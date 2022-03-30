Договор о безопасности Украины будет вынесен на референдум, процедура проведения которого начнется только после вывода войск РФ с территории Украины, - ОП
Всеукраинский референдум, который позволит утвердить положения Договора о безопасности Украины, будет проведен только после вывода всех российских войск с территории Украины.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время брифинга в украинском медиацентре в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Договор о безопасности для того, чтобы он был действительно зафиксирован правильно в международном праве, там процедура будет следующая: референдум в Украине, после этого ратификация парламентами стран-гарантов и Верховной Радой. Безусловно, референдум не будет проходить сегодня, потому что сегодня у нас военное положение. Идет война. Процедура проведения референдумов в Украине четкая и сбалансированная, и мы выйдем на процедуру запуска референдума только после того, как российские войска покинут территорию Украины", - сказал Подоляк.
В то же время он уточнил, что ВС РФ должны отойти, по меньшей мере, на позиции, которые они занимали на момент 23 февраля текущего года.
Подоляк также добавил, что Договор о безопасности Украины будет открыт и все желающие страны смогут к нему присоединиться.
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Цілковито підтримую: "Якщо переговорники вже зовсім береги поплутали, мовчання - найгірша тактика." (с)
Завдання росії на цих переговорах - обнулити здобуту нами за місяць всебічну перевагу та виграти час для перегрупування сил. І всі, хто зібрався їй у цьому допомагати (а навіть вчорашні новини - це ВЖЕ перші репутаційні втрати для держави Україна!), мають іти слідом за рускім кораблем.
Слава ЗСУ.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5310383109011826&id=100001205690197&__cft__[0]=AZWwm0sU5uYGt8kuVTbvbTm3eiIHV5Ae9KgYmqJDF53cF4hkdYdR8rBoq5nSH_PBz4Ur789obqea_adO4LKjEjKJq5OAC0LUdENKy3npltXzBypqRnCB5GxNqHtb68vSib0Cds9EIQsJmljW7CHWK70e0GKZ665JWuiv1AzxS3AtTEgSk9XrSlQocV58prTT_9R-JvvL1C2BnZAOe3Wx39bu&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5310383109011826&id=100001205690197
Ще раз, для самих твердолобих:
Голосування за курс в НАТО, який прописаний в КУ, відбудеться шляхом всенародного референдуму. Референдум можливий за умови відсутності військового стану, а той, в свою чергу, за умови виведення всіх ворожих військ. Якщо альтернативні гарантії, про які зараз йдеться, не влаштують людей, за зміни про відмову від курсу НАТО ніхто не проголосує. Рашисти мають це розуміти і йти на поступки. Все.
Україна стане членом НАТО.
Жодних договорів чи навіть перемовин, крім гуманітарних між військовими, з вбивцями та окупантами не може і не повинно бути!
2. Російські нацисти не можуть бути гарантами України.
Крапка.
Слава Украине!
Але ж ЗЄшобло не буде зєлємойським шоблом якщо не буде намагатися змінювати це формулювання і паритиме його в іншому зручному для кацапів вигляді.
А ще не треба забувати що Зєлємойські ******* ламати закони і Конституцію через коліно.
Вот заяаление Мединского и они явно понимают эти переговоры как практическую капитуляцию.
Мединский «расшифровывает» результаты переговоров для РФ
В основном несет бред, но среди нормальных заявлений:
▪️«Украина по сути согласилась на принципиальные требования России о невступлении в НАТО и отказе от размещения военных баз».
▪️«Украина вчера впервые зафиксировала свою готовность к выполнению ряда важнейших условий для строительства добрососедских отношений с РФ».
▪️«Украина в своих предложениях обязуется проводить военные учения только по согласию государств-гарантов, в числе которых Россия».
▪️«Принципиальная позиция России по Крыму и Донбассу остается неизменной» (РФ требует от Киева признать российский статус Крыма и независимость «ЛДНР», что украинские власти обсуждать отказываются).
років двадцять тому, голосували на такому же референдумі, щоб депутатів було 300, а не 450 і що?
Ще раз: референдум жодним чином не вплине на статті "мирного договора", ось просто - ніяк! Україні прийдеться виконувати "мирну" угоду від офісу Зе.
Кремлівські консерви уже навіть не приховують своєї кацапської суті
даже без этого
пока видно, что ничего рядом этого нет
поэтому это все фантастика пока
Який має розглянути путін, і запропонувати свій проект договору.
А путін там пропише всі свої 4 путінські хотєлкі!
- пробный шар=>как украинцы отреагируют;
- тянут время=>для чего 🤷♀️.
Ще накрутять.
Гарантів не п'є, а вони з тим медвечуківським референдумом носяться.
Ніхто не буде йти на смертельні санкції, коли Україна в любу хвилину може "домовитись".
Наші дуже прозоро на це натякнули.
Де Ляшко? Вколи йому антибіотик якийсь!.....