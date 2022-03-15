Приостановка Израилем безвиза для граждан Украины является недружественным шагом, требующим немедленного исправления,- Ермак

Приостановка безвиза и внедрение системы электронных разрешений МВД на въезд в Израиль для граждан Украины является недружественным шагом.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Мы благодарны Израилю за те усилия, которые он прилагает для достижения мира в Украине. Однако последние решения израильского руководства, направленные на ограничение приема украинцев, мягко говоря, вызывают удивление. Считаем приостановление безвиза и внедрение системы электронных разрешений МВД на въезд в Израиль для граждан Украины недружественным шагом, нуждающимся в немедленной исправлении", - написал Ермак в фейсбуке.

"Мы будем жестко и оперативно реагировать на любые шаги, вредящие интересам Украины и украинцев", - подчеркнул руководитель ОП.

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Ермак также обратился к правительствам стран-партнеров: "Ваши народы давно и четко показывают и говорят, что вам нужно делать. Увидьте и услышьте своих избирателей. Они сделали свой выбор. Они поддерживают Украину. Они с нами. А вы?"