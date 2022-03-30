Чалий пояснив, які гарантії безпеки матиме Україна, та як Росія буде гарантом

Представник української делегації на переговорах з Росією Олександр Чалий пояснив, як працюватимуть гарантії безпеки для України в майбутньому. За його словами, окупант не матиме права вето заборонити іншим допомогти захищатися нашій країні.

Про це він заявив в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Чалого, сьогодні більшість країн не можуть допомогти Україні закрити небо, або ж надати власних військових через погрози Росії розцінити це, як пряме втручання.

"При реалізації ключової статті про гарантії безпеки України, яка дозволяє іншим країнам-гарантам надати нам збройні сили для захисту нашої безпеки, Росія погодилася, що права вето вона мати не буде", - заявив Чалий.

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"Серед країн-гарантів (безпеки України. - Ред.) Росія буде на рівні зі всіма іншими (не в особливому статусі). Як би це не звучало - це буде інша країна. З точки зору міжнародного права, суті юридичної угоди про гарантії безпеки України, вона буде однією із країн гарантів", - пояснив він.

За його словами, у такому разі, у разі загрози для України, країни-гаранти можуть не радитися з РФ про надання Україні Збройних сил чи закриття неба: "Росія уже дасть на це попередню згоду".

Натомість, після укладання договору, країнам більше не знадобиться "дозвіл" від Росії.

"Якщо нам вдасться досягти результатів наших перемовин й Росія вже дала згоду, що вона готова прийняти таку формулу, то в майбутньому уже буде попередня згода Росії, що якщо виникне подібна ситуації, країнам, які захочуть закрити небо над Україною, чи надати збройні сили - їм не треба буде запитувати у Росії. Росія вже дасть на це попередню згоду. Це є ключовий момент", - додав Чалий.

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"Для нас ключове слово - це гарантії безпеки України, які ми можемо отримати в рамках дипломатичного врегулювання наслідків російської агресії і відновлення територіальної цілісності та безпеки України...

Зараз ми домагаємося, щоб ці гарантії мали чітку юридичну форму і носили дуже конкретний характер. Ці гарантії, фактично, аналог 5 статті НАТО.

Ми домагаємося досягти такого, що якщо у майбутньому Україна стане об'єктом агресії чи військового нападу, чи військової спецоперації, то Україна буде мати змогу за 3 дні провести термінові консультації, якщо у рамках цих консультацій не буде знайдено дипломатичного рішення, то країни-гаранти будуть мати зобов'язані допомогти Україні всіма можливими засобами. Включно з закриттям неба, з наданням озброєння, и допомогою їхніми Збройними силами. Фактично, це дає нам можливість отримати такі ж гарантії безпеки, якби ми вступили в НАТО.

Ми шукаємо ту форму, щоб ми реалізували мрію - мати гарантії, які мають країни-НАТО, але ці гарантії були б отримані через домовленість по лінії НАТО-Україна-РФ", - додав Чалий.

За його словами, на зустрічі Україна чітко пояснила, що ці гарантії мають бути у чіткій юридичній формі, носити зобов'язуючий характер і повинні бути ратифіковані парламентами країн-гарантів, бо Україна має сумний досвід Будапештського меморандуму.

Чалий додав, що Україна намагається знайти для себе формат "вступу в НАТО" без фактичного вступу.

Український дипломат заявив, що гарантами для безпеки України мають стати 5 держав, які є членами Радбезу ООН. Серед них є й Росія.

Він додав, що відповідні переговори сприяють напрацюванню певного документу, до якого залучаться представники країн-гарантів.

За його словами, наразі РФ погоджується на переговорах у тих питаннях, які не можна було уявити ще 2 тижні тому. Чалий додав, що це результат спротиву української армії та всіх громадян України.

Гарантами безпеки для України, за словами представників України, мають стати США, Велика Британія, Туреччина, Франція, Німеччина.