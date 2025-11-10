РУС
Дело Руслана Магамедрасулова Коррупция в энергетике
Детектив НАБУ Магамедрасулов участвовал в сборе доказательств коррупции в энергетике, - СМИ

Детектив НАБУ Магамедрасулов участвовал в сборе доказательств коррупции в энергетике

Задержанный СБУ детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, который был одним из ключевых следователей, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича, собрал важные доказательства коррупции в энергетике, о разоблачении которой НАБУ заявило 10 ноября.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщили источники в НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Магамедрасулов собрал важные доказательства

"К этому делу действительно был причастен Руслан Магамедрасулов. Благодаря ему были собраны важные доказательства", - рассказал источник в НАБУ.

Также в НАБУ рассказали, что, кроме энергетического сектора, в деле также есть "ситуации, связанные с оборонным направлением".

"Там большая структура преступной организации, и большее количество участников этого преступления было вовлечено в сферу энергетики, а в обороне — меньшее количество", — сказал собеседник "Суспільного".

Коррупция в энергетике

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
  • Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
  • Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
  • НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
  • Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
  • Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на операцию антикоррупционных органов "Мидас" по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Глава государства подчеркнул, что "каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ".

Дело Магамедрасулова

Читайте также: Свидетель по делу Магамедрасулова Мамешев предстанет перед судом за ложные показания, - Офис Генпрокурора

10.11.2025 21:24 Ответить
Время идет, ничего не меняется. Только вместо батона тепепь унитаз. А, ну и лозунги поменялись
10.11.2025 21:31 Ответить
шо? його ЗА ЦЕ судять?
10.11.2025 21:26 Ответить
Ну щось же ж треба було на роботі робити, а не тільки з рашкою коноплями торгувати.
10.11.2025 21:32 Ответить
А дітей з пожежі він не рятував часом? Доволі примітивна відмазка.
10.11.2025 21:36 Ответить
Небуде порядку в Державі доти,доки небудуть нести відповідальність кишенькові прокурори,судді,слідаки!! Потрібно всих таких законників, після виправдання підозрюваних, звільнити і лишити всіх прав займатись такою діяльністю! І пенсії такі,як у пересічних громадян,нехай спробують на 6-7 тисяч пожирувати!
10.11.2025 21:56 Ответить
 
 