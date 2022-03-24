Израиль может стать одним из гарантов безопасности Украины, - Ермак
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У Зеленского хотят видеть Израиль одной из стран-гарантов безопасности Украины после завершения войны с Россией. Там также ожидают результативную посредническую роль в прекращении российской агрессии.
Об этом руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак сообщил во время общения с израильскими СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Украина хотела бы, чтобы Государство Израиль стало одним из гарантов крупного международного договора, который предоставлял бы четкие гарантии безопасности нашему государству после завершения войны с Россией, а также надеется на результативную посредническую роль Израиля в прекращении войны и более мощную помощь нашей стране", - сказал Ермак.
По его словам, также есть надежда, что Израиль может выступить одним из гарантов будущего крупного международного договора о гарантиях безопасности для Украины.
"Такой договор предусматривает большой перечень стран – потенциальных гарантов. Поэтому с каждой из этих стран мы проводим отдельные консультации, чтобы потом встретиться всем вместе", – резюмировал Ермак.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина ведет переговоры со многими странами по гарантиям безопасности. Речь идет, в частности, о США, Великобритании, Германии, Франции и Турции.
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Якої ще "гарантії" треба дєрмаку?
Нам оружие не продает, так еще запрещает другим странам продавать его израильского производства.
Да и русская "диаспора" в Израиле очень мощная!
Ермак, на чью мельницу ты в очередной раз льешь воду?
Вообще, здесь явно просматривается гениальность Ермака, как специалиста во внешней политике. Остаётся только надеяться, что Зеленский оставит его во главе ОПы во вторую каденцию.
від Ізраілю - Яків Кедмі;
від рф - жириновській с кісневою подушкою;
і єрмак з хлопчиком вовою.
Російсько-український олігарх Павло Фукс напередодні відкритого вторгнення росії платив місцевим жителям Харкова за малювання свастики на стінах - джерела.
Про це пише американське видання Rolling Stone з посиланням на кілька джерел в американській розвідці та в Україні. За інформацією видання, Фукс платив через посередників від 500 до 1500 доларів за малювання нацистських графіті.
Це мало створити правильний інформаційний фон перед вторгненням і довести "нацифікованість" України. Rolling Stone нагадує, що Фукс - єврей і є одним з основних спонсорів побудови Меморіалу жертвам Голокосту в Києві. Однак, ймовірно, це не завадило йому одночасно стати спонсором вигаданої росією "нацифікації" України.
Єрмака -
на ***за воєнним корабльом узкіх, будь ласка!
Цензоре, чи не можна якось зробити якийсь там перемикач чи налаштування в профілі, щоби бачити лише новини про заяви від людей, яких народ обирав робити ті заяви? Який би там Зе-бубочка не був, але він є законним президентом країни. А хто ***** такий єрмак? Ну хто?? Хто йому дав право щодня вякать і патякать, робить заяви, виступи? Чого це воно раптом вирішило що воно щось з себе таке - звичайний черговий шут-нікчема біля ніжки трона, який від бюджетного корита втратив розум і глузд. Який заради можливості далі пастися біля того корита продасть рідну доньку в сексуальне рабство, рідну матір заб'є на м'ясо, а рідну країну продасть окупанту на раз-два!!
Теж гарний для росії варіант.
абоамовіч , фукс , ізраїль, єрмак і т д
якимсь гешефтним договорняком починає це все рахнути , не до добра блін
Израиль может толь идти за кацапским кораблём
https://youtu.be/2MkkTuBouHM?list=LL
И будет детально информировать кремль о каждом шаге.
Израиль полностью на стороне кремля - зачем нам такой "гарант" ?
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Та, дійсно, - нехай уже Ізраїль накладе санкції на Україну. Тільки б не чути весь цей брєд від єрмаків-подоляків! Заткніться вже *****!
Справимось, дай Боже, якось і без Ізраїлю!
Маю претензії не до вас, а до наших єрмаків-подоляків.
Але ізраїльська влада теж дуже ганебно себе показала. Звісно, Ізраїлю треба думати перш за все за своїх людей. Тут і питань немає. Однак, коли вони заборонили пускати до себе українських жінок і дітей, які їхали у Ізраїль до своїх друзів і родичів, - це просто паскудство! Навіть не уявляю, що відчували щодо Держави Ізраїль ці звичайні люди.
Дякую ізраїльтянам, які підтримують Україну. Але ізраїльська влада, - ганебні негідники! Особливо міністр МВС, - курва драна!
Як ви думаєте, - антисемітизм після такого зменшиться?
Для меня это, например, уму непостижимо что народ Израиля собрал 400 тон помощи, а правительство только 100. Я не понимаю как вообще можно было снять безвиз как только началась война, тот самый безвиз каким пользовались тысячи израильтян для посещения Украины в каждый год, каждый сентябрь. И я понимаю что некоторые страны не хотят принимать беженцев, но Израиль же принял более 30 тысяч африканцев из Судана несколько лет назад! А также как еврейский народ, они должны помнить что абсолютно необходимо протягивать руку помощи народам в беде, вспоминая нашу собственную историю.
Але ж до чого тут українські жінки і діти? Оцього я зовсім не розумію... Це якийсь абсурд.
Хоча, в цілому, нам, українцям, треба дуже багато вчитися у Ізраїлю, як виживати у ворожому оточенні, і захищати свої національні інтереси. І маємо, попри все, намагатися дружити між собою.