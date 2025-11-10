Ніколов про корупцію в енергетиці: У фігурантів вилучили долари в пакуванні американських банків, це загострює градус цікавості слідчих США
У фігурантів схем щодо корупції у сфері енергетики вилучили доларові брикети в упаковці американських банків. Цей факт може загострити цікавість до справи в розслідувачів США.
Про це в соцмережі фейсбук написав журналіст Юрій Ніколов, повідомляє Цензор.НЕТ.
У фігурантів вилучили долари від американських банків
"Я досі не можу осягнути масштаб удару НАБУ по корумпантам. Це не шутка. Партнер Зеленського по "Кварталу-95" і любімий міністр енергетики з обойми зрадника України Деркача - це не клоунські жарти про ебонітові палички. Я зараз видам серію постів про цю історію, щоб було зрозуміло по аспектам. Базовий факт такий - самому Зеленському нічого не загрожує. Він де-юре захищений і від розслідувань НАБУ, і від ФБР. Хоча інтерес цих органів буде цілком природній. Бо у атомних жуліків Зеленського вилучили доларові брикети в упаковці американських банків (це видно на найбільшому фото на скріні). Тобто їх навіть не встигли перекласти в українські лахи. Зразу по прибуттю з США пакували на відкати. А це, так би мовити, загострює градус цікавості заокенських розслідувачів", - написав журналіст.
Водночас Ніколов додав, що "сам Верховний Головнокомандувач в жодному разі не має переживати за себе, оскільки "в розслідуванні можуть фігурувати тільки його бояри".
"І тому наброси з телеграм-помийок що це "удар по президенту" - це тупо наброси. Ніхто президента Україні не може і пальцем зачепити по корупційним статтям кримінального кодексу. Але він сам може допомогти правоохоронцям у викоріненні корупції. Відсторонити тих кого треба, зупинити своїх псів. Це як мінімум для входу в торг, депресію і прийняття", - додав журналіст.
Корупція в енергетиці
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на операцію антикорупційних органів "Мідас" щодо викриття корупції у сфері енергетики. Глава держави наголосив, що "кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Деркач, дуже задоволений діями помічників ригоАНАЛЬНИХ проти України!
1. Прирівняйте корупцію до зради Батьківщини, а корупціонерів - до зрадників, аж до сьомого коліна.
2. Зробіть три професії найоплачуванішими і найшанованішими. Це - військові, вчителі та лікарі.
І найголовніше - працюйте, працюйте і працюйте, бо ніхто, крім вас, не захистить вас, ніхто не нагодує вас, крім вас самих, і ваша країна потрібна тільки вам і більше нікому.
Коли це стане не просто словами і простим гаслом, а стане образом вашого життя, значить, ви досягли свого...»
Голда Меїр.
Не повинні діти і внуки відповідати за конкретну людину. Це феодальна маячня.
"Зробіть три професії найоплачуванішими і найшанованішими. Це - військові, вчителі та лікарі."
Вчені і інженери.
Прибери!
Безсумнівно,поки при посаді.
Та,вічно не буде при посаді, досвід віктора федоровича,який плавав у повній владі і розкошах,тому підтвердження.
Каждый, каждый вечер наступает вдруг!
Если ты без света - не беда, мой друг!
Если ты хоть где-то хоть чуть-чуть украл -
Может быть заглянешь в наш вечерний квартал!
Здесь есть с кэшем пакеты.
И горят фонари.
Здесь считают откаты.
От зари до зари.
Здесь министры танцуют.
Здесь всегда полный зал.
Здесь тебя расцелуют.
Если много украл.
Здесь всегда зажигает
Наш Вечерний Квартал!
Тепер ви хоч знаєте, що винні в цьому не лише виродки-росіяни, а й зелені гниди. Гниди, у яких були гроші на будівництво захисних споруд, в тому числі від партнерів, які їм було про "шкода" витрачати задля захисту України і українців. Тому гроші просто так і лежали в палетах по квартирах друзів Зеленського.
Це вже не просто корупція. Це - державна зрада, вбивство нашої економіки і людських життів просто за пачки доларів. Неможливо пробачити.
P.S. До речі, "видатний" борець з корупцією Найєм не міг не знати про цю схему. Він просто вчасно здриснув з корабля, але покривав злочин друзів Зеленського скільки міг.
НІЯКІ!!!
і я про це тут писав ще ТРИ РОКИ НАЗАД, коли зелений починав "велике відбудівництво" після першого масштабного москальського ракетного нальоту! те, що ці "захисні споруди" - це чергове розкрадання ПІД ЧАС ВІЙНИ було ясно, як білий день особисто для мене ще тоді! але всім було пох....
ну і сьогодні всі побачили, хто без трусів і ще й ВСРАВСЯ!
А це і відповідь,без ші.
може вони так по світу гуляють вже роками?...
а навіть, якщо зі сша, то авто і поїзди через укранський кордон все ще їздять безперешкодно...
шукаєм **** банк який в наглу взятки обілечує корупціонерам