Детектив НАБУ Магамедрасулов участвовал в сборе доказательств коррупции в энергетике, - СМИ
Задержанный СБУ детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, который был одним из ключевых следователей, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича, собрал важные доказательства коррупции в энергетике, о разоблачении которой НАБУ заявило 10 ноября.
Об этом в комментарии "Суспільному" сообщили источники в НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Магамедрасулов собрал важные доказательства
"К этому делу действительно был причастен Руслан Магамедрасулов. Благодаря ему были собраны важные доказательства", - рассказал источник в НАБУ.
Также в НАБУ рассказали, что, кроме энергетического сектора, в деле также есть "ситуации, связанные с оборонным направлением".
"Там большая структура преступной организации, и большее количество участников этого преступления было вовлечено в сферу энергетики, а в обороне — меньшее количество", — сказал собеседник "Суспільного".
Коррупция в энергетике
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на операцию антикоррупционных органов "Мидас" по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Глава государства подчеркнул, что "каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ".
Дело Магамедрасулова
- Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
- СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был уличен в ведении бизнеса с Россией.
- Позже Служба безопасности Украины опровергла, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
- 16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.
23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.
15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.
