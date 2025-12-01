Чернишов оскаржує запобіжний захід у ВАКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Апеляційна палата ВАКС проводить засідання, на якому ексвіцепрем'єр Олексій Чернишов оскаржує запобіжний захід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Нагадуємо, ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 16 січня 2026 року з альтернативою застави в 51,6 млн грн.

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