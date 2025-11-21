Нашим послам заборонено виїзд за кордон: Навіть жінки не можуть кататися як Міндіч , - Чалий. ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" журналістка Марина Данилюк‑Ярмолаєва спілкується з експослом України у США Валерієм Чалим про найгарячіші події тижня. Говоримо про те, як корупційний скандал у Міноборони та уряді впливає на нашу зовнішню політику: західна преса смакує прізвища Міндіча та Чернишова, а прем’єр Угорщини Віктор Орбан порівнює Україну з "алкоголіком, який просить ще".

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