Генпрокурор и Высший совет правосудия выяснят, как было опубликовано решение апелляции ВАКС по Чернышову до проведения заседания

Апелляционная палата ВАКС проводит служебное расследование в отношении досрочной публикации решения суда об отказе в апелляционной жалобе экс-вице-премьера Алексея Чернышова относительно меры пресечения. Судьи расценили это как возможную попытку вмешательства в осуществление правосудия и обратились к Высшему совету правосудия и Генеральному прокурору для оценки ситуации и выяснения, имело ли место вмешательство.

Об этом заявила судья Даниила Черненькая во время открытия заседания Апелляционной палаты ВАКС 1 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УН.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По ее словам, такую публикацию судьи расценили как попытку вмешательства в осуществление правосудия и инициировали служебное расследование для выяснения всех обстоятельств.

"Судьи АП ВАКС подготовили служебную записку. На следующий день была проведена предварительная проверка - что лицо, осуществившее публикацию, проверило учетную статистическую карточку. В учетно-статистической карточке отсутствовал проект решения. Несмотря на то, что там не было информации - была осуществлена публикация", - пояснила она.

Смотрите также: Чернышов обжалует меру пресечения в ВАКС. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Одновременно с началом заседания руководительница отдела коммуникаций ВАКС Олеся Чемерис сообщила, что покидает должность.

"Завершаются 6 лет и 3 месяца моей замечательной работы в Высшем антикоррупционном суде. Верю - вместе мы сделали много хорошего и нужного, и, убеждена: коллеги продолжат начатое дело на самом высоком уровне", - отметила она.

Напомним, 25 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда на официальных каналах опубликовала информацию об оставлении в силе меры пресечения в отношении экс-вице-премьера Чернышова. А затем ее удалила, потому что заседание по этому поводу не состоялось.

Об этом в Facebook написал адвокат Чернышова Александр Тананакин.

"Курьезный фальстарт от ВАКС. Сегодня Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда на официальных каналах опубликована информация, которая в дальнейшем была удалена, о оставлении в силе меры пресечения в отношении бывшего вице-премьер-министра Украины. Однако заседание по указанному делу сегодня не проводилось, а судом, очевидно, было опубликовано заранее подготовленное сообщение и разработанное визуальное изображение о заранее определенном результате апелляционного рассмотрения", - сообщил он.

Позже Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (АП ВАКС) заявила, что сообщение об экс-вице-премьер-министре Алексее Чернышове от 25 ноября было ошибкой сотрудников аппарата и никто из судей не участвовал в подготовке или согласовании этой публикации.

Читайте также: Чернышов о содержании под стражей: Шокирующее и абсурдное решение, доказательств недостаточно

Напомним, Чернышову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Но с альтернативой - внесение залога в размере 51 млн 600 тысяч гривен.

Бывший вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов, подозреваемый в незаконном обогащении, обжаловал решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) о мере пресечения.