В Украину прибыла команда врачей из Израиля, – Ермак
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Из Израиля в Украину прибыла бригада врачей с мобильным госпиталем
Об этом сообщил в твиттере руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
"Из Израиля в Украину уже прибыла команда врачей с мобильным госпиталем. Поток гуманитарной помощи с каждым днем увеличивается. Очень благодарны гражданам разных стран за помощь. За действия, которые спасают жизнь очень многих украинцев. В это сложное время особенно важно не потерять человечность." , – написал Ермак.
З 🇮🇱 до 🇺🇦 вже прибула команда лікарів із мобільним шпиталем. Потік гуманітарної допомоги з кожним днем збільшується. Дуже вдячні громадянам різних країн за допомогу. За дії, які рятують життя дуже багатьох українців. У цей складний час особливо важливо не розгубити людяність.— Andriy Yermak (@AndriyYermak) March 14, 2022
Пожалуйста, подождите...
8 ч
В Генштабе Украины сообщили о прибытии первых 400 сирийских наёмников.
Сейчас они находятся у украинской границы в РФ (Ростовская область) и Беларуси (Гомельская область) и проходят подготовку.
Генштаб подчеркнул: сирийцев в плен брать не будут ─ их будут сразу расстреливать.
https://m.youtube.com/watch?v=***********
Тепер без розмитнення можна завозити ліки, одяг, товари гігієни і продукти харчування для цивільних осіб.
А от броніки, каски, тепловізори та іншу військову амуніцію - тільки на підставі супровідного листа від ОДА, КМДА або військово-цивільної адміністрації, там де вона створена, із повним переліком вантажу, номером машини, паспортними даними водія і точним зазначенням частини, для якої це везеться.
Ця постанова фактично заблокувала волонтерські поставки броніків. Тільки мені відомі десятки випадків, коли люди у Європі зібрали гроші, купили жилети чи каски, найняли бусіка за свої гроші, і вперлися в український кордон.
Так, можна швиденько метнутися у прикордонну область і оформити такий лист. Але вантаж тоді залишається на рубежах Чернівців, Франківська чи Львова. Там теж треба, звичайно...
Блін, я не можу бути толерантною. Мало того, що ми зараз носимося по Києву як драні курки з формою цього листа і шукаємо, хто підпише, щоб привезти вже оплачений і викуплений вантаж в Україну, так тепер іще думаємо, де наймати чи шукати людей, які його зустрінуть на кордоні і під охороною привезуть туди, де зараз ведуться бойові дії.
І щоб не віджали на потреби захисників Вінничини, Львівщини чи Франківщини по дорозі.
У нас Схід і Південь голі стоять, тримаються тільки на зчеплених зубах і силі волі. А велика частина допомоги осідає у західних областях, у тому числі через штучно створені перепони.
Я вимагаю негайного зняття усіх обмежень на завезення товарів воєнного призначення в Україну.
Вимагаю припинення мародерства на кордонах. Скільки можна знущатися з волонтерів? Кожна людина, яка придбала хоч ліхтарик для нашої армії, має право передати його кому захоче. ОДА, звичайно, можуть писати супровідні листи - але тільки на вантаж,закуплений за власні бюджети.
А тут уже друге важливе питання: а де вантаж, закуплений за бюджетні кошти? Де броніки від держави, а? - Тамара Горіха Зерня
край необхідні чесні волонтери
а це хіба що люди віруючі
НДИ: объявление о создании полевого
госпиталя на границе с Украиной было
«частной пиар-акцией»
На запрос по поводу отказа Минфина финансировать создание израильского госпиталя на границе с Украиной разъясняем следующее:
1. В минфин запрос на финансирование не поступал.
2. Создание полевых госпиталей за границей, в зонах вооруженных конфликтов и катастроф, является национальной задачей, которую в Израиле и от имени государства Израиль выполняет только одна структура - Армия обороны Израиля.
3. Идея создания полевого госпиталя вне рамок ЦАХАЛа является частной инициативой. Публично объявленное намерение основать полевой госпиталь на границе с Украиной является частной инициативой.
Судя по тому, что инициаторы этого госпиталя поспешили широко объявить о его создании, не имея даже средств на него, речь идет, скорее всего, о громкой PR-акции.
Причем не медицинского центра «Шиба», как ошибочно сообщают СМИ, а одной из десятков частных организаций, расположенных на территории больницы «Шиба».
4. Минфин не намерен финансировать частную инициативу частной организации, предпринятую, предположительно, ради PR этой организации. Нельзя трубить о благом деле, а потом требовать от государства денег на него.
5. Чтобы было ясно, о каких суммах идет речь: только страховка такого госпиталя стоит около миллиарда шекелей.
Пресс-служба НДИ
Чому війська не стратять його ?
Или в Турции?
Или в Канаде?
Или в странах Балтии?
війна війноя, а бізнес бізнесом?
Израиль этого не делает.
А так же не поставляет комплектующие.
Мое мнение.
Зря мы это делаем. Никакой благодарности от украинского народа мы не получим.
Даже простого слова "спасибо" , сказаного от чистого сердца.
Только гадости.
Они проиграли. И проиграли, потому что не умеют говорить правду.
Если ты действительно израильтянин, то зайди на сайт Гая Бэхора и посмотри карту.
Русские приступили ко второй операции в ходе которой полностью окружат Киев и окружат группировки украинцев восточнее Днепра.
Выйдут в центр Украины, Захватят всю Подолию вкл Днепр.
Им для этого понадобиться 10 дней. Иносказательно это имел ввиду американский генерал.
Попытки украинцев контратаковать в предыдущие 3 дня провалились.
Где их 200тыс армия? Где их 400 тыс резерва, готовый немедлено вступить в бой?
Где их готовые бомбоубежища и население, которое прекрасно знает где оно находиться?
Это все то чем они бахвалились перед войной и ВСЕ оказалось враньем.
Им передали оружия и денег на сумму их годового бюджета.
Им оказали БЕСПРЕЦЕНДЕНТНУЮ поддержку западными странами.
Все в пустую. Все чем они запомняться матерщиной на дипломатическом уровне и все что от них останеться "Львовская галичанская республика".
Я там родился и жил более 30 лет.
Пишу это с горечью, но в отличие от них правду.
И я знаю другое. Они быстро поменяються и будут служить Москве верой и правдой.