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"Без цензури наживо": Як ліквідувати рашку? День 34. Підсумки. ВIДЕО

34-й день Народної війни України.

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Також дивіться: Російська військова розвідка вербує українських дітей у соцмережах, - СБУ. ВIДЕО

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Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Как победить рашку? Смерть Кощея в останкинской иголке - нужно было в детстве сказки читать.
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29.03.2022 20:37 Відповісти
Будь ласка, поділіться цими відео про війну Росії проти України та жертви цієї війни. Одне з них 18+. YouTube вимагає підтвердити вік користувача. https://www.youtube.com/channel/UCozNrZOAmeDXnN6vNKFhNWw
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29.03.2022 21:22 Відповісти
Я стомився від цих двох диванних офіцерів. Інколи слухав, але коли вони почали на Піонтковського бочку гнати самі будучи жовторотиками у олітиці, я пошкодував що цензору гроші донатив. Ідіть ви за кораблем, корочше, не випуски, а логорея якась.
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29.03.2022 21:42 Відповісти
 
 