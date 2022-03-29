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Новини Війна
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Україна стане повноцінним членом єдиного ринку ЄС, - Подоляк

євросоюз

Ймовірний договір, який має завершити повномасштабну війну Росії проти України, включатиме гарантії для України обов'язкового входження до єдиного ринку Євросоюзу як повноцінного члена.

Про це LIGA.net повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Додатково, Україна отримує гарантії обов'язкового входження в єдиний ринок Євросоюзу як повноцінного члена. Що надзвичайно важливо – і в частині фінансування об'ємних програм модернізації економіки, і в частині відмови від надмірних бюрократичних процедур на шляху вступу до ЄС", - пояснив він.

Раніше повідомлялося, що в Стамбулі завершилися переговори представників України та Росії.

Також читайте: Подоляк зустрівся із творцем "Байрактарів": Російська бронетехніка бездоганно горить і горітиме далі

Автор: 

членство в ЄС (1242) Євросоюз (13374) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+24
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29.03.2022 20:52
+13
Пасрєдінє гдє та
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29.03.2022 20:49
+13
АЛЕКСАНДР ЧАЛЫЙ - ФСБЭШНИК !!! Гнать в шею !!!
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29.03.2022 20:51
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Пасрєдінє гдє та
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29.03.2022 20:49 Відповісти
КиївМіськБудда@saniolli



Гарантії безпеки від агресора - це така "фішечка" від зе-комнди?
Коли наступного разу Росія нападе, вона буде нас від себе захищати?
То може відразу виділимо Росії землю під військові бази - в районі Гостомеля - щоб могли якнайшвидше захистити?
Єрмак усе швидко оформить.
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29.03.2022 20:59 Відповісти
Наступного разу, коли х@йло нападе, Германія виділить нам сто касок, а макрон позвонить в кремль....Ось такі гаранти....
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29.03.2022 21:05 Відповісти
просак
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29.03.2022 21:02 Відповісти
І членом НАТО
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29.03.2022 20:50 Відповісти
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29.03.2022 20:53 Відповісти
АЛЕКСАНДР ЧАЛЫЙ - ФСБЭШНИК !!! Гнать в шею !!!
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29.03.2022 20:51 Відповісти
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29.03.2022 20:52 Відповісти
Москва бере паузу на 2 тижні в переговорах. Вони вважають, що цього часу достатньо щоб перекинути війська на Донбас. Тоді вони хочуть оточити 70% ЗСУ та вести переговори в стилі "Мінськ-2 коли оточене Дебальцево". Але у них не вийде.
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29.03.2022 21:03 Відповісти
пусть еще яныка на переговоры возьмут................********
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29.03.2022 21:11 Відповісти
а що це за покидьок "подоляк"? Це не той, від якого смердить ґебнею?
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29.03.2022 20:52 Відповісти
Риг анальний,тому й смердить.
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29.03.2022 21:04 Відповісти
Якщо Росія зможе захопити Донбас і Путін вважатиме, що сили ще є - підуть далі, але це навряд
Мовою оригіналу
Что на мой взгляд теперь произойдет.
Предложения украинской стороны лягут на стол Путину. После чего Россия продолжит добивать Мариуполь и пытаться захватить Донбасс.
«Деэскалация на киевском и черниговском направлении» - это просто констатация того, что там российские войска ничего сделать не могут, их теснит украинская армия, и поэтому они частично будут перебрасываться на Донбасс.
И тут появляется развилка:
Если у России выйдет захватить Донбасс и Путин будет считать, что силы еще есть - пойдут дальше. Но это вряд ли.
Если Мариуполь и еще что-то они возьмут, но на этом силы закончатся, предложения украинской делегации будут рассмотрены. Но не в границах до 24 февраля.
Я слабо себе представляю, чтобы Путин легко отказался от вожделенного коридора в Крым и Северо-Крымского канала. Но отдать их - не устроит нас. Поэтому будет новый торг с параллельным продолжением боевых действий.
Если успехов у российской армии не будет, она не сможет наступать или будет отступать, война на истощение продолжится (а может и выйти за существующие рамки). И тут появятся другие варианты, в том числе договоренности на выгодных нам условиях.
В общем, в скорое разрешение я не верю. Но верю в нашу армию
блог Романа Шрайка
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29.03.2022 20:52 Відповісти
Кацапские войска ставят артиллерию во дворы Бердянска .
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29.03.2022 20:55 Відповісти
То что они Хезболла российского разлива, миру уже понятно.
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29.03.2022 21:15 Відповісти
Зате зелене гівно ще раз вскрилося вони так займаються дипломатіією як обороною та будівництвом,одна надія на неадекватність фуйла що він не зупиниться поки не положить свої орди в Україні.
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29.03.2022 20:59 Відповісти
Щось багато подоляка сьогодні... Це його останній день?
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29.03.2022 20:52 Відповісти
Дуже цікаво, чим збирається торгувати подоляка з ЄС? З росією вже поторгувався? Багато собі виторгував?
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29.03.2022 20:54 Відповісти
Тобі це у ЄС сказали? Хто? Чи ти сам ********?
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29.03.2022 20:55 Відповісти
Спочатку хай хоч конкурс на голову САП завершать (це ж так просто). Бо інакше пошлють нах і з ЕС і з НАТО. Корумповані бантустани там не потрібні.
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29.03.2022 21:06 Відповісти
А разве это не всеми вместе членами ЕС решается?

И что там насчёт полноценного членства в ЕС?..
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29.03.2022 20:56 Відповісти
Успеете. "... отказа от чрезмерных бюрократических процедур на пути вступления в ЕС ..." уже много стоит. Нам в странах Балтии пришлось с этим повозится и ещё взять в политику наших прокремлёвских **********. Вам это, слава Богу, уже не понадобится.
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29.03.2022 21:12 Відповісти
Русский Подоляк, иди *****.
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29.03.2022 20:56 Відповісти
Не членом ЄС? Так зараз вже це є. Коротше кажучи,******** гімно якесь
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29.03.2022 20:56 Відповісти
Подаляк и Арахамия подготовили Минск 3
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29.03.2022 20:56 Відповісти
шокує що переговорник від України громадянин московії Арахамія
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29.03.2022 21:15 Відповісти
Україна стане повноцінним членом єдиного ринку ЄС, а громадянин Подоляк стане неповноцінним вязнем одної з виправних колоній, де відбуватиме пятнадцятирічне покарання згідно до статей 111-ої та 114-ої кримінального кодексу України.
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29.03.2022 20:58 Відповісти
На яких умовах припиняється війна? Що рашисти загарбали залишається у них? Вони вже ЗАЕС привласнили собі.
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29.03.2022 20:58 Відповісти
"Ймовірний договір, який має завершити повномасштабну війну Росії проти України, включатиме гарантії для України обов'язкового входження до єдиного ринку Євросоюзу як повноцінного члена. Джерело: "

Будьласка скажіть подоляку що роSSія не є членом ЕС, тому він договарюеться по включення України в ЕС не стими..
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29.03.2022 20:59 Відповісти
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29.03.2022 21:00 Відповісти
Наконец то все подешевеет....
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30.03.2022 05:52 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZUmvkheWXjfA9_PA57ob7T8tZ5RwehS3Syb5aoiecU4P49t3WYGyzKGmqbGWz7dQoX1_7KgJQf1Jn-BDMVutzG0OMc5udWfBYBmL6WTEOG8_Moi0UkG0L2vVJ____irbp4&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi?eid=ARDpuTT7JhDgCbrdPbpDlrTvZJxIxWHfWl7Zqo2vFSj37t5qWetI-EoSRL5omwops1L__-SaR1me7XGq 9 хв ·



Чи є зрада?

Щодо запаху, який ви відчуваєте від цих переговорів, можу сказати, що ваш нюх вас не зраджує.
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29.03.2022 21:03 Відповісти
Звучит так, что в ЕС мы уже не вступаем - вместо членства какой-то "единый рынок".
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29.03.2022 21:07 Відповісти
Читайте внимательно: "... отказа от чрезмерных бюрократических процедур на пути вступления в ЕС ...". Если не поняли, перечитайте ещё раз.
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29.03.2022 21:13 Відповісти
Да всё я читаю внимательно, однако правдивые детали всплывают со временем. Вот они и всплывают. Дальше будет.
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29.03.2022 21:20 Відповісти
Красиво говорят...
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29.03.2022 21:11 Відповісти
Чалий ахметовский приспешник,сейчас опять договорится ВСЕМ ПОРОВНУ,ВАМ БУБЛИК,А НАМ ДЫРКУ
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29.03.2022 21:17 Відповісти
В общем, в НАТО не вступаем, в ЕС не вступаем, демилитаризируемся, становимся нейтральными и получаем очередную бумажку по гарантиями.
Ловкость зелёных рук, и никакого мошенничества.
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29.03.2022 21:17 Відповісти
Потрібно перестати жити в казці і повертатись в реальність. А реальність в нас така:
1. В найближчі 10-15 років, в самому кращому, випадку нас в НАТО ніхто не прийме. Ну не хоче НАТО воювати з Росією в гіршому не приймуть ніколи;
2. Яку б зброю нам не надали б на даний час в короткостроковий період(5-7 роки) Україна не зможе силою повернути Крим;
3. Ні Росія, ні Україна в найближчі роки (мінімум 3-4 роки), не зможе перемогти у цій війні повністю та змусити капітулювати противника у повній мірі, а отже потрібно шукати компроміси. Компроміс - це коли кожна із сторін йде на поступки. Кожна!
4. Поки живе )(уйло, Росія ніколи не поверне окупований Крим, щоб там не трапилось, якби не давив захід, і незважаючи на будь-які санкції. Після смерті )(уйла - є дуже велика ймовірність повернути Крим дипломатичним способом;

Пропозиції які надала Україна, не такий поганий варіант для нас, але додатково має бути наступне:
1. Росія добровільно погоджується на виплату репарації Україні на відновлення України у розмірі МІНІМУМ 500-600 мільярдів доларів;
2. Основні санкції з Росії, не повинні бути зняті, до повної виплати репарації в погодженній;
сумі і домовляється з графіками платежів;
3. Росія виводить свої війська в кордонах станом на 23.02.2022;
4. Росія не включає ОРДЛО до складу РФ.

Якщо Росія, порушає хоч один пункт договору, Україна має право відмінити нейтральний статус, а НАТО негайно розпочинає процесс прийняття України в НАТО за прискореною процедурою, незважаючи на військові дії - це має бути зафіксовано в договорі, та ратифіковано США, Великою Британією, Канадою, Туреччиною, Німеччиною, Францією, Польщею і за бажанням іншими країнами, членами НАТО
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29.03.2022 22:25 Відповісти
если нам дадут гарантии,и не оставят армию,раша снова нападет,и свежую причину придумают
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29.03.2022 21:19 Відповісти
Помогают только сильным, и то когда как. А нас делают слабыми со всеми вытекающими...
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29.03.2022 21:22 Відповісти
"зелена лапша" на вуха українського народу в черговий раз замотана у обіцянку"Україна стане" .
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29.03.2022 21:19 Відповісти
Мы сами в большинстве своём виноваты ,что четырежды уклониста выбрали на место главнокомандующего
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29.03.2022 21:39 Відповісти
Все эти гарантии,все это Хрень и Развод,если сейчас нам дают каски,то и в след.раз дадут,только своя армия и разработка вооружений
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29.03.2022 21:22 Відповісти
Ништяки от зрадныкив!
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29.03.2022 21:23 Відповісти
Це не створить інвестиційних можливостей. Навіщо інвесторам витрачати гроші на заводи, які завтра можуть бомбити? Односторонні гарантії безпеки не спрацюють. Лише двосторонні гарантії безпеки мають сенс, але це суперечить нейтральності. Обмеження на проведення військових навчань і обмеження на навчання іноземних військових (нейтралітет) послаблять збройні сили, тоді Росія може легко відмовитися від їхніх домовленостей, як це завжди робить, і бомбити Україну.
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29.03.2022 21:25 Відповісти
Сумму уточняли. В шекелях.
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29.03.2022 21:29 Відповісти
Ага, стане, наші «переговорники» можуть такого напідписувати, що нас хіба що до Сомалі зможуть по єднати.
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29.03.2022 21:29 Відповісти
Щось забагато сьогодні пОдоляка зЕленого.
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29.03.2022 21:30 Відповісти
 
 