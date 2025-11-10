Детектив НАБУ Магамедрасулов участвовал в сборе доказательств коррупции в энергетике, - СМИ

Задержанный СБУ детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, который был одним из ключевых следователей, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича, собрал важные доказательства коррупции в энергетике, о разоблачении которой НАБУ заявило 10 ноября.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщили источники в НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Магамедрасулов собрал важные доказательства

"К этому делу действительно был причастен Руслан Магамедрасулов. Благодаря ему были собраны важные доказательства", - рассказал источник в НАБУ.

Также в НАБУ рассказали, что, кроме энергетического сектора, в деле также есть "ситуации, связанные с оборонным направлением".

"Там большая структура преступной организации, и большее количество участников этого преступления было вовлечено в сферу энергетики, а в обороне — меньшее количество", — сказал собеседник "Суспільного".

Коррупция в энергетике

Дело Магамедрасулова

