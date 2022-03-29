Украина станет полноценным членом единого рынка ЕС, - Подоляк

Вероятный договор, который должен завершить полномасштабную войну России против Украины, будет включать гарантии для Украины обязательного вхождения в единый рынок Евросоюза как полноценного члена.

Об этом LIGA.net сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"Дополнительно Украина получает гарантии обязательного вхождения в единый рынок Евросоюза как полноценного члена. Что чрезвычайно важно - и в части финансирования объемных программ модернизации экономики, и в части отказа от чрезмерных бюрократических процедур на пути вступления в ЕС", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле завершились переговоры представителей Украины и России.

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