Нуланд – Израилю: "Не будьте убежищем для грязных денег Путина"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд призвала Израиль присоединиться к санкциям против РФ.
Об этом она заявила израильскому каналу Channel 12, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Чиновница Госдепа США призвала Израиль не брать "грязные деньги" из России.
"Вы не должны стать последним убежищем для "грязных денег", разжигающих войны Путина. Все, что в состоянии сделать Израиль, будут приветствовать украинцы и международная коалиция в поддержку Украины", - заявила она.
Виктория Нуланд подчеркнула, что США стремятся, чтобы каждая демократия по всему миру присоединилась к финансовым и экспортным санкциям, введенным против режима Путина.
"Мы должны сжать режим, мы должны отказать ему в доходах, которые ему нужны", - добавила замглавы Госдепа.
Напомним, несмотря на то, что западные страны и компании с начала вторжения РФ в Украину ввели жесткие санкции против российской экономики, ее олигархов и некоторых чиновников, включая президента Путина, Израиль не присоединился к совместным усилиям.
Эта страна избегает санкций или резкой критики против России и президента Владимира Путина, поскольку стремится сбалансировать свои теплые связи как с Киевом, так и с Москвой.
Пожалуйста, подождите...
И интересы у них разные. Часто противоположные
сподівається мацкалі будуть їздить в Анталию...и покупати помідори..
так будуть..тільки за фуфлі..
А кому вони потрібні
и премьер Израиля тоже может попасть на виселицу
...
Слава нації
Смерть москалям
Принимае всех наших сбежавших воров и не выдаёт.
Америке давно пора поставить этот вопрос.
Если Израиль не хочет подпасть под санкции вместе с кремлём.
Не понимать - этого быть близоруким ГЛУПЦОМ!
Это правительство мало что посылает, и говорят что помогают путём посредствия переговоров. (Херня, вообще-то).
А простые Израильские евреи собирают, на митинги ходят и пытаются достучатся до своего правительства что-бы Беннет дал большую помощь Украине.
Будет Израиль тонуть( не дай Б-г). так они с удовольствием будут помогать топить.
и при этом быть на стороне кремля ?
Так не бывает.
Иначе наркобароны и диктаторы с их миллиардами
давно бы правили миром.
Так это называется "помои".
Она смотрит в корень.