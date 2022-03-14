Ізраїль став посередником у російсько-українській війні, - Єрмак
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна проводить інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо його участі у вирішенні гуманітарних питань, пов’язаних з російською агресією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Фейсбуці.
"Ізраїль взяв на себе складну, але благородну місію посередника у пошуку миру й завершенні російської агресії проти України. Також ведемо інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо його участі в гуманітарній складовій. На постійному зв'язку з радником із питань національної безпеки та головою Ради національної безпеки Ейялем Хулатою", – розповів він.
Водночас Єрмак проінформував, що вже досягнуто перших результатів і в рамках евакуації: Ізраїль почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні.
"Дякую колегам та сподіваюсь на успіх наших спільних дипломатичних зусиль", – додав очільник ОП.
Будь ласка, зачекайте...
В ближайшие 10 лет.
---
Когда речь идет о фашистских убийцах, благородной может быть только одна миссия:
не посредника, а палача.
Кто конкретно сделал Израиль посредником ?
Это ведь подаётся как достижение ?
Имена достигаторов в студию, плиз.
По допомозі ...хіба Собчак,урагани,Валерія і ко її отримали
Ненавижу гнилых лицемерных подонков!
---
А что, по мнению "благородных" израильских посредников делать остальным украинцам? Умирать под фашистскими бомбами?
А ведь когда-то украинцы спасали евреев от фашистов, не спрашивая, в каких странах живут их родственники...
Потому что украинцы всегда были ЛЮДЬМИ, а не "посредниками", чьему "благородству" так радуется геноссе Ермак.
Но походу мы им тоже заглядываем в очко...
Вони приймають своїх.
Це (ситуативні) союзники кацапів. Щоб назвати таку країну посередником - треба сильно обкуритися!
Ізраїль це фашистська держава, яка дбає тільки про своїх, а на українців їм насрать.
Про це свідчить і агент кремля Дєрмак.
1-й сорт - граждане Израиля.
2-й сорт - евреи из Украины.
3-й сорт - родственники граждан Израиля.
Остальные "непотрiб"?
https://scontent.fvno1-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/275740025_5228783160487068_1699337715650050522_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-5&_nc_sid=09cbfe&_nc_ohc=ggEY_OBsLSYAX8s5OmP&_nc_ht=scontent.fvno1-1.fna&oh=00_AT8UAgXxyGE26NLgfQl_H8jjcIrdR4xc17fBEUN3t_NjqA&oe=6233BA6A
А москобадные евреи? Сцикотно?
Управление регистрации населения и иммиграции сегодня опубликовало данные о числе украинских беженцев, въехавших в Израиль. С 24 февраля по утро 14 марта в Израиль въехали 5154 граждан Украины, не являющихся новыми репатриантами и не имеющих право на репатриацию. Отказ во въезде в Израиль получил 221 гражданин Украины.