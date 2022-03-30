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Новости Агрессия России против Украины Война
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Договор о безопасности Украины будет вынесен на референдум, процедура проведения которого начнется только после вывода войск РФ с территории Украины, - ОП

Всеукраинский референдум, который позволит утвердить положения Договора о безопасности Украины, будет проведен только после вывода всех российских войск с территории Украины.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время брифинга в украинском медиацентре в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Договор о безопасности для того, чтобы он был действительно зафиксирован правильно в международном праве, там процедура будет следующая: референдум в Украине, после этого ратификация парламентами стран-гарантов и Верховной Радой. Безусловно, референдум не будет проходить сегодня, потому что сегодня у нас военное положение. Идет война. Процедура проведения референдумов в Украине четкая и сбалансированная, и мы выйдем на процедуру запуска референдума только после того, как российские войска покинут территорию Украины", - сказал Подоляк.

Читайте: Украина станет полноценным членом единого рынка ЕС, - Подоляк

В то же время он уточнил, что ВС РФ должны отойти, по меньшей мере, на позиции, которые они занимали на момент 23 февраля текущего года.

Подоляк также добавил, что Договор о безопасности Украины будет открыт и все желающие страны смогут к нему присоединиться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль может стать одним из гарантов безопасности Украины, - Ермак

безопасность (1100) договор (317) референдум (1504) гарантия (154) Офис Президента (1793) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+36
1. Референдум може бути лише коли російські нацисти підутт з Криму і Донбасу.
2. Російські нацисти не можуть бути гарантами України.
Крапка.
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30.03.2022 16:38
+29
уйло реально захватил Херсон, ложит кучу юнитов-орков в Мариуполе, хочет окружить ООС, чтобы отойти к 23 февраля? Серьезно
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30.03.2022 16:36
+27
а на пІдставі чого будуть відпущені ворожі війська після гвалтування України?????
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30.03.2022 16:39
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А рехверендум в die будет?
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30.03.2022 16:33 Ответить
Референдум будет только после того как мы будем стоять на своих границах и в своем Крыму .... Вот тогда будем референдум делать будет Краснодарский край наш или нет
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30.03.2022 16:46 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZWwm0sU5uYGt8kuVTbvbTm3eiIHV5Ae9KgYmqJDF53cF4hkdYdR8rBoq5nSH_PBz4Ur789obqea_adO4LKjEjKJq5OAC0LUdENKy3npltXzBypqRnCB5GxNqHtb68vSib0Cds9EIQsJmljW7CHWK70e0GKZ665JWuiv1AzxS3AtTEgSk9XrSlQocV58prTT_9R-JvvL1C2BnZAOe3Wx39bu&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/515424679949014?__cft__[0]=AZWwm0sU5uYGt8kuVTbvbTm3eiIHV5Ae9KgYmqJDF53cF4hkdYdR8rBoq5nSH_PBz4Ur789obqea_adO4LKjEjKJq5OAC0LUdENKy3npltXzBypqRnCB5GxNqHtb68vSib0Cds9EIQsJmljW7CHWK70e0GKZ665JWuiv1AzxS3AtTEgSk9XrSlQocV58prTT_9R-JvvL1C2BnZAOe3Wx39bu&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Цілковито підтримую: "Якщо переговорники вже зовсім береги поплутали, мовчання - найгірша тактика." (с)

Завдання росії на цих переговорах - обнулити здобуту нами за місяць всебічну перевагу та виграти час для перегрупування сил. І всі, хто зібрався їй у цьому допомагати (а навіть вчорашні новини - це ВЖЕ перші репутаційні втрати для держави Україна!), мають іти слідом за рускім кораблем.

Слава ЗСУ.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5310383109011826&id=100001205690197&__cft__[0]=AZWwm0sU5uYGt8kuVTbvbTm3eiIHV5Ae9KgYmqJDF53cF4hkdYdR8rBoq5nSH_PBz4Ur789obqea_adO4LKjEjKJq5OAC0LUdENKy3npltXzBypqRnCB5GxNqHtb68vSib0Cds9EIQsJmljW7CHWK70e0GKZ665JWuiv1AzxS3AtTEgSk9XrSlQocV58prTT_9R-JvvL1C2BnZAOe3Wx39bu&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5310383109011826&id=100001205690197
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30.03.2022 18:10 Ответить
Рехверендум буде тільки в найобіє...
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30.03.2022 20:01 Ответить
уйло реально захватил Херсон, ложит кучу юнитов-орков в Мариуполе, хочет окружить ООС, чтобы отойти к 23 февраля? Серьезно
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30.03.2022 16:36 Ответить
а на пІдставі чого будуть відпущені ворожі війська після гвалтування України?????
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30.03.2022 16:39 Ответить
Все правильно за виключенням того, що Херсон ******** чи здали - міст через Дніпро не підірвали...
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30.03.2022 16:45 Ответить
Это же Квартал 95
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30.03.2022 17:52 Ответить
Нє прокатило
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30.03.2022 16:36 Ответить
Да,риторика помінялась. Навіть згадав,що не можна....Конструкцію переписувать
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30.03.2022 16:46 Ответить
Що нє прокатіло? Це з самого початку було зрозуміло. Навіть без його подальшого розжовування для більшості дебілів, які не не можуть прочитати закон. Але треба ж було розвести зраду і всіх обісрати.

Ще раз, для самих твердолобих:

Голосування за курс в НАТО, який прописаний в КУ, відбудеться шляхом всенародного референдуму. Референдум можливий за умови відсутності військового стану, а той, в свою чергу, за умови виведення всіх ворожих військ. Якщо альтернативні гарантії, про які зараз йдеться, не влаштують людей, за зміни про відмову від курсу НАТО ніхто не проголосує. Рашисти мають це розуміти і йти на поступки. Все.
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30.03.2022 17:15 Ответить
Для ЗЕбілів: "Всеукраїнський референдум, який дасть змогу затвердити положення Договору про безпеку України" Джерело: а не "Голосування за курс в НАТО..."
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30.03.2022 17:32 Ответить
Візьми відкрий Конституцію України, потім ЗУ "Про всеукраїнський референдум", вивчи процедуру, питання, які можуть виноситись на референдум, а вже потім публікуй свої висери.
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30.03.2022 18:29 Ответить
Так от, питання територіальної цілісності на референдум виноситися не можуть. Запийте водою, ніхто вашим падєльникам москалям нічого дарувати не буде ні на 15 років, ні на 1 рік.
Україна стане членом НАТО.
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31.03.2022 01:05 Ответить
Ще один грамотний. ДЕ в моєму тексті йшлося про референдум за території?
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31.03.2022 01:22 Ответить
Це в тексті зєбілів у їх зрадницьких договорняках, які вони хочуть референдувати і за які ти агітуєш
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31.03.2022 02:47 Ответить
Добре, давай ще глянемо на тексти зебілів. Посилання на джерело.
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31.03.2022 04:16 Ответить
Як повідомили з Мі-6, зєшобла продає кацапоїдам Україну. Єдині дискусії які можуть вестися це - яка ціна?

Жодних договорів чи навіть перемовин, крім гуманітарних між військовими, з вбивцями та окупантами не може і не повинно бути!
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31.03.2022 00:59 Ответить
Як повідомили з Мі-6 - посилання на джерело.
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31.03.2022 01:20 Ответить
Прослухай Ліз Трасс
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31.03.2022 02:49 Ответить
залюбки послухаю, але де посилання на джерело?
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31.03.2022 04:15 Ответить
Спочатку треба буде з Конституції вилучити НАТО, а в же потім впроваджувати в життя ідеї-95.
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30.03.2022 16:37 Ответить
Спочатку треба декілька мирних років, щоб людей повернути, до того, як референдуми марити. А так - є Конституція, є її положення - і яиконуй, як гарант.
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30.03.2022 16:53 Ответить
Іще хотів добавить може треба відбудуватись за рахунок раші а тоді всі рехве Ахромендуми як ви думаєте Українці!
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30.03.2022 17:46 Ответить
Войска раши должны быть вообще выведены хотя бы с Донбасса и по возможности с Крыма..Не нужно возобновлять стену ,на Донбассе которая уже существует 8 лет существуети возвращаться к пунктам «Минского договорняка»ведь именно выполнения условий «минска»по Донбассу будет требовать «пу»от Зеленского на совместных переговорах (если они состоятся)..
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30.03.2022 16:37 Ответить
Хай падлюки виходять з України,короткими перебіжками,а референдум проведем колись.Звичайно шкода,що навіть Донбас не відібрали завдякі агрохіміям.
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30.03.2022 16:37 Ответить
1. Референдум може бути лише коли російські нацисти підутт з Криму і Донбасу.
2. Російські нацисти не можуть бути гарантами України.
Крапка.
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30.03.2022 16:38 Ответить
Тобто вже не "може бути", а "БУДЕ". Яка краса! А хто підраховувати буде? Та сама ж ОПа? Так і тягне ляпнути - не лякайте президента, він лиш грає тим, чим вміє. Просто прищемить йому той інструмент гравця.
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30.03.2022 16:39 Ответить
Навряд чи вони відійдуть на позиції 23,хіба зі всією луганською і донецькою областю і гарантією про подачу води в крим
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30.03.2022 16:39 Ответить
"виведення військ РФ" - Якось не віриться, що це скоро станеться. Це ж треба Херсон та Маріуполь звільнити.
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30.03.2022 16:41 Ответить
Херсонмаріуполь вже теж у лапках, агрохімія каже що не має політичного мандату аби обговорювати ці спірні території...
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30.03.2022 16:45 Ответить
Тобто все буде домовлено і прийнято на перед, а згодом для "галочки" проведуть референдум який впринципі вже нічого не вирішуватиме.
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30.03.2022 16:41 Ответить
Да, это в стиле Раши. Но есть проблема - украинский народ.
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30.03.2022 17:21 Ответить
Питання будувати дороги чи ракети для ЗСУ чомусь не виносилося на рєфєрєндум, мабуть не таке важливе...
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30.03.2022 16:42 Ответить
Вы их быстрее выгоните, чем они уйдут.
Слава Украине!
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30.03.2022 16:42 Ответить
Подоляк - с пєчкі бряк. Я іноді хочу із своїм котом провести рехверендум, щоб він пішов жити на вулицю. І я отримаю бажаний результат, бо знаю як
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30.03.2022 16:42 Ответить
испанский стыд выбравшим этих - ...
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30.03.2022 16:42 Ответить
а 5 питань від *********** будуть ? чи зразу рехверендум ?
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30.03.2022 16:43 Ответить
это было сказано ********** подоляком... тем, кто был ничем на переговорах в турции...
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30.03.2022 16:43 Ответить
ЩОСЬ МЕНІ ПІДКАЗУЄ, ЩО ПОДЛЯК ТА ЩЕ ПАРА ЙОГО "ПОДЄЛЬНІКОВ" БУДУТЬ КАТАТИСЬ У СМІТТЄВИХ БАКАХ, ЯК ЦЕ БУЛО У 2014 З ПОСІБНИКАМИ РИГІВ, ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ МАЙДАНУ...
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30.03.2022 16:43 Ответить
Якщо кацапи виведуть війська, то ніяких референдумів вже не треба в тому числі з Криму, Донецька і Луганська.
Але ж ЗЄшобло не буде зєлємойським шоблом якщо не буде намагатися змінювати це формулювання і паритиме його в іншому зручному для кацапів вигляді.
А ще не треба забувати що Зєлємойські ******* ламати закони і Конституцію через коліно.
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30.03.2022 16:45 Ответить
НАРОДЕ УКРАЇНИ! ПІДІЙМАЙТЕСЬ! ОИШЕ НАРОД СПАСЕ УКРАЇНУ! наволоч типу подоляків, арахамій, шмурдяків - здали Україну на перемовинах у туреччині... лише воля народу спасе УКРАЇНУ!
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30.03.2022 16:45 Ответить
О чем вобще говорят наши переговорники?
Вот заяаление Мединского и они явно понимают эти переговоры как практическую капитуляцию.

Мединский «расшифровывает» результаты переговоров для РФ



В основном несет бред, но среди нормальных заявлений:

▪️«Украина по сути согласилась на принципиальные требования России о невступлении в НАТО и отказе от размещения военных баз».

▪️«Украина вчера впервые зафиксировала свою готовность к выполнению ряда важнейших условий для строительства добрососедских отношений с РФ».

▪️«Украина в своих предложениях обязуется проводить военные учения только по согласию государств-гарантов, в числе которых Россия».

▪️«Принципиальная позиция России по Крыму и Донбассу остается неизменной» (РФ требует от Киева признать российский статус Крыма и независимость «ЛДНР», что украинские власти обсуждать отказываются).
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30.03.2022 16:46 Ответить
Це нормальні заяви?! Це хотєлкі кацапсячі!
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30.03.2022 19:46 Ответить
ОП(офісу путенга) в Україні найкращий варіант виконувати те.що написано в Конституції України , а не створювати в державі прорашистські мутняки- референдуми,усилена нейтралізація країни гаранти і т.д.Все це прорашистська муйня на пісній олії
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30.03.2022 16:46 Ответить
А вопрос "Считаете ли Вы ху@ло и его опричников военными преступниками?" на референдум будет выноситься?... Минимум, что должно произойти до референдума - Полное освобождение до границ Украины 1991 года, посадка пожизненная всех, кто развязал и участвовал, репарации на 300 лет вперед, полное разоружение, запрет иметь флот, стратегическую авиацию, ядерное оружие и расчленение на 89 уютных частей, которые будут сраться друг с другом за ресурсы...после этого можно и референдум в Украине об основах безопасности проводить...
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30.03.2022 16:46 Ответить
совершенно о души и искренно пожелаю ********* подоляку подохнуть... а того, кто привел его в жОПу - захлебнуться в воде с чайной ложки...
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30.03.2022 16:47 Ответить
Референдум ніяк не вплине на "мирну" угоду з рєфє, це профанація.

років двадцять тому, голосували на такому же референдумі, щоб депутатів було 300, а не 450 і що?

Ще раз: референдум жодним чином не вплине на статті "мирного договора", ось просто - ніяк! Україні прийдеться виконувати "мирну" угоду від офісу Зе.
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30.03.2022 16:47 Ответить
Более того, там хотят отдельно прописать, что этот «договор» выше местного законодательства
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30.03.2022 17:53 Ответить
не надо ничего прописывать международные договора выше местного законодательства.
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30.03.2022 18:21 Ответить
З якої це радості Україні прийдеться виконувати корупційний договорняк? Їх швидше підвісять, ніж вони встигнуть щось підписати
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31.03.2022 01:14 Ответить
А може не їм це прийдеться вирішувати, після того,що натворили не буде їм віри і рейтингів
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30.03.2022 16:48 Ответить
...після виведення військ РФ із території України, - ОП з усієї України, включаючи Крим і Донбас!!!
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30.03.2022 16:50 Ответить
Цікавий вимальовується договір про безпеку, в якому буде і росія. Нічого не нагадує? Я , звичайно не експерт, в таких питаннях, тому хотів би послухати думку військових, бойових генералів, та політсили ЄС.
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30.03.2022 16:54 Ответить
Це найвища форма насмішки і приниження українського народу - укладати договір про гарантування безпеки з вбивцями і катами українського народу.
Кремлівські консерви уже навіть не приховують своєї кацапської суті
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31.03.2022 01:19 Ответить
т.е. в результатах референдума они не сомневаются
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30.03.2022 16:54 Ответить
А россия ,что обязуется ? Нифуя? Классный договор.
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30.03.2022 16:55 Ответить
вывод войск каких?донбас и крым не считается?
даже без этого
пока видно, что ничего рядом этого нет
поэтому это все фантастика пока
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30.03.2022 16:56 Ответить
почему рахания уверен что его договор поддержат я таких дебилов не наблюдаю кроме дермака подоляка арахании
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30.03.2022 16:57 Ответить
А если народ на референдуме не поддержит этот договор,то фашисты опять введут войска и война продолжится?
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30.03.2022 16:58 Ответить
Звичайно, але уже з новими силами, тактикою і переозброїним москалем
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31.03.2022 01:22 Ответить
сами орки никогда не выйдут с Украины или есть еще те кто верит в сказки *****...
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30.03.2022 17:02 Ответить
Важко собі уявити що думає чоловік який побачив свою дружину мертву і дітей на асфальті, чоловік якого дружину гвалтували кацапи і зе хоче через свій референдум зробити кацапів і українців братами
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30.03.2022 17:06 Ответить
Мабуть він просто хоче відпрацювати отриману суму
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31.03.2022 01:23 Ответить
организация преступников (ОП) должна быть предана суду как можно раньше!
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30.03.2022 17:07 Ответить
Це лише проект договору української сторони!

Який має розглянути путін, і запропонувати свій проект договору.

А путін там пропише всі свої 4 путінські хотєлкі!
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30.03.2022 17:09 Ответить
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30.03.2022 17:17 Ответить
После «результатов» вчерашних переговоров и высказываний всех(!) «переговорщиков» - два варианта:
- пробный шар=>как украинцы отреагируют;
- тянут время=>для чего 🤷‍♀️.
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30.03.2022 17:18 Ответить
Щось мені пригадався отой опроснік "5 запитань президенту України" (якщо не помиляюсь) то чи не буде анонсований реХверендум таким опросником і з такими ж наслідками - на смітнику.
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30.03.2022 17:19 Ответить
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30.03.2022 17:23 Ответить
Ось чого буде вартий цей договір
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30.03.2022 17:24 Ответить
Ну, *****! Неможливо слухати це варнякання. Прохання до ЦЕНЗОР.NET - не публікуйте взагалі маячні, яку вивергають із себе ці зелені козли. Будь ласка!
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30.03.2022 17:23 Ответить
А як ще ми будемо дізнаватися про дурість (або підлість) тих, кого нам вибрали у владу?
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30.03.2022 19:56 Ответить
ОП действительно в это верит
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30.03.2022 17:38 Ответить
А у війну не вірили. Чи варто покладатись га них далі.
Ще накрутять.
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30.03.2022 17:54 Ответить
Ідіоти знову за своє.
Гарантів не п'є, а вони з тим медвечуківським референдумом носяться.
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30.03.2022 17:43 Ответить
Поки Подоляк і Ко торгують лицем на переговорах ні про що - Фінляндія взяла це до уваги, і від сьогодні відновлює перевезення залізницею з рашистами, а Франція відкриває назад туристичні візи з Мордором. Всі повірили у війну України з орками не на життя, а на смерть, а тут українська делегація ледь мирову не підписала (ще й м'ясників собі "гарантами" безпеки забажала).
Ніхто не буде йти на смертельні санкції, коли Україна в любу хвилину може "домовитись".
Наші дуже прозоро на це натякнули.
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30.03.2022 18:01 Ответить
Британцы уже зассали давать нам гарантии.Какой на фиг договор и референдум?
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30.03.2022 18:08 Ответить
А навіщо британцям давати гарантії Україні, якщо українська влада і так з агресором домовиться? Про гарантії безпеки з боку агресора. Та-дам! Можна сміятися.
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30.03.2022 20:02 Ответить
Продасть український народ, а не домовиться
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31.03.2022 01:27 Ответить
Я нічого не зрозумів, що і як.
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31.03.2022 00:04 Ответить
Він що, в брєду? Який референдум, по якому питанню, що за "безпека", .. про що ти взагалі, Зеленський? На тебе шиза напала, чи що?
Де Ляшко? Вколи йому антибіотик якийсь!.....
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24.04.2022 04:16 Ответить
 
 