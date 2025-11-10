Николов о коррупции в энергетике: У фигурантов изъяли доллары в упаковке американских банков, это обостряет интерес следователей США
У фигурантов схем по коррупции в сфере энергетики изъяли долларовые брикеты в упаковке американских банков. Этот факт может усилить интерес к делу у следователей США.
Об этом в соцсети Facebook написал журналист Юрий Николов, сообщает Цензор.НЕТ.
У фигурантов изъяли доллары от американских банков
"Я до сих пор не могу осознать масштаб удара НАБУ по коррупционерам. Это не шутка. Партнер Зеленского по "Кварталу-95" и любимый министр энергетики из обоймы предателя Украины Деркача - это не клоунские шутки об эбонитовых палочках. Я сейчас выложу серию постов об этой истории, чтобы было понятно по аспектам. Базовый факт таков - самому Зеленскому ничего не угрожает. Он де-юре защищен и от расследований НАБУ, и от ФБР. Хотя интерес этих органов будет вполне естественным. Потому что у атомных жуликов Зеленского изъяли долларовые брикеты в упаковке американских банков (это видно на самом большом фото на скрине). То есть их даже не успели переложить в украинские лахи. Сразу по прибытии из США упаковывали на откаты. А это, так сказать, обостряет градус интереса заокеанских следователей", - написал журналист.
В то же время Николов добавил, что "сам Верховный Главнокомандующий ни в коем случае не должен переживать за себя, поскольку "в расследовании могут фигурировать только его бояре".
"И поэтому набросы из телеграм-помойки, что это "удар по президенту" - это тупо набросы. Никто президента Украины не может и пальцем тронуть по коррупционным статьям уголовного кодекса. Но он сам может помочь правоохранителям в искоренении коррупции. Отстранить тех, кого нужно, остановить своих псов. Это как минимум для входа в торг, депрессию и принятие", - добавил журналист.
Коррупция в энергетике
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на операцию антикоррупционных органов "Мидас" по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Глава государства подчеркнул, что "каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ".
Деркач, дуже задоволений діями помічників ригоАНАЛЬНИХ проти України!
1. Прирівняйте корупцію до зради Батьківщини, а корупціонерів - до зрадників, аж до сьомого коліна.
2. Зробіть три професії найоплачуванішими і найшанованішими. Це - військові, вчителі та лікарі.
І найголовніше - працюйте, працюйте і працюйте, бо ніхто, крім вас, не захистить вас, ніхто не нагодує вас, крім вас самих, і ваша країна потрібна тільки вам і більше нікому.
Коли це стане не просто словами і простим гаслом, а стане образом вашого життя, значить, ви досягли свого...»
Голда Меїр.
Не повинні діти і внуки відповідати за конкретну людину. Це феодальна маячня.
"Зробіть три професії найоплачуванішими і найшанованішими. Це - військові, вчителі та лікарі."
Вчені і інженери.
Нічого нового. Все по схемам попередника.
Прибери!
Безсумнівно,поки при посаді.
Та,вічно не буде при посаді, досвід віктора федоровича,який плавав у повній владі і розкошах,тому підтвердження.
Каждый, каждый вечер наступает вдруг!
Если ты без света - не беда, мой друг!
Если ты хоть где-то хоть чуть-чуть украл -
Может быть заглянешь в наш вечерний квартал!
Здесь есть с кэшем пакеты.
И горят фонари.
Здесь считают откаты.
От зари до зари.
Здесь министры танцуют.
Здесь всегда полный зал.
Здесь тебя расцелуют.
Если много украл.
Здесь всегда зажигает
Наш Вечерний Квартал!