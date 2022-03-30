Чалый объяснил, какие гарантии безопасности будет у Украины, и как Россия будет гарантом
Представитель украинской делегации на переговорах с Россией Александр Чалый объяснил, как будут работать гарантии безопасности для Украины в будущем. По его словам, оккупант не будет иметь право запретить другим помочь защищаться нашей стране.
Об этом он заявил в эфире "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Чалого, сегодня большинство стран не могут помочь Украине закрыть небо, или же предоставить собственных военных из-за угроз России расценить это, как прямое вмешательство.
"При реализации ключевой статьи о гарантиях безопасности Украины, позволяющей другим странам-гарантам предоставить нам вооруженные силы для защиты нашей безопасности, Россия согласилась, что права вето она иметь не будет", - заявил Чалый.
"Среди стран-гарантов (безопасности Украины. - ред.) Россия будет на уровне со всеми другими (не в особом статусе). Как бы это ни звучало - это будет другая страна. С точки зрения международного права, сути юридического соглашения о гарантиях безопасности Украина, она будет одной из стран-гарантов", - пояснил он.
По его словам, в таком случае, в случае угрозы для Украины, страны-гаранты могут не советоваться с РФ о предоставлении Украине Вооруженных сил или закрытии неба: "Россия уже даст на это предварительное согласие".
Вместо этого, после заключения договора, странам больше не понадобится "разрешение" от России.
"Если нам удастся достичь результатов наших переговоров и Россия уже дала согласие, что она готова принять такую формулу, то в будущем уже будет предыдущее согласие России, если возникнет подобное ситуации, странам, которые захотят закрыть небо над Украиной, или придать вооруженные силы - им не нужно будет спрашивать у России. Россия уже даст на это предварительное согласие. Это ключевой момент", - добавил Чалый.
"Для нас ключевое слово – это гарантии безопасности Украины, которые мы можем получить в рамках дипломатического урегулирования последствий российской агрессии и восстановления территориальной целостности и безопасности Украины.
Сейчас мы добиваемся, чтобы эти гарантии носили четкую юридическую форму и носили очень конкретный характер. Эти гарантии фактически являются аналогом 5 статьи НАТО.
Мы добиваемся того, что если в будущем Украина станет объектом агрессии или военного нападения, или военной спецоперации, то Украина будет иметь возможность за 3 дня провести срочные консультации, если в рамках этих консультаций не будет найдено дипломатического решения, то страны-гаранты будут обязаны помочь Украине всеми возможными средствами. Включая с закрытием неба, с предоставлением вооружения и помощью их вооруженными силами. Фактически это дает нам возможность получить такие же гарантии безопасности, если бы мы вступили в НАТО.
Мы ищем ту форму, чтобы мы реализовали мечту - иметь гарантии, которые есть у стран-НАТО, но эти гарантии были бы получены через договоренность по линии НАТО-Украина-РФ".
По его словам, на встрече Украина четко объяснила, что эти гарантии должны быть в четкой юридической форме, носить обязывающий характер и должны быть ратифицированы парламентами стран-гарантов, потому что у Украины есть печальный опыт Будапештского меморандума.
Чалый добавил, что Украина пытается найти для себя формат вступления в НАТО без фактического вступления.
Украинский дипломат заявил, что гарантами для безопасности Украины должны стать 5 государств, являющихся членами Совбеза ООН. Среди них есть и Россия.
Он добавил, что соответствующие переговоры способствуют разработке определенного документа, к которому привлекутся представители стран-гарантов.
По его словам, сейчас РФ соглашается на переговорах по тем вопросам, которые нельзя было представить еще 2 недели назад. Чалый добавил, что это результат сопротивления украинской армии и всех граждан Украины.
Гарантами безопасности для Украины, по словам представителей Украины, должны стать США, Великобритания, Турция, Франция, Германия.
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https://www.rbc.ua/ukr/news/zelenskiy-nam-nuzhny-garantii-bezopasnosti-1646156123.html
Также Зеленский высказался о возможности признания Крыма и республик Донбасса. По его словам, этот вопрос можно обсуждать и найти компромисс о том, "как люди там будут жить дальше".
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1121952.0
Єрмак додав, що написав це звернення з бункера в Києві.
Він уточнив, що в цей момент поруч з ним перебував президент Володимир Зеленський
https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html
СПАЛИТЬ НА*УЙ ДОТЛА ************** НЕДОАРМИЮ
Надія в них проста -крисьониш нічого не підпише і пошле. А прохвости просто засцяли ставити свій автограф, бо повідрубують шулерські руки.
Чалый с ума сошёл совсем, работает на москву, он уже разрабатывал туалетную бумагу Будапештский меморандум.
"НІКОЛИ НЕМОЖНА ДОМОВЛЯТИСЯ З ТИМ, ХТО ПРИЙШОВ ТЕБЕ ВБИТИ!"(ГОЛДА МЕІР)
А. Чалый в течение всей своей деятельности проповедовал внеблоковость Украины.
ЕЩЕ ЗАДОЛГО ДО ВОЙНЫ!
А. Чалый ктверждал «что внеблоковость даст возможность примирить украинское общество???, а внешняя политика Украины будет предсказуемой и стабильной???
22.06.2006!!!
https://news.liga.net/politics/news/a-chalyy-schitaet-chto-vneblokovyy-status-sdelaet-vneshnyuyu-politiku-ukrainy-bolee-predskazuemo https://news.liga.net/politics/news/a-chalyy-schitaet-chto-vneblokovyy-status-
86% - за приєднання України до ЄС, 76% - за вступ до НАТО.
88% українців вірять у те, що Україна зможе відбити https://nv.ua/ukr/ukraine/events/viyna-z-rosiyeyu-de-obstrili-de-ydut-boji-podiji-2-bereznya-v-kiyevi-harkovi-sumah-onlayn-50221425.html напад Росії , і цей показник зростає практично щодня.
Такими є результати https://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/obschenacionalnyy_opros_ukraina_v_usloviyah_voyny_1_marta_2022.html опитування , проведеного Соціологічною групою Рейтинг
Підтримка вступу України в ЄС і НАТО досягла історичного максимуму - "Рейтинг"
СЕРЕДА, 2 БЕРЕЗНЯ 2022
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/2/7135053/
Кто вы такой , чтобы присвоить себе такое право?
Кто вас уполномочил?
Президент України.
этого совкодрочера красноперого из переговорного процесса!!!
Так сначала надо провести референдум и поинтересоваться мнением народа, а потом на переговорах менять курс Украины.
И не забывайте, переговорщики хреновы, что у нас парламентско-президентская республика, а не наоборот.
Такое решение может принять только Парламент Украины, а не неизвестно на каком основании пролезший в переговорную группу А.Чалый, а парламент представляют исключительно Слуги?
Вас всех можно судить за нарушение всех мыслимых и немыслимых прав и законов?
И не вздумайте еще залезть своими грязными копытами в Конституцию
Він говорить взаємовиключаючі речі, а по суті ху*ню. І ця ватна шавка представляє Україну(
Прочитайте краще
Василенко - Зеленському щодо перемовин з РФ: "За жодних обставин Росія не може бути державою-гарантом" Джерело:
В засобах масової інформації з'явилося інтерв'ю Олександра Чалого, який позиціонує себе членом делегації України на українсько-російських переговорах з мирного врегулювання.
Викладена ним позиція України з ключових питань врегулювання не витримує жодної критики.
По суті, ним у завуальованій формі озвучена дещо модифікована позиція Росії.
Устами О. Чалого пропонуються неприйнятні і небезпечні для самого існування України як незалежної держави умови врегулювання. Джерело:
скріпамивмістом черепів і дістануть з калюжі сечінафталіну бухого в цицьку сівоху.
хіба є не те що гарантія, а хоч надія на те, що рашка знову не порушить?
вірити цій злодійський державі все одно, що алкоголіку, який клянеться, що пити "більше не буде"!
Ллється море крові із-за подібних представникіа, перемовин та договорів із РФ - країною агресором.
Тут вже треба закон про "особливу увагу" до всіх чий дохід пов'язаний з москалями, або хто народився в країні -агресорі і виховувався пуйловською пропагандою -- це потенційні руки та очі ворога.
Російська Федерація - країна агресор. Вона НЕ може бути гарантом безпеки для України!
Це все одно, що вовка залишити охороняти стадо.
На кого він працює ?