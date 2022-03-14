УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4509 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
9 889 57
біженці (1023) війна (56581) Ізраїль (1230)

Ізраїль став посередником у російсько-українській війні, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ізраїль став посередником у російсько-українській війні, - Єрмак

Україна проводить інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо його участі у вирішенні гуманітарних питань, пов’язаних з російською агресією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Фейсбуці.

Читайте також: Український посол в Ізраїлі Корнійчук подав до суду на МВС цієї країни з приводу прийому біженців з України

"Ізраїль взяв на себе складну, але благородну місію посередника у пошуку миру й завершенні російської агресії проти України. Також ведемо інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо його участі в гуманітарній складовій. На постійному зв'язку з радником із питань національної безпеки та головою Ради національної безпеки Ейялем Хулатою", – розповів він.

Водночас Єрмак проінформував, що вже досягнуто перших результатів і в рамках евакуації: Ізраїль почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні.

"Дякую колегам та сподіваюсь на успіх наших спільних дипломатичних зусиль", – додав очільник ОП.

Читайте також: Ізраїль офіційно засудив вторгнення РФ до України
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+46
В ответ пускать в Умань только близких родственников цадика Нахмана.

В ближайшие 10 лет.
показати весь коментар
14.03.2022 11:13
+32
Пане Зеленський! Кожна поява Єрмака в медіа моментально торпедує Ваш рейтинг. Якщо проводяться соціологічні заміри, Ви повинні це розуміти. Кожен його висер, навіть просто поява коло Вас в відеоролику, - це мінус десяток процентів від Вашого рейтингу. Вже не знаю як пояснити зрозуміліше.
показати весь коментар
14.03.2022 11:22
+25
Дермак а остальные??????????? чем ты предатель гордишся
показати весь коментар
14.03.2022 11:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В ответ пускать в Умань только близких родственников цадика Нахмана.

В ближайшие 10 лет.
показати весь коментар
14.03.2022 11:13 Відповісти
Та перепоховати його біля стіни плачу. І всі будуть задоволені.
показати весь коментар
14.03.2022 11:19 Відповісти
Але перед тим нехай ісраєльці заплатять нам орендну плату за його знаходження у нашій землі (( вони ж із нас за тих переселенців пенсію справно стягують , думаю що і за нинішніх "біженців у обітованну " також рахунок виставлять .
показати весь коментар
14.03.2022 11:27 Відповісти
Дермак а остальные??????????? чем ты предатель гордишся
показати весь коментар
14.03.2022 11:14 Відповісти
вороги України контактують і діляться інформацією
показати весь коментар
14.03.2022 11:15 Відповісти
при чем тут дерьмак? это могло сказать МИД...а не завхоз...
показати весь коментар
14.03.2022 11:18 Відповісти
Ермак ****, скоро тебе грохнуть ******** рашистського.
показати весь коментар
14.03.2022 11:19 Відповісти
Ізраїль взяв на себе складну, але благородну місію посередника у пошуку миру й завершенні російської агресії проти України
---
Когда речь идет о фашистских убийцах, благородной может быть только одна миссия:
не посредника, а палача.
показати весь коментар
14.03.2022 11:19 Відповісти
Израиль на "стал", а был целенаправленно СДЕЛАН посредником.
Кто конкретно сделал Израиль посредником ?
Это ведь подаётся как достижение ?
Имена достигаторов в студию, плиз.
показати весь коментар
14.03.2022 13:44 Відповісти
Как - "кто"? Тот кто больше всех сейчас восхищается новоявленными "миротворцами"!
показати весь коментар
14.03.2022 18:29 Відповісти
Пане Зеленський! Кожна поява Єрмака в медіа моментально торпедує Ваш рейтинг. Якщо проводяться соціологічні заміри, Ви повинні це розуміти. Кожен його висер, навіть просто поява коло Вас в відеоролику, - це мінус десяток процентів від Вашого рейтингу. Вже не знаю як пояснити зрозуміліше.
показати весь коментар
14.03.2022 11:22 Відповісти
таки да !
показати весь коментар
14.03.2022 11:24 Відповісти
Израиль союзник россии. Зачем всякую херню писать про благородные миссии. Хоть санкцию Израиль ввел,хоть один патрон Украине продал?
показати весь коментар
14.03.2022 11:25 Відповісти
400 тон гумманитарной помощи от граждан Израиля, 100 тон гумманитарной помощи плюс военный госпиталь от правительства Израиля.
показати весь коментар
14.03.2022 11:31 Відповісти
Немає ніякого госпіталю,і не буде.тупа пиз..ж:https://news.israelinfo.co.il/tribune/101433
По допомозі ...хіба Собчак,урагани,Валерія і ко її отримали
показати весь коментар
14.03.2022 11:41 Відповісти
Громадянам щиро дякуюємо. Що до уряду...вище вже писали, що то фейк.
показати весь коментар
14.03.2022 12:38 Відповісти
Гражданам благодарочка, а от государства неплохо было бы ихние дроны камикадзе (летающий боеприпас) они очень хороши
показати весь коментар
14.03.2022 13:21 Відповісти
вы как китай, который нам прислал гумманитарку, а с парашей договорился о поставках оружия, чтобы убивать украинцев.
Ненавижу гнилых лицемерных подонков!
показати весь коментар
14.03.2022 23:18 Відповісти
а хто єто чмо? президент? министр иностранньіх дел? министр обороньі или внутренних дел? нахера вьісерьі всякой сволотьі распространять?
показати весь коментар
14.03.2022 11:25 Відповісти
Ізраїль почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні
---
А что, по мнению "благородных" израильских посредников делать остальным украинцам? Умирать под фашистскими бомбами?
А ведь когда-то украинцы спасали евреев от фашистов, не спрашивая, в каких странах живут их родственники...
показати весь коментар
14.03.2022 11:27 Відповісти
Уточню Ваш коментар - не просто не питаючи де рідня , а ризикуючи самим бути розстріляними за переховування євреїв .
показати весь коментар
14.03.2022 11:29 Відповісти
Именно так!
Потому что украинцы всегда были ЛЮДЬМИ, а не "посредниками", чьему "благородству" так радуется геноссе Ермак.
показати весь коментар
14.03.2022 11:42 Відповісти
и именно об этом наш МИД должен был напомнить этим вонючкам.
Но походу мы им тоже заглядываем в очко...
показати весь коментар
14.03.2022 23:19 Відповісти
Невозможно напомнить тому, кто лишен памяти. Точнее, старательно делает вид, что ничего не помнит.
показати весь коментар
15.03.2022 08:08 Відповісти
Скоріш за все, у тих українців вже є ізраїльське громадянство.
Вони приймають своїх.
показати весь коментар
14.03.2022 11:29 Відповісти
Ермак агент кремля негайно повинен бути заарештованим за зраду України
показати весь коментар
14.03.2022 11:31 Відповісти
нах не нужна ваша "помощь", лучше заберите к себе дЕрьмака, эту рашистскую потаскуху... вместе со всей остальной антиукраинской шоблой из ОПы... тогда быстрее победим свинособачью Московию.
показати весь коментар
14.03.2022 11:35 Відповісти
Країна яка радо приймає путінських олігархів,пропагандистів і захищає будь яку наволоч по принципу свій стає посередником...прям сюр якийсь ! Чи то вова і ко намагаються заслужити ізраїльський паспорт,чи просто ідіоти
показати весь коментар
14.03.2022 11:38 Відповісти
А Єрмака візьмуть? Хай би іхав поскоріше і ще пару гімнюків забрав з собою...
показати весь коментар
14.03.2022 11:41 Відповісти
Израиль иди на ***
показати весь коментар
14.03.2022 11:48 Відповісти
Заголовок більш відображає суть відносин з ізраілем,,а ніж стаття
показати весь коментар
14.03.2022 11:53 Відповісти
В Україні близько 2000 праведників світу,рятувавших євреїв.Мені цікаво,скількох українців врятує гуляща Сара протягом цієї війни?
показати весь коментар
14.03.2022 11:54 Відповісти
ізраіль не допоміг нам зброєю;ізраіль не ввів жодних санкцій проти кацапстану;ізраіль пропонував нам прийняти умови путлера.Це союзник орків.Не потрібен нам такий посередник,краще заберіть до себе єрмака.
показати весь коментар
14.03.2022 12:04 Відповісти
Забули згадати, що безпілотники кацапів - зроблені в Ізраїлі. Ізраїль певно й тепер їм їх ще продає.

Це (ситуативні) союзники кацапів. Щоб назвати таку країну посередником - треба сильно обкуритися!
показати весь коментар
14.03.2022 15:09 Відповісти
Ізраіль краіна яка тільки вчора ніби засудила агресію ,яка пропонує капітуляцію Украіни ,яка не закрила небо для рос олігархів ,одним словом підтримує рашистів і є ворогом для Украіни стає посередником ,єрмак ти негідник і зрадник.
показати весь коментар
14.03.2022 12:05 Відповісти
Кому-кому, а Єрмаку я не довіряю на ВСІ 100 %...
показати весь коментар
14.03.2022 12:12 Відповісти
Який там посередник? До сих пір не визнає Ізраіль голодомор в Україні і не визнає нацизм в росії. Це очевидно.
показати весь коментар
14.03.2022 12:15 Відповісти
Ізраїль ніякий не посередник. Він з початку війни був і є посіпакою російсько-фашистських окупантів.
Ізраїль це фашистська держава, яка дбає тільки про своїх, а на українців їм насрать.
Про це свідчить і агент кремля Дєрмак.
показати весь коментар
14.03.2022 12:24 Відповісти
Судилися вірменин з євреєм - судді дали 5 років. Воювали Україна з ордою, миротворив Ізраїль - здогайтесь хто буде отримувати гешефт з цієї війни. Женіть той Ізраїль аж за Антаркиду. Продадуть і здатуть, навіть не сумнівайтесь.
показати весь коментар
14.03.2022 12:25 Відповісти
Израиль - посредник? Ну, исходя из того, что Израиль действует в основном во собственное благо, то желательно сперва определиться, какие профиты он из этого посредничества получит. Если профиты будут идти со стороны РФ - то на хрен такое посредничество
показати весь коментар
14.03.2022 12:31 Відповісти
Ще одні посередники. Вже були Німеччина та Франція. І Дерьмак на додачу.
показати весь коментар
14.03.2022 12:42 Відповісти
Принцип их разделения, и они этого не скрывают:
1-й сорт - граждане Израиля.
2-й сорт - евреи из Украины.
3-й сорт - родственники граждан Израиля.
Остальные "непотрiб"?
показати весь коментар
14.03.2022 12:57 Відповісти
Посередник, який схиляє Україну до капітуляції? Хай валять за рюзъге кораблем, якщо будуть пропонувати здати чи здатися як їхній Беннет.
показати весь коментар
14.03.2022 12:57 Відповісти
А коли це Ізраїль встиг стати гарантом в Будапештському меморандумі ?
показати весь коментар
14.03.2022 13:24 Відповісти
І що це чмо називає посередництвом? Шаркання копитом перед кацапами?
показати весь коментар
14.03.2022 14:12 Відповісти
!4 марта глава МИД Израиля Лапид, находящийся с официальным визитом в Словакии, заявил, что еврейское государство не позволит России использовать Израиль для обхода экономических санкций, введенных против нее США и странами Запада. По словам Лапида, возглавляемое им ведомство координирует работу касательно санкций с Банком Израиля, министерствами финансов, экономики, энергетики, управлением аэропортов и другими структурами."Мы действуем вместе с нашим большим союзником, Соединенными Штатами, и вместе с европейскими партнерами", - заявил Лапид. Ранее правительство Израиля заявляло, что не позволит использовать свою территорию в качестве убежища для попавших под санкции российских олигархов. Их яхтам был запрещен заход в Израиль, время стоянки самолетов было ограничено 48 часами.
Управление регистрации населения и иммиграции сегодня опубликовало данные о числе украинских беженцев, въехавших в Израиль. С 24 февраля по утро 14 марта в Израиль въехали 5154 граждан Украины, не являющихся новыми репатриантами и не имеющих право на репатриацию. Отказ во въезде в Израиль получил 221 гражданин Украины.
показати весь коментар
14.03.2022 15:17 Відповісти
Противная рожа этого ермака(швондера)
показати весь коментар
14.03.2022 15:43 Відповісти
хандон дерьмак из погреба вылез, без него было лучше.
показати весь коментар
14.03.2022 18:39 Відповісти
 
 