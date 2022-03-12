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Россия готова возобновить диалог с США касательно безопасности. Но "конфигурация изменилась", – МИД РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия готова возобновить диалог с США касательно безопасности. Но

Российская Федерация готова возобновить диалог с США по поводу так называемых "гарантий безопасности". Но в результате войны против Украины "конфигурация изменилась".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире "Первого канала".

В частности, на вопрос, остаются ли в силе предложения Москвы по гарантиям безопасности, направленные США и НАТО, он ответил, что "не стал бы говорить о том, что предложения такого рода остаются в силе".

"Все же полностью изменилась конфигурация, сейчас ситуация радикально иная. И вопрос состоит в том, чтобы обеспечить достижение тех целей, которые поставлены нашим руководством перед специальной военной операцией", – отметил Рябков.

Вместе с тем он подчеркнул, что Москва настроена возобновить диалог с Вашингтоном по поводу стратегической стабильности.

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Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон ответит России на любую угрозу странам НАТО даже если это приведет к третьей мировой войне.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+54
кукареки рузге потешны для внутреннего потребления - пока ванятко под бояру такое хавает
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12.03.2022 13:20
+41
Таежные племена туземцев орков будут вести переговоры с США о мировой безопасности
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12.03.2022 13:21
+40
Этого дебила еще на*й никто не посылал? Я буду первый?
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12.03.2022 13:22
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кукареки рузге потешны для внутреннего потребления - пока ванятко под бояру такое хавает
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12.03.2022 13:20 Ответить
это пока бояра в бояр-автоматах есть.
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12.03.2022 13:33 Ответить
выпустили ****@того на головку такое же чувырло чмо как и ***** никаких переговоров ***** ***** ВЕСТИ ИЗ БУНКЕРА НЕ СОБИРАЕТСЯ оно уже труп и давно.. этого дефективного выпускают бы напугать понты покрутить дал бы ему кто ногой в челюсть чтобы полгода эта уе@учая бл@дЪ Парашки вообще не воняло в ООН...
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12.03.2022 13:36 Ответить
Раз русня заскулила о переговорах
значит война для них складывается хуже мы знаем...
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12.03.2022 13:36 Ответить
Похоже готовы заднюю дать.
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12.03.2022 13:20 Ответить
Кто сказал ?
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12.03.2022 13:21 Ответить
Таежные племена туземцев орков будут вести переговоры с США о мировой безопасности
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12.03.2022 13:21 Ответить
Конфигурация из трёх пальцев!
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12.03.2022 13:21 Ответить
Рашка и безопасность - это антонимы
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12.03.2022 13:22 Ответить
Не петушись, рябков, ваш номер теперь - 16-й! Скажут: "Засохни!" - быстро превратитесь в сухарик плесневелый...
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12.03.2022 13:22 Ответить
Этого дебила еще на*й никто не посылал? Я буду первый?
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12.03.2022 13:22 Ответить
🤣🤣🤣
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12.03.2022 13:31 Ответить
Тогда я, мистер СЕКОНД!!!
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12.03.2022 13:51 Ответить
Я за вами!
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12.03.2022 14:35 Ответить
Рябков вместе со своим шефом в альтернативной реальности находится? В наркотической? "Конфигурация" изменилась ещё утром 24-го февраля и на сегодня абсолютно НЕТ никакого смысла вести даже разговоры, не то, что переговоры, о каких-то смешных гарантиях
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12.03.2022 13:22 Ответить
Оцень кусЯть вкусно хоцца. Будуть торгуватися за зняття санкцій, а про Україну - та сама пісня без змін.
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12.03.2022 13:22 Ответить
Ми хотвли ********** ботана і забрати в нього мобілу. Натомість він ******* нас! Нас за це треба пожаліти і дати дві мобіли!
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12.03.2022 13:23 Ответить
"Концепція помінялась"..
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12.03.2022 13:23 Ответить
Точно, точно.
"Теперь ты одноногий, бездомный ******** просящий милостыню и проживающий под мостом в Нью-Йорке".
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12.03.2022 14:17 Ответить
Концепция изменилась - я обоср...
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12.03.2022 16:18 Ответить
конфигурация изменилась - очко теперь не круглое, а квадратное..... )
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12.03.2022 13:23 Ответить
Не круглое, а порванное.
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12.03.2022 15:36 Ответить
Yulya Vernigor

14 год ·



Вот такого исполнения гимна Украины я ещё не встречала. До мурашек
Вообще не понимаю как можно ТАК петь???
https://www.facebook.com/yulya.vernigor
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12.03.2022 13:24 Ответить
Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!!!
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12.03.2022 13:25 Ответить
Вже хочуть не тільки крим, донецьку-луганську області, а половину України.
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12.03.2022 13:25 Ответить
Нет ,они хотят ********* с Украины включая Крым и Донбасс ,но пока не могут это желание озвучить ,но озвучат и очень скоро ..
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12.03.2022 13:27 Ответить
У нас пишут, что ***** боится "потерять фэйс" (такое рыло и лицом не назовёшь).
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12.03.2022 13:35 Ответить
Ну так ,нравится-не нравится фейс уже теряется ...
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12.03.2022 13:41 Ответить
Блиц криг провалился, жмурикофф около 13 000, оружие заканчивается, ФСБ - предатели, лошадь обмаразмилась так, что весь мир её высмеивает, рупель аб асфальт итд итп.
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12.03.2022 14:12 Ответить
Там еще вся масква рыдает что инстаграм отключили, горечко горе
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12.03.2022 15:40 Ответить
Это да ,конфигурация сменилась ,у ********* теперь НЕТ ни армии ,ни экономики ..ну мы ещё недельку-другую вату пощипаем и конфигурации вообще не будет никакой ..
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12.03.2022 13:25 Ответить
Отримують звіздюлєй в Україні, тому і ситуація змінилася.
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12.03.2022 13:25 Ответить
Кажуть,обісраним,лише квакати
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12.03.2022 13:37 Ответить
верить этим ублюдкам-себя не уважать!
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12.03.2022 13:27 Ответить
.мзс расії іде *****
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12.03.2022 13:28 Ответить
У пукина пук Х У Й Л А рвётся!всёравно сдохнит гнида и всё его окружение!Ты путин гнида поРашу сделалбы хоть немножечко приблежонной к ЕС!Беднота торчки гоВнодрильня!тебе путин не гореть в аду это привелегия!Тебе гнить гнить гнить и всем твоим по сотое колено!!!
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12.03.2022 13:29 Ответить
Поважаю Джо Байдена і його адміністрацію хоча б за те,що від початку військових дій він обрізав всі контакти з бункерним.Натомість злодійкуватий Шольц і інфантильний Макрон не полишають спроб підлеститись ,хоча і козі вже ясно - це безперспективно.А ********** рать грає в деменцію і щей підвищує ставки.
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12.03.2022 13:29 Ответить
У Макрона попереду вибори, і всі його миротворчі потуги пов'язані виключно із цим. Не ведемось.
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12.03.2022 15:00 Ответить
Це чергова димова завіса! Кацапським тварям вірити не можна... Їм потрібна пауза для перегрупування та для підтягування резервів, щоб далі спробувати окупувати Україну, а балачки про "пєрєгавори" це москальська брехня, щоб розслабити Захід, відволікти увагу, спробувати щось виторгувати для москальської орди ...
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12.03.2022 13:29 Ответить
Конфигурация поменялась таким образом, что вторая в мире армия стала 28.
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12.03.2022 13:29 Ответить
в сраку йдіть, конфігуранти лайноголові.
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12.03.2022 13:32 Ответить
русский, грузи свои манатки на военный корабль и ехай ....
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12.03.2022 13:32 Ответить
Звичайно конфігурація змінилася. Збирайте валізи або у Гаагу, або до Кобзона.
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12.03.2022 13:33 Ответить
США вже побачили вашу армію, тепер вимоги можете запихнути собі в одне місце.
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12.03.2022 13:35 Ответить
канфигурация проста как веник - *****!
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12.03.2022 13:35 Ответить
😂💪
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12.03.2022 13:37 Ответить
З повними штанями погрожжують,що,ще більше наваляють
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12.03.2022 13:35 Ответить
Конфігурація для кацапів змінилася кардинально, бо зараз вони здатні воювати хиба що з Грузією або Монголією
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12.03.2022 13:36 Ответить
Моксели хотели встать с колен, а стали раком и принимают от всех, конечно конфигурация изменилась
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12.03.2022 13:36 Ответить
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12.03.2022 13:37 Ответить
Тільки не "лєчєніє алкоголізма", а "Алкоголізм - ето благо?" "Бояришнік ілі дєнатурат: что прєдпачесть?" "Пачіму закуска - ето зло?"
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12.03.2022 14:14 Ответить
негр дико ржёт над кацапскими овощами https://www.youtube.com/watch?v=p9l6BECfCH8
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12.03.2022 13:37 Ответить
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12.03.2022 15:15 Ответить
Конфигурация называется: расия идет *****!
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12.03.2022 13:37 Ответить
Підорашисти-фашисти хочуть звязати США переговорами щоб відтягнути свій кінець! Діалог з рашистськими дипломатами має тривати не довше автоматної черги!!!
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12.03.2022 13:38 Ответить
Оркі, забирайте свій металобрухт якій ще їздить, та йдить на х%й зо всіх українстких земель, крим також. Потім почнемо розмовляти скількі ви нам винні.
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12.03.2022 13:38 Ответить
Ні. Не можна їх випускать. Множимо всіх на нуль.
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12.03.2022 15:10 Ответить
путин блефує ! він грає в покер а в картах ноль !! він шантажує вибухом на атомних станціях весь світ ! тільки Україна нікого і нічого не боїться !! нам немає чого втрачати !!!
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12.03.2022 13:39 Ответить
обосрались по полной, какие гарантии обосранным ?, не ну можно гарантировать рулон туалетной бумаги )
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12.03.2022 13:41 Ответить
Ну да, весь світ побачи голу дупу російської клоуно-недоармії, тому позиції російської п"дорасії значно погіршились
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12.03.2022 13:43 Ответить
Вашингтону бы следовало не спешить с принятием "возобновления диалога",а продолжить помогать Украине с отбитием агресии.Тогда уже точно по итогам Вашингтону можно будет видеть.насколько стОит брать во внимание условия Кремля.а то и вообще "продолжение диалога" в нынешнем составе со стороны Москвы.
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12.03.2022 13:44 Ответить
путин (П) спрашивает у Зеленского (З): "Володя, а что такое нюанс?"
З: - Снимай штаны плешивый, покажу.
путин немного недоумевет, но снимает штаны.
Зеленский подходит сзади и засовывает ему понятно что, понятно куда, и объясняет:
- Вот смотри дедушка Вова. Вроде и у тебя х@й в жопе и у меня х@й в жопе… Но!
Есть один нюанс…
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12.03.2022 13:45 Ответить
Наверняка сын этого толстожопого №дараса не на войне, поэтому пальцы веером и гнет. Тупые балалечные понты для местной киздоты.
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12.03.2022 13:47 Ответить
Які "переговори", утирок кацапорилий? Забезпечення безпеки - це повне знищення твого довбаного Кацаплянду НАЗАВЖДИ!
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12.03.2022 13:47 Ответить
Твари, после того сколько уничтожили,разбомбили ,убили,всю жизнь и ваши дети будете выплачивать Украине
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12.03.2022 13:48 Ответить
..та вже увесь Світ побачив, що "друга" армія Мордора виявилася у третьому десятку , як максимум, а Українська Армія з третього десятку опинилася у десятці Лідерів..
не сцяти - триматися, друзі.. Слава Україні..
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12.03.2022 13:48 Ответить
США їм не дають гарантій (що вони не візьмуть Україну в НАТО).
Тоді чому вони воюють не проти США, а проти України?
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12.03.2022 13:54 Ответить
Які можуть бути гарантії країні, яка сама не виконує своїх гарантій? (по Будапештському меморандуму)
І чи потрібно виконувати гарантії перед країною, яка сама не виконує своїх гарантій?
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12.03.2022 13:56 Ответить
так, Україна за три тижні повністю знищила міф про 'нєпабєдімаю армію міра'. І це західний світ побачив у всій красі і повноті! Єдине, що в них залишось - це ядерні ракети. Цей міф також буде ЗРУЙНОВАНО!
Вони чітко показали, що воювати проти інших нормальних армій нездатні абсолютно, а тільки проти цивільних і мирних людей.
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12.03.2022 13:57 Ответить
Хочу закликати українську діаспору за кордоном доносити правду про війну у соціальних мережах. Наразі це наш тил що дестабілізують кремлівські пропагандони!
у ютубі у Західній Європі дуже широко розганяються путінські пропагандистські тези про війну, біженців, витрати на відновлення України за рахунок західних платників податків. Якщо не протидіяти цьому зараз, через громадську думку буде надано тиску на уряди. Навіть мінімальна інформація про реальний стан справ, арешт золотовалютних резервів для контрибуцій, і т.д. для багатьох є одкровенням
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12.03.2022 13:58 Ответить
Это у тебя в башке - "конфигурация изменилась"!!! Несете ахинею на весь мир, и думаете никто ничего не видит и не слышит! Одни вы *** умные!!!
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12.03.2022 14:19 Ответить
Рябков: "Концепция изменилась - мы обосрались в Украине."
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12.03.2022 14:21 Ответить
Следующие раунды переговоров по срокам выплат репараций должен пройти в украинских Ялте, Донецке и Луганске с исполнением всеми сторонами переговоров Гимна Великой Украины и кричалки харьковских футбольных фанатов.
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12.03.2022 14:26 Ответить
Таки да, змінилася, тепер у раши треба відібрати ядерну зброю!
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12.03.2022 14:28 Ответить
проснись калцапский придурок, вы обосрались)))
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12.03.2022 14:31 Ответить
...а теперь сосите г-н рябков.....
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12.03.2022 14:59 Ответить
тільки не віртуально.хай приїжджає,наприклад,в Туречину,
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12.03.2022 15:02 Ответить
eto tot pridurok kotory velel NATO sobirat monatki ?
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12.03.2022 15:19 Ответить
вопрос состоит в том, чтобы обеспечить достижение тех целей, которые поставлены нашим руководством перед специальной военной операцией", - отметил Рябков. То есть Украина сдайся, признай лугандон и Крым, пусти оккупантов по всей территории Украины. Похоже они так нихрпена и не поняли про украинцев и Украину. И до сих пор верят в обкуренных нацистов и бендеровцев и что их будут встречать с цветами.
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12.03.2022 15:27 Ответить
Іди *****, смердюча раша! Всьо - вам СРАКА!
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12.03.2022 15:32 Ответить
В ближайшее 100 лет никто в цивилизационном мире не будут иметь с вами, орки дела.Сгниете в изоляции как сев.Корея!
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12.03.2022 16:14 Ответить
Зуби будуть заговорювати! Ці ******** вже для себе все вирішили. Зараз наші дурні знову побіжать дарма витрачати час на цю нечисть.
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12.03.2022 16:34 Ответить
**** печерна рашиська паскуда, хто ти таке і що таке твоя дика орда ?
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12.03.2022 16:38 Ответить
Можете вже насипати собі і своєму уйлу з кодлом ***** солі!Армія кремлівської мафії дуже здивувала (просто велика...але гола ,боса,підперезана)може знищувати Алєппо (беззбройне) травити дітей Сирії.....бомбити мирне населення,розстрілювати мирне населення і міста ракетами градами з ростовської області по Донбасу,воювати 10 років в Чечні,напасти на Молдову,Грузію,Україну.
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13.03.2022 08:58 Ответить
 
 