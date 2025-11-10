Ніколов про корупцію в енергетиці: У фігурантів вилучили долари в пакуванні американських банків, це загострює градус цікавості слідчих США

У фігурантів схем щодо корупції у сфері енергетики вилучили доларові брикети в упаковці американських банків. Цей факт може загострити цікавість до справи в розслідувачів США.

Про це в соцмережі фейсбук написав журналіст Юрій Ніколов, повідомляє Цензор.НЕТ.

У фігурантів вилучили долари від американських банків

"Я досі не можу осягнути масштаб удару НАБУ по корумпантам. Це не шутка. Партнер Зеленського по "Кварталу-95" і любімий міністр енергетики з обойми зрадника України Деркача - це не клоунські жарти про ебонітові палички. Я зараз видам серію постів про цю історію, щоб було зрозуміло по аспектам. Базовий факт такий - самому Зеленському нічого не загрожує. Він де-юре захищений і від розслідувань НАБУ, і від ФБР. Хоча інтерес цих органів буде цілком природній. Бо у атомних жуліків Зеленського вилучили доларові брикети в упаковці американських банків (це видно на найбільшому фото на скріні). Тобто їх навіть не встигли перекласти в українські лахи. Зразу по прибуттю з США пакували на відкати. А це, так би мовити, загострює градус цікавості заокенських розслідувачів", - написав журналіст.

Водночас Ніколов додав, що "сам Верховний Головнокомандувач в жодному разі не має переживати за себе, оскільки "в розслідуванні можуть фігурувати тільки його бояри".

"І тому наброси з телеграм-помийок що це "удар по президенту" - це тупо наброси. Ніхто президента Україні не може і пальцем зачепити по корупційним статтям кримінального кодексу. Але він сам може допомогти правоохоронцям у викоріненні корупції. Відсторонити тих кого треба, зупинити своїх псів. Це як мінімум для входу в торг, депресію і прийняття", - додав журналіст.

