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Російська військова розвідка вербує українських дітей у соцмережах, - СБУ. ВIДЕО

Оперативники СБУ викрили на Харківщині малолітнього хлопця, якого російська військова розвідка використала як коригувальника вогню.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УСБУ в Харківській області.

"Окупанти встановили з дитиною контакт за допомогою мобільного месенджера Телеграм. Російські військові обіцяли заплатити гроші за інформацію про позиції Збройних сил України на території міста Харкова", - йдеться у повідомленні.

СБУ оприлюднила відео, на якому дитина зізнається, що займалася координуванням вогню за завданням представників країни-агресора.

"Я побачив рекламу в Телеграмі і там говорили, якщо ти скажеш нам місце розташування, ми тобі дамо грошей... Я займався координуванням вогню у Телеграмі", - каже хлопчик. За його словами, отримавши бажане, його замовники стали відповідати рідше, а потім взагалі перестали, і грошей не заплатили.

Батько дитини каже, що йому дуже соромно і він дуже жалкує через вчинок сина, і закликає батьків контролювати поведінку дітей.

Також дивіться: Через ворожі обстріли житлового масиву Харкова виникли масштабні пожежі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

З аналогічним закликом до громадян звертається і СБУ.

"СБУ закликає батьків здійснювати контроль за поведінкою своїх дітей в інтернеті, а всіх громадян України - не довіряти ворожій пропаганді", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

діти (5065) СБУ (12818) Харків (5600)


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Топ коментарі
+18
Я навіть впевнена, що люди свідомо шукають способи підзаробити.
А потім вони так шкодують...особливо коли не заплатили.
Пацан вже доволі дорослий щоб чітко розуміти свої дії.
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29.03.2022 20:17
+11
Аслан


Украинские снайперы ранили корреспондента "Известий" Родиона Северьянова под Мариуполем, пуля попала в ногу, сообщает издание.

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29.03.2022 20:18
+11
Тобто, "так нє нада дєлать" не тому що це зрада власної країни, а тому що "дєнєг нє дадут". Не здивуюся, якщо там в сім'ї ненавиділи все українське і схилялися перед "рускім міром".
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29.03.2022 20:19
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Малолітнє нерозумне дурко...А цікаво-а батьки що???
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29.03.2022 20:16 Відповісти
Батько дитини каже, що йому дуже соромно і він дуже жалкує через вчинок сина, і закликає батьків контролювати поведінку дітей. Джерело:
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29.03.2022 20:17 Відповісти
Це малол1тне розумне 1 жад1бне г1мно. Все воно розум1е.
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29.03.2022 20:54 Відповісти
Чому нерозумне? Побачив рекламу, вирішив підзаробити на чужих життях, усвідомлював, що сприяє російським обстрілам; певно, з огляду на вік розраховував, що йому за це абсолютно нічого не буде. Підприємлива сволота, просто неповнолітня.
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29.03.2022 21:05 Відповісти
Таке вже й нерозумне?Ви думаєте, він не розумів, що робить?
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29.03.2022 21:24 Відповісти
дебіііілко
слів немає
і це ж явно не явка з повиною, це його вичислили.

і ради нього в тому числі наші ЗСУ та територіальна оборона кров проливають.

лайно
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29.03.2022 20:16 Відповісти
Я навіть впевнена, що люди свідомо шукають способи підзаробити.
А потім вони так шкодують...особливо коли не заплатили.
Пацан вже доволі дорослий щоб чітко розуміти свої дії.
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29.03.2022 20:17 Відповісти
Можно сделать фанерные танки и давать на одних наводку оркам. Заодно и вычислять недоумков.
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29.03.2022 20:19 Відповісти
В расее мальчика уже посадили бы, а родителей оштрафовали на миллион.
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29.03.2022 20:17 Відповісти
Саме тому ми не расєя.
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29.03.2022 20:36 Відповісти
Грязные касапы до чего дошли.
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29.03.2022 20:17 Відповісти
Аслан


Украинские снайперы ранили корреспондента "Известий" Родиона Северьянова под Мариуполем, пуля попала в ногу, сообщает издание.

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29.03.2022 20:18 Відповісти
В голову - было бы логичнее.
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29.03.2022 20:21 Відповісти
не треба називати ворожих пропагандистів "кореспондентами"
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29.03.2022 20:29 Відповісти
Надо было стрелять на поражение !!!
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29.03.2022 20:31 Відповісти
Маю сумніви, що бійці наші цілились йому в ногу
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29.03.2022 20:40 Відповісти
для начала надо проверить, а не застраховался ли он перед поездкой на крупную сумму, а потом снайпера искать, и не самострел ли єто, и не дружественньій ли агонь?
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29.03.2022 20:37 Відповісти
Нех... шастать.
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29.03.2022 21:42 Відповісти
приняли за порєченкова.
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29.03.2022 22:15 Відповісти
Тобто, "так нє нада дєлать" не тому що це зрада власної країни, а тому що "дєнєг нє дадут". Не здивуюся, якщо там в сім'ї ненавиділи все українське і схилялися перед "рускім міром".
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29.03.2022 20:19 Відповісти
Треба родичів перевіряти... що б на малого не звалювали.
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29.03.2022 20:41 Відповісти
*******
мало, видно, Харьков ******, раз занимаются такой ******. Прилетело бьі в хату - вот єто бьіла бьі ирония!
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29.03.2022 20:19 Відповісти
Что это? Это планирование и подготовка к военной оккупации Украины. Первым пунктом в условиях на переговорном процессе должно быть - отказ рашки от планирования и подготовки войны против Украины и это станет гарантией будущей безопасности для Украины.
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29.03.2022 20:21 Відповісти
Шо виросте ? Барига !
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29.03.2022 20:28 Відповісти
Тобто,під час обстрілу загинули люли,а воно «сажалєєт і больше нє будет?»?? І як ми взагалі збирались перемогти???
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29.03.2022 20:28 Відповісти
Будь ласка, поділіться цими відео про війну Росії проти України та жертви цієї війни. Одне з них 18+. YouTube вимагає підтвердити вік користувача. https://www.youtube.com/channel/UCozNrZOAmeDXnN6vNKFhNWw
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29.03.2022 20:31 Відповісти
згадав як ОПа хтіла вк повернути...мабудь для цього
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29.03.2022 20:37 Відповісти
Пусть маленькая - но МРАЗЬ!
И пусть папа 3/14здует в армию, в Мариуполь!
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29.03.2022 20:54 Відповісти
Яке нафіг "сожалєніє", коли є конкретна кримільна стаття? Коли через дії цього виродка безпосередньо загинули люди? Тобто, тепер, кожне малолєтнє у"обище може вбивати громадян, і йому за це нічого не буде? І батькі - вони теж, типу, "нєпричетні"? Достатньо висловити "сожалєніє"? Ну то це "індульгенція" для вбивць і співучвсть у нових вбивствах для тих, хто таке попускає.
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29.03.2022 21:03 Відповісти
таке мале а таке кінчене. в спецшкрлу таких утирків на перевиховання
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29.03.2022 21:23 Відповісти
Обох на детектор брехні. Не виключно, що батько з телефону сина слав послання, щоб у випадку провалу прикритися малим.
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29.03.2022 21:32 Відповісти
Малолітній абсолютно свідомий вбивця! І його і батьків в тюрму за ТАКИЙ злочин на довгі-довгі роки!
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29.03.2022 22:40 Відповісти
Я вже писав коментар під цією новиною. Мабуть видалили. То я повторю: на Харківщині дуже багато такого генетичного сміття. Що було завезене з Уралу та Тамбова ешелонами на спустошені території через Голодомор, на місця знаних "чорних табличок". Впевнений, що його батьки дивиличсь рашенТВ, та жили казочками про "багате життя" у мацкві. І як казав відомий педіатр Бенджамін Спок "якщо Ви не виховали дитину за перші три-чотирі роки, то діла не буде". То вже кончена мразь, якій, згідно з головним принципом кацапів "аби гроші".
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29.03.2022 22:45 Відповісти
НА СТРОЙКУ ГАДЁНЫША!!! Пускай заставят малолетнего ублюдка строить дома, людям которые их лишились, это не смертельно, и искупать вину это правильно!
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29.03.2022 22:56 Відповісти
ах я маленькая сволочь,ах я маленькая дрянь
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30.03.2022 05:28 Відповісти
ах,я маленькая сволочь,ах,я маленькая дрянь
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30.03.2022 05:30 Відповісти
 
 