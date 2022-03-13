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Израиль официально осудил вторжение РФ в Украину

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Израиль официально осудил вторжение РФ в Украину

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид во время визита в Румынию призвал Россию прекратить военное вторжение в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Как и Румыния, Израиль осуждает вторжение России в Украину. У него нет никакого оправдания, поэтому мы призываем Россию прекратить обстрелы и атаки, и сесть за стол переговоров для разрешения этого конфликта", – заявил дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нуланд – Израилю: "Не будьте убежищем для грязных денег Путина"

Лапид также заверил, что Израиль прилагает все усилия, чтобы помочь разрешить конфликт мирным путем. Министр добавил, что вместе с США и ЕС израильские власти пытаются "быстрее покончить с этой жестокой трагедией".
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Топ комментарии
+49
Фигасе, всего то 15 дней прошло.
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13.03.2022 15:37
+34
Но при этом продолжает принимать и отмывать грязные русские деньги
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13.03.2022 15:37
+34
Чекали як справа повернеться? ну, добрий знак, ці на невдах не поставлять - перемога скоро.
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13.03.2022 15:38
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Фигасе, всего то 15 дней прошло.
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13.03.2022 15:37 Ответить
Тепер для мене анекдоти про "гарячих фінських/естонських хлопців" виглядають абсурдом.
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13.03.2022 16:12 Ответить
"конфлікту"? Це вони називають конфліктом? Добре що хоч не "операцією"
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13.03.2022 17:32 Ответить
Ой вей. Проснулись.
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13.03.2022 15:37 Ответить
Американские евреи надавили, сами б и дальше на жопе сидели
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13.03.2022 16:53 Ответить
Но при этом продолжает принимать и отмывать грязные русские деньги
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13.03.2022 15:37 Ответить
"Экс-министр Амир Охана требует закрыть Израиль для украинских беженцев"
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13.03.2022 16:17 Ответить
Тю, а что произошло?
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13.03.2022 15:37 Ответить
Мабуть Штати підсрачника дали.
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13.03.2022 15:42 Ответить
Поспішили,Мінора в Дніпрі ще ціла стоїть...
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13.03.2022 15:38 Ответить
Чекали як справа повернеться? ну, добрий знак, ці на невдах не поставлять - перемога скоро.
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13.03.2022 15:38 Ответить
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13.03.2022 15:54 Ответить
скоти
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13.03.2022 15:38 Ответить
вітаю
прокинулися
хоч не буде розбомблений Бабин Яр очі пекти як навідати його сподобитеся
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13.03.2022 15:39 Ответить
Не прошло и месяца. А вы говорите: эстонцы, эстонцы...
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13.03.2022 15:41 Ответить
и за кацапские беспилотники и прочую электронику для вооружения
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13.03.2022 15:47 Ответить
вторжение или война опять евреи химичат
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13.03.2022 15:41 Ответить
Вони ще не отримали піздюл@й від США як правильно формулювати.
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13.03.2022 15:43 Ответить
на всякие провакационные акции рашистов в украине
они мгновенно отвечали
а тут больше 2 недель думали
подумали, щаз разозлим
и вдруг у асада появится хорошая ракета
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13.03.2022 15:41 Ответить
Так хто з них гальмовитий,естонці чи ізери?
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13.03.2022 15:42 Ответить
то може тут не в гальмах справа...а в гешефте? )))
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13.03.2022 15:45 Ответить
Удивляюсь я этому Израилю, долго так что-то выжидали, если все равно на украинцев и другие национальности, то у нас тут много евреев проживает и их тоже бомбят, уже и раввины кричат о российских фашистах. У меня в Харькове одной знакомой еврейской семье квартиру разнесло или они и свою нацию тоже готовы за хутинские кровавые деньги продать?
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13.03.2022 15:43 Ответить
А ви сумніваєтеся - не просто готові , продали .... а це мабуть від Вашингтона привіт отримали ((
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13.03.2022 15:45 Ответить
Дивного немає нічого, на термінові зустрічі з премєром Ізраілю ***** пригрозило ракетними ударам від хезболи і інших терористичних організацій тому і така запізніла реакція …
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13.03.2022 16:18 Ответить
Им плевать на украинских евреев,да и своих тоже.Эти пассажиры соплеменниками только прикрываются, особенно когда заходит речь о своих шкурных интересах.
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13.03.2022 16:35 Ответить
а нафталин ваш там шото как то загадочно... осуждает..
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13.03.2022 15:43 Ответить
На 18-й день!!! Запам'ятаємо
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13.03.2022 15:45 Ответить
И шо нам с этого?
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13.03.2022 15:45 Ответить
Та в тому то і справа що нішо (( просто хитрожопі євреї вирішили що не підтримувати США у цій ситуації - самогубство для них ((
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13.03.2022 15:47 Ответить
Лапід також запевнив, що Ізраїль докладає всіх зусиль, щоб допомогти вирішити конфлікт мирним шляхом.
---
Мірным? А не запозна? Алё, зараз не 23/02, а 13/03.






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13.03.2022 15:45 Ответить
Вот за это спасибо. А когда до озабоченности дело дойдет? Её сейчас так не хатает
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13.03.2022 15:45 Ответить
а может стоит таки Украине пересмотреть подход к отношениям к проститутке израилю и дешевой придорожной опиумной шалаве китаю? первые - на 18-й день убийства украинцев чего-то осудили... вторые - зная о нападении хер сосали друг у друга... ТОЛЬКО РАЗРЫВ ВСЕХ ОТНОШЕНИЙ... таких друзей - за хер и за борт...
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13.03.2022 15:45 Ответить
Нечего добавить. Неистово плюсую.
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13.03.2022 15:49 Ответить
правильно
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13.03.2022 16:35 Ответить
😁👍
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13.03.2022 16:20 Ответить
А санкції?
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13.03.2022 15:49 Ответить
Переговоры только после деоккупации территорий Украины .Иначе оно всё так и останется до очередной оккупации новых территорий Украины .
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13.03.2022 15:51 Ответить
Всраться и не жить и проснуться в слезах. Нарешті.
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13.03.2022 15:53 Ответить
Русский корабль, лех тиздаен!
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13.03.2022 15:54 Ответить
Ізраїлю повЕзло, що до цієї всеєврейської ганьби не дожила наша та Їх киянка Голда Мейєр..
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13.03.2022 15:55 Ответить
в израиловке шота почуяли?
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13.03.2022 15:58 Ответить
чисто раша с каким то бизнесом кинула. из мсти решил высказаться.
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13.03.2022 16:01 Ответить
Даа, оні уже здєсь...
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13.03.2022 15:59 Ответить
Не прошло и месяца, и уже осудили.
А беженцев когда начнете принимать? 30% прилетевших в Бен-Гурион возвращают обратно.
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13.03.2022 15:59 Ответить
наверное прививки не той фирмы и не того количества?
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13.03.2022 16:36 Ответить
Фейсом не вышли!
Если не той национальности или нет родственников в Израиле - non grata.
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13.03.2022 18:02 Ответить
обидилсо на парашу. видно за поставляемые тем беспилотники, рашисты рублями расчитываться начали.
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13.03.2022 16:00 Ответить
Та невже..!?
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13.03.2022 16:03 Ответить
Ну слава израильскому Иисусу. Хоть для виду озаботились его дети.
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13.03.2022 16:10 Ответить
Щось в лісі здохло... Глобальний мор тварин...
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13.03.2022 16:14 Ответить
Ова, чого чекали? Хоча чого це я, в них свій противник під боком.
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13.03.2022 16:14 Ответить
Ти диви, що пендель животворящий робить
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13.03.2022 16:15 Ответить
Дивного друзі немає нічого, на термінові зустрічі з премєром Ізраілю ***** пригрозило ракетними ударам від хезболи і інших терористичних організацій тому і така запізніла реакція …це моя думка
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13.03.2022 16:19 Ответить
скорее всего пригрозили передать ЯО ирану,а хезболее более высокотехнологичные ракеты,а не ракеты от "катюш"которые приучились сбивать их ним куполом
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13.03.2022 16:38 Ответить
***, "і умные, и красивые" визначились нарешті...
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13.03.2022 16:21 Ответить
Воно не закликає кацапію вивести свої війська з України, а лише сісти за стіл переговорів!!!
Ну не падло?!!
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13.03.2022 16:25 Ответить
Не прошло и полгода, как евреи раздуплились.
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13.03.2022 16:32 Ответить
А неофіційно продовжують продаж комплектуючих для російських БПЛА...
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13.03.2022 16:35 Ответить
Контракт був розірванний йще в 2014 році .
Комплектуючи ті від 2002 року розробки .

В тому ж турецькому "Байрактарі" там більше ізраїльских розробок , бо він зробленний по прототипу від аналога від IAI Co.
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13.03.2022 16:44 Ответить
Там був далеко не один контракт. В 2014 була заборона на заключення нових контрактів. Заборони на поставки по вже підписанним контрактам не було. Чим скористалося немало компаній.
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13.03.2022 16:56 Ответить
Elvic, что говорит Либерман насчет Украины?
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13.03.2022 18:30 Ответить
Либерман: Израиль должен принимать украинских беженцев 15:51, Сегодня


Ось тут можно зразуміти багато чого .
В тому числі настрої суспільства й окремих міністрів .
Й навіть головного ашкеназійського равіна : прийняти усіх бажаючих и віділити державний кошт на це .
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13.03.2022 19:25 Ответить
Насправді , Яір Лапід нічого такого не скзал, що не казав вже в 24 лютого .

Крім того , в голосуванні в ООН (2 березня) - там статус більш високий ніж на зустрічі румунським колегою .
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13.03.2022 16:36 Ответить
сколько ж им заплатили, чтобы они из себя это, наконец-то, выдавили через 17 дней после начала войны...
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13.03.2022 16:39 Ответить
Цю заяву цей лапід хай повісить на свій обрізаний п*ц.
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13.03.2022 16:42 Ответить
Так война о ф и ц и а л ь н о
не
объявлена !
Это по их понятиям - операция антитерор.
А ,
что будет , когда будет объЯвлена война ?
И закрытое небо.Когда пуски калибров идут со стратегических бомбардировщиков ту - 95
и с расстояния 1 500 км.
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13.03.2022 16:44 Ответить
мрази
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13.03.2022 17:25 Ответить
евреи, евреи кругом одни евреи.
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13.03.2022 18:48 Ответить
то не Израиль а ссыкливые наши власти!Израильтяне собирают деньги и вещи для УКРАИНЫ!
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13.03.2022 18:48 Ответить
США нагадали.
Але ця держава має зникнути.
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14.03.2022 04:38 Ответить
 
 