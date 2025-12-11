Росіяни контролюють українські обленерго завдяки Зеленському і Татарову, - Ніколов

Росіяни зберегли контроль над українськими обленерго, зокрема, завдяки Олегу Татарову.

Про це у Фейсбуці повідомив журналіст Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Ніколов розповів, що Мін'юст два роки тому подав позов до ВАКС щодо націоналізації обленерго в Чернівцях, Рівному, Житомирі та на Кіровоградщині, оскільки їхні акції записано на росіян. Серед них навіть дружина російського бізнесмена Євгена Гінера.

"Але судяться якось так, що досі не відібрали. І обленерго продовжують зливати тим власникам дані про свою діяльність. Чи є під час війни і обстрілів дані у обленерго, які не треба знати рашистам?" - зауважив він.

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Ніколов процитував слова підприємця Мстислава Скоробогатова, який був залучений до цього суду:

Річ у тому, що Мін'юст поставлений в умови, коли українська влада лівою рукою забирає російське майно, а правою – в особі Державного бюро розслідувань – усіляко блокує ці рішення, не надаючи Мін'юсту повної інформації про тривалу системну злочинну діяльність на території України структури ОЗУ "лужніковські" фінансово-промислової групи VS Energy… Начальником служби безпеки "лужніковських" в Україні є Віталій Іванович Яценко. Колишній працівник слідчих органів МВС, який в 2013-2014 роках за командою тодішнього заступника начальника Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ Олега Татарова безпосередньо брав участь у репресіях учасників "Революції гідності". У Татарова, який зараз займає високу посаду заступника голови Офісу Президента, з Віталієм Яценком прямий зв'язок і давні дружні стосунки, я би сказав, що родинні стосунки. І, фактично, саме Яценко за рахунок своїх зв’язків сьогодні тактично, не стратегічно, "кришує" росіян і, найголовніше, їхніх українських посіпак в Києві, блокуючи повноцінне повернення активів "лужніковських" нашій державі. А ДБР, як ми знаємо, повністю під контролем Татарова. Ось тому з нашими українськими "гнидами" нічого не відбувається.

"Ось так. Зеленський вже звільнив Єрмака. Чи піде президент чистити далі свою конюшню, на якій продовжують панувати такі гниди?" - підсумував Ніколов.

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