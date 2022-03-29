Україна стане повноцінним членом єдиного ринку ЄС, - Подоляк
Ймовірний договір, який має завершити повномасштабну війну Росії проти України, включатиме гарантії для України обов'язкового входження до єдиного ринку Євросоюзу як повноцінного члена.
Про це LIGA.net повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"Додатково, Україна отримує гарантії обов'язкового входження в єдиний ринок Євросоюзу як повноцінного члена. Що надзвичайно важливо – і в частині фінансування об'ємних програм модернізації економіки, і в частині відмови від надмірних бюрократичних процедур на шляху вступу до ЄС", - пояснив він.
Раніше повідомлялося, що в Стамбулі завершилися переговори представників України та Росії.
Топ коментарі
+24 Sophia-Maria Duglass
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Гарантії безпеки від агресора - це така "фішечка" від зе-комнди?
Коли наступного разу Росія нападе, вона буде нас від себе захищати?
То може відразу виділимо Росії землю під військові бази - в районі Гостомеля - щоб могли якнайшвидше захистити?
Єрмак усе швидко оформить.
Мовою оригіналу
Что на мой взгляд теперь произойдет.
Предложения украинской стороны лягут на стол Путину. После чего Россия продолжит добивать Мариуполь и пытаться захватить Донбасс.
«Деэскалация на киевском и черниговском направлении» - это просто констатация того, что там российские войска ничего сделать не могут, их теснит украинская армия, и поэтому они частично будут перебрасываться на Донбасс.
И тут появляется развилка:
Если у России выйдет захватить Донбасс и Путин будет считать, что силы еще есть - пойдут дальше. Но это вряд ли.
Если Мариуполь и еще что-то они возьмут, но на этом силы закончатся, предложения украинской делегации будут рассмотрены. Но не в границах до 24 февраля.
Я слабо себе представляю, чтобы Путин легко отказался от вожделенного коридора в Крым и Северо-Крымского канала. Но отдать их - не устроит нас. Поэтому будет новый торг с параллельным продолжением боевых действий.
Если успехов у российской армии не будет, она не сможет наступать или будет отступать, война на истощение продолжится (а может и выйти за существующие рамки). И тут появятся другие варианты, в том числе договоренности на выгодных нам условиях.
В общем, в скорое разрешение я не верю. Но верю в нашу армию
блог Романа Шрайка
И что там насчёт полноценного членства в ЕС?..
Будьласка скажіть подоляку що роSSія не є членом ЕС, тому він договарюеться по включення України в ЕС не стими..
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Чи є зрада?
Щодо запаху, який ви відчуваєте від цих переговорів, можу сказати, що ваш нюх вас не зраджує.
Ловкость зелёных рук, и никакого мошенничества.
1. В найближчі 10-15 років, в самому кращому, випадку нас в НАТО ніхто не прийме. Ну не хоче НАТО воювати з Росією в гіршому не приймуть ніколи;
2. Яку б зброю нам не надали б на даний час в короткостроковий період(5-7 роки) Україна не зможе силою повернути Крим;
3. Ні Росія, ні Україна в найближчі роки (мінімум 3-4 роки), не зможе перемогти у цій війні повністю та змусити капітулювати противника у повній мірі, а отже потрібно шукати компроміси. Компроміс - це коли кожна із сторін йде на поступки. Кожна!
4. Поки живе )(уйло, Росія ніколи не поверне окупований Крим, щоб там не трапилось, якби не давив захід, і незважаючи на будь-які санкції. Після смерті )(уйла - є дуже велика ймовірність повернути Крим дипломатичним способом;
Пропозиції які надала Україна, не такий поганий варіант для нас, але додатково має бути наступне:
1. Росія добровільно погоджується на виплату репарації Україні на відновлення України у розмірі МІНІМУМ 500-600 мільярдів доларів;
2. Основні санкції з Росії, не повинні бути зняті, до повної виплати репарації в погодженній;
сумі і домовляється з графіками платежів;
3. Росія виводить свої війська в кордонах станом на 23.02.2022;
4. Росія не включає ОРДЛО до складу РФ.
Якщо Росія, порушає хоч один пункт договору, Україна має право відмінити нейтральний статус, а НАТО негайно розпочинає процесс прийняття України в НАТО за прискореною процедурою, незважаючи на військові дії - це має бути зафіксовано в договорі, та ратифіковано США, Великою Британією, Канадою, Туреччиною, Німеччиною, Францією, Польщею і за бажанням іншими країнами, членами НАТО