Ніколов про корупцію в енергетиці: У фігурантів вилучили долари в пакуванні американських банків, це загострює градус цікавості слідчих США

У фігурантів схем щодо корупції у сфері енергетики вилучили доларові брикети в упаковці американських банків. Цей факт може загострити цікавість до справи в розслідувачів США.

Про це в соцмережі фейсбук написав журналіст Юрій Ніколов, повідомляє Цензор.НЕТ.

У фігурантів вилучили долари від американських банків

"Я досі не можу осягнути масштаб удару НАБУ по корумпантам. Це не шутка. Партнер Зеленського по "Кварталу-95" і любімий міністр енергетики з обойми зрадника України Деркача - це не клоунські жарти про ебонітові палички. Я зараз видам серію постів про цю історію, щоб було зрозуміло по аспектам. Базовий факт такий - самому Зеленському нічого не загрожує. Він де-юре захищений і від розслідувань НАБУ, і від ФБР. Хоча інтерес цих органів буде цілком природній. Бо у атомних жуліків Зеленського вилучили доларові брикети в упаковці американських банків (це видно на найбільшому фото на скріні). Тобто їх навіть не встигли перекласти в українські лахи. Зразу по прибуттю з США пакували на відкати. А це, так би мовити, загострює градус цікавості заокенських розслідувачів", - написав журналіст.

Водночас Ніколов додав, що "сам Верховний Головнокомандувач в жодному разі не має переживати за себе, оскільки "в розслідуванні можуть фігурувати тільки його бояри".

"І тому наброси з телеграм-помийок що це "удар по президенту" - це тупо наброси. Ніхто президента Україні не може і пальцем зачепити по корупційним статтям кримінального кодексу. Але він сам може допомогти правоохоронцям у викоріненні корупції. Відсторонити тих кого треба, зупинити своїх псів. Це як мінімум для входу в торг, депресію і прийняття", - додав журналіст.

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
  • Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
  • Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
  • НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
  • Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
  • Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
  • Президент Володимир Зеленський відреагував на операцію антикорупційних органів "Мідас" щодо викриття корупції у сфері енергетики. Глава держави наголосив, що "кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь".

Зеля суши весла , після такого Трамп тебе точно не поцілує...огидно що гірше буде від наслідків цих бандитських морд тальки Україні.
10.11.2025 22:23 Відповісти
«Якщо ви хочете побудувати ту країну, куди повертатимуться її сини та дочки, якщо ви хочете побудувати країну, звідки виїжджатимуть тільки в сезон відпусток, якщо ви хочете побудувати країну, яка не матиме почуття страху за майбутнє, то зробіть лише два кроки:

1. Прирівняйте корупцію до зради Батьківщини, а корупціонерів - до зрадників, аж до сьомого коліна.

2. Зробіть три професії найоплачуванішими і найшанованішими. Це - військові, вчителі та лікарі.

І найголовніше - працюйте, працюйте і працюйте, бо ніхто, крім вас, не захистить вас, ніхто не нагодує вас, крім вас самих, і ваша країна потрібна тільки вам і більше нікому.

Коли це стане не просто словами і простим гаслом, а стане образом вашого життя, значить, ви досягли свого...»

Голда Меїр.
10.11.2025 22:20 Відповісти
10.11.2025 22:19 Відповісти
10.11.2025 22:19 Відповісти
Країна мрій на стадіоні від зелупня за вкрадені гроші міндічем та Урядовцями шмигаля-свириденко, від Західних Партнерів для збереження стратегічної галузі в Україні!!
Деркач, дуже задоволений діями помічників ригоАНАЛЬНИХ проти України!
10.11.2025 22:50 Відповісти
Треба вішати дієво, привладних мародерів, бо результат від зеленського буде на кшалт, беркутні=вагнерівців, бая та мегери!
10.11.2025 22:52 Відповісти
10.11.2025 22:20 Відповісти
"Прирівняйте корупцію до зради Батьківщини, а корупціонерів - до зрадників, аж до сьомого коліна."
Не повинні діти і внуки відповідати за конкретну людину. Це феодальна маячня.

"Зробіть три професії найоплачуванішими і найшанованішими. Це - військові, вчителі та лікарі."

Вчені і інженери.
10.11.2025 22:30 Відповісти
ждемо завтрашні американськи газети
10.11.2025 22:35 Відповісти
Від того, що вони творять і що там твориться, сам переварюєш все як під градусом
10.11.2025 22:21 Відповісти
Зеля суши весла , після такого Трамп тебе точно не поцілує...огидно що гірше буде від наслідків цих бандитських морд тальки Україні.
10.11.2025 22:23 Відповісти
трампон - звичайна продажна американська шлюха, яка дає тільки тим, хто багато платить! Наприклад, сьогодні ця шлюха зустрілась ОФІЦІЙНО з колишнім джихадистом, який в минулому вбивав американських солдат!!!! а сьогодні вже шанована людина і навіть має ОФІЦІЙНУ зустріч з трампоном....
11.11.2025 08:49 Відповісти
ФБР підключиться?
10.11.2025 22:25 Відповісти
фбр при трумпі .. якась хєрня
10.11.2025 22:28 Відповісти
То нічо, ФБР Трампа переживе та й ФБР це бульдоги, а команду фас у таких справах дають мінфін з мінюстом.
10.11.2025 22:43 Відповісти
Напотужнічав?
Прибери!
10.11.2025 22:31 Відповісти
Дядя, ти придурок?
11.11.2025 08:58 Відповісти
10.11.2025 22:32 Відповісти
"Базовий факт такий - самому Зеленському нічого не загрожує".
Безсумнівно,поки при посаді.
Та,вічно не буде при посаді, досвід віктора федоровича,який плавав у повній владі і розкошах,тому підтвердження.
10.11.2025 22:36 Відповісти
Резиденция Януковича была нищебродской. Смешно что даже экскурсии в эту бомжацкую дыру устраивали.
11.11.2025 00:10 Відповісти
Наш Вечерний Квартал

Каждый, каждый вечер наступает вдруг!
Если ты без света - не беда, мой друг!
Если ты хоть где-то хоть чуть-чуть украл -
Может быть заглянешь в наш вечерний квартал!
Здесь есть с кэшем пакеты.
И горят фонари.
Здесь считают откаты.
От зари до зари.
Здесь министры танцуют.
Здесь всегда полный зал.
Здесь тебя расцелуют.
Если много украл.
Здесь всегда зажигает
Наш Вечерний Квартал!
10.11.2025 22:39 Відповісти
Не так страшні чужі воші, як свої гниди!
10.11.2025 22:41 Відповісти
Мої зебіли так і кажуть - це спецоперація феесбе проти їхнього незламного Лідора. А зебілів більшість😢
10.11.2025 22:51 Відповісти
https://t.me/zelenicholovichky/12073 Шо ви там, без світла? Чи палите бензин по 1.5 долара за літр? Чи виплачує кредит за зарядну станцію, вартістю в дві зарплати?

Тепер ви хоч знаєте, що винні в цьому не лише виродки-росіяни, а й зелені гниди. Гниди, у яких були гроші на будівництво захисних споруд, в тому числі від партнерів, які їм було про "шкода" витрачати задля захисту України і українців. Тому гроші просто так і лежали в палетах по квартирах друзів Зеленського.

Це вже не просто корупція. Це - державна зрада, вбивство нашої економіки і людських життів просто за пачки доларів. Неможливо пробачити.

P.S. До речі, "видатний" борець з корупцією Найєм не міг не знати про цю схему. Він просто вчасно здриснув з корабля, але покривав злочин друзів Зеленського скільки міг.
10.11.2025 23:03 Відповісти
Чому тільки " здриснув"? Ця своло..а, без мішка із грошима нікуди б не пішов.
10.11.2025 23:57 Відповісти
Око на війні втратив його рідний брат.
11.11.2025 10:41 Відповісти
Вибачаюсь тоді за дезу.
11.11.2025 11:42 Відповісти
ну які можуть бути "захисні споруди" ПРОТИ БАЛІСТИКИ???

НІЯКІ!!!

і я про це тут писав ще ТРИ РОКИ НАЗАД, коли зелений починав "велике відбудівництво" після першого масштабного москальського ракетного нальоту! те, що ці "захисні споруди" - це чергове розкрадання ПІД ЧАС ВІЙНИ було ясно, як білий день особисто для мене ще тоді! але всім було пох....

ну і сьогодні всі побачили, хто без трусів і ще й ВСРАВСЯ!
11.11.2025 08:53 Відповісти
Нажаль з усім цим шухером найбільше постраждає Україна, бо усілякі Міндічі, Галущенко або Чернишові, навіть якщо не втечуть, відбудуться лишень переляком. Свіжий приклад колишній голова ДФС Насіров. Його судили майже десятиліття і дали якийсь смішний штраф та шість років, які він вже майже відсидів. А коментарі відносно ФБР взагалі виглядають суперпупер наївно. Згадайте Лазаренко. Наш колишній прем'єр був засуджений у США, сидів у в'язниці, яка більше нагадує пристойний готель, а після відсидки спокійно дуже небідно живе десь у Флориді. Доречі гроші які він вкрав за понад два десятиліття Україні так і не повернули.
10.11.2025 22:52 Відповісти
В футбол ананасами играет на старости во Флориде. И дули на ночь спать ложась показывает. Как думаете в какую сторону и кому!?
11.11.2025 00:22 Відповісти
Зеленський, Єрмак, Татаров, Міндіч та інші - єдине справедливе покарання вам і всьому вашому кодлу з 95-кварталу - пожиттєво за грати. Дай Бог, щоб так сталося.
10.11.2025 22:52 Відповісти
На фіга їх кормить ще й у ВІП камерах до смерті?.... Перевішать усіх !!!
11.11.2025 01:17 Відповісти
Як там бокс в овальному,поржали?
А це і відповідь,без ші.
10.11.2025 23:07 Відповісти
Альо, кияни, ви ще не на Банковій? По квартирах сидите? Ну, сидіть, сидіть далі!
10.11.2025 23:53 Відповісти
А як взагалі долари зі США можуть надходити в Україну готівкою, тим паче в державні структури?
11.11.2025 00:24 Відповісти
Бо нам їх печатати не дозволяють )
11.11.2025 06:20 Відповісти
те, що вони в американській упаковці ще ні разу не значить, що вони прямо зі сша в Україну зайшли....
може вони так по світу гуляють вже роками?...

а навіть, якщо зі сша, то авто і поїзди через укранський кордон все ще їздять безперешкодно...
11.11.2025 08:56 Відповісти
зняти готівкою можна екв. 100000 грн.= 2300 дол, а ЮО взагалі не можуть валюту зняти, тільки через конвертацію в грн....
шукаєм **** банк який в наглу взятки обілечує корупціонерам
11.11.2025 09:39 Відповісти
?
