РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11110 посетителей онлайн
Новости Война
6 507 53

Украина станет полноценным членом единого рынка ЕС, - Подоляк

євросоюз

Вероятный договор, который должен завершить полномасштабную войну России против Украины, будет включать гарантии для Украины обязательного вхождения в единый рынок Евросоюза как полноценного члена.

Об этом LIGA.net сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"Дополнительно Украина получает гарантии обязательного вхождения в единый рынок Евросоюза как полноценного члена. Что чрезвычайно важно - и в части финансирования объемных программ модернизации экономики, и в части отказа от чрезмерных бюрократических процедур на пути вступления в ЕС", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле завершились переговоры представителей Украины и России.

Также смотрите: "Без цензуры онлайн": Как ликвидировать рашку? День 34. Итоги. ВИДЕО

членство в ЕС (990) Евросоюз (17052) Подоляк Михаил (246)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+24
показать весь комментарий
29.03.2022 20:52
+13
Пасрєдінє гдє та
показать весь комментарий
29.03.2022 20:49
+13
АЛЕКСАНДР ЧАЛЫЙ - ФСБЭШНИК !!! Гнать в шею !!!
показать весь комментарий
29.03.2022 20:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пасрєдінє гдє та
показать весь комментарий
29.03.2022 20:49 Ответить
КиївМіськБудда@saniolli



Гарантії безпеки від агресора - це така "фішечка" від зе-комнди?
Коли наступного разу Росія нападе, вона буде нас від себе захищати?
То може відразу виділимо Росії землю під військові бази - в районі Гостомеля - щоб могли якнайшвидше захистити?
Єрмак усе швидко оформить.
показать весь комментарий
29.03.2022 20:59 Ответить
Наступного разу, коли х@йло нападе, Германія виділить нам сто касок, а макрон позвонить в кремль....Ось такі гаранти....
показать весь комментарий
29.03.2022 21:05 Ответить
просак
показать весь комментарий
29.03.2022 21:02 Ответить
І членом НАТО
показать весь комментарий
29.03.2022 20:50 Ответить
показать весь комментарий
29.03.2022 20:53 Ответить
АЛЕКСАНДР ЧАЛЫЙ - ФСБЭШНИК !!! Гнать в шею !!!
показать весь комментарий
29.03.2022 20:51 Ответить
показать весь комментарий
29.03.2022 20:52 Ответить
Москва бере паузу на 2 тижні в переговорах. Вони вважають, що цього часу достатньо щоб перекинути війська на Донбас. Тоді вони хочуть оточити 70% ЗСУ та вести переговори в стилі "Мінськ-2 коли оточене Дебальцево". Але у них не вийде.
показать весь комментарий
29.03.2022 21:03 Ответить
пусть еще яныка на переговоры возьмут................********
показать весь комментарий
29.03.2022 21:11 Ответить
а що це за покидьок "подоляк"? Це не той, від якого смердить ґебнею?
показать весь комментарий
29.03.2022 20:52 Ответить
Риг анальний,тому й смердить.
показать весь комментарий
29.03.2022 21:04 Ответить
Якщо Росія зможе захопити Донбас і Путін вважатиме, що сили ще є - підуть далі, але це навряд
Мовою оригіналу
Что на мой взгляд теперь произойдет.
Предложения украинской стороны лягут на стол Путину. После чего Россия продолжит добивать Мариуполь и пытаться захватить Донбасс.
«Деэскалация на киевском и черниговском направлении» - это просто констатация того, что там российские войска ничего сделать не могут, их теснит украинская армия, и поэтому они частично будут перебрасываться на Донбасс.
И тут появляется развилка:
Если у России выйдет захватить Донбасс и Путин будет считать, что силы еще есть - пойдут дальше. Но это вряд ли.
Если Мариуполь и еще что-то они возьмут, но на этом силы закончатся, предложения украинской делегации будут рассмотрены. Но не в границах до 24 февраля.
Я слабо себе представляю, чтобы Путин легко отказался от вожделенного коридора в Крым и Северо-Крымского канала. Но отдать их - не устроит нас. Поэтому будет новый торг с параллельным продолжением боевых действий.
Если успехов у российской армии не будет, она не сможет наступать или будет отступать, война на истощение продолжится (а может и выйти за существующие рамки). И тут появятся другие варианты, в том числе договоренности на выгодных нам условиях.
В общем, в скорое разрешение я не верю. Но верю в нашу армию
блог Романа Шрайка
показать весь комментарий
29.03.2022 20:52 Ответить
Кацапские войска ставят артиллерию во дворы Бердянска .
показать весь комментарий
29.03.2022 20:55 Ответить
То что они Хезболла российского разлива, миру уже понятно.
показать весь комментарий
29.03.2022 21:15 Ответить
Зате зелене гівно ще раз вскрилося вони так займаються дипломатіією як обороною та будівництвом,одна надія на неадекватність фуйла що він не зупиниться поки не положить свої орди в Україні.
показать весь комментарий
29.03.2022 20:59 Ответить
Щось багато подоляка сьогодні... Це його останній день?
показать весь комментарий
29.03.2022 20:52 Ответить
Дуже цікаво, чим збирається торгувати подоляка з ЄС? З росією вже поторгувався? Багато собі виторгував?
показать весь комментарий
29.03.2022 20:54 Ответить
Тобі це у ЄС сказали? Хто? Чи ти сам ********?
показать весь комментарий
29.03.2022 20:55 Ответить
Спочатку хай хоч конкурс на голову САП завершать (це ж так просто). Бо інакше пошлють нах і з ЕС і з НАТО. Корумповані бантустани там не потрібні.
показать весь комментарий
29.03.2022 21:06 Ответить
А разве это не всеми вместе членами ЕС решается?

И что там насчёт полноценного членства в ЕС?..
показать весь комментарий
29.03.2022 20:56 Ответить
Успеете. "... отказа от чрезмерных бюрократических процедур на пути вступления в ЕС ..." уже много стоит. Нам в странах Балтии пришлось с этим повозится и ещё взять в политику наших прокремлёвских **********. Вам это, слава Богу, уже не понадобится.
показать весь комментарий
29.03.2022 21:12 Ответить
Русский Подоляк, иди *****.
показать весь комментарий
29.03.2022 20:56 Ответить
Не членом ЄС? Так зараз вже це є. Коротше кажучи,******** гімно якесь
показать весь комментарий
29.03.2022 20:56 Ответить
Подаляк и Арахамия подготовили Минск 3
показать весь комментарий
29.03.2022 20:56 Ответить
шокує що переговорник від України громадянин московії Арахамія
показать весь комментарий
29.03.2022 21:15 Ответить
Україна стане повноцінним членом єдиного ринку ЄС, а громадянин Подоляк стане неповноцінним вязнем одної з виправних колоній, де відбуватиме пятнадцятирічне покарання згідно до статей 111-ої та 114-ої кримінального кодексу України.
показать весь комментарий
29.03.2022 20:58 Ответить
На яких умовах припиняється війна? Що рашисти загарбали залишається у них? Вони вже ЗАЕС привласнили собі.
показать весь комментарий
29.03.2022 20:58 Ответить
"Ймовірний договір, який має завершити повномасштабну війну Росії проти України, включатиме гарантії для України обов'язкового входження до єдиного ринку Євросоюзу як повноцінного члена. Джерело: "

Будьласка скажіть подоляку що роSSія не є членом ЕС, тому він договарюеться по включення України в ЕС не стими..
показать весь комментарий
29.03.2022 20:59 Ответить
показать весь комментарий
29.03.2022 21:00 Ответить
Наконец то все подешевеет....
показать весь комментарий
30.03.2022 05:52 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZUmvkheWXjfA9_PA57ob7T8tZ5RwehS3Syb5aoiecU4P49t3WYGyzKGmqbGWz7dQoX1_7KgJQf1Jn-BDMVutzG0OMc5udWfBYBmL6WTEOG8_Moi0UkG0L2vVJ____irbp4&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi?eid=ARDpuTT7JhDgCbrdPbpDlrTvZJxIxWHfWl7Zqo2vFSj37t5qWetI-EoSRL5omwops1L__-SaR1me7XGq 9 хв ·



Чи є зрада?

Щодо запаху, який ви відчуваєте від цих переговорів, можу сказати, що ваш нюх вас не зраджує.
показать весь комментарий
29.03.2022 21:03 Ответить
Звучит так, что в ЕС мы уже не вступаем - вместо членства какой-то "единый рынок".
показать весь комментарий
29.03.2022 21:07 Ответить
Читайте внимательно: "... отказа от чрезмерных бюрократических процедур на пути вступления в ЕС ...". Если не поняли, перечитайте ещё раз.
показать весь комментарий
29.03.2022 21:13 Ответить
Да всё я читаю внимательно, однако правдивые детали всплывают со временем. Вот они и всплывают. Дальше будет.
показать весь комментарий
29.03.2022 21:20 Ответить
Красиво говорят...
показать весь комментарий
29.03.2022 21:11 Ответить
Чалий ахметовский приспешник,сейчас опять договорится ВСЕМ ПОРОВНУ,ВАМ БУБЛИК,А НАМ ДЫРКУ
показать весь комментарий
29.03.2022 21:17 Ответить
В общем, в НАТО не вступаем, в ЕС не вступаем, демилитаризируемся, становимся нейтральными и получаем очередную бумажку по гарантиями.
Ловкость зелёных рук, и никакого мошенничества.
показать весь комментарий
29.03.2022 21:17 Ответить
Потрібно перестати жити в казці і повертатись в реальність. А реальність в нас така:
1. В найближчі 10-15 років, в самому кращому, випадку нас в НАТО ніхто не прийме. Ну не хоче НАТО воювати з Росією в гіршому не приймуть ніколи;
2. Яку б зброю нам не надали б на даний час в короткостроковий період(5-7 роки) Україна не зможе силою повернути Крим;
3. Ні Росія, ні Україна в найближчі роки (мінімум 3-4 роки), не зможе перемогти у цій війні повністю та змусити капітулювати противника у повній мірі, а отже потрібно шукати компроміси. Компроміс - це коли кожна із сторін йде на поступки. Кожна!
4. Поки живе )(уйло, Росія ніколи не поверне окупований Крим, щоб там не трапилось, якби не давив захід, і незважаючи на будь-які санкції. Після смерті )(уйла - є дуже велика ймовірність повернути Крим дипломатичним способом;

Пропозиції які надала Україна, не такий поганий варіант для нас, але додатково має бути наступне:
1. Росія добровільно погоджується на виплату репарації Україні на відновлення України у розмірі МІНІМУМ 500-600 мільярдів доларів;
2. Основні санкції з Росії, не повинні бути зняті, до повної виплати репарації в погодженній;
сумі і домовляється з графіками платежів;
3. Росія виводить свої війська в кордонах станом на 23.02.2022;
4. Росія не включає ОРДЛО до складу РФ.

Якщо Росія, порушає хоч один пункт договору, Україна має право відмінити нейтральний статус, а НАТО негайно розпочинає процесс прийняття України в НАТО за прискореною процедурою, незважаючи на військові дії - це має бути зафіксовано в договорі, та ратифіковано США, Великою Британією, Канадою, Туреччиною, Німеччиною, Францією, Польщею і за бажанням іншими країнами, членами НАТО
показать весь комментарий
29.03.2022 22:25 Ответить
если нам дадут гарантии,и не оставят армию,раша снова нападет,и свежую причину придумают
показать весь комментарий
29.03.2022 21:19 Ответить
Помогают только сильным, и то когда как. А нас делают слабыми со всеми вытекающими...
показать весь комментарий
29.03.2022 21:22 Ответить
"зелена лапша" на вуха українського народу в черговий раз замотана у обіцянку"Україна стане" .
показать весь комментарий
29.03.2022 21:19 Ответить
Мы сами в большинстве своём виноваты ,что четырежды уклониста выбрали на место главнокомандующего
показать весь комментарий
29.03.2022 21:39 Ответить
Все эти гарантии,все это Хрень и Развод,если сейчас нам дают каски,то и в след.раз дадут,только своя армия и разработка вооружений
показать весь комментарий
29.03.2022 21:22 Ответить
Ништяки от зрадныкив!
показать весь комментарий
29.03.2022 21:23 Ответить
Це не створить інвестиційних можливостей. Навіщо інвесторам витрачати гроші на заводи, які завтра можуть бомбити? Односторонні гарантії безпеки не спрацюють. Лише двосторонні гарантії безпеки мають сенс, але це суперечить нейтральності. Обмеження на проведення військових навчань і обмеження на навчання іноземних військових (нейтралітет) послаблять збройні сили, тоді Росія може легко відмовитися від їхніх домовленостей, як це завжди робить, і бомбити Україну.
показать весь комментарий
29.03.2022 21:25 Ответить
Сумму уточняли. В шекелях.
показать весь комментарий
29.03.2022 21:29 Ответить
Ага, стане, наші «переговорники» можуть такого напідписувати, що нас хіба що до Сомалі зможуть по єднати.
показать весь комментарий
29.03.2022 21:29 Ответить
Щось забагато сьогодні пОдоляка зЕленого.
показать весь комментарий
29.03.2022 21:30 Ответить
 
 