В Украину прибыла команда врачей из Израиля, – Ермак

Из Израиля в Украину прибыла бригада врачей с мобильным госпиталем

Об этом сообщил в твиттере руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Из Израиля в Украину уже прибыла команда врачей с мобильным госпиталем. Поток гуманитарной помощи с каждым днем увеличивается. Очень благодарны гражданам разных стран за помощь. За действия, которые спасают жизнь очень многих украинцев. В это сложное время особенно важно не потерять человечность." , – написал Ермак.

З 🇮🇱 до 🇺🇦 вже прибула команда лікарів із мобільним шпиталем. Потік гуманітарної допомоги з кожним днем збільшується. Дуже вдячні громадянам різних країн за допомогу. За дії, які рятують життя дуже багатьох українців. У цей складний час особливо важливо не розгубити людяність. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) March 14, 2022

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