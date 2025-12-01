Чернышов обжалует меру пресечения в ВАКС. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Апелляционная палата ВАКС проводит заседание, на котором экс-вице-премьер Алексей Чернышов обжалует меру пресечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Напоминаем, ВАКС избрал Чернышову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 16 января 2026 года с альтернативой залога в 51,6 млн грн.

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