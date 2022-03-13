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Ізраїль (1229) санкції (6850) США (14478) Нуланд (157)

Нуланд - до Ізраїля: "Не будьте притулком для брудних грошей Путіна"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Нуланд - до Ізраїля:

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд закликала Ізраїль приєднатися до санкцій проти РФ.

Про це вона заявила ізраїльському каналу Channel 12, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Чиновниця Держдепу США закликала Ізраїль не брати "брудні гроші" з Росії.

"Ви не повинні стати останнім притулком для "брудних грошей", які розпалюють війни Путіна. Усе, що в змозі зробити Ізраїль, вітатимуть українці та міжнародна коаліція на підтримку України", - заявила вона.

Вікторія Нуланд наголосила, що США прагнуть, щоб кожна демократія в усьому світі приєдналася до фінансових і експортних санкцій, запроваджених проти режиму Путіна.

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"Ми повинні стиснути режим, ми повинні відмовити йому в доходах, які йому потрібні", - додала заступниця голови Держдепу.

Нагадаєм, попри те, що західні країни та компанії від початку вторгнення РФ до України запровадили жорсткі санкції проти російської економіки, її олігархів та деяких чиновників, включно з президентом Путіним, Ізраїль не приєднався до спільних зусиль

Ця країна уникає санкцій або різкої критики проти Росії та президента Володимира Путіна, оскільки прагне збалансувати свої теплі зв’язки як з Києвом, так і з Москвою.

Також читайте: Беннет не пропонує Україні погодитися на вимоги РФ. Ізраїль закликає РФ адекватно оцінювати події, - Подоляк

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+67
Очередной раз опозорили Израиль на весь мир, Беннетт пришел к успеху, тьфу
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13.03.2022 08:24
+67
Позор правительству Израиля пособничающего с озверевшим нацистом путлерлм и его бандой живодеров ,палачей детоубийц ! Смерть рашистским оккупантам !
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13.03.2022 08:26
+57
Пусть Израиль определится: США или рашка, на 2 стульях не усидят в этот раз
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13.03.2022 08:31
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Очередной раз опозорили Израиль на весь мир, Беннетт пришел к успеху, тьфу
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13.03.2022 08:24 Відповісти
В даному разі для них вигода важливіша за ганьбу. Маючи в руках всі ЗМІ світу, вони цю ганьбу можуть подати як перемогу.
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13.03.2022 08:49 Відповісти
Позор правительству Израиля пособничающего с озверевшим нацистом путлерлм и его бандой живодеров ,палачей детоубийц ! Смерть рашистским оккупантам !
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13.03.2022 08:26 Відповісти
Ісраїль ,відкрито продемонстрував своє справжнє ''оличчя''!!! Світова спільнота повинна адекватно відповісти!!
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13.03.2022 10:16 Відповісти
Евреи в очередной раз подтвердили свою репутацию.
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13.03.2022 08:30 Відповісти
Зачем слова ? Без вашего финансирования военная мощь Израиля мгновенно сдуется .
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13.03.2022 08:30 Відповісти
Пусть Израиль определится: США или рашка, на 2 стульях не усидят в этот раз
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13.03.2022 08:31 Відповісти
В РФ, США и Украине еврейское правление, отсюда беда народам и угроза 3-й Мировой, а Израиль мечется , как угорелый... Этого уже не скрыть
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13.03.2022 08:43 Відповісти
Евреи много где

И интересы у них разные. Часто противоположные
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13.03.2022 08:55 Відповісти
А в бєларусіі?
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13.03.2022 09:19 Відповісти
ну про х..ла писали, що є версія про єврейську кров, але то таке, доказів немає, як і про пороха, видумки, але рожа у ї..ла чисто бидлячо кацапська.
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13.03.2022 10:01 Відповісти
Мама путина по советским документам - еврейка.
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13.03.2022 10:18 Відповісти
я б не проти, та й взагалі по..й, але те що викладали ніби документи, ну таке, подпихня криворука
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13.03.2022 19:46 Відповісти
США , викеньте їх іх списку своїх основних союзників ,та нехай сосуть лапу,а може і ще де що "рускага медведя"
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13.03.2022 08:31 Відповісти
Спочатку вони (жиди) почнуть сосати у арабів обрізаний!!😀
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13.03.2022 10:20 Відповісти
жадные ублюдки
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13.03.2022 08:34 Відповісти
Або в Ізраїлі зміниться влада.
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13.03.2022 08:34 Відповісти
оні долzни с етого шото поіметь
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13.03.2022 08:35 Відповісти
А их кроме,шекелей и выгоды когда-то что то интересовало?
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13.03.2022 08:36 Відповісти
Російський імперіалізм та сіонізм - дві сторони однієї монети
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13.03.2022 08:37 Відповісти
У каждого свои интересы. У них свои, а у нас? Никого ведь особо не интересовало, что шефиры на протяжении нескольких лет толкали в Россию своих скотов. Израиль, конечно, прислушается к США, но что делать теперь с шефирами?
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13.03.2022 08:38 Відповісти
А еще друг Ердоган..
сподівається мацкалі будуть їздить в Анталию...и покупати помідори..
так будуть..тільки за фуфлі..
А кому вони потрібні

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13.03.2022 08:39 Відповісти
Нікакой політікі. Только гешефт. Такі да.
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13.03.2022 08:39 Відповісти
Нуланд всё правильно говорит, а Мариуполь бомбят твои кураторы... Пора кремлеботов к ответу💨🤪
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13.03.2022 08:48 Відповісти
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13.03.2022 08:48 Відповісти
Всех , КТО СОДЕЙСТВОВАЛ ХУТИНУ В ЖТОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ, будут судить в Гааге
и премьер Израиля тоже может попасть на виселицу
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13.03.2022 08:49 Відповісти
Там нема смертної кари.
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13.03.2022 08:52 Відповісти
"теплі зв'язки як з Києвом"? - це не про Ізраїль, там завжди відношення до України як до ...
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13.03.2022 08:53 Відповісти
Для юдів головне певно баблос .
...
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 08:54 Відповісти
Невже Ізраїль забув про біди, які пережили під час Другої Світової, тепер підтримують інших фашистів? А з порадами виконати всі вимоги росії, то хай вони тоді все Палестинцям здадуть, Єрусалим віддадуть
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13.03.2022 08:55 Відповісти
Этническая еврейская ОПГ Коломойского, группы ПРИВАТ и прочего позора еврейского народа - та мафия, которая во многом разграбила и обескровила Украину. Разумеется, правящая мафия , начиная с Кучмы, - это не только одни евреи - там все национальности. Как говорил основатель сионизма одессит Зеев Жаботинский, евреи, как и всякий другой народ, имеют привилегию иметь в своих рядах негодяев.
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13.03.2022 08:57 Відповісти
Тьфу на вас, євреї! Під питанням, що ви дуже постраждали під час другої світової! Ганьба вам на віки! Більше вас ніхто захищати не збирається і ви будете чекати на свого Гітлера, котрий знає, що з вами робити.
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13.03.2022 08:58 Відповісти
Ізраіль для Украіни ворог ,вони підіграють рашистам .
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13.03.2022 08:59 Відповісти
эээ хасыды наведите порядок.
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13.03.2022 09:00 Відповісти
Может, лучше шахиды? 🙂
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13.03.2022 09:12 Відповісти
Німеччина і Ізраїль - вони відкормили кремлівських варварів.
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13.03.2022 09:00 Відповісти
Не мы выкормили а Меркель шлюха, мои предки из одесской области, мы одесские немцы, здесь ватников блеющих за Россию полно я бы их собственной рукой потащила бы ща шкварник на россию
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13.03.2022 09:08 Відповісти
Евреии помогают по всему миру,а жиды набивают карманы и позорят саму суть еврейского народа!
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13.03.2022 09:09 Відповісти
А где это у Израиля ТЁПЛЫЕ связи с Киевом ?
Принимае всех наших сбежавших воров и не выдаёт.
Америке давно пора поставить этот вопрос.
Если Израиль не хочет подпасть под санкции вместе с кремлём.
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13.03.2022 09:13 Відповісти
Ізраїль вигодовує нового фюрера. Мабуть їм мало було від попереднього
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13.03.2022 09:13 Відповісти
Израиль боится, что в случае введения санкций против РФ-ии, Путин снова их посадит в газовые камеры. Сидят и дрожат.
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13.03.2022 09:17 Відповісти
... вони завжди були притулком для брудних гроше і не тільки з кацапії, але і для маланців з України - звягільський, табачнік, беня і цей список ну дуже довгий. В них лозунг, - вкрадені гроші євреями з інших країн на зємлю абітованну, ізя аніж нє воняют.
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13.03.2022 09:20 Відповісти
Трагедия и фарс момента в том, что если Украина для Мордора, лишь средство и инструмент для восстановления ЫМПЕРСКОГО ВПК, пополнение продовольственными и трудовыми ресурсами, то Израиль - это конечная цель ЫМПЕРСКОГО ВЯЛИЧИЯ (с постройкой храма РПЦ на храмовой горе и провозглашеня москалсько царя "мессией", не больше и не меньше)!
Не понимать - этого быть близоруким ГЛУПЦОМ!
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13.03.2022 09:26 Відповісти
Только не надо антисемитизма, не все такие большинство поддерживают Украину , совестно за брата , и да Бенет делает полную ***** , я за него не голосовал
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13.03.2022 09:34 Відповісти
Ругать за поддержку оккупанта и убийцу это антисемитизм? Как что-то вам не нравится, сразу антисемитизм....
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13.03.2022 09:42 Відповісти
Когда ругают Израиль за малую потдержку -- это нормально. Ругают ПРАВИТЕЛЬСТВО Израиля. Но когда тут в коментах ругают евреев -- это плохо. В этом большая разница. Кстате, граждане Израиля собрали более 400 тонн гуманитарной помощи. Джерело: https://censor.net/ua/b3324326 , и ещё собирают! И на митинги ходят!
Это правительство мало что посылает, и говорят что помогают путём посредствия переговоров. (Херня, вообще-то).
А простые Израильские евреи собирают, на митинги ходят и пытаются достучатся до своего правительства что-бы Беннет дал большую помощь Украине.






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13.03.2022 10:00 Відповісти
Ви ж там розберіться. Бенет з компашкою стали генераторами антисемітизму.
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13.03.2022 09:43 Відповісти
Вы голодомор хоть один признали за столько-то лет?.. Или этот Нафталин у вас как *****, неизменно правит десятилетиями, а вы, как москали, и от вас ничего не зависит?.. Хотите на двух стульях усидеть и ещё свиньями называете... Ну-ну, удачного плавания вашему кораблю.
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14.03.2022 05:56 Відповісти
Це добрий знак. А ось ще,кажись 18-го,анонсовано велика конференція вНевзорова у них,там чувак все розкладе по полицях. Надіюсь---ПРОЗРІЮТЬ!!!
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13.03.2022 09:34 Відповісти
Деньхі ані ж кошерниє!
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13.03.2022 09:35 Відповісти
Кто-то найдет мне хоть одного еврея кто не любит деньги? Я за свою жизнь не встречал. Среди наших олигархов сколько чистых украинцев?
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13.03.2022 09:38 Відповісти
А нечистых?
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13.03.2022 10:18 Відповісти
Израиль хочет получать миллиарды долларов американской помощи
и при этом быть на стороне кремля ?
Так не бывает.
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13.03.2022 09:41 Відповісти
Какая разница от кого, деньги не пахнут.
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13.03.2022 09:45 Відповісти
На Западе деньги пахнут и ещё как !
Иначе наркобароны и диктаторы с их миллиардами
давно бы правили миром.
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13.03.2022 09:49 Відповісти
УМНАЯ женщина,правильные слова…только Бенет и его кабинет очень скользкие ,неприятные и больше не вызывают доверия…Поэтому они «не услышат»ее слова.
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13.03.2022 09:44 Відповісти
Беннет может перестать мучиться и идти себе под крылышко кремля.
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13.03.2022 09:46 Відповісти
Типичные евреи - сливки нации...
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13.03.2022 09:47 Відповісти
Сливки - от слова "сливать" ?
Так это называется "помои".
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13.03.2022 09:51 Відповісти
Не надо все грести под одну гребенку ..Я не еврейка ,но люблю Израиль и моя любовь проявляется не только в том ,что там находится могила Иисуса и это страна которую выбрал Бог ,а так же страна веселых и доброжелательны ,тёплых людей..Просто политика отличается от жизни и нравов народа в Израиле в данный момент это особенно проявляется!НО тип «Иуды»имеется ,как в Израиле ,так и во всем мире (пример из Библии)и не знаешь кто под него попадёт ..В данный момент для меня Бенет..
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13.03.2022 09:57 Відповісти
Нуланд поставила вопрос ребром: Израиль, ты с кем ?
Она смотрит в корень.
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13.03.2022 09:56 Відповісти
Я думаю идёт шантаж Израиля кацапней-насчеи ядерной программы Ирана и передачи более современной ракетной технологии
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13.03.2022 10:23 Відповісти
Важко в це повірити,але факт є факт: ізраїль,як і білорусь став пособником нацистів рф.Звідси мають бути певні висновки.
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13.03.2022 10:49 Відповісти
 
 