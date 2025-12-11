Россияне контролируют украинские облэнерго благодаря Зеленскому и Татарову, - Николов
Россияне сохранили контроль над украинскими облэнерго, в частности, благодаря Олегу Татарову.
Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Николов рассказал, что Минюст два года назад подал иск в ВАКС о национализации облэнерго в Черновцах, Ровно, Житомире и Кировоградской области, поскольку их акции записаны на россиян. Среди них даже жена российского бизнесмена Евгения Гинера.
"Но судятся как-то так, что до сих пор не отобрали. И облэнерго продолжают сливать тем владельцам данные о своей деятельности. Есть ли во время войны и обстрелов данные в облэнерго, которые не нужно знать рашистам?" - отметил он.
Николов процитировал слова предпринимателя Мстислава Скоробогатова, который был привлечен к этому суду:
Дело в том, что Минюст поставлен в условия, когда украинская власть левой рукой забирает российское имущество, а правой - в лице Государственного бюро расследований - всячески блокирует эти решения, не предоставляя Минюсту полной информации о длительной системной преступной деятельности на территории Украины структуры ОПГ "лужниковские" финансово-промышленной группы VS Energy...
Начальником службы безопасности "лужниковских" в Украине является Виталий Иванович Яценко. Бывший сотрудник следственных органов МВД, который в 2013-2014 годах по команде тогдашнего заместителя начальника Главного следственного управления Министерства внутренних дел Олега Татарова непосредственно участвовал в репрессиях участников "Революции достоинства".
У Татарова, который сейчас занимает высокую должность заместителя главы Офиса Президента, с Виталием Яценко прямая связь и давние дружеские отношения, я бы сказал, что родственные отношения. И, фактически, именно Яценко за счет своих связей сегодня тактически, а не стратегически, "крышует" россиян и, самое главное, их украинских приспешников в Киеве, блокируя полноценное возвращение активов "лужниковских" нашему государству. А ГБР, как мы знаем, полностью под контролем Татарова. Вот почему с нашими украинскими "гнидами" ничего не происходит.
"Вот так. Зеленский уже уволил Ермака. Пойдет ли президент чистить дальше свою конюшню, в которой продолжают господствовать такие гниды?" - подытожил Николов.
Короче, Украина криптоколония России. И это позор.