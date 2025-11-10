Свидетель по делу Магамедрасулова Мамешев предстанет перед судом за ложные показания, - Офис Генпрокурора

Свидетель по делу детектива Национального антикоррупционного бюро Украины Руслана Магамедрасулова - Юсуф Мамешев - предстанет перед судом за дачу ложных показаний в суде.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным прокуратуры, Мамешев под присягой "сознательно сообщил ложные данные о содержании своего разговора с подозреваемым, пытаясь создать представление об отсутствии его вины".

Смотрите: Дело против меня - это атака на НАБУ и препятствование расследованию Бюро, - Магамедрасулов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Показания свидетеля опровергнуты аудиозаписями разговоров, подлинность и содержание которых подтверждены семью судебными экспертизами - лингвистическими, фоноскопическими и криминалистическими, проведенными в четырех независимых государственных экспертных учреждениях.

Лингвистические экспертизы подтвердили, что подозреваемый детектив НАБУ выражал намерение о сотрудничестве с представителями государства-агрессора, в частности - о поиске покупателей и готовности реализовать семена технической конопли, принадлежавшие его семье, лицам, связанным с государственной программой поддержки Республики Дагестан", - говорится в сообщении.

Также, отметили в ОГП, подтверждено, что голос на записях принадлежит именно подозреваемому детективу НАБУ, который высказывал соответствующие предложения.

Читайте также: ЦПК утверждает, что дело Магамедрасулова ведут 42 прокурора. Офис Генпрокурора заявляет о фактическом участии 5 прокуроров

"В рамках проверки утверждений защиты о якобы обсуждении Узбекистана, а не Дагестана, также проведен анализ нормативной базы обеих стран с участием представителей Министерства аграрной политики Украины.

Установлено, что в Республике Дагестан существует государственная программа поддержки выращивания технических культур, в частности конопли (постановление правительства РФ №1932 от 26.11.2020 и постановление правительства Республики Дагестан №25 от 19.02.2024).

В то же время, в Республике Узбекистан государственных программ по поддержке выращивания технической (промышленной) конопли не существует – это подтверждено постановлением Президента Узбекистана от 05.04.2023 №ПП-113", - отметили там.

В Офисе Генпрокурора добавили, что судебная психологическая экспертиза установила, что "во время допроса свидетель уклонялся от прямых ответов, давал противоречивые показания, пытался избегать раскрытия деталей событий, имел признаки ориентировочно-наводящего коммуникативного поведения".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ до двух лет, ареста до шести месяцев или ограничения свободы до двух лет.

Читайте также: Если бы не Магамедрасулов, то "пленок Миндича" не существовало бы, - адвокат Щербан

Подозрение Мамешеву

Юсуфу Мамешеву, который является свидетелем по делу детектива НАБУ Магамедрасулова, сообщили о подозрении в даче заведомо ложных показаний органу досудебного расследования и суду.

Ранее сын Мамешева заявил об угрозах своей семье со стороны СБУ.

Мамешев заявил в суде о давлении.

Во время заседания суда по делу Магамедрасулова он заявил, что в разговоре, запись которого приводит СБУ, они общались об Узбекистане.

Впоследствии Мамешеву сообщили о подозрении за ложные показания.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины опровергла, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.

15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.

Читайте: Шабунин о показаниях свидетеля по делу Магамедрасулова: Теперь очевидно, что силовики Зеленского с самого начала фальсифицировали дело