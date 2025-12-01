РУС
Генпрокурор и Высший совет правосудия выяснят, как было опубликовано решение апелляции ВАКС по Чернышову до проведения заседания

Чернышов Алексей

Апелляционная палата ВАКС проводит служебное расследование в отношении досрочной публикации решения суда об отказе в апелляционной жалобе экс-вице-премьера Алексея Чернышова относительно меры пресечения. Судьи расценили это как возможную попытку вмешательства в осуществление правосудия и обратились к Высшему совету правосудия и Генеральному прокурору для оценки ситуации и выяснения, имело ли место вмешательство.

Об этом заявила судья Даниила Черненькая во время открытия заседания Апелляционной палаты ВАКС 1 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УН.

По ее словам, такую публикацию судьи расценили как попытку вмешательства в осуществление правосудия и инициировали служебное расследование для выяснения всех обстоятельств.

заявление ВАКС

"Судьи АП ВАКС подготовили служебную записку. На следующий день была проведена предварительная проверка - что лицо, осуществившее публикацию, проверило учетную статистическую карточку. В учетно-статистической карточке отсутствовал проект решения. Несмотря на то, что там не было информации - была осуществлена публикация", - пояснила она.

Смотрите также: Чернышов обжалует меру пресечения в ВАКС. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Одновременно с началом заседания руководительница отдела коммуникаций ВАКС Олеся Чемерис сообщила, что покидает должность.

"Завершаются 6 лет и 3 месяца моей замечательной работы в Высшем антикоррупционном суде. Верю - вместе мы сделали много хорошего и нужного, и, убеждена: коллеги продолжат начатое дело на самом высоком уровне", - отметила она.

освобождение из ВАКС

Напомним, 25 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда на официальных каналах опубликовала информацию об оставлении в силе меры пресечения в отношении экс-вице-премьера Чернышова. А затем ее удалила, потому что заседание по этому поводу не состоялось.

Об этом в Facebook написал адвокат Чернышова Александр Тананакин.

"Курьезный фальстарт от ВАКС. Сегодня Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда на официальных каналах опубликована информация, которая в дальнейшем была удалена, о оставлении в силе меры пресечения в отношении бывшего вице-премьер-министра Украины. Однако заседание по указанному делу сегодня не проводилось, а судом, очевидно, было опубликовано заранее подготовленное сообщение и разработанное визуальное изображение о заранее определенном результате апелляционного рассмотрения", - сообщил он.

Позже Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (АП ВАКС) заявила, что сообщение об экс-вице-премьер-министре Алексее Чернышове от 25 ноября было ошибкой сотрудников аппарата и никто из судей не участвовал в подготовке или согласовании этой публикации.

Читайте также: Чернышов о содержании под стражей: Шокирующее и абсурдное решение, доказательств недостаточно

Напомним, Чернышову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Но с альтернативой - внесение залога в размере 51 млн 600 тысяч гривен.

Бывший вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов, подозреваемый в незаконном обогащении, обжаловал решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) о мере пресечения.

Антикоррупционный суд (1321) Чернышов Алексей (234)
+6
Швидше за все так було задумано, щоб дискредитувати цей суд і справу міндічеподібного друга зеленського!
01.12.2025 19:14 Ответить
+5
Не кажіть про помилку бо це зроблено навмисно.З якою ціллю? Можливо для того щоб захист Чернишова тявкав що переслідують упереджено,що це політичний тиск і замовлене звинувачення,звинувачення ВАКС, що без розгляду вже рішення намалювали.Зроблено це на користь звинуваченого.
01.12.2025 19:11 Ответить
+4
... все дуже просто, таксі вже було замовлено, із каси гроші вже поділені ,але не всі ще їх отримали .
Спробувати треба ще раз...
01.12.2025 18:57 Ответить
що? хтось зайшов в пусту картку обліково статистичну і написав рішення? що за хня?
01.12.2025 18:47 Ответить
Потрібен час, щоб він міг накивати п'яти?
01.12.2025 18:47 Ответить
ГЕНПРОКУРОР особисто Єрмака , завербований ще у Криму рашкою в 2013-12014 р , коли воно випускник вузу за Яника виросло у ВІСЬКОВІЙ ПРОКУРАТОРІ Криму ( це коли міністр оборони й голова СБУ були росіянами ) - за рік виросло з вчорашнього випуску до старшого спеціаліста військової прокуратури...
01.12.2025 18:50 Ответить
Мабуть ви не вірите у геніїв, може він один з мільйона? Кришталево чистий і непідкупний, поцтріот ригоаналовий
01.12.2025 19:14 Ответить
Усіх цікавить, чому рішення було до розгляду. А хабарникам у мантіях цікаво лише хто злив інформацію, от так і роблять ці щури. Щоб розставити усі крапки- я проти щоб носатого відпускали під заставу, але ця ситуація розкриває яким лайно є наші судді.
показать весь комментарий
01.12.2025 18:57 Ответить
01.12.2025 19:11 Ответить
01.12.2025 19:14 Ответить
Спеціально зроблено, щоб можна було оскаржити в вищій інстанціїї і Європейському суді з прав людини.
01.12.2025 19:32 Ответить
9 жовтня 2025 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс https://hudoc.echr.coe.int/%7B%22fulltext%22:%5B%2236729/23%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-245123%22%5D%7D?i=001-245123 рішення у справі Monakhov and Others v. Ukraine. Ним він присудив колишньому голові ДФС Роману Насірову 9750 євро компенсації за порушення Конвенції в його справі.
01.12.2025 20:15 Ответить
Все просто як двері в ОПі. Не змогли домовитись, тому і опублікували завчасно куплений текст ухвали в канцелярії. А після публікації в захисту є вагома підстава оскаржувати рішення апеляції. Генпрокуратури теж в поміч, бо точно встановить,що суд немав права навіть обговорювати майбутнє рішення до засідання
01.12.2025 20:23 Ответить
 
 