РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9744 посетителя онлайн
Новости Видео Дело Чернышова Миндичгейт
1 002 8

Чернышов обжалует меру пресечения в ВАКС. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Апелляционная палата ВАКС проводит заседание, на котором экс-вице-премьер Алексей Чернышов обжалует меру пресечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Читайте: Чернышов о содержании под стражей: Шокирующее и абсурдное решение, доказательств недостаточно

Напоминаем, ВАКС избрал Чернышову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 16 января 2026 года с альтернативой залога в 51,6 млн грн.

Миндичгейт

Смотрите: Нашим послам запрещен выезд за границу: Даже женщины не могут кататься как Миндич, - Чалый. ВИДЕО

Автор: 

Антикоррупционный суд (1430) Чернышов Алексей (262)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто сумнівається, що бабло дозволяє найняти кодло адвокатів для захисту і всі працюють, щоб його відбілити?
показать весь комментарий
01.12.2025 16:05 Ответить
Скандування "Волю Че Гевара" не буде!
Хоча ВАКС можуть теж "замінувати"
показать весь комментарий
01.12.2025 16:07 Ответить
Адвокати вирішили знищити свою адвокатську кар'єру в цьому судовому процесі - скільки ж вони отримали гонорару за захист цієї персони???
показать весь комментарий
01.12.2025 16:11 Ответить
Не разу,скільки б не ловили,кого б не ловили,ніхто не сказав,що він винний,кається,готовий понести наказання
Чергова паскуда,яка гроші гребла всіми частками тіла і носом теж,намагається оскаржити запобіжний захід.За них як з куща кладуть на кон застави десятками,та сотнями мільйонів,МІЛЬЙОНІВ гривень за якого гривню пожалів би.
Хочеться сказати тим хто вносе застави.Краще на ЗСУ донатьте.
показать весь комментарий
01.12.2025 16:14 Ответить
Якщо подивитись на його рожу, то здається що носом він гріб найбільше...
показать весь комментарий
01.12.2025 16:51 Ответить
безвідповідальність за один злочин, завжди породжує другий.
показать весь комментарий
01.12.2025 16:15 Ответить
Кажу ж, що на Майдані час поставити 2-3 шибениці !!!
показать весь комментарий
01.12.2025 16:17 Ответить
Вам шибениць шкода? Не потрібно на майдані створювати черги.
показать весь комментарий
01.12.2025 16:55 Ответить
 
 