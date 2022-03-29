Російська військова розвідка вербує українських дітей у соцмережах, - СБУ. ВIДЕО
Оперативники СБУ викрили на Харківщині малолітнього хлопця, якого російська військова розвідка використала як коригувальника вогню.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УСБУ в Харківській області.
"Окупанти встановили з дитиною контакт за допомогою мобільного месенджера Телеграм. Російські військові обіцяли заплатити гроші за інформацію про позиції Збройних сил України на території міста Харкова", - йдеться у повідомленні.
СБУ оприлюднила відео, на якому дитина зізнається, що займалася координуванням вогню за завданням представників країни-агресора.
"Я побачив рекламу в Телеграмі і там говорили, якщо ти скажеш нам місце розташування, ми тобі дамо грошей... Я займався координуванням вогню у Телеграмі", - каже хлопчик. За його словами, отримавши бажане, його замовники стали відповідати рідше, а потім взагалі перестали, і грошей не заплатили.
Батько дитини каже, що йому дуже соромно і він дуже жалкує через вчинок сина, і закликає батьків контролювати поведінку дітей.
З аналогічним закликом до громадян звертається і СБУ.
"СБУ закликає батьків здійснювати контроль за поведінкою своїх дітей в інтернеті, а всіх громадян України - не довіряти ворожій пропаганді", - йдеться у повідомленні.
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і це ж явно не явка з повиною, це його вичислили.
і ради нього в тому числі наші ЗСУ та територіальна оборона кров проливають.
лайно
А потім вони так шкодують...особливо коли не заплатили.
Пацан вже доволі дорослий щоб чітко розуміти свої дії.
Украинские снайперы ранили корреспондента "Известий" Родиона Северьянова под Мариуполем, пуля попала в ногу, сообщает издание.
мало, видно, Харьков ******, раз занимаются такой ******. Прилетело бьі в хату - вот єто бьіла бьі ирония!
И пусть папа 3/14здует в армию, в Мариуполь!