"Без цензури наживо": Як ліквідувати рашку? День 34. Підсумки. ВIДЕО
34-й день Народної війни України.
Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.
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Виктор Дийнега
показати весь коментар29.03.2022 20:37 Відповісти Мені подобається 4
Orest Levko
показати весь коментар29.03.2022 21:22 Відповісти Мені подобається 0
Oleksiy #463323
показати весь коментар29.03.2022 21:42 Відповісти Мені подобається 0
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