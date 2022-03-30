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Новости Агрессия России против Украины Война
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Чалый объяснил, какие гарантии безопасности будет у Украины, и как Россия будет гарантом

чалий,олесандр

Представитель украинской делегации на переговорах с Россией Александр Чалый объяснил, как будут работать гарантии безопасности для Украины в будущем. По его словам, оккупант не будет иметь право запретить другим помочь защищаться нашей стране.

Об этом он заявил в эфире "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Чалого, сегодня большинство стран не могут помочь Украине закрыть небо, или же предоставить собственных военных из-за угроз России расценить это, как прямое вмешательство.

"При реализации ключевой статьи о гарантиях безопасности Украины, позволяющей другим странам-гарантам предоставить нам вооруженные силы для защиты нашей безопасности, Россия согласилась, что права вето она иметь не будет", - заявил Чалый.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Договор о безопасности Украины будет вынесен на референдум, процедура проведения которого начнется только после вывода войск РФ с территории Украины, - ОП

"Среди стран-гарантов (безопасности Украины. - ред.) Россия будет на уровне со всеми другими (не в особом статусе). Как бы это ни звучало - это будет другая страна. С точки зрения международного права, сути юридического соглашения о гарантиях безопасности Украина, она будет одной из стран-гарантов", - пояснил он.

По его словам, в таком случае, в случае угрозы для Украины, страны-гаранты могут не советоваться с РФ о предоставлении Украине Вооруженных сил или закрытии неба: "Россия уже даст на это предварительное согласие".

Вместо этого, после заключения договора, странам больше не понадобится "разрешение" от России.

"Если нам удастся достичь результатов наших переговоров и Россия уже дала согласие, что она готова принять такую ​​формулу, то в будущем уже будет предыдущее согласие России, если возникнет подобное ситуации, странам, которые захотят закрыть небо над Украиной, или придать вооруженные силы - им не нужно будет спрашивать у России. Россия уже даст на это предварительное согласие. Это ключевой момент", - добавил Чалый.

"Для нас ключевое слово – это гарантии безопасности Украины, которые мы можем получить в рамках дипломатического урегулирования последствий российской агрессии и восстановления территориальной целостности и безопасности Украины.

Сейчас мы добиваемся, чтобы эти гарантии носили четкую юридическую форму и носили очень конкретный характер. Эти гарантии фактически являются аналогом 5 статьи НАТО.

Мы добиваемся того, что если в будущем Украина станет объектом агрессии или военного нападения, или военной спецоперации, то Украина будет иметь возможность за 3 дня провести срочные консультации, если в рамках этих консультаций не будет найдено дипломатического решения, то страны-гаранты будут обязаны помочь Украине всеми возможными средствами. Включая с закрытием неба, с предоставлением вооружения и помощью их вооруженными силами. Фактически это дает нам возможность получить такие же гарантии безопасности, если бы мы вступили в НАТО.

Мы ищем ту форму, чтобы мы реализовали мечту - иметь гарантии, которые есть у стран-НАТО, но эти гарантии были бы получены через договоренность по линии НАТО-Украина-РФ".

По его словам, на встрече Украина четко объяснила, что эти гарантии должны быть в четкой юридической форме, носить обязывающий характер и должны быть ратифицированы парламентами стран-гарантов, потому что у Украины есть печальный опыт Будапештского меморандума.

Чалый добавил, что Украина пытается найти для себя формат вступления в НАТО без фактического вступления.

Украинский дипломат заявил, что гарантами для безопасности Украины должны стать 5 государств, являющихся членами Совбеза ООН. Среди них есть и Россия.

Он добавил, что соответствующие переговоры способствуют разработке определенного документа, к которому привлекутся представители стран-гарантов.

По его словам, сейчас РФ соглашается на переговорах по тем вопросам, которые нельзя было представить еще 2 недели назад. Чалый добавил, что это результат сопротивления украинской армии и всех граждан Украины.

Гарантами безопасности для Украины, по словам представителей Украины, должны стать США, Великобритания, Турция, Франция, Германия. 

безопасность (1101) договор (317) россия (95352) Чалый (473) гарантия (154)


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Топ комментарии
+109
пішов нахер, переговорник кучмівський
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30.03.2022 20:10
+100
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30.03.2022 20:13
+76
Кацапстан - гарант???!!!! Дибіли! Нах за кораблем!
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30.03.2022 20:14
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Чалый, отчаль от причала и п*здуй за руzzким кораблём нах*й!!!
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31.03.2022 18:05 Ответить
Уберите этого чаХлого из переговорщиков и из экранов ТВ. Хватит раскалывать страну и народ. Предательство на крови наших детей не простим никому, так чалому и передайте..... Слава Украине, ганьба зрадникам!!!!
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31.03.2022 18:07 Ответить
на хер цього чалого.***** вообще страх перед людьми загубили..якийц гарант росія?ти що **** позволяєш по відношенню до України?маразматік херов
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31.03.2022 18:13 Ответить
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАЯВЛЯВ, ЩО https://www.rbc.ua/ukr/news/zelenskiy-vstuplenii-nato-boimsya-govorit-1645742997.html ГОТОВИЙ ОБГОВОРЮВАТИ НЕЙТРАЛЬНИЙ СТАТУС УКРАЇНИ , але Києву потрібні чіткі гарантії безпеки від Росії.???!!!

https://www.rbc.ua/ukr/news/zelenskiy-nam-nuzhny-garantii-bezopasnosti-1646156123.html
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31.03.2022 18:16 Ответить
ну навіщо цей нафталін дістали?
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31.03.2022 18:18 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении страны в НАТО.

Также Зеленский высказался о возможности признания Крыма и республик Донбасса. По его словам, этот вопрос можно обсуждать и найти компромисс о том, "как люди там будут жить дальше".

https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1121952.0
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31.03.2022 18:18 Ответить
ЄРМАК: Україна або піде на уклін, або Путін спалить все дотла - ТРЕТЬОГО ВАРІАНТУ НЕМАЄ

Єрмак додав, що написав це звернення з бункера в Києві.

Він уточнив, що в цей момент поруч з ним перебував президент Володимир Зеленський

https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html
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31.03.2022 18:19 Ответить
А ТРЕТИЙ ВАРИАНТ ЕСТЬ :
СПАЛИТЬ НА*УЙ ДОТЛА ************** НЕДОАРМИЮ
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31.03.2022 18:27 Ответить
******** 😡
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31.03.2022 18:43 Ответить
Ти ба, які молодці ренегати-бєня з фірташем..."всьо ідьот "по плану: і воду в крим отримали і населення україни поплюндрували (а що б тепленькі були) і воїнів і патріотів поменшало і Європа отримала біженців (не хотіли ж білоруських)і старшого брата ткнули. носякою... а тепер давайте гроші.....а потім зеля яяяяккк плюне вам межи очі...ой стійте,стійте:бажано не знімати санкції з росії...а хай кремлівська мафія теж трошки постраждає...ну і звичайно,переповнює гордість на нашій Землі найкращі люди і воїни...оце тішаться два (чи більше, можете добавить) виродки-намахали увесь світ...це вам не контр страйк,це вам не оловяні солдатики і пласмасові танчики і т.і.-а спрвжні і біль і горе теж.
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31.03.2022 19:04 Ответить
всю цю ахінею зе бобики підготували раніше на заміну Мінська. Кацапюри відстрочили обговорення через вдалий стрім. Потім погодились. Переговори кацапюри вели з позиції сили-здавайся. Коли тільки розвиднілося, зявились Юстаси з плейшнерами і пасторами шлагами і знову все те саме, що головний юстас обговорив з Дімою манкуртом. Іде війна, жертви колосальні, а ці прохвости ваирішують питання агресора як гаранта майбутнього миру. Ну а чалого взяли, бо самим нада стояти за кулісами.
Надія в них проста -крисьониш нічого не підпише і пошле. А прохвости просто засцяли ставити свій автограф, бо повідрубують шулерські руки.
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31.03.2022 18:44 Ответить
Серед країн-гарантів (безпеки України. - Ред.) Росія буде на рівні зі всіма іншими!!!!!!!!!!!!!!!

Чалый с ума сошёл совсем, работает на москву, он уже разрабатывал туалетную бумагу Будапештский меморандум.
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31.03.2022 19:01 Ответить
Ермак должен быть арестован.
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31.03.2022 19:02 Ответить
Ти ба, які молодці ренегати-бєня з фірташем..."всьо ідьот "по плану: і воду в крим отримали і населення україни поплюндрували (а що б тепленькі були) і воїнів і патріотів поменшало і Європа отримала біженців (не хотіли ж білоруських)і старшого брата ткнули. носякою... а тепер давайте гроші.....а потім зеля яяяяккк плюне вам межи очі...ой стійте,стійте:бажано не знімати санкції з росії...а хай кремлівська мафія теж трошки постраждає...ну і звичайно,переповнює гордість на нашій Землі найкращі люди і воїни...оце тішаться два (чи більше, можете добавить) виродки-намахали увесь світ...це вам не контр страйк,це вам не оловяні солдатики і пласмасові танчики і т.і.-а спрвжні і біль і горе теж. А ,оце, чалий просто-фантик або промокашка як і гундосик.
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31.03.2022 19:03 Ответить
сашко чахлик хто тебе підібрав..........розговорник
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31.03.2022 19:03 Ответить
єрмака до аресту з бункера не випускати............Україна і її народ переживуть пройдисвітів і всередині і зовні
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31.03.2022 19:07 Ответить
Хочу нагадати "дипломату" о.чАлому про існування гарантів (США, Великобританія, т.з. рф) у Бедапештському меморандумі 1994 року. І про результат, який сьогодні отримала Україна знищивши свій третій у світі ядерний потенціал! А тепер фрау бЕрбок вважає, що меморандум не несе жодних юридичних наслідків!
"НІКОЛИ НЕМОЖНА ДОМОВЛЯТИСЯ З ТИМ, ХТО ПРИЙШОВ ТЕБЕ ВБИТИ!"(ГОЛДА МЕІР)
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31.03.2022 19:09 Ответить
Александр Чалый (1995- 1998). (Не путать с Валерием Чалым)

А. Чалый в течение всей своей деятельности проповедовал внеблоковость Украины.

ЕЩЕ ЗАДОЛГО ДО ВОЙНЫ!

А. Чалый ктверждал «что внеблоковость даст возможность примирить украинское общество???, а внешняя политика Украины будет предсказуемой и стабильной???

22.06.2006!!!

https://news.liga.net/politics/news/a-chalyy-schitaet-chto-vneblokovyy-status-sdelaet-vneshnyuyu-politiku-ukrainy-bolee-predskazuemo https://news.liga.net/politics/news/a-chalyy-schitaet-chto-vneblokovyy-status-
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31.03.2022 19:16 Ответить
А ничего, товарищ А.Чалый , что в последнем опытуванні почти 80% украинцев высказались за вступление в НАТО?

86% - за приєднання України до ЄС, 76% - за вступ до НАТО.

88% українців вірять у те, що Україна зможе відбити https://nv.ua/ukr/ukraine/events/viyna-z-rosiyeyu-de-obstrili-de-ydut-boji-podiji-2-bereznya-v-kiyevi-harkovi-sumah-onlayn-50221425.html напад Росії , і цей показник зростає практично щодня.

Такими є результати https://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/obschenacionalnyy_opros_ukraina_v_usloviyah_voyny_1_marta_2022.html опитування , проведеного Соціологічною групою Рейтинг

Підтримка вступу України в ЄС і НАТО досягла історичного максимуму - "Рейтинг"

СЕРЕДА, 2 БЕРЕЗНЯ 2022

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/2/7135053/
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31.03.2022 19:22 Ответить
На каком основании вы, т. А.Чалый, позволяете себе игнорировать мнение украинского народа?

Кто вы такой , чтобы присвоить себе такое право?
Кто вас уполномочил?
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31.03.2022 19:26 Ответить
Кто вас уполномочил?

Президент України.
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31.03.2022 20:06 Ответить
уберите
этого совкодрочера красноперого из переговорного процесса!!!
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31.03.2022 19:17 Ответить
А як приберуть то що далі?
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31.03.2022 23:30 Ответить
"Кемська волость ? Да пусть забирают. Чай не обеднеем . А я то думал... " Тепер все ясно ?!
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31.03.2022 19:22 Ответить
Эти уроды ведут переговоры на стороне россии.
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31.03.2022 19:31 Ответить
ну так москалі вже прямо зараз неформально і практично дали згоду на допомогу від заходу. і що? і як ця допомога і 'згода' москалів допомогли? маріуполь практично втрачено і зруйновано, тисячі і тисячі будівель зруйновано, декілька тисяч вбито.....
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31.03.2022 19:32 Ответить
Маріуполь зруйновано бо кацапи туди вільно зайшли і оточили його
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31.03.2022 23:32 Ответить
Кто-то там вякал о референдуме?
Так сначала надо провести референдум и поинтересоваться мнением народа, а потом на переговорах менять курс Украины.

И не забывайте, переговорщики хреновы, что у нас парламентско-президентская республика, а не наоборот.

Такое решение может принять только Парламент Украины, а не неизвестно на каком основании пролезший в переговорную группу А.Чалый, а парламент представляют исключительно Слуги?

Вас всех можно судить за нарушение всех мыслимых и немыслимых прав и законов?
И не вздумайте еще залезть своими грязными копытами в Конституцию
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31.03.2022 19:40 Ответить
заберіть це униле гебняве лайно з переговорної групи!!!
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31.03.2022 20:04 Ответить
А там якісь інші є?
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31.03.2022 22:45 Ответить
ЗЕшобла в лице представителей "Слуг урода" Арахамии и Подоляка, эта кацапская консерва Чалый и кто там ещё был на договорняке с руснёй, все они - ПРЕДАТЕЛИ. Их договорняк - позорная капитуляция Украины. Все они должны быть притянуты к ответственности за государственную измену
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31.03.2022 20:04 Ответить
"Серед країн-гарантів (безпеки України. - Ред.) Росія буде на рівні зі всіма іншими (не в особливому статусі). Як би це не звучало - це буде інша країна. З точки зору міжнародного права, суті юридичної угоди про гарантії безпеки України, вона буде однією із країн гарантів", - пояснив він. Джерело:

Він говорить взаємовиключаючі речі, а по суті ху*ню. І ця ватна шавка представляє Україну(

Прочитайте краще

Василенко - Зеленському щодо перемовин з РФ: "За жодних обставин Росія не може бути державою-гарантом" Джерело:

В засобах масової інформації з'явилося інтерв'ю Олександра Чалого, який позиціонує себе членом делегації України на українсько-російських переговорах з мирного врегулювання.

Викладена ним позиція України з ключових питань врегулювання не витримує жодної критики.

По суті, ним у завуальованій формі озвучена дещо модифікована позиція Росії.

Устами О. Чалого пропонуються неприйнятні і небезпечні для самого існування України як незалежної держави умови врегулювання. Джерело:
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31.03.2022 20:12 Ответить
Треба прибрати з перемовин чахлого
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31.03.2022 20:16 Ответить
І чахлого, і Абрахамію, І ярмарка, і всю їбучу зелень . Є МЗС-Кулеба, нехай вони і працюють, а не дилетанти(абрахамії) приховані(цей чахлий) чи вже викриті агенти(ярмак, демченко, .....)
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31.03.2022 20:35 Ответить
Чалий .А руський карабрль. ЦЕ Д---Е !!
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31.03.2022 20:28 Ответить
Это всё что в теме говорит "человек"- вызывает только нервный смех. Почему он ещё при должностях? Кто его лоббировал в переговорщики? Если это дело вашего президента, ему очень нужно объяснить свою позицию. Это катастрофа! как полит силы во время геноцида своей страны! Позволяет себе открывать рот и произносить то, что не единожды в таких должностях, русия нае..ла Украину... Это Безнаказанность преступников во власти и инфантильность тех кто должен это пресекать.
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31.03.2022 20:49 Ответить
Ви там що, зовсім охреніли. Який з кацапа гарант. Блін, суки73%, що ви вибрали? Ви не відчуваєте причетності до всього, що зараз відбувається? Ви в певній мірі цьому посприяли
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31.03.2022 21:16 Ответить
Окончательное решение о нападении было принятно после достройки северного потока 2. Тут германию надо благодарить в первую очередь.
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01.04.2022 00:11 Ответить
Нахер иди ватный переговорщик. Какая ещё страна гарант Россия? Ты че мелешь
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31.03.2022 21:20 Ответить
Жодних реальних гарантій безпеки не дасть ніхто,а гарантії на папері у нас вже є - "Будапештський договір".У мордора є ядерна зброя.Ця вся болтовня - зрада України.
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31.03.2022 21:42 Ответить
https://rok.org.ua/2022/03/27/vidkryte-zvernennia-do-prezydenta-verkhovnoi-rady-ta-uriadu-ukrainy-shchodo-perehovoriv-z-rosiieiu/
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31.03.2022 22:08 Ответить
Владимир Александрович , уберите пожалуйста это Говно из переговорного процесса . И не забывайте , что ***** военный преступник . Обсуждать можно только сроки вывода мародеров Русни . Эрефии ,не сегодня , завтра , звезда . Какие еще переговоры с террористами и условия от них . Это полная Херня
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31.03.2022 22:12 Ответить
Звернувся до гівна, щоб забрало гівно! Феєрично! Величний ЯНЕВТІК розгляне ваше лизоблюдне прохання!
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31.03.2022 22:48 Ответить
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31.03.2022 23:38 Ответить
Какого хрена эта кучминская рожа опять всплыла из утиля ? Неужели нет кого то достойнее
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31.03.2022 22:17 Ответить
олександ чалий нафталіновий зрадник, дивишся на його пику і блювати хочеться, де вони його взяли, хіба не можна було знайти патріота
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31.03.2022 22:18 Ответить
Чалий ти дебіл? Наступний раз коли московія нападе то вона буде непроти ,щоб НАТО її атакувало?Геть криша поїхала! Переговорник хренов!
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31.03.2022 22:33 Ответить
Вангую! Після епік-фейлу у чалому виконанні в ОПі поскриплять скріпами вмістом черепів і дістануть з калюжі сечі нафталіну бухого в цицьку сівоху.
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31.03.2022 22:55 Ответить
шо, мало шишок на лобі набили? а чи вже порахували, скільки за останні хоча б 8 років рашка порушила домовленостей, статей договорів та міжнародних прав і правил?
хіба є не те що гарантія, а хоч надія на те, що рашка знову не порушить?
вірити цій злодійський державі все одно, що алкоголіку, який клянеться, що пити "більше не буде"!
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31.03.2022 23:00 Ответить
Обставини вже давно набагато жорсткіші!
Ллється море крові із-за подібних представникіа, перемовин та договорів із РФ - країною агресором.
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01.04.2022 07:50 Ответить
ЗЕбилы!
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31.03.2022 23:08 Ответить
Ще одна стара пліснява вилізла.... В Конституції України все чітко записано - курс країни на ЄС та НАТО.... А чалий явно хоче порадитись с кобзоном...
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31.03.2022 23:33 Ответить
Ну хто дозволив цьому Чалому глупоту цю нести?! Росія - гарант?! Як брехливий бандюк, крадій і вбивця може бути гарантом чиєїсь безпеки?! Ну хто таких придурків випускає на переговори?! Твоя Росія-гарант, при першій можливості нападе знову на Україну. При цьому всім замулить очі брехнею про те, що в Україні громадянський конфлікт і як довбаний гарант введе свої "миротворчі" війська і закриє небо від нас самих. Да коли ж вже зрозуміємо, що з бандюками не можна домовлятися?!
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31.03.2022 23:37 Ответить
Яка московія гарант, вони хочуть весіти разом з карліком?
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31.03.2022 23:50 Ответить
Всі ці підари які будуть з московію підуть, як московський корабель.
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31.03.2022 23:51 Ответить
Наче дорослий, а інфантильний як дитина. А рашка зараз має право вето? Вона просто погрожує ядерною зброєю. Що їй заважатиме наступного разу те ж саме робити? Якась ху..ня. І якого він взагалі в переговорній групі? Саме за його безпосередньої участі було створено той шмат туалетного паперу в Будапешті.
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01.04.2022 01:14 Ответить
Ну ..! скотиняка!
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01.04.2022 01:20 Ответить
Сколько можно издеваться над Украинским Народом?! Почему этот предатель александр чалый еще не наказан по законам военного времени?
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01.04.2022 01:45 Ответить
Кацапський прихвостень! Пропонувати также може тільки запроданець. Це за такий мир та безпеку, гарантом якого пропонується зробити країну агресора, який руйнує наші міста та вбиває наш нарід, зараз воюють, не жаліючи свого життя, наші захисники?!!! Як взагалі ця істота попала в процес перемовин?
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01.04.2022 02:14 Ответить
Мы уже подтерлись Будапештской бумажкой. Он бы ещё Фокина с Сивохо взял бы в переговорную группу.
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01.04.2022 03:04 Ответить
Най би тебе шляк трафив, лукава істота та зрадник!
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01.04.2022 03:04 Ответить
Це все якась маячня!!! Звідки його витягли *****? Краще б дипломата Огризка взяли.
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01.04.2022 03:05 Ответить
зеленский - не Украина! народ в полнейшем разочаровании от него... и это разочарование достигло максимума после того, как узнали состав переговорщиков в турции... они поехали сдавать Украину... один из читателей написал, что учитывая военное положение в стране военные должны арестовать всех членов делегации и дальше провести соответствующие действия... хватит терпеть зарвавшегося наполеончика, втирающего Украине сдачу ее интересов...
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01.04.2022 05:44 Ответить
а представьте у чалого проснулась совесть и он взял и утопил себя в ложке воды...
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01.04.2022 05:47 Ответить
после того что сев. бензоколонка совершила в УКРАИНЕ --рашанацистов надо выкинуть ***** из ООН . а ее каким - то ..гарантом.. пропихивают --- мало вам будапешта и ..большого договора.. от 1997 года о признании границ ..вечной.. дружбе и сладкой жвачке --- ***** в.в. с буквой ..зю.. в мозгах считает УКРАИНУ куском бензоколонки временно не подконтрольным кремлю . какие вы хотите гарантии от этого животного . ***** надо повесить как рашанациста за ногу вниз головой на спасской башне кремля
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01.04.2022 06:28 Ответить
Фу, яка мразота. Як язик повертається принципово називати агресора гарантом? Буддапештким меморандумом вже підтерлися?
Тут вже треба закон про "особливу увагу" до всіх чий дохід пов'язаний з москалями, або хто народився в країні -агресорі і виховувався пуйловською пропагандою -- це потенційні руки та очі ворога.
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01.04.2022 07:37 Ответить
Чалий - пішов куди подалі! За такі слова - стаття за державну зраду! Шкода, що у нас СБУ займається тільки самозбагаченням! З москалями жодних перемовин та договорів. Те саме із німцями, французами та іншими. Ми потрібні тільки самі собі.
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01.04.2022 07:40 Ответить
Безглуздя!
Російська Федерація - країна агресор. Вона НЕ може бути гарантом безпеки для України!
Це все одно, що вовка залишити охороняти стадо.
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01.04.2022 07:41 Ответить
Чалого має перевірити СБУ. Що він несе. Тут росія погрожує ядерною зброєю і всі лякаються, а тут хопа підписали бумажку з росією і умі більше не лякаються.
На кого він працює ?
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01.04.2022 07:42 Ответить
Це жарт?
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01.04.2022 08:22 Ответить
іди нахєр переговорник сраний
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01.04.2022 08:22 Ответить
Давайте ще кацапських гвалтівників психологами до згвалтованиз приставимо. Мерзота
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05.04.2022 02:13 Ответить
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