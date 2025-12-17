ВАКС продлил срок действия обязанностей экс-вице-премьера Чернышова
Бывшему вице-премьер-министру Украины продлен срок полномочий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВАКС.
Фамилии фигуранта ВАКС не называет, однако известно, что речь идет об Алексее Чернышове.
Как отмечается, сегодня, 17 декабря, следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил бывшему вице-премьер-министру Украины срок действия процессуальных обязанностей на два месяца, но в пределах срока досудебного расследования.
Подозреваемый обязан:
- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду;
- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;
- не отлучаться с территории Украины без разрешения следователя, прокурора или суда;
- воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда.
Постановление вступает в законную силу с момента его объявления и отдельному обжалованию не подлежит.
Напоминаем, ВАКС избрал Чернышову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 16 января 2026 года с альтернативой залога в 51,6 млн грн.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
