ВАКС продлил срок действия обязанностей экс-вице-премьера Чернышова

Бывшему вице-премьер-министру Украины продлен срок полномочий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВАКС.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Фамилии фигуранта ВАКС не называет, однако известно, что речь идет об Алексее Чернышове.

Как отмечается, сегодня, 17 декабря, следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил бывшему вице-премьер-министру Украины срок действия процессуальных обязанностей на два месяца, но в пределах срока досудебного расследования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокурор и Высший совет правосудия выяснят, как было опубликовано решение апелляции ВАКС по Чернышову до проведения заседания

Подозреваемый обязан:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;

не отлучаться с территории Украины без разрешения следователя, прокурора или суда;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда.

Постановление вступает в законную силу с момента его объявления и отдельному обжалованию не подлежит.

Напоминаем, ВАКС избрал Чернышову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 16 января 2026 года с альтернативой залога в 51,6 млн грн.

Миндичгейт

Смотрите: Нашим послам запрещен выезд за границу: Даже женщины не могут кататься как Миндич, - Чалый. ВИДЕО