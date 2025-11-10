Николов о коррупции в энергетике: У фигурантов изъяли доллары в упаковке американских банков, это обостряет интерес следователей США

У фигурантов схем по коррупции в сфере энергетики изъяли долларовые брикеты в упаковке американских банков. Этот факт может усилить интерес к делу у следователей США.

У фигурантов изъяли доллары от американских банков

"Я до сих пор не могу осознать масштаб удара НАБУ по коррупционерам. Это не шутка. Партнер Зеленского по "Кварталу-95" и любимый министр энергетики из обоймы предателя Украины Деркача - это не клоунские шутки об эбонитовых палочках. Я сейчас выложу серию постов об этой истории, чтобы было понятно по аспектам. Базовый факт таков - самому Зеленскому ничего не угрожает. Он де-юре защищен и от расследований НАБУ, и от ФБР. Хотя интерес этих органов будет вполне естественным. Потому что у атомных жуликов Зеленского изъяли долларовые брикеты в упаковке американских банков (это видно на самом большом фото на скрине). То есть их даже не успели переложить в украинские лахи. Сразу по прибытии из США упаковывали на откаты. А это, так сказать, обостряет градус интереса заокеанских следователей", - написал журналист.

В то же время Николов добавил, что "сам Верховный Главнокомандующий ни в коем случае не должен переживать за себя, поскольку "в расследовании могут фигурировать только его бояре".

"И поэтому набросы из телеграм-помойки, что это "удар по президенту" - это тупо набросы. Никто президента Украины не может и пальцем тронуть по коррупционным статьям уголовного кодекса. Но он сам может помочь правоохранителям в искоренении коррупции. Отстранить тех, кого нужно, остановить своих псов. Это как минимум для входа в торг, депрессию и принятие", - добавил журналист.

Коррупция в энергетике

