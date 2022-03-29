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"Без цензуры онлайн": Как ликвидировать рашку? День 34. Итоги. ВИДЕО

34-й день Народной войны Украины.

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты обстреливают сёла для дискредитации украинских защитников, - Центр противодействия дезинформации

Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Как победить рашку? Смерть Кощея в останкинской иголке - нужно было в детстве сказки читать.
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29.03.2022 20:37 Ответить
Будь ласка, поділіться цими відео про війну Росії проти України та жертви цієї війни. Одне з них 18+. YouTube вимагає підтвердити вік користувача. https://www.youtube.com/channel/UCozNrZOAmeDXnN6vNKFhNWw
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29.03.2022 21:22 Ответить
Я стомився від цих двох диванних офіцерів. Інколи слухав, але коли вони почали на Піонтковського бочку гнати самі будучи жовторотиками у олітиці, я пошкодував що цензору гроші донатив. Ідіть ви за кораблем, корочше, не випуски, а логорея якась.
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29.03.2022 21:42 Ответить
 
 