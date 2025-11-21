Нашим послам заборонено виїзд за кордон: Навіть жінки не можуть кататися як Міндіч , - Чалий. ВIДЕО
У новому випуску "Без цензури" журналістка Марина Данилюк‑Ярмолаєва спілкується з експослом України у США Валерієм Чалим про найгарячіші події тижня. Говоримо про те, як корупційний скандал у Міноборони та уряді впливає на нашу зовнішню політику: західна преса смакує прізвища Міндіча та Чернишова, а прем’єр Угорщини Віктор Орбан порівнює Україну з "алкоголіком, який просить ще".
Топ коментарі
+5 Jolli Rabbit
показати весь коментар21.11.2025 11:56 Відповісти Посилання
+4 Михайло Иляш
показати весь коментар21.11.2025 11:54 Відповісти Посилання
+2 Andy #608717
показати весь коментар21.11.2025 12:13 Відповісти Посилання
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неактивне населення до уваги не береться...бо воно не дивиться серіалів, не ходить до церкви і на вибори...їм тоді не було і зараз нема, що сказати...жодних своїх думок, лише з чужого голосу
Але знайдуться і народні "посли"
Однак шила в мішку не сховаєш