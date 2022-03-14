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Ізраїль (1230) Єрмак Андрій (1230)

В Україну прибула команда лікарів із Ізраїлю, – Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Україну прибула команда лікарів із Ізраїлю, – Єрмак

Із Ізраїлю в Україну прибула бригада лікарів із мобільним шпиталем

Про це повідомив у твіттері керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"З Ізраїлю в Україну вже прибула команда лікарів із мобільним шпиталем. Потік гуманітарної допомоги з кожним днем збільшується. Дуже вдячні громадянам різних країн за допомогу. За дії, які рятують життя дуже багатьох українців. У цей складний час особливо важливо не розгубити людяність.", - написав Єрмак.

Читайте також: Ізраїль став посередником у російсько-українській війні, - Єрмак
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Топ коментарі
+35
Застрелите кто-нибудь этого Дерьмака
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14.03.2022 22:10
+22
Ублюдок знову виліз, а це погано.
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14.03.2022 22:19
+12
Ты уже на них дбр наслал?
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14.03.2022 22:22
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Застрелите кто-нибудь этого Дерьмака
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14.03.2022 22:10 Відповісти
Це і буле найвищим проявом гуманності.
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14.03.2022 22:19 Відповісти
А Дермак не хоче "прибути" в ростов до своїх?
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14.03.2022 22:23 Відповісти
Иностранный агент@AlexLeonardKatz

8 ч



В Генштабе Украины сообщили о прибытии первых 400 сирийских наёмников.
Сейчас они находятся у украинской границы в РФ (Ростовская область) и Беларуси (Гомельская область) и проходят подготовку.
Генштаб подчеркнул: сирийцев в плен брать не будут ─ их будут сразу расстреливать.
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14.03.2022 22:45 Відповісти
Уже даже на первом пропагандистском канале россии идут призывы не воевать в Украине

https://m.youtube.com/watch?v=***********
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14.03.2022 22:11 Відповісти
Есть вариант, что это постановка, потому что на кацапии нет прямых эфиров. Но тогда все ещё интереснее
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14.03.2022 22:17 Відповісти
Є в рашці нормальні люди.. Але їх дуже мало...
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14.03.2022 22:47 Відповісти
Ты идиот? Израильтяне имеют огромный опыт по спасению людей с травмами связанными с войной.
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14.03.2022 22:18 Відповісти
Ты это...не перекручивай с УПА
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14.03.2022 22:23 Відповісти
ПНХ концерва тухла.
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14.03.2022 22:17 Відповісти
у дада ты же великий завхоз охфиса вот заведуй офисом чмо сцыкливое
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14.03.2022 22:17 Відповісти
Пішло ти разом із ними на расейскій корабель
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14.03.2022 22:18 Відповісти
Ублюдок знову виліз, а це погано.
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14.03.2022 22:19 Відповісти
...7 березня Кабінет міністрів прийняв Постанову 224, яка регулює правила ввезення гуманітарних вантажів.

Тепер без розмитнення можна завозити ліки, одяг, товари гігієни і продукти харчування для цивільних осіб.
А от броніки, каски, тепловізори та іншу військову амуніцію - тільки на підставі супровідного листа від ОДА, КМДА або військово-цивільної адміністрації, там де вона створена, із повним переліком вантажу, номером машини, паспортними даними водія і точним зазначенням частини, для якої це везеться.

Ця постанова фактично заблокувала волонтерські поставки броніків. Тільки мені відомі десятки випадків, коли люди у Європі зібрали гроші, купили жилети чи каски, найняли бусіка за свої гроші, і вперлися в український кордон.

Так, можна швиденько метнутися у прикордонну область і оформити такий лист. Але вантаж тоді залишається на рубежах Чернівців, Франківська чи Львова. Там теж треба, звичайно...

Блін, я не можу бути толерантною. Мало того, що ми зараз носимося по Києву як драні курки з формою цього листа і шукаємо, хто підпише, щоб привезти вже оплачений і викуплений вантаж в Україну, так тепер іще думаємо, де наймати чи шукати людей, які його зустрінуть на кордоні і під охороною привезуть туди, де зараз ведуться бойові дії.
І щоб не віджали на потреби захисників Вінничини, Львівщини чи Франківщини по дорозі.

У нас Схід і Південь голі стоять, тримаються тільки на зчеплених зубах і силі волі. А велика частина допомоги осідає у західних областях, у тому числі через штучно створені перепони.

Я вимагаю негайного зняття усіх обмежень на завезення товарів воєнного призначення в Україну.

Вимагаю припинення мародерства на кордонах. Скільки можна знущатися з волонтерів? Кожна людина, яка придбала хоч ліхтарик для нашої армії, має право передати його кому захоче. ОДА, звичайно, можуть писати супровідні листи - але тільки на вантаж,закуплений за власні бюджети.

А тут уже друге важливе питання: а де вантаж, закуплений за бюджетні кошти? Де броніки від держави, а? - Тамара Горіха Зерня
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14.03.2022 22:19 Відповісти
так, не переможена корупція розквітне на гумпотоках
край необхідні чесні волонтери
а це хіба що люди віруючі
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15.03.2022 05:59 Відповісти
Пане президент! Заберіть то чмо з ефіру, воно дуже псує Вам рейтинги!
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14.03.2022 22:21 Відповісти
Ты уже на них дбр наслал?
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14.03.2022 22:22 Відповісти
Цей @уй тільки те й робить, що відбілює Ізраїль. Його що призначили пресаташе ізраїльського посольства?
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14.03.2022 22:25 Відповісти
Дєрьмак третій раз виліз. Сподіваємось останній.
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14.03.2022 22:30 Відповісти
Говно всплило. Скоро пересічний разом із іншими буде його постити як локомотива перемого! Ріжте мене, катуйте - Я НЕ ВІРЮ ЕРМАКУ! Не вірю!
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14.03.2022 22:33 Відповісти
https://news.israelinfo.co.il/tribune/101433
НДИ: объявление о создании полевого

госпиталя на границе с Украиной было

«частной пиар-акцией»

На запрос по поводу отказа Минфина финансировать создание израильского госпиталя на границе с Украиной разъясняем следующее:

1. В минфин запрос на финансирование не поступал.

2. Создание полевых госпиталей за границей, в зонах вооруженных конфликтов и катастроф, является национальной задачей, которую в Израиле и от имени государства Израиль выполняет только одна структура - Армия обороны Израиля.

3. Идея создания полевого госпиталя вне рамок ЦАХАЛа является частной инициативой. Публично объявленное намерение основать полевой госпиталь на границе с Украиной является частной инициативой.

Судя по тому, что инициаторы этого госпиталя поспешили широко объявить о его создании, не имея даже средств на него, речь идет, скорее всего, о громкой PR-акции.

Причем не медицинского центра «Шиба», как ошибочно сообщают СМИ, а одной из десятков частных организаций, расположенных на территории больницы «Шиба».

4. Минфин не намерен финансировать частную инициативу частной организации, предпринятую, предположительно, ради PR этой организации. Нельзя трубить о благом деле, а потом требовать от государства денег на него.

5. Чтобы было ясно, о каких суммах идет речь: только страховка такого госпиталя стоит около миллиарда шекелей.

Пресс-служба НДИ
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14.03.2022 22:38 Відповісти
Давно его не было видно. Думала, что там, где и Кива, ховается...
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14.03.2022 22:42 Відповісти
вроде ковид
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15.03.2022 06:03 Відповісти
Це перший зрадник!
Чому війська не стратять його ?
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14.03.2022 22:50 Відповісти
А что, в Польше нет нормальных врачей?
Или в Турции?
Или в Канаде?
Или в странах Балтии?
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14.03.2022 22:53 Відповісти
По фотокартці видно: с..а, щирий патріот, пардон, не та мова - патриот!
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14.03.2022 23:05 Відповісти
Єрмак. Тато в ГРУ , а синок в ОПе, а Україна в жопе
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14.03.2022 23:24 Відповісти
Там, де з'являються оці хитрозроблені, чекай якусь мутку. Почекаємо. От не віриться в їх добрі наміри - і все. Може помиляюсь?
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14.03.2022 23:17 Відповісти
Професійні розвідники та інформатори - якби хотіли допомогти - дали б зброю, якої ми потребуємо.
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14.03.2022 23:53 Відповісти
Вирізати якісні органи гоїв-українців? Юдеї їдіть на ... Мацкву там у вас гешефт жирніший
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14.03.2022 23:20 Відповісти
І забирить всіх своїх сородичів , які звикли три куя сосати... Ну ви зрозуміли , нашу політичну і фінансову еліту
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14.03.2022 23:22 Відповісти
Своих лечим, чужих калечим.
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15.03.2022 00:15 Відповісти
А чого так рано, тільки друга з половиною неділя закінчується, як ми воюємо...
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15.03.2022 01:00 Відповісти
Кремлю нужна обратная связь.
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15.03.2022 02:34 Відповісти
НА ПЕРЕДНИЙ КРАЙ ЕГО ,ЕРМАКА..СЛАВА УКРАИНЕ!
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15.03.2022 05:36 Відповісти
дякуємо, але водночас Ізраїль не припиняє технічне обслуговування рашистських дронів
війна війноя, а бізнес бізнесом?
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15.03.2022 06:02 Відповісти
Это неправда.
Израиль этого не делает.
А так же не поставляет комплектующие.
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15.03.2022 10:31 Відповісти
Действительно в начальном финансировании участвуют ИЗРАИЛЬСКИЕ спонсоры, но производиться это соответствующими учереждениями государства.
Мое мнение.
Зря мы это делаем. Никакой благодарности от украинского народа мы не получим.
Даже простого слова "спасибо" , сказаного от чистого сердца.
Только гадости.
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15.03.2022 10:38 Відповісти
не пиши плохих слов об УКРАИНЦАХ сидя на их сайте!на них напала рашка,фашистская страна и мы все обязаны сплотится вокруг них!они ведут войну со злом!!
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15.03.2022 11:05 Відповісти
Мы им украинцам НИЧЕГО не должны, кроме плохого.
Они проиграли. И проиграли, потому что не умеют говорить правду.
Если ты действительно израильтянин, то зайди на сайт Гая Бэхора и посмотри карту.
Русские приступили ко второй операции в ходе которой полностью окружат Киев и окружат группировки украинцев восточнее Днепра.
Выйдут в центр Украины, Захватят всю Подолию вкл Днепр.
Им для этого понадобиться 10 дней. Иносказательно это имел ввиду американский генерал.

Попытки украинцев контратаковать в предыдущие 3 дня провалились.
Где их 200тыс армия? Где их 400 тыс резерва, готовый немедлено вступить в бой?
Где их готовые бомбоубежища и население, которое прекрасно знает где оно находиться?
Это все то чем они бахвалились перед войной и ВСЕ оказалось враньем.
Им передали оружия и денег на сумму их годового бюджета.
Им оказали БЕСПРЕЦЕНДЕНТНУЮ поддержку западными странами.
Все в пустую. Все чем они запомняться матерщиной на дипломатическом уровне и все что от них останеться "Львовская галичанская республика".

Я там родился и жил более 30 лет.
Пишу это с горечью, но в отличие от них правду.
И я знаю другое. Они быстро поменяються и будут служить Москве верой и правдой.
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16.03.2022 10:21 Відповісти
ты такой же израильтянин как я китаец!пшёл вон,кацапский тролль с УКРАИНСКОГО сайта!в бан!модераторы,забаньте эту рашисткую скотину!
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16.03.2022 14:06 Відповісти
 
 