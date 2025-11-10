Новини Справа Руслана Магамедрасулова
Свідок у справі Магамедрасулова Мамешев постане перед судом за неправдиві показання, - Офіс Генпрокурора

Справа Магамедрасулова: свідка Мамешева судитимуть

Свідок у справі детектива Національного антикорупційного бюро України Руслана Магамедрасулова - Юсуф Мамешев - постане перед судом за надання неправдивих показань у суді.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ

За даними прокуратури, Мамешев під присягою "свідомо повідомив неправдиві дані щодо змісту своєї розмови з підозрюваним, намагаючись створити уявлення про відсутність його вини".

Дивіться: Справа проти мене - це атака на НАБУ та перешкоджання розслідуванням Бюро, - Магамедрасулов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Показання свідка спростовані аудіозаписами розмов, автентичність і зміст яких підтверджено сімома судовими експертизами – лінгвістичними, фоноскопічними та криміналістичними, проведеними у чотирьох незалежних державних експертних установах.

Лінгвістичні експертизи підтвердили, що підозрюваний детектив НАБУ висловлював намір щодо співпраці з представниками держави-агресора, зокрема - пошуку покупців та готовності реалізувати насіння технічних конопель, що належали його родині, особам, пов’язаним із державною програмою підтримки Республіки Дагестан", - йдеться в повідомленні.

Також, зазначили в ОГП, підтверджено, що голос на записах належить саме підозрюваному детективу НАБУ, який висловлював відповідні пропозиції.

Читайте також: ЦПК стверджує, що справу Магамедрасулова ведуть 42 прокурори. Офіс Генпрокурора заявляє про фактичну участь 5 прокурорів

"У межах перевірки тверджень захисту про нібито обговорення Узбекистану, а не Дагестану, здійснено також аналіз нормативної бази обох країн за участі представників Міністерства аграрної політики України.

Встановлено, що в Республіці Дагестан наявна державна програма підтримки вирощування технічних культур, зокрема конопель (постанова уряду рф №1932 від 26.11.2020 та постанова уряду Республіки Дагестан №25 від 19.02.2024).

Водночас, у Республіці Узбекистан державних програм із підтримки вирощування технічних (промислових) конопель не існує – це підтверджено постановою Президента Узбекистану від 05.04.2023 №ПП-113", - зазначили там.

В Офісі Генпрокурора додали, що судова психологічна експертиза встановила, що "під час допиту свідок ухилявся від прямих відповідей, давав суперечливі свідчення, намагався уникати розкриття деталей подій, мав ознаки орієнтовно-настановної комунікативної поведінки".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт до двох років, арешту до шести місяців або обмеження волі до двох років.

Читайте також: Якби не Магамедрасулов, то "плівок Міндіча" не існувало б, - адвокатка Щербан

Підозра Мамешеву

Юсуфу Мамешеву, який є свідком у справі детектива НАБУ Магамедрасулова, повідомили про підозру через надання завідомо неправдивих показань органу досудового розслідування та суду.

Раніше син Мамешева заявив про погрози своїй родині від СБУ.

Мамешев заявив у суді про тиск.

Під час засідання суду у справі Магамедрасулова він заявив, що у розмові, запис якої наводить СБУ, вони спілкувалися про Узбекистан.

Згодом Мамешеву повідомили про підозру за неправдиві свідчення.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.

15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.

Читайте: Шабунін про показання свідка у справі Магамедрасулова: Тепер очевидно, що силовики Зеленського від самого початку фальсифікували справу

Автор: 

Офіс Генпрокурора (3887) Магамедрасулов Руслан (88)
Топ коментарі
+32
А точно він збрехав? Можливо його покази не співпадають з фальсифікатом СБУ?
10.11.2025 11:15
10.11.2025 11:15 Відповісти
+25
Zелений блазень-крадій з ларьочником-крадієм дЕрьмаком намагаются розкрутити репресивний маховик на кшталт сралінського?
10.11.2025 11:17
10.11.2025 11:17 Відповісти
+18
Наступний крок розвитку зеленського "правосуддя" -- розстрільні трійки???
10.11.2025 11:22
10.11.2025 11:22 Відповісти
Тут на генетичному рівні, зелене чмо онук НКВешника-мента, до ГУЛАГу та розтрілів не далеко з такими покидьками. Та й вчитель януковищ ще той
показати весь коментар
10.11.2025 11:41 Відповісти
Наступний крок розвитку зеленського "правосуддя" -- розстрільні трійки???
показати весь коментар
10.11.2025 11:22 Відповісти
То вже було в минулому столітті. Зараз практикується дія однієї людини - Укази.
показати весь коментар
10.11.2025 11:37 Відповісти
"незалежні державні експертні установи" - 🤣🤣🤣
показати весь коментар
10.11.2025 11:28 Відповісти
В Україні апріорі не може бути незалежних державних установ, в тому числі і експертних!!! Хіба що це державні установи іншої держави! А нинішні ліх НАБУ становище Магамедрасулова однозначно покращили. Сбушникам, залученим до трешу з ним і Мемешевим саме час задуматися і повернутися у правове русло.
показати весь коментар
10.11.2025 11:33 Відповісти
Як приклад
"Колишній директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександр Рувін, який був звільнений у 2024 році через корупційний скандал, з 10 січня 2025 року працює в Державному бюро розслідувань (ДБР) на посаді радника Патронатної служби. Про це повідомили «Схемам» (проєкт Радіо Свобода) у відповідь на офіційний запит. Контракт із Рувіним укладено строком на 12 місяців.


показати весь коментар
10.11.2025 18:48 Відповісти
А шо, вже у судовому порядку доведено, що показання не равдиві? 🤔
показати весь коментар
10.11.2025 11:29 Відповісти
ну так це ж і будуть доводити, вони ж його звинувачують, от нехай і доводять.
показати весь коментар
10.11.2025 18:18 Відповісти
МІНДІЧ ДЕ ?
показати весь коментар
10.11.2025 11:32 Відповісти
Де-де?
показати весь коментар
10.11.2025 11:35 Відповісти
"детектив НАБУ висловлював намір щодо співпраці з представниками держави-агресора, зокрема - пошуку покупців та готовності реалізувати насіння технічних конопель! " Вы серьезно? Это самая "страшная" его вина? Или так, чтобы "пореготать"?
показати весь коментар
10.11.2025 11:35 Відповісти
І хто ж повірить офісу продажного прокурора?
показати весь коментар
10.11.2025 11:36 Відповісти
В коли вже Генпрокурор постане перед судом за криве правосуддя ?
показати весь коментар
10.11.2025 11:59 Відповісти
А також "папередники", - Костін, Венедіктова.
показати весь коментар
10.11.2025 13:39 Відповісти
а причому тут прокурор до правосуддя, прокуратура обвинувачує, а не судить?
показати весь коментар
10.11.2025 18:22 Відповісти
Потрібні обшуки від НАБУ у генпрокуратурі)
показати весь коментар
10.11.2025 11:59 Відповісти
А безбожники завжди будуть брехати, бо вони не знають істини
показати весь коментар
10.11.2025 12:02 Відповісти
Поки маємо Землю цей спектакль буде продовжуватись. Треба знову щоб студента виходили з картинками. Хоча після від'їзду 22річних за кордон, демонстрантів буде менше .
показати весь коментар
10.11.2025 12:05 Відповісти
В мене також мініОпера деформує часто слова(Землю),деколи можна не помітити.
показати весь коментар
10.11.2025 12:21 Відповісти
Російського шпигуна і крадуна зєлю геть. Вибори
показати весь коментар
10.11.2025 12:09 Відповісти
ванья, а як вибори провести під час воєнного стану, може ти знаєш? бо весь час кричиш про вибори, тебе тімашонка покусала, але їй вже нічого не світить, хіба тільки новий строк, за старі справи.
показати весь коментар
10.11.2025 18:24 Відповісти
Чоловік спростував фальсифікацію справи,та ще від його імені,а йому звинувачення у дачі неправдивих даних.
Зараз найвеличніший кого боїться- саме Трампа.
Отже, його детально інформувати через посольство про фальсифікацію справи навколо набу,нехай боксеру в очі подивиться при нагоді.
показати весь коментар
10.11.2025 12:18 Відповісти
Зельоне Шапіто саджає за те, що не погодився дати неправдиві показання.
показати весь коментар
10.11.2025 12:26 Відповісти
Та невже?
А чого тоді Міндіч втік?
показати весь коментар
10.11.2025 13:09 Відповісти
Правдиві - неправдиві - а що суд десь у вироку зазначив, що покази свідка були неправдивими? Ні, то звідки те провадження? А, бо дуже хочеться. ну тоді ок
показати весь коментар
10.11.2025 13:14 Відповісти
Якщо буде виправлальний вирок, тоді детективу НАБУ прокуратура перекваліфікує обвинувачення з держзради на незаконне збагачення.
показати весь коментар
10.11.2025 13:26 Відповісти
В Узбекистане действительно действует специальное https://lex.uz/ru/docs/5152664 постановление правительства № 770 от 7 декабря 2020 года, которое устанавливает меры по урегулированию деятельности в сфере культуры конопли для промышленного использования. Речь идет о конопле, которая не связана с изготовлением наркотических или психотропных веществ.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори

Каннабис ўсимлигини гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар ишлаб чиқариш ҳамда тайёрлаш билан боғлиқ бўлмаган саноат мақсадларида етиштириш ва фойдаланиш фаолиятини тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида
показати весь коментар
10.11.2025 13:34 Відповісти
- Но ведь Груздев… - Будет сидеть, я тебе сказал!
А коли окажется, что это Фокса работа, тогда выпустим, и все дела.
показати весь коментар
10.11.2025 13:37 Відповісти
вася, мля малюк, розкаже. як воно мля, було
показати весь коментар
10.11.2025 14:17 Відповісти
Юсуф та Магомед мали повне право брехати, тому що не присягнули на корані. Тому негайно їх відпустить.
показати весь коментар
10.11.2025 15:17 Відповісти
А что вы конченные будете делать и куда будете валить ,когда поменяется власть?
показати весь коментар
10.11.2025 15:22 Відповісти
А віктор федорович буде радий новим гостям.
показати весь коментар
10.11.2025 21:03 Відповісти
Іноді, щоб посадити людину, достатньо висновку про "мав ознаки орієнтовно-настановної комунікативної поведінки". А іноді і накрадених мільярдів не вистачає, щоб звільнити з посади.
показати весь коментар
10.11.2025 15:25 Відповісти
зелений кагал тупо призначає винних, так само, як "винним" призначили Антоненка по справі Шеремета, Червінського за те що зрадників назвав зрадниками, комбріга 155 бригади Рюмшина... З України вже зробили "рашку" де в гучних справах винних призначають, а простий народ тупо заганяють як худобу, без змоги апелювати та захищатися.
показати весь коментар
10.11.2025 15:29 Відповісти
Я глибоко переконаний, що допускати в правоохоронні органи України людей з призвищами; Мамедов, Сулімов, Джапаров, Оганісян, Саакашвілі - це величезна помилка.
показати весь коментар
10.11.2025 17:46 Відповісти
Величезна помилка- допускати бсф до влади, прізвища ні при чому.
Мамедов(можливо однофамілець того) служив зі мною,дуже порядний був азербайджанець.
показати весь коментар
10.11.2025 21:17 Відповісти
І я служив з порядними, але тільки їх допустити до влади - крадуть, як не всебе, тягнуть за собою родичив, земляків, одновірців.
показати весь коментар
11.11.2025 08:26 Відповісти
Поки ці судді і прокурори не висітимуть на Хрещатику - порядку в Україні не буде.
показати весь коментар
10.11.2025 18:43 Відповісти
Я завжди говорив, що потрібно біля держустанов (прокуратура, суд, поліція, СБУ,НАБУ, ...) поставити шибениці.
показати весь коментар
11.11.2025 08:24 Відповісти
Роблятть дурнями всіх нас,підтасловують все ,оту частину політичну СБУ до стелі. Задовбали. Що хочуть те й роблять,мерзота.
показати весь коментар
10.11.2025 19:58 Відповісти
Дві сторони медалі служби:
одна-операція Павутина
друга -операція по набу.
показати весь коментар
10.11.2025 21:12 Відповісти
 
 