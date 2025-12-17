РУС
ВАКС продлил срок действия обязанностей экс-вице-премьера Чернышова

Чернышов Алексей

Бывшему вице-премьер-министру Украины продлен срок полномочий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВАКС.

Фамилии фигуранта ВАКС не называет, однако известно, что речь идет об Алексее Чернышове.

Как отмечается, сегодня, 17 декабря, следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил бывшему вице-премьер-министру Украины срок действия процессуальных обязанностей на два месяца, но в пределах срока досудебного расследования.

Подозреваемый обязан:

  • прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду;
  • сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;
  • не отлучаться с территории Украины без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда.

Постановление вступает в законную силу с момента его объявления и отдельному обжалованию не подлежит.

Напоминаем, ВАКС избрал Чернышову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 16 января 2026 года с альтернативой залога в 51,6 млн грн.

Антикоррупционный суд (1330) Чернышов Алексей (237)
