украинскими "гнидами" ничего не происходит.

"Вот так. Зеленский уже уволил Ермака. Пойдет ли президент чистить дальше свою конюшню, в которой продолжают господствовать такие гниды?" - подытожил Николов.

Автор: 

облэнерго (136) россия (98329) Юрий Николов (116) Татаров Олег (373)
Топ комментарии
+6
Після підписання капітуляції та фактичного знищення України, як суверенної та незалежної держави, Зеля зразу втече до себе додому в Ізраїль, як це зробив його друг міндіч, а сирський втече на свою батьківщину рашку до своєї родини, ще й героя рашки отримає з рук пуйла.
показать весь комментарий
11.12.2025 13:32 Ответить
+5
Я не зрозумів? Татаров ще й досі не на нарах а в жОПі?
показать весь комментарий
11.12.2025 13:30 Ответить
+4
Нічого нового.Оманський завжди працював на раху.Для України лише тупі відосики з чужими текстами
показать весь комментарий
11.12.2025 13:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Я не зрозумів? Татаров ще й досі не на нарах а в жОПі?
показать весь комментарий
11.12.2025 13:30 Ответить
Треба ж комусь відстрілювати чеченців в Києві.
показать весь комментарий
11.12.2025 14:02 Ответить
Недавно была новость что в Украине куча крипты. Скорее всего эта крипта это русская крипта замаскированная под украинскую.
Короче, Украина криптоколония России. И это позор.
показать весь комментарий
11.12.2025 13:30 Ответить
зелений скот про це не чув
показать весь комментарий
11.12.2025 13:37 Ответить
Федоров...
показать весь комментарий
11.12.2025 13:44 Ответить

показать весь комментарий
11.12.2025 13:31 Ответить
Я так розумію, що Татаров ще не дозрів до "непотрібного баласту", щоб Зеленський скинув його з свого дери(гадюко)*****? Тому і тримає його в якості наступного цапа відбувайла?
показать весь комментарий
11.12.2025 13:31 Ответить
І це дивно, бо він ніколи не був настільки близьким, як Алібаба...
показать весь комментарий
11.12.2025 13:33 Ответить
Ви так добре обізнані з ступенем близькості в цьому трикутнику? А ну ж бо розкажіть по-секркту!
показать весь комментарий
11.12.2025 14:00 Ответить
Нічого нового.Оманський завжди працював на раху.Для України лише тупі відосики з чужими текстами
показать весь комментарий
11.12.2025 13:32 Ответить
Після підписання капітуляції та фактичного знищення України, як суверенної та незалежної держави, Зеля зразу втече до себе додому в Ізраїль, як це зробив його друг міндіч, а сирський втече на свою батьківщину рашку до своєї родини, ще й героя рашки отримає з рук пуйла.
показать весь комментарий
11.12.2025 13:32 Ответить
73% розумово цнотливих сподівалися знайти шоколад у змоскаленій квартальній дупі.
показать весь комментарий
11.12.2025 13:32 Ответить
показать весь комментарий
11.12.2025 13:33 Ответить
Порошенко, што ти надєлал!!!?
показать весь комментарий
11.12.2025 13:33 Ответить
А нарід думав, що Зеля викине всю кацапську наволоч, яка керує Україною, і стане керувати сам, запросивши незалежних спеціалістів? Та ні він, ні його шобло ніколи чужого, а тим паче незалежного, в керівництво не допустять. Бо не те, що красти не зможуть, а й сядуть, якщо не встигнуть втекти.
показать весь комментарий
11.12.2025 13:37 Ответить
Мені сподобалось,як вумному наріту втюхали героя боневтіка .Це ж наскільки побрібно бути дурними?
показать весь комментарий
11.12.2025 13:39 Ответить
Якщо нарід таке думав то він безнадійно тупий
показать весь комментарий
11.12.2025 13:42 Ответить
Народ думав, а ти коли останній раз? Якщо не подобається Україна валі в ху....лостан
показать весь комментарий
11.12.2025 13:57 Ответить
"Думав" народ?Чим?Задницею?
показать весь комментарий
11.12.2025 14:01 Ответить
Останній потужний менеджер зеленського!
показать весь комментарий
11.12.2025 13:38 Ответить
Тобто підари керують обленерго,заробляють на обл енерго,підозрюю що і на відновленні зароблять,і укрвлада ще допомогу для,відновлення обленерго просить?Норм.Але зе нєвіноватий.То вме єрмак.І татарова єрмак досі не дозволяє звільнити.
показать весь комментарий
11.12.2025 13:41 Ответить
Саме так, ПІД@РИ! Хто знає, як важко приєднатись до електромережі - зрозуміє.
показать весь комментарий
11.12.2025 13:45 Ответить
Чи піде? Наївне питання. Вілповідь на нього в порівнянні доходів від квитків на 95 квартал і коштів сплачених цим обленерго жителями ледь не пів-України.
показать весь комментарий
11.12.2025 13:42 Ответить
Татаров причаївся, сидить тихо. Мабуть хоче пересидіти кіпіш.
показать весь комментарий
11.12.2025 13:48 Ответить
Довго прийдется ліквідовуватьи наслідки клоунади московських клоунів.
показать весь комментарий
11.12.2025 13:49 Ответить
Европейские лидеры стоят горой за зелёную жопу, получается они тоже кремлёвские агенты?
показать весь комментарий
11.12.2025 14:02 Ответить
Я не юрист, но щось пригадую що публікації в пресі є заявою для порушення кримінальної справи
показать весь комментарий
11.12.2025 14:03 Ответить
Зелена мафія пустила сюду свої липкі і смердючі щупальця, 90 ті нікуди не зникали...коли народ почне вішати цих "смотрящих" тоді щось змінеться
показать весь комментарий
11.12.2025 14:05 Ответить
 
 