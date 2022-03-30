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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Чалий пояснив, які гарантії безпеки матиме Україна, та як Росія буде гарантом

чалий,олесандр

Представник української делегації на переговорах з Росією Олександр Чалий пояснив, як працюватимуть гарантії безпеки для України в майбутньому. За його словами, окупант не матиме права вето заборонити іншим допомогти захищатися нашій країні.

Про це він заявив в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Чалого, сьогодні більшість країн не можуть допомогти Україні закрити небо, або ж надати власних військових через погрози Росії розцінити це, як пряме втручання.

"При реалізації ключової статті про гарантії безпеки України, яка дозволяє іншим країнам-гарантам надати нам збройні сили для захисту нашої безпеки, Росія погодилася, що права вето вона мати не буде", - заявив Чалий.

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"Серед країн-гарантів (безпеки України. - Ред.) Росія буде на рівні зі всіма іншими (не в особливому статусі). Як би це не звучало - це буде інша країна. З точки зору міжнародного права, суті юридичної угоди про гарантії безпеки України, вона буде однією із країн гарантів", - пояснив він.

За його словами, у такому разі, у разі загрози для України, країни-гаранти можуть не радитися з РФ про надання Україні Збройних сил чи закриття неба: "Росія уже дасть на це попередню згоду".

Натомість, після укладання договору, країнам більше не знадобиться "дозвіл" від Росії.

"Якщо нам вдасться досягти результатів наших перемовин й Росія вже дала згоду, що вона готова прийняти таку формулу, то в майбутньому уже буде попередня згода Росії, що якщо виникне подібна ситуації, країнам, які захочуть закрити небо над Україною, чи надати збройні сили - їм не треба буде запитувати у Росії. Росія вже дасть на це попередню згоду. Це є ключовий момент", - додав Чалий.

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"Для нас ключове слово - це гарантії безпеки України, які ми можемо отримати в рамках дипломатичного врегулювання наслідків російської агресії і відновлення територіальної цілісності та безпеки України...

Зараз ми домагаємося, щоб ці гарантії мали чітку юридичну форму і носили дуже конкретний характер. Ці гарантії, фактично, аналог 5 статті НАТО.

Ми домагаємося досягти такого, що якщо у майбутньому Україна стане об'єктом агресії чи військового нападу, чи військової спецоперації, то Україна буде мати змогу за 3 дні провести термінові консультації, якщо у рамках цих консультацій не буде знайдено дипломатичного рішення, то країни-гаранти будуть мати зобов'язані допомогти Україні всіма можливими засобами. Включно з закриттям неба, з наданням озброєння, и допомогою їхніми Збройними силами. Фактично, це дає нам можливість отримати такі ж гарантії безпеки, якби ми вступили в НАТО.

Ми шукаємо ту форму, щоб ми реалізували мрію - мати гарантії, які мають країни-НАТО, але ці гарантії були б отримані через домовленість по лінії НАТО-Україна-РФ", - додав Чалий.

За його словами, на зустрічі Україна чітко пояснила, що ці гарантії мають бути у чіткій юридичній формі, носити зобов'язуючий характер і повинні бути ратифіковані парламентами країн-гарантів, бо Україна має сумний досвід Будапештського меморандуму.

Чалий додав, що Україна намагається знайти для себе формат "вступу в НАТО" без фактичного вступу.

Український дипломат заявив, що гарантами для безпеки України мають стати 5 держав, які є членами Радбезу ООН. Серед них є й Росія.

Він додав, що відповідні переговори сприяють напрацюванню певного документу, до якого залучаться представники країн-гарантів.

За його словами, наразі РФ погоджується на переговорах у тих питаннях, які не можна було уявити ще 2 тижні тому. Чалий додав, що це результат спротиву української армії та всіх громадян України.

Гарантами безпеки для України, за словами представників України, мають стати США, Велика Британія, Туреччина, Франція, Німеччина.

безпека (929) договір (323) росія (64911) Чалий (190) гарантія (267)


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Топ коментарі
+109
пішов нахер, переговорник кучмівський
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30.03.2022 20:10
+100
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30.03.2022 20:13
+76
Кацапстан - гарант???!!!! Дибіли! Нах за кораблем!
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30.03.2022 20:14
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Чалый, отчаль от причала и п*здуй за руzzким кораблём нах*й!!!
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31.03.2022 18:05 Відповісти
Уберите этого чаХлого из переговорщиков и из экранов ТВ. Хватит раскалывать страну и народ. Предательство на крови наших детей не простим никому, так чалому и передайте..... Слава Украине, ганьба зрадникам!!!!
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31.03.2022 18:07 Відповісти
на хер цього чалого.***** вообще страх перед людьми загубили..якийц гарант росія?ти що **** позволяєш по відношенню до України?маразматік херов
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31.03.2022 18:13 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАЯВЛЯВ, ЩО https://www.rbc.ua/ukr/news/zelenskiy-vstuplenii-nato-boimsya-govorit-1645742997.html ГОТОВИЙ ОБГОВОРЮВАТИ НЕЙТРАЛЬНИЙ СТАТУС УКРАЇНИ , але Києву потрібні чіткі гарантії безпеки від Росії.???!!!

https://www.rbc.ua/ukr/news/zelenskiy-nam-nuzhny-garantii-bezopasnosti-1646156123.html
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31.03.2022 18:16 Відповісти
ну навіщо цей нафталін дістали?
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31.03.2022 18:18 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении страны в НАТО.

Также Зеленский высказался о возможности признания Крыма и республик Донбасса. По его словам, этот вопрос можно обсуждать и найти компромисс о том, "как люди там будут жить дальше".

https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1121952.0
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31.03.2022 18:18 Відповісти
ЄРМАК: Україна або піде на уклін, або Путін спалить все дотла - ТРЕТЬОГО ВАРІАНТУ НЕМАЄ

Єрмак додав, що написав це звернення з бункера в Києві.

Він уточнив, що в цей момент поруч з ним перебував президент Володимир Зеленський

https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html
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31.03.2022 18:19 Відповісти
А ТРЕТИЙ ВАРИАНТ ЕСТЬ :
СПАЛИТЬ НА*УЙ ДОТЛА ************** НЕДОАРМИЮ
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31.03.2022 18:27 Відповісти
******** 😡
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31.03.2022 18:43 Відповісти
Ти ба, які молодці ренегати-бєня з фірташем..."всьо ідьот "по плану: і воду в крим отримали і населення україни поплюндрували (а що б тепленькі були) і воїнів і патріотів поменшало і Європа отримала біженців (не хотіли ж білоруських)і старшого брата ткнули. носякою... а тепер давайте гроші.....а потім зеля яяяяккк плюне вам межи очі...ой стійте,стійте:бажано не знімати санкції з росії...а хай кремлівська мафія теж трошки постраждає...ну і звичайно,переповнює гордість на нашій Землі найкращі люди і воїни...оце тішаться два (чи більше, можете добавить) виродки-намахали увесь світ...це вам не контр страйк,це вам не оловяні солдатики і пласмасові танчики і т.і.-а спрвжні і біль і горе теж.
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31.03.2022 19:04 Відповісти
всю цю ахінею зе бобики підготували раніше на заміну Мінська. Кацапюри відстрочили обговорення через вдалий стрім. Потім погодились. Переговори кацапюри вели з позиції сили-здавайся. Коли тільки розвиднілося, зявились Юстаси з плейшнерами і пасторами шлагами і знову все те саме, що головний юстас обговорив з Дімою манкуртом. Іде війна, жертви колосальні, а ці прохвости ваирішують питання агресора як гаранта майбутнього миру. Ну а чалого взяли, бо самим нада стояти за кулісами.
Надія в них проста -крисьониш нічого не підпише і пошле. А прохвости просто засцяли ставити свій автограф, бо повідрубують шулерські руки.
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31.03.2022 18:44 Відповісти
Серед країн-гарантів (безпеки України. - Ред.) Росія буде на рівні зі всіма іншими!!!!!!!!!!!!!!!

Чалый с ума сошёл совсем, работает на москву, он уже разрабатывал туалетную бумагу Будапештский меморандум.
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31.03.2022 19:01 Відповісти
Ермак должен быть арестован.
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31.03.2022 19:02 Відповісти
Ти ба, які молодці ренегати-бєня з фірташем..."всьо ідьот "по плану: і воду в крим отримали і населення україни поплюндрували (а що б тепленькі були) і воїнів і патріотів поменшало і Європа отримала біженців (не хотіли ж білоруських)і старшого брата ткнули. носякою... а тепер давайте гроші.....а потім зеля яяяяккк плюне вам межи очі...ой стійте,стійте:бажано не знімати санкції з росії...а хай кремлівська мафія теж трошки постраждає...ну і звичайно,переповнює гордість на нашій Землі найкращі люди і воїни...оце тішаться два (чи більше, можете добавить) виродки-намахали увесь світ...це вам не контр страйк,це вам не оловяні солдатики і пласмасові танчики і т.і.-а спрвжні і біль і горе теж. А ,оце, чалий просто-фантик або промокашка як і гундосик.
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31.03.2022 19:03 Відповісти
сашко чахлик хто тебе підібрав..........розговорник
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31.03.2022 19:03 Відповісти
єрмака до аресту з бункера не випускати............Україна і її народ переживуть пройдисвітів і всередині і зовні
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31.03.2022 19:07 Відповісти
Хочу нагадати "дипломату" о.чАлому про існування гарантів (США, Великобританія, т.з. рф) у Бедапештському меморандумі 1994 року. І про результат, який сьогодні отримала Україна знищивши свій третій у світі ядерний потенціал! А тепер фрау бЕрбок вважає, що меморандум не несе жодних юридичних наслідків!
"НІКОЛИ НЕМОЖНА ДОМОВЛЯТИСЯ З ТИМ, ХТО ПРИЙШОВ ТЕБЕ ВБИТИ!"(ГОЛДА МЕІР)
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31.03.2022 19:09 Відповісти
Александр Чалый (1995- 1998). (Не путать с Валерием Чалым)

А. Чалый в течение всей своей деятельности проповедовал внеблоковость Украины.

ЕЩЕ ЗАДОЛГО ДО ВОЙНЫ!

А. Чалый ктверждал «что внеблоковость даст возможность примирить украинское общество???, а внешняя политика Украины будет предсказуемой и стабильной???

22.06.2006!!!

https://news.liga.net/politics/news/a-chalyy-schitaet-chto-vneblokovyy-status-sdelaet-vneshnyuyu-politiku-ukrainy-bolee-predskazuemo https://news.liga.net/politics/news/a-chalyy-schitaet-chto-vneblokovyy-status-
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31.03.2022 19:16 Відповісти
А ничего, товарищ А.Чалый , что в последнем опытуванні почти 80% украинцев высказались за вступление в НАТО?

86% - за приєднання України до ЄС, 76% - за вступ до НАТО.

88% українців вірять у те, що Україна зможе відбити https://nv.ua/ukr/ukraine/events/viyna-z-rosiyeyu-de-obstrili-de-ydut-boji-podiji-2-bereznya-v-kiyevi-harkovi-sumah-onlayn-50221425.html напад Росії , і цей показник зростає практично щодня.

Такими є результати https://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/obschenacionalnyy_opros_ukraina_v_usloviyah_voyny_1_marta_2022.html опитування , проведеного Соціологічною групою Рейтинг

Підтримка вступу України в ЄС і НАТО досягла історичного максимуму - "Рейтинг"

СЕРЕДА, 2 БЕРЕЗНЯ 2022

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/2/7135053/
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31.03.2022 19:22 Відповісти
На каком основании вы, т. А.Чалый, позволяете себе игнорировать мнение украинского народа?

Кто вы такой , чтобы присвоить себе такое право?
Кто вас уполномочил?
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31.03.2022 19:26 Відповісти
Кто вас уполномочил?

Президент України.
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31.03.2022 20:06 Відповісти
уберите
этого совкодрочера красноперого из переговорного процесса!!!
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31.03.2022 19:17 Відповісти
А як приберуть то що далі?
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31.03.2022 23:30 Відповісти
"Кемська волость ? Да пусть забирают. Чай не обеднеем . А я то думал... " Тепер все ясно ?!
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31.03.2022 19:22 Відповісти
Эти уроды ведут переговоры на стороне россии.
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31.03.2022 19:31 Відповісти
ну так москалі вже прямо зараз неформально і практично дали згоду на допомогу від заходу. і що? і як ця допомога і 'згода' москалів допомогли? маріуполь практично втрачено і зруйновано, тисячі і тисячі будівель зруйновано, декілька тисяч вбито.....
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31.03.2022 19:32 Відповісти
Маріуполь зруйновано бо кацапи туди вільно зайшли і оточили його
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31.03.2022 23:32 Відповісти
Кто-то там вякал о референдуме?
Так сначала надо провести референдум и поинтересоваться мнением народа, а потом на переговорах менять курс Украины.

И не забывайте, переговорщики хреновы, что у нас парламентско-президентская республика, а не наоборот.

Такое решение может принять только Парламент Украины, а не неизвестно на каком основании пролезший в переговорную группу А.Чалый, а парламент представляют исключительно Слуги?

Вас всех можно судить за нарушение всех мыслимых и немыслимых прав и законов?
И не вздумайте еще залезть своими грязными копытами в Конституцию
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31.03.2022 19:40 Відповісти
заберіть це униле гебняве лайно з переговорної групи!!!
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31.03.2022 20:04 Відповісти
А там якісь інші є?
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31.03.2022 22:45 Відповісти
ЗЕшобла в лице представителей "Слуг урода" Арахамии и Подоляка, эта кацапская консерва Чалый и кто там ещё был на договорняке с руснёй, все они - ПРЕДАТЕЛИ. Их договорняк - позорная капитуляция Украины. Все они должны быть притянуты к ответственности за государственную измену
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31.03.2022 20:04 Відповісти
"Серед країн-гарантів (безпеки України. - Ред.) Росія буде на рівні зі всіма іншими (не в особливому статусі). Як би це не звучало - це буде інша країна. З точки зору міжнародного права, суті юридичної угоди про гарантії безпеки України, вона буде однією із країн гарантів", - пояснив він. Джерело:

Він говорить взаємовиключаючі речі, а по суті ху*ню. І ця ватна шавка представляє Україну(

Прочитайте краще

Василенко - Зеленському щодо перемовин з РФ: "За жодних обставин Росія не може бути державою-гарантом" Джерело:

В засобах масової інформації з'явилося інтерв'ю Олександра Чалого, який позиціонує себе членом делегації України на українсько-російських переговорах з мирного врегулювання.

Викладена ним позиція України з ключових питань врегулювання не витримує жодної критики.

По суті, ним у завуальованій формі озвучена дещо модифікована позиція Росії.

Устами О. Чалого пропонуються неприйнятні і небезпечні для самого існування України як незалежної держави умови врегулювання. Джерело:
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31.03.2022 20:12 Відповісти
Треба прибрати з перемовин чахлого
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31.03.2022 20:16 Відповісти
І чахлого, і Абрахамію, І ярмарка, і всю їбучу зелень . Є МЗС-Кулеба, нехай вони і працюють, а не дилетанти(абрахамії) приховані(цей чахлий) чи вже викриті агенти(ярмак, демченко, .....)
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31.03.2022 20:35 Відповісти
Чалий .А руський карабрль. ЦЕ Д---Е !!
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31.03.2022 20:28 Відповісти
Это всё что в теме говорит "человек"- вызывает только нервный смех. Почему он ещё при должностях? Кто его лоббировал в переговорщики? Если это дело вашего президента, ему очень нужно объяснить свою позицию. Это катастрофа! как полит силы во время геноцида своей страны! Позволяет себе открывать рот и произносить то, что не единожды в таких должностях, русия нае..ла Украину... Это Безнаказанность преступников во власти и инфантильность тех кто должен это пресекать.
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31.03.2022 20:49 Відповісти
Ви там що, зовсім охреніли. Який з кацапа гарант. Блін, суки73%, що ви вибрали? Ви не відчуваєте причетності до всього, що зараз відбувається? Ви в певній мірі цьому посприяли
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31.03.2022 21:16 Відповісти
Окончательное решение о нападении было принятно после достройки северного потока 2. Тут германию надо благодарить в первую очередь.
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01.04.2022 00:11 Відповісти
Нахер иди ватный переговорщик. Какая ещё страна гарант Россия? Ты че мелешь
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31.03.2022 21:20 Відповісти
Жодних реальних гарантій безпеки не дасть ніхто,а гарантії на папері у нас вже є - "Будапештський договір".У мордора є ядерна зброя.Ця вся болтовня - зрада України.
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31.03.2022 21:42 Відповісти
https://rok.org.ua/2022/03/27/vidkryte-zvernennia-do-prezydenta-verkhovnoi-rady-ta-uriadu-ukrainy-shchodo-perehovoriv-z-rosiieiu/
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31.03.2022 22:08 Відповісти
Владимир Александрович , уберите пожалуйста это Говно из переговорного процесса . И не забывайте , что ***** военный преступник . Обсуждать можно только сроки вывода мародеров Русни . Эрефии ,не сегодня , завтра , звезда . Какие еще переговоры с террористами и условия от них . Это полная Херня
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31.03.2022 22:12 Відповісти
Звернувся до гівна, щоб забрало гівно! Феєрично! Величний ЯНЕВТІК розгляне ваше лизоблюдне прохання!
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31.03.2022 22:48 Відповісти
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31.03.2022 23:38 Відповісти
Какого хрена эта кучминская рожа опять всплыла из утиля ? Неужели нет кого то достойнее
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31.03.2022 22:17 Відповісти
олександ чалий нафталіновий зрадник, дивишся на його пику і блювати хочеться, де вони його взяли, хіба не можна було знайти патріота
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31.03.2022 22:18 Відповісти
Чалий ти дебіл? Наступний раз коли московія нападе то вона буде непроти ,щоб НАТО її атакувало?Геть криша поїхала! Переговорник хренов!
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31.03.2022 22:33 Відповісти
Вангую! Після епік-фейлу у чалому виконанні в ОПі поскриплять скріпами вмістом черепів і дістануть з калюжі сечі нафталіну бухого в цицьку сівоху.
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31.03.2022 22:55 Відповісти
шо, мало шишок на лобі набили? а чи вже порахували, скільки за останні хоча б 8 років рашка порушила домовленостей, статей договорів та міжнародних прав і правил?
хіба є не те що гарантія, а хоч надія на те, що рашка знову не порушить?
вірити цій злодійський державі все одно, що алкоголіку, який клянеться, що пити "більше не буде"!
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31.03.2022 23:00 Відповісти
Обставини вже давно набагато жорсткіші!
Ллється море крові із-за подібних представникіа, перемовин та договорів із РФ - країною агресором.
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01.04.2022 07:50 Відповісти
ЗЕбилы!
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31.03.2022 23:08 Відповісти
Ще одна стара пліснява вилізла.... В Конституції України все чітко записано - курс країни на ЄС та НАТО.... А чалий явно хоче порадитись с кобзоном...
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31.03.2022 23:33 Відповісти
Ну хто дозволив цьому Чалому глупоту цю нести?! Росія - гарант?! Як брехливий бандюк, крадій і вбивця може бути гарантом чиєїсь безпеки?! Ну хто таких придурків випускає на переговори?! Твоя Росія-гарант, при першій можливості нападе знову на Україну. При цьому всім замулить очі брехнею про те, що в Україні громадянський конфлікт і як довбаний гарант введе свої "миротворчі" війська і закриє небо від нас самих. Да коли ж вже зрозуміємо, що з бандюками не можна домовлятися?!
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31.03.2022 23:37 Відповісти
Яка московія гарант, вони хочуть весіти разом з карліком?
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31.03.2022 23:50 Відповісти
Всі ці підари які будуть з московію підуть, як московський корабель.
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31.03.2022 23:51 Відповісти
Наче дорослий, а інфантильний як дитина. А рашка зараз має право вето? Вона просто погрожує ядерною зброєю. Що їй заважатиме наступного разу те ж саме робити? Якась ху..ня. І якого він взагалі в переговорній групі? Саме за його безпосередньої участі було створено той шмат туалетного паперу в Будапешті.
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01.04.2022 01:14 Відповісти
Ну ..! скотиняка!
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01.04.2022 01:20 Відповісти
Сколько можно издеваться над Украинским Народом?! Почему этот предатель александр чалый еще не наказан по законам военного времени?
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01.04.2022 01:45 Відповісти
Кацапський прихвостень! Пропонувати также може тільки запроданець. Це за такий мир та безпеку, гарантом якого пропонується зробити країну агресора, який руйнує наші міста та вбиває наш нарід, зараз воюють, не жаліючи свого життя, наші захисники?!!! Як взагалі ця істота попала в процес перемовин?
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01.04.2022 02:14 Відповісти
Мы уже подтерлись Будапештской бумажкой. Он бы ещё Фокина с Сивохо взял бы в переговорную группу.
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01.04.2022 03:04 Відповісти
Най би тебе шляк трафив, лукава істота та зрадник!
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01.04.2022 03:04 Відповісти
Це все якась маячня!!! Звідки його витягли *****? Краще б дипломата Огризка взяли.
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01.04.2022 03:05 Відповісти
зеленский - не Украина! народ в полнейшем разочаровании от него... и это разочарование достигло максимума после того, как узнали состав переговорщиков в турции... они поехали сдавать Украину... один из читателей написал, что учитывая военное положение в стране военные должны арестовать всех членов делегации и дальше провести соответствующие действия... хватит терпеть зарвавшегося наполеончика, втирающего Украине сдачу ее интересов...
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01.04.2022 05:44 Відповісти
а представьте у чалого проснулась совесть и он взял и утопил себя в ложке воды...
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01.04.2022 05:47 Відповісти
после того что сев. бензоколонка совершила в УКРАИНЕ --рашанацистов надо выкинуть ***** из ООН . а ее каким - то ..гарантом.. пропихивают --- мало вам будапешта и ..большого договора.. от 1997 года о признании границ ..вечной.. дружбе и сладкой жвачке --- ***** в.в. с буквой ..зю.. в мозгах считает УКРАИНУ куском бензоколонки временно не подконтрольным кремлю . какие вы хотите гарантии от этого животного . ***** надо повесить как рашанациста за ногу вниз головой на спасской башне кремля
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01.04.2022 06:28 Відповісти
Фу, яка мразота. Як язик повертається принципово називати агресора гарантом? Буддапештким меморандумом вже підтерлися?
Тут вже треба закон про "особливу увагу" до всіх чий дохід пов'язаний з москалями, або хто народився в країні -агресорі і виховувався пуйловською пропагандою -- це потенційні руки та очі ворога.
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01.04.2022 07:37 Відповісти
Чалий - пішов куди подалі! За такі слова - стаття за державну зраду! Шкода, що у нас СБУ займається тільки самозбагаченням! З москалями жодних перемовин та договорів. Те саме із німцями, французами та іншими. Ми потрібні тільки самі собі.
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01.04.2022 07:40 Відповісти
Безглуздя!
Російська Федерація - країна агресор. Вона НЕ може бути гарантом безпеки для України!
Це все одно, що вовка залишити охороняти стадо.
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01.04.2022 07:41 Відповісти
Чалого має перевірити СБУ. Що він несе. Тут росія погрожує ядерною зброєю і всі лякаються, а тут хопа підписали бумажку з росією і умі більше не лякаються.
На кого він працює ?
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01.04.2022 07:42 Відповісти
Це жарт?
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01.04.2022 08:22 Відповісти
іди нахєр переговорник сраний
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01.04.2022 08:22 Відповісти
Давайте ще кацапських гвалтівників психологами до згвалтованиз приставимо. Мерзота
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05.04.2022 02:13 Відповісти
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