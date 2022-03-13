Нуланд - до Ізраїля: "Не будьте притулком для брудних грошей Путіна"
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Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд закликала Ізраїль приєднатися до санкцій проти РФ.
Про це вона заявила ізраїльському каналу Channel 12, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
Чиновниця Держдепу США закликала Ізраїль не брати "брудні гроші" з Росії.
"Ви не повинні стати останнім притулком для "брудних грошей", які розпалюють війни Путіна. Усе, що в змозі зробити Ізраїль, вітатимуть українці та міжнародна коаліція на підтримку України", - заявила вона.
Вікторія Нуланд наголосила, що США прагнуть, щоб кожна демократія в усьому світі приєдналася до фінансових і експортних санкцій, запроваджених проти режиму Путіна.
"Ми повинні стиснути режим, ми повинні відмовити йому в доходах, які йому потрібні", - додала заступниця голови Держдепу.
Нагадаєм, попри те, що західні країни та компанії від початку вторгнення РФ до України запровадили жорсткі санкції проти російської економіки, її олігархів та деяких чиновників, включно з президентом Путіним, Ізраїль не приєднався до спільних зусиль
Ця країна уникає санкцій або різкої критики проти Росії та президента Володимира Путіна, оскільки прагне збалансувати свої теплі зв’язки як з Києвом, так і з Москвою.
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И интересы у них разные. Часто противоположные
сподівається мацкалі будуть їздить в Анталию...и покупати помідори..
так будуть..тільки за фуфлі..
А кому вони потрібні
и премьер Израиля тоже может попасть на виселицу
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Слава нації
Смерть москалям
Принимае всех наших сбежавших воров и не выдаёт.
Америке давно пора поставить этот вопрос.
Если Израиль не хочет подпасть под санкции вместе с кремлём.
Не понимать - этого быть близоруким ГЛУПЦОМ!
Это правительство мало что посылает, и говорят что помогают путём посредствия переговоров. (Херня, вообще-то).
А простые Израильские евреи собирают, на митинги ходят и пытаются достучатся до своего правительства что-бы Беннет дал большую помощь Украине.
и при этом быть на стороне кремля ?
Так не бывает.
Иначе наркобароны и диктаторы с их миллиардами
давно бы правили миром.
Так это называется "помои".
Она смотрит в корень.