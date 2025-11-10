Детектив НАБУ Магамедрасулов брав участь у зборі доказів щодо корупції в енергетиці, - ЗМІ

Затриманий СБУ детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, який був одним із ключових слідчих, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тімура Міндіча, зібрав важливі докази щодо корупції в енергетиці, про викриття якої НАБУ заявило 10 листопада.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомили джерела у НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Магамедрасулов зібрав важливі докази

"До цієї справи дійсно був дотичний Руслан Магамедрасулов. Завдяки йому були зібрані важливі докази", - розповіло джерело в НАБУ.

Також у НАБУ розповіли, що крім енергетичного сектору, у справі також є "ситуації повʼязані з оборонним напрямком".

"Там велика структура злочинної організації, і більша кількість учасників цього злочину була залучена до сфери енергетики, а в оборонці — менша кількість",- сказав співрозмовник "Суспільного".

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
  • Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
  • Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
  • НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
  • Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
  • Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
  • Президент Володимир Зеленський відреагував на операцію антикорупційних органів "Мідас" щодо викриття корупції у сфері енергетики. Глава держави наголосив, що "кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь".

10.11.2025 21:24 Відповісти
Время идет, ничего не меняется. Только вместо батона тепепь унитаз. А, ну и лозунги поменялись
10.11.2025 21:31 Відповісти
шо? його ЗА ЦЕ судять?
10.11.2025 21:26 Відповісти
Ну щось же ж треба було на роботі робити, а не тільки з рашкою коноплями торгувати.
10.11.2025 21:32 Відповісти
А дітей з пожежі він не рятував часом? Доволі примітивна відмазка.
10.11.2025 21:36 Відповісти
Небуде порядку в Державі доти,доки небудуть нести відповідальність кишенькові прокурори,судді,слідаки!! Потрібно всих таких законників, після виправдання підозрюваних, звільнити і лишити всіх прав займатись такою діяльністю! І пенсії такі,як у пересічних громадян,нехай спробують на 6-7 тисяч пожирувати!
10.11.2025 21:56 Відповісти
 
 