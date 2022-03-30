Договор о безопасности Украины будет вынесен на референдум, процедура проведения которого начнется только после вывода войск РФ с территории Украины, - ОП

Всеукраинский референдум, который позволит утвердить положения Договора о безопасности Украины, будет проведен только после вывода всех российских войск с территории Украины.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время брифинга в украинском медиацентре в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Договор о безопасности для того, чтобы он был действительно зафиксирован правильно в международном праве, там процедура будет следующая: референдум в Украине, после этого ратификация парламентами стран-гарантов и Верховной Радой. Безусловно, референдум не будет проходить сегодня, потому что сегодня у нас военное положение. Идет война. Процедура проведения референдумов в Украине четкая и сбалансированная, и мы выйдем на процедуру запуска референдума только после того, как российские войска покинут территорию Украины", - сказал Подоляк.

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В то же время он уточнил, что ВС РФ должны отойти, по меньшей мере, на позиции, которые они занимали на момент 23 февраля текущего года.

Подоляк также добавил, что Договор о безопасности Украины будет открыт и все желающие страны смогут к нему присоединиться.

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