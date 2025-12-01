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Чернишов оскаржує запобіжний захід у ВАКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Апеляційна палата ВАКС проводить засідання, на якому ексвіцепрем'єр Олексій Чернишов оскаржує запобіжний захід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Нагадуємо, ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 16 січня 2026 року з альтернативою застави в 51,6 млн грн.

Міндічгейт

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Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (2222) Чернишов Олексій (402)
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Хто сумнівається, що бабло дозволяє найняти кодло адвокатів для захисту і всі працюють, щоб його відбілити?
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01.12.2025 16:05 Відповісти
Скандування "Волю Че Гевара" не буде!
Хоча ВАКС можуть теж "замінувати"
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01.12.2025 16:07 Відповісти
Адвокати вирішили знищити свою адвокатську кар'єру в цьому судовому процесі - скільки ж вони отримали гонорару за захист цієї персони???
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01.12.2025 16:11 Відповісти
Не разу,скільки б не ловили,кого б не ловили,ніхто не сказав,що він винний,кається,готовий понести наказання
Чергова паскуда,яка гроші гребла всіми частками тіла і носом теж,намагається оскаржити запобіжний захід.За них як з куща кладуть на кон застави десятками,та сотнями мільйонів,МІЛЬЙОНІВ гривень за якого гривню пожалів би.
Хочеться сказати тим хто вносе застави.Краще на ЗСУ донатьте.
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01.12.2025 16:14 Відповісти
Якщо подивитись на його рожу, то здається що носом він гріб найбільше...
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01.12.2025 16:51 Відповісти
безвідповідальність за один злочин, завжди породжує другий.
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01.12.2025 16:15 Відповісти
Кажу ж, що на Майдані час поставити 2-3 шибениці !!!
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01.12.2025 16:17 Відповісти
Вам шибениць шкода? Не потрібно на майдані створювати черги.
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01.12.2025 16:55 Відповісти
 
 