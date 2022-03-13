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Израиль официально осудил вторжение РФ в Украину
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид во время визита в Румынию призвал Россию прекратить военное вторжение в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Как и Румыния, Израиль осуждает вторжение России в Украину. У него нет никакого оправдания, поэтому мы призываем Россию прекратить обстрелы и атаки, и сесть за стол переговоров для разрешения этого конфликта", – заявил дипломат.
Лапид также заверил, что Израиль прилагает все усилия, чтобы помочь разрешить конфликт мирным путем. Министр добавил, что вместе с США и ЕС израильские власти пытаются "быстрее покончить с этой жестокой трагедией".
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+49 andrew_sc
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прокинулися
хоч не буде розбомблений Бабин Яр очі пекти як навідати його сподобитеся
они мгновенно отвечали
а тут больше 2 недель думали
подумали, щаз разозлим
и вдруг у асада появится хорошая ракета
---
Мірным? А не запозна? Алё, зараз не 23/02, а 13/03.
А беженцев когда начнете принимать? 30% прилетевших в Бен-Гурион возвращают обратно.
Если не той национальности или нет родственников в Израиле - non grata.
Ну не падло?!!
Комплектуючи ті від 2002 року розробки .
В тому ж турецькому "Байрактарі" там більше ізраїльских розробок , бо він зробленний по прототипу від аналога від IAI Co.
Ось тут можно зразуміти багато чого .
В тому числі настрої суспільства й окремих міністрів .
Й навіть головного ашкеназійського равіна : прийняти усіх бажаючих и віділити державний кошт на це .
Крім того , в голосуванні в ООН (2 березня) - там статус більш високий ніж на зустрічі румунським колегою .
не
объявлена !
Это по их понятиям - операция антитерор.
А ,
что будет , когда будет объЯвлена война ?
И закрытое небо.Когда пуски калибров идут со стратегических бомбардировщиков ту - 95
и с расстояния 1 500 км.
Але ця держава має зникнути.