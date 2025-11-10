Свідок у справі Магамедрасулова Мамешев постане перед судом за неправдиві показання, - Офіс Генпрокурора

Свідок у справі детектива Національного антикорупційного бюро України Руслана Магамедрасулова - Юсуф Мамешев - постане перед судом за надання неправдивих показань у суді.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними прокуратури, Мамешев під присягою "свідомо повідомив неправдиві дані щодо змісту своєї розмови з підозрюваним, намагаючись створити уявлення про відсутність його вини".

Дивіться: Справа проти мене - це атака на НАБУ та перешкоджання розслідуванням Бюро, - Магамедрасулов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Показання свідка спростовані аудіозаписами розмов, автентичність і зміст яких підтверджено сімома судовими експертизами – лінгвістичними, фоноскопічними та криміналістичними, проведеними у чотирьох незалежних державних експертних установах.

Лінгвістичні експертизи підтвердили, що підозрюваний детектив НАБУ висловлював намір щодо співпраці з представниками держави-агресора, зокрема - пошуку покупців та готовності реалізувати насіння технічних конопель, що належали його родині, особам, пов’язаним із державною програмою підтримки Республіки Дагестан", - йдеться в повідомленні.

Також, зазначили в ОГП, підтверджено, що голос на записах належить саме підозрюваному детективу НАБУ, який висловлював відповідні пропозиції.

Читайте також: ЦПК стверджує, що справу Магамедрасулова ведуть 42 прокурори. Офіс Генпрокурора заявляє про фактичну участь 5 прокурорів

"У межах перевірки тверджень захисту про нібито обговорення Узбекистану, а не Дагестану, здійснено також аналіз нормативної бази обох країн за участі представників Міністерства аграрної політики України.

Встановлено, що в Республіці Дагестан наявна державна програма підтримки вирощування технічних культур, зокрема конопель (постанова уряду рф №1932 від 26.11.2020 та постанова уряду Республіки Дагестан №25 від 19.02.2024).

Водночас, у Республіці Узбекистан державних програм із підтримки вирощування технічних (промислових) конопель не існує – це підтверджено постановою Президента Узбекистану від 05.04.2023 №ПП-113", - зазначили там.

В Офісі Генпрокурора додали, що судова психологічна експертиза встановила, що "під час допиту свідок ухилявся від прямих відповідей, давав суперечливі свідчення, намагався уникати розкриття деталей подій, мав ознаки орієнтовно-настановної комунікативної поведінки".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт до двох років, арешту до шести місяців або обмеження волі до двох років.

Читайте також: Якби не Магамедрасулов, то "плівок Міндіча" не існувало б, - адвокатка Щербан

Підозра Мамешеву

Юсуфу Мамешеву, який є свідком у справі детектива НАБУ Магамедрасулова, повідомили про підозру через надання завідомо неправдивих показань органу досудового розслідування та суду.

Раніше син Мамешева заявив про погрози своїй родині від СБУ.

Мамешев заявив у суді про тиск.

Під час засідання суду у справі Магамедрасулова він заявив, що у розмові, запис якої наводить СБУ, вони спілкувалися про Узбекистан.

Згодом Мамешеву повідомили про підозру за неправдиві свідчення.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.

15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.

Читайте: Шабунін про показання свідка у справі Магамедрасулова: Тепер очевидно, що силовики Зеленського від самого початку фальсифікували справу