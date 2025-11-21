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Новини Відео Міндіч виїхав з України Міндічгейт
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Нашим послам заборонено виїзд за кордон: Навіть жінки не можуть кататися як Міндіч , - Чалий. ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" журналістка Марина Данилюк‑Ярмолаєва спілкується з експослом України у США Валерієм Чалим про найгарячіші події тижня. Говоримо про те, як корупційний скандал у Міноборони та уряді впливає на нашу зовнішню політику: західна преса смакує прізвища Міндіча та Чернишова, а прем’єр Угорщини Віктор Орбан порівнює Україну з "алкоголіком, який просить ще".

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Автор: 

Чалий (187) Орбан Віктор (943) Данилюк-Ярмолаєва Марина (462) Чернишов Олексій (401) Міндіч Тімур (335)
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Топ коментарі
+5
В 2019 73% тупоголових голосували за клоунський цирк з чужої країни. Які питання?
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21.11.2025 11:56 Відповісти
+4
Ну бо це СВОЇ - татари, ізраїльтяни, грузини. А МИ УКРИ - маємо право лише ховаті дітей, вмирати і терпіти і платити
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21.11.2025 11:54 Відповісти
+2
Ну й правильно- а ви що хотіли.Підтримували узурпатора і бусифікацію а потім дивуються що й до них це докотилось.
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21.11.2025 12:13 Відповісти
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Ну бо це СВОЇ - татари, ізраїльтяни, грузини. А МИ УКРИ - маємо право лише ховаті дітей, вмирати і терпіти і платити
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21.11.2025 11:54 Відповісти
В 2019 73% тупоголових голосували за клоунський цирк з чужої країни. Які питання?
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21.11.2025 11:56 Відповісти
всього за Зеленського проголосувало 13,5 млн. всього бюлетнів було 30 млн. так за кого проголосували ті 16,5 млн, які не проголосували за зелень?
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21.11.2025 12:09 Відповісти
3|4 активного населення, включно з тобою, в 19 році проголосували за зміни...не хотіли жити при порошенко...
неактивне населення до уваги не береться...бо воно не дивиться серіалів, не ходить до церкви і на вибори...їм тоді не було і зараз нема, що сказати...жодних своїх думок, лише з чужого голосу
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21.11.2025 12:16 Відповісти
не 3/4, а 2/3! навіть менше. 61 %. саме така явка була на 2 тур
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21.11.2025 12:19 Відповісти
3/4 це 73 відсотки...як видно, не в коня корм
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21.11.2025 13:08 Відповісти
73% від тих, хто приймав участь в голосуванні, а не всіх мешканців
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21.11.2025 13:44 Відповісти
В компанії, в який працювало 2000 людей лише 30 не голосували за це московське шапіто. Відсотки самі порахуєте? Отари недоумків бігали в зелених футболках і ЗЕ-ЗЕкали. Після виборів у недоумків була страшенна ейфорія - зробили друг друга разом. А потім порізали тарифи, почалась економічна руїна і війна.
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21.11.2025 14:31 Відповісти
саме так...3/4 активних учасників виборів, а не пасивної біомаси, яка не варта уваги
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21.11.2025 14:44 Відповісти
И как оно, при Порошенко - точно хуже жилось, чем сейчас?
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22.11.2025 04:05 Відповісти
не всі, хто жив тоді, живі і досі
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22.11.2025 08:03 Відповісти
Люди два рази і за порошенка і за зеленського голосували тому що вони обіцяли мир. Не звинувачуйте народ в тому що еліта повністю контролюється міжнародними фінансовими групами і їм повністю наплювати на народ. Зеленський ні разу не порадився з українцями чи домовлятись за мир чи ні. Він все робить з точки зору своєї влади і багатства.
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21.11.2025 12:16 Відповісти
Народу самому на себе наплювати. Жрать, срать, спать
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21.11.2025 14:28 Відповісти
Крым чей, обвинитель украинских президентов? И кто виновен в том, что идет война?
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22.11.2025 04:06 Відповісти
ЛИШЕ 45,7% відсотків виборців, вчіть математику, в а не пропаГАНДОНства зє.
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21.11.2025 12:52 Відповісти
посміховисько....хіба ж пасивних і байдужих, які не ходять на вибори варто брати до уваги чи прислухатись до них?...
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21.11.2025 13:12 Відповісти
Чим ті що проігнорили вибори кращі за голосувавших за зе?
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21.11.2025 13:47 Відповісти
Ні,це рідний цирк
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21.11.2025 13:45 Відповісти
Я вас благаю, в будь-який момент оголосіть шикування на плацу всіх чиновників та наближених до них, і половина буде десь за кордоном на дуже важливій мирній конференції в Монако або Майамі-Біч.
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21.11.2025 12:05 Відповісти
А хто це буде затримувати громадянина Ізраїля.? Те що воно рахувалося громадянином України...діло десяте. Вони всі там в жОПі заряджені паспортами.
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21.11.2025 12:11 Відповісти
Ну й правильно- а ви що хотіли.Підтримували узурпатора і бусифікацію а потім дивуються що й до них це докотилось.
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21.11.2025 12:13 Відповісти
Хто підтримував?
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21.11.2025 13:44 Відповісти
За кордон можна виїхати лише якщо в тебе морда кавказької або єврейської національності?
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21.11.2025 12:16 Відповісти
Тільки єрмаку дозволено з трампом домовлятися
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21.11.2025 13:43 Відповісти
Да куди там послам проти міндічей.
Але знайдуться і народні "посли"
Однак шила в мішку не сховаєш
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21.11.2025 13:46 Відповісти
гоям багато чого не можна
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22.11.2025 17:06 Відповісти
 
 