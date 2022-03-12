Россия готова возобновить диалог с США касательно безопасности. Но "конфигурация изменилась", – МИД РФ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская Федерация готова возобновить диалог с США по поводу так называемых "гарантий безопасности". Но в результате войны против Украины "конфигурация изменилась".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире "Первого канала".
В частности, на вопрос, остаются ли в силе предложения Москвы по гарантиям безопасности, направленные США и НАТО, он ответил, что "не стал бы говорить о том, что предложения такого рода остаются в силе".
"Все же полностью изменилась конфигурация, сейчас ситуация радикально иная. И вопрос состоит в том, чтобы обеспечить достижение тех целей, которые поставлены нашим руководством перед специальной военной операцией", – отметил Рябков.
Вместе с тем он подчеркнул, что Москва настроена возобновить диалог с Вашингтоном по поводу стратегической стабильности.
Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон ответит России на любую угрозу странам НАТО даже если это приведет к третьей мировой войне.
Пожалуйста, подождите...
значит война для них складывается хуже мы знаем...
"Теперь ты одноногий, бездомный ******** просящий милостыню и проживающий под мостом в Нью-Йорке".
14 год ·
Вот такого исполнения гимна Украины я ещё не встречала. До мурашек
Вообще не понимаю как можно ТАК петь???
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З: - Снимай штаны плешивый, покажу.
путин немного недоумевет, но снимает штаны.
Зеленский подходит сзади и засовывает ему понятно что, понятно куда, и объясняет:
- Вот смотри дедушка Вова. Вроде и у тебя х@й в жопе и у меня х@й в жопе… Но!
Есть один нюанс…
не сцяти - триматися, друзі.. Слава Україні..
Тоді чому вони воюють не проти США, а проти України?
І чи потрібно виконувати гарантії перед країною, яка сама не виконує своїх гарантій?
Вони чітко показали, що воювати проти інших нормальних армій нездатні абсолютно, а тільки проти цивільних і мирних людей.
у ютубі у Західній Європі дуже широко розганяються путінські пропагандистські тези про війну, біженців, витрати на відновлення України за рахунок західних платників податків. Якщо не протидіяти цьому зараз, через громадську думку буде надано тиску на уряди. Навіть мінімальна інформація про реальний стан справ, арешт золотовалютних резервів для контрибуцій, і т.д. для багатьох є одкровенням