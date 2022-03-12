Россия готова возобновить диалог с США касательно безопасности. Но "конфигурация изменилась", – МИД РФ

Российская Федерация готова возобновить диалог с США по поводу так называемых "гарантий безопасности". Но в результате войны против Украины "конфигурация изменилась".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире "Первого канала".

В частности, на вопрос, остаются ли в силе предложения Москвы по гарантиям безопасности, направленные США и НАТО, он ответил, что "не стал бы говорить о том, что предложения такого рода остаются в силе".

"Все же полностью изменилась конфигурация, сейчас ситуация радикально иная. И вопрос состоит в том, чтобы обеспечить достижение тех целей, которые поставлены нашим руководством перед специальной военной операцией", – отметил Рябков.

Вместе с тем он подчеркнул, что Москва настроена возобновить диалог с Вашингтоном по поводу стратегической стабильности.

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Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон ответит России на любую угрозу странам НАТО даже если это приведет к третьей мировой войне.