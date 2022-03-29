"Без цензури наживо": Як ліквідувати рашку? День 34. Підсумки. ВIДЕО

34-й день Народної війни України.

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Також дивіться: Російська військова розвідка вербує українських дітей у соцмережах, - СБУ. ВIДЕО