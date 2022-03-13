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Новости За рубежом
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Нуланд – Израилю: "Не будьте убежищем для грязных денег Путина"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Нуланд – Израилю: "Не будьте убежищем для грязных денег Путина"

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд призвала Израиль присоединиться к санкциям против РФ.

Об этом она заявила израильскому каналу Channel 12, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Чиновница Госдепа США призвала Израиль не брать "грязные деньги" из России.

"Вы не должны стать последним убежищем для "грязных денег", разжигающих войны Путина. Все, что в состоянии сделать Израиль, будут приветствовать украинцы и международная коалиция в поддержку Украины", - заявила она.

Виктория Нуланд подчеркнула, что США стремятся, чтобы каждая демократия по всему миру присоединилась к финансовым и экспортным санкциям, введенным против режима Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предложил Беннету провести переговоры с Россией в Иерусалиме

"Мы должны сжать режим, мы должны отказать ему в доходах, которые ему нужны", - добавила замглавы Госдепа.

Напомним, несмотря на то, что западные страны и компании с начала вторжения РФ в Украину ввели жесткие санкции против российской экономики, ее олигархов и некоторых чиновников, включая президента Путина, Израиль не присоединился к совместным усилиям.

Эта страна избегает санкций или резкой критики против России и президента Владимира Путина, поскольку стремится сбалансировать свои теплые связи как с Киевом, так и с Москвой.

Читайте: Россия готова возобновить диалог с США касательно безопасности. Но "конфигурация изменилась", – МИД РФ

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Топ комментарии
+67
Очередной раз опозорили Израиль на весь мир, Беннетт пришел к успеху, тьфу
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13.03.2022 08:24
+67
Позор правительству Израиля пособничающего с озверевшим нацистом путлерлм и его бандой живодеров ,палачей детоубийц ! Смерть рашистским оккупантам !
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13.03.2022 08:26
+57
Пусть Израиль определится: США или рашка, на 2 стульях не усидят в этот раз
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13.03.2022 08:31
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Очередной раз опозорили Израиль на весь мир, Беннетт пришел к успеху, тьфу
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13.03.2022 08:24 Ответить
В даному разі для них вигода важливіша за ганьбу. Маючи в руках всі ЗМІ світу, вони цю ганьбу можуть подати як перемогу.
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13.03.2022 08:49 Ответить
Позор правительству Израиля пособничающего с озверевшим нацистом путлерлм и его бандой живодеров ,палачей детоубийц ! Смерть рашистским оккупантам !
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13.03.2022 08:26 Ответить
Ісраїль ,відкрито продемонстрував своє справжнє ''оличчя''!!! Світова спільнота повинна адекватно відповісти!!
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13.03.2022 10:16 Ответить
Евреи в очередной раз подтвердили свою репутацию.
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13.03.2022 08:30 Ответить
Зачем слова ? Без вашего финансирования военная мощь Израиля мгновенно сдуется .
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13.03.2022 08:30 Ответить
Пусть Израиль определится: США или рашка, на 2 стульях не усидят в этот раз
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13.03.2022 08:31 Ответить
комментарий отмечен как спам
В РФ, США и Украине еврейское правление, отсюда беда народам и угроза 3-й Мировой, а Израиль мечется , как угорелый... Этого уже не скрыть
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13.03.2022 08:43 Ответить
Евреи много где

И интересы у них разные. Часто противоположные
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13.03.2022 08:55 Ответить
А в бєларусіі?
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13.03.2022 09:19 Ответить
ну про х..ла писали, що є версія про єврейську кров, але то таке, доказів немає, як і про пороха, видумки, але рожа у ї..ла чисто бидлячо кацапська.
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13.03.2022 10:01 Ответить
Мама путина по советским документам - еврейка.
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13.03.2022 10:18 Ответить
я б не проти, та й взагалі по..й, але те що викладали ніби документи, ну таке, подпихня криворука
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13.03.2022 19:46 Ответить
США , викеньте їх іх списку своїх основних союзників ,та нехай сосуть лапу,а може і ще де що "рускага медведя"
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13.03.2022 08:31 Ответить
Спочатку вони (жиди) почнуть сосати у арабів обрізаний!!😀
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13.03.2022 10:20 Ответить
жадные ублюдки
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13.03.2022 08:34 Ответить
Або в Ізраїлі зміниться влада.
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13.03.2022 08:34 Ответить
оні долzни с етого шото поіметь
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13.03.2022 08:35 Ответить
А их кроме,шекелей и выгоды когда-то что то интересовало?
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13.03.2022 08:36 Ответить
Російський імперіалізм та сіонізм - дві сторони однієї монети
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13.03.2022 08:37 Ответить
У каждого свои интересы. У них свои, а у нас? Никого ведь особо не интересовало, что шефиры на протяжении нескольких лет толкали в Россию своих скотов. Израиль, конечно, прислушается к США, но что делать теперь с шефирами?
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13.03.2022 08:38 Ответить
А еще друг Ердоган..
сподівається мацкалі будуть їздить в Анталию...и покупати помідори..
так будуть..тільки за фуфлі..
А кому вони потрібні

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13.03.2022 08:39 Ответить
Нікакой політікі. Только гешефт. Такі да.
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13.03.2022 08:39 Ответить
Нуланд всё правильно говорит, а Мариуполь бомбят твои кураторы... Пора кремлеботов к ответу💨🤪
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13.03.2022 08:48 Ответить
Тепер Ізраїль повинен як завжди звинуватити Нуланд і США в антисемітизмі? Вибачте за сарказм.
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13.03.2022 08:48 Ответить
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13.03.2022 08:48 Ответить
Всех , КТО СОДЕЙСТВОВАЛ ХУТИНУ В ЖТОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ, будут судить в Гааге
и премьер Израиля тоже может попасть на виселицу
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13.03.2022 08:49 Ответить
Там нема смертної кари.
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13.03.2022 08:52 Ответить
"теплі зв'язки як з Києвом"? - це не про Ізраїль, там завжди відношення до України як до ...
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13.03.2022 08:53 Ответить
Для юдів головне певно баблос .
...
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 08:54 Ответить
Невже Ізраїль забув про біди, які пережили під час Другої Світової, тепер підтримують інших фашистів? А з порадами виконати всі вимоги росії, то хай вони тоді все Палестинцям здадуть, Єрусалим віддадуть
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13.03.2022 08:55 Ответить
Этническая еврейская ОПГ Коломойского, группы ПРИВАТ и прочего позора еврейского народа - та мафия, которая во многом разграбила и обескровила Украину. Разумеется, правящая мафия , начиная с Кучмы, - это не только одни евреи - там все национальности. Как говорил основатель сионизма одессит Зеев Жаботинский, евреи, как и всякий другой народ, имеют привилегию иметь в своих рядах негодяев.
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13.03.2022 08:57 Ответить
Тьфу на вас, євреї! Під питанням, що ви дуже постраждали під час другої світової! Ганьба вам на віки! Більше вас ніхто захищати не збирається і ви будете чекати на свого Гітлера, котрий знає, що з вами робити.
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13.03.2022 08:58 Ответить
Ізраіль для Украіни ворог ,вони підіграють рашистам .
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13.03.2022 08:59 Ответить
эээ хасыды наведите порядок.
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13.03.2022 09:00 Ответить
Может, лучше шахиды? 🙂
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13.03.2022 09:12 Ответить
Німеччина і Ізраїль - вони відкормили кремлівських варварів.
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13.03.2022 09:00 Ответить
Не мы выкормили а Меркель шлюха, мои предки из одесской области, мы одесские немцы, здесь ватников блеющих за Россию полно я бы их собственной рукой потащила бы ща шкварник на россию
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13.03.2022 09:08 Ответить
Евреии помогают по всему миру,а жиды набивают карманы и позорят саму суть еврейского народа!
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13.03.2022 09:09 Ответить
А где это у Израиля ТЁПЛЫЕ связи с Киевом ?
Принимае всех наших сбежавших воров и не выдаёт.
Америке давно пора поставить этот вопрос.
Если Израиль не хочет подпасть под санкции вместе с кремлём.
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13.03.2022 09:13 Ответить
Ізраїль вигодовує нового фюрера. Мабуть їм мало було від попереднього
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13.03.2022 09:13 Ответить
Израиль боится, что в случае введения санкций против РФ-ии, Путин снова их посадит в газовые камеры. Сидят и дрожат.
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13.03.2022 09:17 Ответить
... вони завжди були притулком для брудних гроше і не тільки з кацапії, але і для маланців з України - звягільський, табачнік, беня і цей список ну дуже довгий. В них лозунг, - вкрадені гроші євреями з інших країн на зємлю абітованну, ізя аніж нє воняют.
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13.03.2022 09:20 Ответить
Трагедия и фарс момента в том, что если Украина для Мордора, лишь средство и инструмент для восстановления ЫМПЕРСКОГО ВПК, пополнение продовольственными и трудовыми ресурсами, то Израиль - это конечная цель ЫМПЕРСКОГО ВЯЛИЧИЯ (с постройкой храма РПЦ на храмовой горе и провозглашеня москалсько царя "мессией", не больше и не меньше)!
Не понимать - этого быть близоруким ГЛУПЦОМ!
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13.03.2022 09:26 Ответить
Только не надо антисемитизма, не все такие большинство поддерживают Украину , совестно за брата , и да Бенет делает полную ***** , я за него не голосовал
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13.03.2022 09:34 Ответить
Ругать за поддержку оккупанта и убийцу это антисемитизм? Как что-то вам не нравится, сразу антисемитизм....
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13.03.2022 09:42 Ответить
Когда ругают Израиль за малую потдержку -- это нормально. Ругают ПРАВИТЕЛЬСТВО Израиля. Но когда тут в коментах ругают евреев -- это плохо. В этом большая разница. Кстате, граждане Израиля собрали более 400 тонн гуманитарной помощи. Джерело: https://censor.net/ua/b3324326 , и ещё собирают! И на митинги ходят!
Это правительство мало что посылает, и говорят что помогают путём посредствия переговоров. (Херня, вообще-то).
А простые Израильские евреи собирают, на митинги ходят и пытаются достучатся до своего правительства что-бы Беннет дал большую помощь Украине.






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13.03.2022 10:00 Ответить
Ви ж там розберіться. Бенет з компашкою стали генераторами антисемітизму.
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13.03.2022 09:43 Ответить
Яша не мечи бисер перед свиньями. У них всегда Израиль виноват.

Будет Израиль тонуть( не дай Б-г). так они с удовольствием будут помогать топить.
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13.03.2022 12:04 Ответить
Вы голодомор хоть один признали за столько-то лет?.. Или этот Нафталин у вас как *****, неизменно правит десятилетиями, а вы, как москали, и от вас ничего не зависит?.. Хотите на двух стульях усидеть и ещё свиньями называете... Ну-ну, удачного плавания вашему кораблю.
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14.03.2022 05:56 Ответить
Це добрий знак. А ось ще,кажись 18-го,анонсовано велика конференція вНевзорова у них,там чувак все розкладе по полицях. Надіюсь---ПРОЗРІЮТЬ!!!
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13.03.2022 09:34 Ответить
Деньхі ані ж кошерниє!
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13.03.2022 09:35 Ответить
Кто-то найдет мне хоть одного еврея кто не любит деньги? Я за свою жизнь не встречал. Среди наших олигархов сколько чистых украинцев?
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13.03.2022 09:38 Ответить
А нечистых?
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13.03.2022 10:18 Ответить
Израиль хочет получать миллиарды долларов американской помощи
и при этом быть на стороне кремля ?
Так не бывает.
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13.03.2022 09:41 Ответить
Какая разница от кого, деньги не пахнут.
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13.03.2022 09:45 Ответить
На Западе деньги пахнут и ещё как !
Иначе наркобароны и диктаторы с их миллиардами
давно бы правили миром.
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13.03.2022 09:49 Ответить
УМНАЯ женщина,правильные слова…только Бенет и его кабинет очень скользкие ,неприятные и больше не вызывают доверия…Поэтому они «не услышат»ее слова.
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13.03.2022 09:44 Ответить
Беннет может перестать мучиться и идти себе под крылышко кремля.
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13.03.2022 09:46 Ответить
Типичные евреи - сливки нации...
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13.03.2022 09:47 Ответить
Сливки - от слова "сливать" ?
Так это называется "помои".
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13.03.2022 09:51 Ответить
Не надо все грести под одну гребенку ..Я не еврейка ,но люблю Израиль и моя любовь проявляется не только в том ,что там находится могила Иисуса и это страна которую выбрал Бог ,а так же страна веселых и доброжелательны ,тёплых людей..Просто политика отличается от жизни и нравов народа в Израиле в данный момент это особенно проявляется!НО тип «Иуды»имеется ,как в Израиле ,так и во всем мире (пример из Библии)и не знаешь кто под него попадёт ..В данный момент для меня Бенет..
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13.03.2022 09:57 Ответить
Нуланд поставила вопрос ребром: Израиль, ты с кем ?
Она смотрит в корень.
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13.03.2022 09:56 Ответить
Я думаю идёт шантаж Израиля кацапней-насчеи ядерной программы Ирана и передачи более современной ракетной технологии
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13.03.2022 10:23 Ответить
Важко в це повірити,але факт є факт: ізраїль,як і білорусь став пособником нацистів рф.Звідси мають бути певні висновки.
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13.03.2022 10:49 Ответить
 
 