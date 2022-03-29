Украина станет полноценным членом единого рынка ЕС, - Подоляк
Вероятный договор, который должен завершить полномасштабную войну России против Украины, будет включать гарантии для Украины обязательного вхождения в единый рынок Евросоюза как полноценного члена.
Об этом LIGA.net сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.
"Дополнительно Украина получает гарантии обязательного вхождения в единый рынок Евросоюза как полноценного члена. Что чрезвычайно важно - и в части финансирования объемных программ модернизации экономики, и в части отказа от чрезмерных бюрократических процедур на пути вступления в ЕС", - пояснил он.
Ранее сообщалось, что в Стамбуле завершились переговоры представителей Украины и России.
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Гарантії безпеки від агресора - це така "фішечка" від зе-комнди?
Коли наступного разу Росія нападе, вона буде нас від себе захищати?
То може відразу виділимо Росії землю під військові бази - в районі Гостомеля - щоб могли якнайшвидше захистити?
Єрмак усе швидко оформить.
Мовою оригіналу
Что на мой взгляд теперь произойдет.
Предложения украинской стороны лягут на стол Путину. После чего Россия продолжит добивать Мариуполь и пытаться захватить Донбасс.
«Деэскалация на киевском и черниговском направлении» - это просто констатация того, что там российские войска ничего сделать не могут, их теснит украинская армия, и поэтому они частично будут перебрасываться на Донбасс.
И тут появляется развилка:
Если у России выйдет захватить Донбасс и Путин будет считать, что силы еще есть - пойдут дальше. Но это вряд ли.
Если Мариуполь и еще что-то они возьмут, но на этом силы закончатся, предложения украинской делегации будут рассмотрены. Но не в границах до 24 февраля.
Я слабо себе представляю, чтобы Путин легко отказался от вожделенного коридора в Крым и Северо-Крымского канала. Но отдать их - не устроит нас. Поэтому будет новый торг с параллельным продолжением боевых действий.
Если успехов у российской армии не будет, она не сможет наступать или будет отступать, война на истощение продолжится (а может и выйти за существующие рамки). И тут появятся другие варианты, в том числе договоренности на выгодных нам условиях.
В общем, в скорое разрешение я не верю. Но верю в нашу армию
блог Романа Шрайка
И что там насчёт полноценного членства в ЕС?..
Будьласка скажіть подоляку що роSSія не є членом ЕС, тому він договарюеться по включення України в ЕС не стими..
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Чи є зрада?
Щодо запаху, який ви відчуваєте від цих переговорів, можу сказати, що ваш нюх вас не зраджує.
Ловкость зелёных рук, и никакого мошенничества.
1. В найближчі 10-15 років, в самому кращому, випадку нас в НАТО ніхто не прийме. Ну не хоче НАТО воювати з Росією в гіршому не приймуть ніколи;
2. Яку б зброю нам не надали б на даний час в короткостроковий період(5-7 роки) Україна не зможе силою повернути Крим;
3. Ні Росія, ні Україна в найближчі роки (мінімум 3-4 роки), не зможе перемогти у цій війні повністю та змусити капітулювати противника у повній мірі, а отже потрібно шукати компроміси. Компроміс - це коли кожна із сторін йде на поступки. Кожна!
4. Поки живе )(уйло, Росія ніколи не поверне окупований Крим, щоб там не трапилось, якби не давив захід, і незважаючи на будь-які санкції. Після смерті )(уйла - є дуже велика ймовірність повернути Крим дипломатичним способом;
Пропозиції які надала Україна, не такий поганий варіант для нас, але додатково має бути наступне:
1. Росія добровільно погоджується на виплату репарації Україні на відновлення України у розмірі МІНІМУМ 500-600 мільярдів доларів;
2. Основні санкції з Росії, не повинні бути зняті, до повної виплати репарації в погодженній;
сумі і домовляється з графіками платежів;
3. Росія виводить свої війська в кордонах станом на 23.02.2022;
4. Росія не включає ОРДЛО до складу РФ.
Якщо Росія, порушає хоч один пункт договору, Україна має право відмінити нейтральний статус, а НАТО негайно розпочинає процесс прийняття України в НАТО за прискореною процедурою, незважаючи на військові дії - це має бути зафіксовано в договорі, та ратифіковано США, Великою Британією, Канадою, Туреччиною, Німеччиною, Францією, Польщею і за бажанням іншими країнами, членами НАТО