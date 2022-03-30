Чалий пояснив, які гарантії безпеки матиме Україна, та як Росія буде гарантом
Представник української делегації на переговорах з Росією Олександр Чалий пояснив, як працюватимуть гарантії безпеки для України в майбутньому. За його словами, окупант не матиме права вето заборонити іншим допомогти захищатися нашій країні.
Про це він заявив в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами Чалого, сьогодні більшість країн не можуть допомогти Україні закрити небо, або ж надати власних військових через погрози Росії розцінити це, як пряме втручання.
"При реалізації ключової статті про гарантії безпеки України, яка дозволяє іншим країнам-гарантам надати нам збройні сили для захисту нашої безпеки, Росія погодилася, що права вето вона мати не буде", - заявив Чалий.
"Серед країн-гарантів (безпеки України. - Ред.) Росія буде на рівні зі всіма іншими (не в особливому статусі). Як би це не звучало - це буде інша країна. З точки зору міжнародного права, суті юридичної угоди про гарантії безпеки України, вона буде однією із країн гарантів", - пояснив він.
За його словами, у такому разі, у разі загрози для України, країни-гаранти можуть не радитися з РФ про надання Україні Збройних сил чи закриття неба: "Росія уже дасть на це попередню згоду".
Натомість, після укладання договору, країнам більше не знадобиться "дозвіл" від Росії.
"Якщо нам вдасться досягти результатів наших перемовин й Росія вже дала згоду, що вона готова прийняти таку формулу, то в майбутньому уже буде попередня згода Росії, що якщо виникне подібна ситуації, країнам, які захочуть закрити небо над Україною, чи надати збройні сили - їм не треба буде запитувати у Росії. Росія вже дасть на це попередню згоду. Це є ключовий момент", - додав Чалий.
"Для нас ключове слово - це гарантії безпеки України, які ми можемо отримати в рамках дипломатичного врегулювання наслідків російської агресії і відновлення територіальної цілісності та безпеки України...
Зараз ми домагаємося, щоб ці гарантії мали чітку юридичну форму і носили дуже конкретний характер. Ці гарантії, фактично, аналог 5 статті НАТО.
Ми домагаємося досягти такого, що якщо у майбутньому Україна стане об'єктом агресії чи військового нападу, чи військової спецоперації, то Україна буде мати змогу за 3 дні провести термінові консультації, якщо у рамках цих консультацій не буде знайдено дипломатичного рішення, то країни-гаранти будуть мати зобов'язані допомогти Україні всіма можливими засобами. Включно з закриттям неба, з наданням озброєння, и допомогою їхніми Збройними силами. Фактично, це дає нам можливість отримати такі ж гарантії безпеки, якби ми вступили в НАТО.
Ми шукаємо ту форму, щоб ми реалізували мрію - мати гарантії, які мають країни-НАТО, але ці гарантії були б отримані через домовленість по лінії НАТО-Україна-РФ", - додав Чалий.
За його словами, на зустрічі Україна чітко пояснила, що ці гарантії мають бути у чіткій юридичній формі, носити зобов'язуючий характер і повинні бути ратифіковані парламентами країн-гарантів, бо Україна має сумний досвід Будапештського меморандуму.
Чалий додав, що Україна намагається знайти для себе формат "вступу в НАТО" без фактичного вступу.
Український дипломат заявив, що гарантами для безпеки України мають стати 5 держав, які є членами Радбезу ООН. Серед них є й Росія.
Він додав, що відповідні переговори сприяють напрацюванню певного документу, до якого залучаться представники країн-гарантів.
За його словами, наразі РФ погоджується на переговорах у тих питаннях, які не можна було уявити ще 2 тижні тому. Чалий додав, що це результат спротиву української армії та всіх громадян України.
Гарантами безпеки для України, за словами представників України, мають стати США, Велика Британія, Туреччина, Франція, Німеччина.
Будь ласка, зачекайте...
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https://www.rbc.ua/ukr/news/zelenskiy-nam-nuzhny-garantii-bezopasnosti-1646156123.html
Также Зеленский высказался о возможности признания Крыма и республик Донбасса. По его словам, этот вопрос можно обсуждать и найти компромисс о том, "как люди там будут жить дальше".
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1121952.0
Єрмак додав, що написав це звернення з бункера в Києві.
Він уточнив, що в цей момент поруч з ним перебував президент Володимир Зеленський
https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html
СПАЛИТЬ НА*УЙ ДОТЛА ************** НЕДОАРМИЮ
Надія в них проста -крисьониш нічого не підпише і пошле. А прохвости просто засцяли ставити свій автограф, бо повідрубують шулерські руки.
Чалый с ума сошёл совсем, работает на москву, он уже разрабатывал туалетную бумагу Будапештский меморандум.
"НІКОЛИ НЕМОЖНА ДОМОВЛЯТИСЯ З ТИМ, ХТО ПРИЙШОВ ТЕБЕ ВБИТИ!"(ГОЛДА МЕІР)
А. Чалый в течение всей своей деятельности проповедовал внеблоковость Украины.
ЕЩЕ ЗАДОЛГО ДО ВОЙНЫ!
А. Чалый ктверждал «что внеблоковость даст возможность примирить украинское общество???, а внешняя политика Украины будет предсказуемой и стабильной???
22.06.2006!!!
https://news.liga.net/politics/news/a-chalyy-schitaet-chto-vneblokovyy-status-sdelaet-vneshnyuyu-politiku-ukrainy-bolee-predskazuemo https://news.liga.net/politics/news/a-chalyy-schitaet-chto-vneblokovyy-status-
86% - за приєднання України до ЄС, 76% - за вступ до НАТО.
88% українців вірять у те, що Україна зможе відбити https://nv.ua/ukr/ukraine/events/viyna-z-rosiyeyu-de-obstrili-de-ydut-boji-podiji-2-bereznya-v-kiyevi-harkovi-sumah-onlayn-50221425.html напад Росії , і цей показник зростає практично щодня.
Такими є результати https://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/obschenacionalnyy_opros_ukraina_v_usloviyah_voyny_1_marta_2022.html опитування , проведеного Соціологічною групою Рейтинг
Підтримка вступу України в ЄС і НАТО досягла історичного максимуму - "Рейтинг"
СЕРЕДА, 2 БЕРЕЗНЯ 2022
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/2/7135053/
Кто вы такой , чтобы присвоить себе такое право?
Кто вас уполномочил?
Президент України.
этого совкодрочера красноперого из переговорного процесса!!!
Так сначала надо провести референдум и поинтересоваться мнением народа, а потом на переговорах менять курс Украины.
И не забывайте, переговорщики хреновы, что у нас парламентско-президентская республика, а не наоборот.
Такое решение может принять только Парламент Украины, а не неизвестно на каком основании пролезший в переговорную группу А.Чалый, а парламент представляют исключительно Слуги?
Вас всех можно судить за нарушение всех мыслимых и немыслимых прав и законов?
И не вздумайте еще залезть своими грязными копытами в Конституцию
Він говорить взаємовиключаючі речі, а по суті ху*ню. І ця ватна шавка представляє Україну(
Прочитайте краще
Василенко - Зеленському щодо перемовин з РФ: "За жодних обставин Росія не може бути державою-гарантом" Джерело:
В засобах масової інформації з'явилося інтерв'ю Олександра Чалого, який позиціонує себе членом делегації України на українсько-російських переговорах з мирного врегулювання.
Викладена ним позиція України з ключових питань врегулювання не витримує жодної критики.
По суті, ним у завуальованій формі озвучена дещо модифікована позиція Росії.
Устами О. Чалого пропонуються неприйнятні і небезпечні для самого існування України як незалежної держави умови врегулювання. Джерело:
скріпамивмістом черепів і дістануть з калюжі сечінафталіну бухого в цицьку сівоху.
хіба є не те що гарантія, а хоч надія на те, що рашка знову не порушить?
вірити цій злодійський державі все одно, що алкоголіку, який клянеться, що пити "більше не буде"!
Ллється море крові із-за подібних представникіа, перемовин та договорів із РФ - країною агресором.
Тут вже треба закон про "особливу увагу" до всіх чий дохід пов'язаний з москалями, або хто народився в країні -агресорі і виховувався пуйловською пропагандою -- це потенційні руки та очі ворога.
Російська Федерація - країна агресор. Вона НЕ може бути гарантом безпеки для України!
Це все одно, що вовка залишити охороняти стадо.
На кого він працює ?