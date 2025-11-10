Детектив НАБУ Магамедрасулов брав участь у зборі доказів щодо корупції в енергетиці, - ЗМІ
Затриманий СБУ детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, який був одним із ключових слідчих, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тімура Міндіча, зібрав важливі докази щодо корупції в енергетиці, про викриття якої НАБУ заявило 10 листопада.
Про це у коментарі "Суспільному" повідомили джерела у НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Магамедрасулов зібрав важливі докази
"До цієї справи дійсно був дотичний Руслан Магамедрасулов. Завдяки йому були зібрані важливі докази", - розповіло джерело в НАБУ.
Також у НАБУ розповіли, що крім енергетичного сектору, у справі також є "ситуації повʼязані з оборонним напрямком".
"Там велика структура злочинної організації, і більша кількість учасників цього злочину була залучена до сфери енергетики, а в оборонці — менша кількість",- сказав співрозмовник "Суспільного".
Корупція в енергетиці
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на операцію антикорупційних органів "Мідас" щодо викриття корупції у сфері енергетики. Глава держави наголосив, що "кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь".
Справа Магамедрасулова
- Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.
- СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
- Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.
- 16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.
- 23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.
- 15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.
