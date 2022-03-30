Чалый объяснил, какие гарантии безопасности будет у Украины, и как Россия будет гарантом

Представитель украинской делегации на переговорах с Россией Александр Чалый объяснил, как будут работать гарантии безопасности для Украины в будущем. По его словам, оккупант не будет иметь право запретить другим помочь защищаться нашей стране.

Об этом он заявил в эфире "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Чалого, сегодня большинство стран не могут помочь Украине закрыть небо, или же предоставить собственных военных из-за угроз России расценить это, как прямое вмешательство.

"При реализации ключевой статьи о гарантиях безопасности Украины, позволяющей другим странам-гарантам предоставить нам вооруженные силы для защиты нашей безопасности, Россия согласилась, что права вето она иметь не будет", - заявил Чалый.

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"Среди стран-гарантов (безопасности Украины. - ред.) Россия будет на уровне со всеми другими (не в особом статусе). Как бы это ни звучало - это будет другая страна. С точки зрения международного права, сути юридического соглашения о гарантиях безопасности Украина, она будет одной из стран-гарантов", - пояснил он.

По его словам, в таком случае, в случае угрозы для Украины, страны-гаранты могут не советоваться с РФ о предоставлении Украине Вооруженных сил или закрытии неба: "Россия уже даст на это предварительное согласие".

Вместо этого, после заключения договора, странам больше не понадобится "разрешение" от России.

"Если нам удастся достичь результатов наших переговоров и Россия уже дала согласие, что она готова принять такую ​​формулу, то в будущем уже будет предыдущее согласие России, если возникнет подобное ситуации, странам, которые захотят закрыть небо над Украиной, или придать вооруженные силы - им не нужно будет спрашивать у России. Россия уже даст на это предварительное согласие. Это ключевой момент", - добавил Чалый.

"Для нас ключевое слово – это гарантии безопасности Украины, которые мы можем получить в рамках дипломатического урегулирования последствий российской агрессии и восстановления территориальной целостности и безопасности Украины.

Сейчас мы добиваемся, чтобы эти гарантии носили четкую юридическую форму и носили очень конкретный характер. Эти гарантии фактически являются аналогом 5 статьи НАТО.

Мы добиваемся того, что если в будущем Украина станет объектом агрессии или военного нападения, или военной спецоперации, то Украина будет иметь возможность за 3 дня провести срочные консультации, если в рамках этих консультаций не будет найдено дипломатического решения, то страны-гаранты будут обязаны помочь Украине всеми возможными средствами. Включая с закрытием неба, с предоставлением вооружения и помощью их вооруженными силами. Фактически это дает нам возможность получить такие же гарантии безопасности, если бы мы вступили в НАТО.

Мы ищем ту форму, чтобы мы реализовали мечту - иметь гарантии, которые есть у стран-НАТО, но эти гарантии были бы получены через договоренность по линии НАТО-Украина-РФ".

По его словам, на встрече Украина четко объяснила, что эти гарантии должны быть в четкой юридической форме, носить обязывающий характер и должны быть ратифицированы парламентами стран-гарантов, потому что у Украины есть печальный опыт Будапештского меморандума.

Чалый добавил, что Украина пытается найти для себя формат вступления в НАТО без фактического вступления.

Украинский дипломат заявил, что гарантами для безопасности Украины должны стать 5 государств, являющихся членами Совбеза ООН. Среди них есть и Россия.

Он добавил, что соответствующие переговоры способствуют разработке определенного документа, к которому привлекутся представители стран-гарантов.

По его словам, сейчас РФ соглашается на переговорах по тем вопросам, которые нельзя было представить еще 2 недели назад. Чалый добавил, что это результат сопротивления украинской армии и всех граждан Украины.

Гарантами безопасности для Украины, по словам представителей Украины, должны стать США, Великобритания, Турция, Франция, Германия.