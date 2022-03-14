Израиль стал посредником в российско-украинской войне, - Ермак
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Украина проводит интенсивный диалог с Израилем по поводу его участия в решении гуманитарных вопросов, связанных с российской агрессией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Фейсбуке.
"Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины. Также ведем интенсивный диалог с Израилем по поводу его участия в гуманитарной составляющей. На постоянной связи с советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета национальной безопасности Эйялем Хулатой", – рассказал он.
В то же время Ермак проинформировал, что уже достигнуты первые результаты и в рамках эвакуации: Израиль начнет впускать родственников тех украинцев, которые уже находятся в этой стране.
"Спасибо коллегам и надеюсь на успех наших общих дипломатических усилий", – добавил глава ОП.
Пожалуйста, подождите...
В ближайшие 10 лет.
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Когда речь идет о фашистских убийцах, благородной может быть только одна миссия:
не посредника, а палача.
Кто конкретно сделал Израиль посредником ?
Это ведь подаётся как достижение ?
Имена достигаторов в студию, плиз.
По допомозі ...хіба Собчак,урагани,Валерія і ко її отримали
Ненавижу гнилых лицемерных подонков!
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А что, по мнению "благородных" израильских посредников делать остальным украинцам? Умирать под фашистскими бомбами?
А ведь когда-то украинцы спасали евреев от фашистов, не спрашивая, в каких странах живут их родственники...
Потому что украинцы всегда были ЛЮДЬМИ, а не "посредниками", чьему "благородству" так радуется геноссе Ермак.
Но походу мы им тоже заглядываем в очко...
Вони приймають своїх.
Це (ситуативні) союзники кацапів. Щоб назвати таку країну посередником - треба сильно обкуритися!
Ізраїль це фашистська держава, яка дбає тільки про своїх, а на українців їм насрать.
Про це свідчить і агент кремля Дєрмак.
1-й сорт - граждане Израиля.
2-й сорт - евреи из Украины.
3-й сорт - родственники граждан Израиля.
Остальные "непотрiб"?
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А москобадные евреи? Сцикотно?
Управление регистрации населения и иммиграции сегодня опубликовало данные о числе украинских беженцев, въехавших в Израиль. С 24 февраля по утро 14 марта в Израиль въехали 5154 граждан Украины, не являющихся новыми репатриантами и не имеющих право на репатриацию. Отказ во въезде в Израиль получил 221 гражданин Украины.