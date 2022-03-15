Приостановка Израилем безвиза для граждан Украины является недружественным шагом, требующим немедленного исправления,- Ермак
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Приостановка безвиза и внедрение системы электронных разрешений МВД на въезд в Израиль для граждан Украины является недружественным шагом.
Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
"Мы благодарны Израилю за те усилия, которые он прилагает для достижения мира в Украине. Однако последние решения израильского руководства, направленные на ограничение приема украинцев, мягко говоря, вызывают удивление. Считаем приостановление безвиза и внедрение системы электронных разрешений МВД на въезд в Израиль для граждан Украины недружественным шагом, нуждающимся в немедленной исправлении", - написал Ермак в фейсбуке.
"Мы будем жестко и оперативно реагировать на любые шаги, вредящие интересам Украины и украинцев", - подчеркнул руководитель ОП.
Ермак также обратился к правительствам стран-партнеров: "Ваши народы давно и четко показывают и говорят, что вам нужно делать. Увидьте и услышьте своих избирателей. Они сделали свой выбор. Они поддерживают Украину. Они с нами. А вы?"
Пожалуйста, подождите...
@_Fashington
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21 ч
Москва и Минск будут вместе развивать импортозамещение.
Я никогда не смогу так классно шутить!
"Диявол в деталях" ?
Єрмак, зараз, зібрався в Ізраїль, по безвізу ?
Чому пан Єрмак, пише, ультимативне "..потребує негайного виправлення." ( для мови дипломатії, на мій погляд, це ультимативний вислів.), в той же час, визнаючи, що Ізраїль прикладає зусилля, які на початку свого повідомлення, пан Єрмак, характеризує, як позитивні для України ?
Хіба не МЗС України, по закону, уповноважено займається політичними заявами, від імені України, на міжнародному рівні ?
Кого пан Єрмак має на увазі, в своєму повідомленні, по якому ця новина, пишучи "ми", на особистій сторінці пана Єрмака ?
Піля війни першочерговою має бути петиція про "Хєр їм, а не поломництво в Умань".
"Диявол в деталях" ?
Єрмак, зараз, зібрався в Ізраїль, по безвізу ?
Чому пан Єрмак, пише, ультимативне "..потребує негайного виправлення." ( для мови дипломатії, на мій погляд, це ультимативний вислів.), в той же час, визнаючи, що Ізраїль прикладає зусилля, які на початку свого повідомлення, пан Єрмак, характеризує, як позитивні для України ?
Хіба не МЗС України, по закону, уповноважено займається політичними заявами, від імені України, на міжнародному рівні ?
Кого пан Єрмак має на увазі, в своєму повідомленні, по якому ця новина, пишучи "ми", на особистій сторінці пана Єрмака ?
"Диявол в деталях" ?
Єрмак, зараз, зібрався в Ізраїль, по безвізу ?
Чому пан Єрмак, пише, ультимативне "..потребує негайного виправлення." ( для мови дипломатії, на мій погляд, це ультимативний вислів.), в той же час, визнаючи, що Ізраїль прикладає зусилля, які на початку свого повідомлення, пан Єрмак, характеризує, як позитивні для України ?
Хіба не МЗС України, по закону, уповноважено займається політичними заявами, від імені України, на міжнародному рівні ?
Кого пан Єрмак має на увазі, в своєму повідомленні, по якому ця новина, пишучи "ми", на особистій сторінці пана Єрмака ?
"Диявол в деталях" ?
Єрмак, зараз, зібрався в Ізраїль, по безвізу ?
Чому пан Єрмак, пише, ультимативне "..потребує негайного виправлення." ( для мови дипломатії, на мій погляд, це ультимативний вислів.), в той же час, визнаючи, що Ізраїль прикладає зусилля, які на початку свого повідомлення, пан Єрмак, характеризує, як позитивні для України ?
Хіба не МЗС України, по закону, уповноважено займається політичними заявами, від імені України, на міжнародному рівні ?
Кого пан Єрмак має на увазі, в своєму повідомленні, по якому ця новина, пишучи "ми", на особистій сторінці пана Єрмака ?
Ізраїль побоявся, через те, що московія, знаходячись в Сирії (має спільний кордон з Ізраєлем), може напасти на Ізраїль.
(Як мінімум так, тоді пояснювали в Ізраїлі, блокування передачі Україні, "Залізного куполу")
"Диявол в деталях" ?
Єрмак, зараз, зібрався в Ізраїль, по безвізу ?
Чому пан Єрмак, пише, ультимативне "..потребує негайного виправлення." ( для мови дипломатії, на мій погляд, це ультимативний вислів.), в той же час, визнаючи, що Ізраїль прикладає зусилля, які на початку свого повідомлення, пан Єрмак, характеризує, як позитивні для України ?
Хіба не МЗС України, по закону, уповноважено займається політичними заявами, від імені України, на міжнародному рівні ?
Кого пан Єрмак має на увазі, в своєму повідомленні, по якому ця новина, пишучи "ми", на особистій сторінці пана Єрмака ?
Жиди злигались з москалями.
І тічка та здавна й понині
Гаса по нашій Україні".
(Т. Г. ШЕВЧЕНКО)
И Коломойського не видно, видимо там
Хотя у них скорее всего и паспорта есть
А простому еврею нельзя, не говоря уже про украинцев
А зараз вони нічим не ризикували б, якби прийняли біженців.
Але така їхня невдячна скотська натура.
Yuriy Kundin
Я слышал другие свидетельства, например от Анны Герман. Она читала документ, как украинцы убивали детей-евреев. Младшему было 3 года. Они стреляли в них и закалывали штыками.
Даже эсесовцам стало плохо от этого. И ваши ублюдки были худшими садистами в концлагерях. А квартиры евреев, расстрелянных в Бабьем Яру, вы быстренько заселили. Тех евреев, кто пытался спрятатъся, вы выдали немцам. А Киев не только твой город, он мой тоже, потому что я там родился и вырос. И не тебе, свинье, указывать мне, где моя родина.
15.03.2022 19:31
В бабиному яру українців більше ніж євреїв, длбйб.
Чи знаєте Ви, що в 1920-х роках, чекісти (в різні часи, різні назви у них, енкеведешники, емгебешники, кегебешники), переслідували євреїв в Україні, які були симпатиками українців, які прагнули незалежності України, називаючи загально тих євреїв, "єврейська петлюрівщина" ?
Вместо помощи - мы получаем отказ даже в убежище для наших сограждан.
По информации от Посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука сегодня ночью опять 12 семей (женщины и дети) продержали всю ночь в аэропорту Бен Гурион и затем депортировали утром в Польшу!
Не смотря на договорённость о безвизовом режиме, специально для граждан Украины введены электронные визы.
При этом граждан РФ и Беларуси пускают без электронных виз.
така дяка пархатих уйобків
Yuriy Kundin
Я слышал другие свидетельства, например от Анны Герман. Она читала документ, как украинцы убивали детей-евреев. Младшему было 3 года. Они стреляли в них и закалывали штыками.
Даже эсесовцам стало плохо от этого. И ваши ублюдки были худшими садистами в концлагерях. А квартиры евреев, расстрелянных в Бабьем Яру, вы быстренько заселили. Тех евреев, кто пытался спрятатъся, вы выдали немцам. А Киев не только твой город, он мой тоже, потому что я там родился и вырос. И не тебе, свинье, указывать мне, где моя родина.
15.03.2022 19:31
Чи знаєте Ви, що в 1920-х роках, чекісти (в різні часи, різні назви у них, енкеведешники, емгебешники, кегебешники), переслідували євреїв в Україні, які були симпатиками українців, які прагнули незалежності України, називаючи загально тих євреїв, "єврейська петлюрівщина" ?
"Диявол в деталях" ?
Єрмак, зараз, зібрався в Ізраїль, по безвізу ?
Чому пан Єрмак, пише, ультимативне "..потребує негайного виправлення." ( для мови дипломатії, на мій погляд, це ультимативний вислів.), в той же час, визнаючи, що Ізраїль прикладає зусилля, які на початку свого повідомлення, пан Єрмак, характеризує, як позитивні для України ?
Хіба не МЗС України, по закону, уповноважено займається політичними заявами, від імені України, на міжнародному рівні ?
Кого пан Єрмак має на увазі, в своєму повідомленні, по якому ця новина, пишучи "ми", на особистій сторінці пана Єрмака ?
Єрмак, зараз, зібрався в Ізраїль, по безвізу ?
Хіба не МЗС України, по закону, уповноважено займається політичними заявами, від імені України, на міжнародному рівні ?
Кого пан Єрмак має на увазі, в своєму повідомленні, кажучи "ми", на особистій сторінці, пана Єрмака ?
В мене от, від цієї новини, купа питань тільки виникло.
пан Єрмак, вийшов на арену, у ролі "захисника України".
"Диявол в деталях" ?
Єрмак, зараз, зібрався в Ізраїль, по безвізу ?
Чому пан Єрмак, пише, ультимативне "..потребує негайного виправлення." ( для мови дипломатії, на мій погляд, це ультимативний вислів.), в той же час, визнаючи, що Ізраїль прикладає зусилля, які на початку свого повідомлення, пан Єрмак, характеризує, як позитивні для України ?
Хіба не МЗС України, по закону, уповноважено займається політичними заявами, від імені України, на міжнародному рівні ?
Кого пан Єрмак має на увазі, в своєму повідомленні, по якому ця новина, пишучи "ми", на особистій сторінці пана Єрмака ?