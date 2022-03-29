Україна стане повноцінним членом єдиного ринку ЄС, - Подоляк

Ймовірний договір, який має завершити повномасштабну війну Росії проти України, включатиме гарантії для України обов'язкового входження до єдиного ринку Євросоюзу як повноцінного члена.

Про це LIGA.net повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Додатково, Україна отримує гарантії обов'язкового входження в єдиний ринок Євросоюзу як повноцінного члена. Що надзвичайно важливо – і в частині фінансування об'ємних програм модернізації економіки, і в частині відмови від надмірних бюрократичних процедур на шляху вступу до ЄС", - пояснив він.

Раніше повідомлялося, що в Стамбулі завершилися переговори представників України та Росії.

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