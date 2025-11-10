Детектив НАБУ Магамедрасулов брав участь у зборі доказів щодо корупції в енергетиці, - ЗМІ

Затриманий СБУ детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, який був одним із ключових слідчих, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тімура Міндіча, зібрав важливі докази щодо корупції в енергетиці, про викриття якої НАБУ заявило 10 листопада.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомили джерела у НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Магамедрасулов зібрав важливі докази

"До цієї справи дійсно був дотичний Руслан Магамедрасулов. Завдяки йому були зібрані важливі докази", - розповіло джерело в НАБУ.

Також у НАБУ розповіли, що крім енергетичного сектору, у справі також є "ситуації повʼязані з оборонним напрямком".

"Там велика структура злочинної організації, і більша кількість учасників цього злочину була залучена до сфери енергетики, а в оборонці — менша кількість",- сказав співрозмовник "Суспільного".

Корупція в енергетиці

Справа Магамедрасулова

Читайте також: Свідок у справі Магамедрасулова Мамешев постане перед судом за неправдиві показання, - Офіс Генпрокурора