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Байден направил 12 тыс. военных к границам с Россией

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Байден направил 12 тыс. военных к границам с Россией

Президент США Джо Байден заявил, что направил к границам России 12 тысяч американских военных, которые будут защищать "каждый дюйм территории НАТО".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Мы продолжим с нашими союзниками в Европе посылать непоколебимый месседж - мы будем объединено защищать каждый дюйм территории НАТО. Именно поэтому я направил 12 тысяч военных вдоль границы с Россией - в Эстонию, Литву, Румынию", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США предоставят Украине противотанковое и зенитное вооружение, - Bloomberg
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Топ комментарии
+39
Новый боевой клич войск «союзного государства», (РФ + Беларусь): «Zа-Лу-Пу!»
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11.03.2022 21:20
+10
Спочатку засідання НАТО, потім хтось (не будемо вказувти пальцем) виявиться проти. Поім консультації, потім Макарон поїде до окурка, потім Шольу поїде до окурка, просити не бомбити країни НАТО. Потім будуть намагатися заблокувати газ та нафту ,але німці на угорці будуть проти і так по-колу.

Ось що буде після нападу на НАТО
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11.03.2022 21:27
+6
За это спасибо! Это значит, что врагу надо будет тысяч 30-50 посылать куда-то подальше от Украины. А на них были большие планы
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11.03.2022 21:24
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Новый боевой клич войск «союзного государства», (РФ + Беларусь): «Zа-Лу-Пу!»
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11.03.2022 21:20 Ответить
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11.03.2022 21:21 Ответить
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11.03.2022 21:24 Ответить
чим? ми ж не в НАТО поки що
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11.03.2022 21:31 Ответить
За минулі три тижні слово "дюйм" прозвучало у офіційних зверненнях мінімум десять разів.
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11.03.2022 21:22 Ответить
Намекают на размер... кое-чего у кое-кого.
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11.03.2022 22:49 Ответить
Цирк на дроті.
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11.03.2022 21:23 Ответить
За это спасибо! Это значит, что врагу надо будет тысяч 30-50 посылать куда-то подальше от Украины. А на них были большие планы
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11.03.2022 21:24 Ответить
Боевые танцы кота на подоконнике.
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11.03.2022 21:24 Ответить
Нам надо в НАТО
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11.03.2022 21:25 Ответить
Это НАТО ещё проситься придется.
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11.03.2022 21:35 Ответить
Из серии "Мне надо денег"
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11.03.2022 21:44 Ответить
А нам, таки, потрібні гроші.
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11.03.2022 22:52 Ответить
Чтоби нєбило расшірєнія НАТО на васток
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11.03.2022 21:25 Ответить
Мда.Все більше ця війна похожа на якесь наперед сплановане шоу де нас тупо тролять.І не тільки нас.
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11.03.2022 21:25 Ответить
Де нас просто вбивають.
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11.03.2022 22:03 Ответить
Спочатку засідання НАТО, потім хтось (не будемо вказувти пальцем) виявиться проти. Поім консультації, потім Макарон поїде до окурка, потім Шольу поїде до окурка, просити не бомбити країни НАТО. Потім будуть намагатися заблокувати газ та нафту ,але німці на угорці будуть проти і так по-колу.

Ось що буде після нападу на НАТО
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11.03.2022 21:27 Ответить
100500% так і буде. Як на мене нєхрен проситися в те іпане нато і єс. Вони мають до нас проситись, а не ми до них. А нам ще треба подумати - а нах вони нам треба.
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11.03.2022 22:04 Ответить
слушаю я их этих натовцев и думаю ... какую бы аналогию найти .. смотрю в центре комнаты у меня стоит стул.... и вот около правой ножки стула типа срать можно посреди комнаты а около левой ножки оже ведь посреди комнаты , нельзя - ну там же уже дюйм НАТЫ...
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11.03.2022 21:28 Ответить
Вы наверное не поверите, но в Германии полно народу, который заявляет, что НАТО их оккупировало и ваще америкосы везде свой нос суют. Пропагандируют, что НАТО является агрессивным захватническим блоком.
Поэтому НАТО тупо соблюдает свои принципы. Обещали Украине помощь оружием - выполняют, обещалиЮ что не будут своими солдатами воевать на украинской земле - тоже выполняют.
Плюс есть опасность что зуйло начнет ядреные бонбы кидать, так вот по этой части сейчас очень специфическая игра ведется, но она требует времени.
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11.03.2022 22:54 Ответить
Такі рухи НАТівських військ НАС НЕ повинні хвилювати.
Це на 70% робиться для виборців НАТівських країн, та на 30% - означає кидання камінця на сусідній город в сторону кацапні.
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11.03.2022 21:29 Ответить
не на ті кордони направив!

міг би як найманців направити на східні кордони України!
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11.03.2022 21:30 Ответить
Пзд! Там шо биороботы? Пришли и закрыли границу? Даже если нападут на Польшу, поляки будут первыми вступать в бой (благо американцы там логистику развернули), а потом (может быть) прийдет вся бронитехника вермахта...ой бундесвера (200 шт.), а французы будут ждать, бо лекрлерков очень мало.

По факту в Эвропе сейчас нету боеспособных армий - ВСЁ! Та и ватники туда не полезут, так как их выжгут на марше (без учета ЯО)
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11.03.2022 21:43 Ответить
хорошая басня про нато-думаю Пу после украины сначала гахнет по ним термоядом,а потом только ватники пойдут.
Вот вся любовь будет.
А кто первым бьет в нынешней войне получает громадную фору (события у нас хорошо это показали)
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11.03.2022 21:57 Ответить
"Потім" - ніхто і нікуди не піде. Справи в нас показали, що москва має старе озброєння і стару тактику закидати супротивника трупами. Але навіть трупи в них зараз - зліченні.
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11.03.2022 22:58 Ответить
то что Пу облажался в украине (больше по причине своих фантазий про хлеб соль скорее всего и изза жадности на ракеты первой волны) ещё не фактор того ,что б относится к противнику по шапкозакидательски.,как просматривается сейчас у арестовичей и т.п.
У нато боеспособны США,Турция,немного бритты и французы-все остальное массовка.
Германская армия -это вообще смехотворие ,там если процентов 30 техники на ходу ,то и то хорошо,про личный состав вообще отдельный разговор
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11.03.2022 23:06 Ответить
Я писав не про нашого супротивника, до якого я відношуся більш ніж серйозно. А про потенційного противника Європи, якого не буде. Порівняно із германською, кацапська техніка, здебільшого, металолом. Вона ламається сама і без ураження. Тож до кордонів Європи просто не доїде. Нової побудувати вони більше невзмозі. Тоді як Європа здатна за рік виробити такі обсяги нової техніки, що кацапам не насняться. Тоді як ми і проти такої техніки маємо дужевідчутний брак ресурсів. Якби не західні і власні ПТРК, ми би вже мали доволі блідий вигляд. А на додачу осел керує прайдом левів.
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11.03.2022 23:24 Ответить
я немного в курсе про германскую армию ,родственник супруги служил там около 10 лет ,пока не уволился -армия там ноль,техника хороша,но не факт что вся на ходу,,но личный состав там никакой-просто санаторий
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11.03.2022 23:34 Ответить
Високоточна зброя не працює супротив мобільного війська!

А про стан військ НАТО, я з вами повністтю згоден!
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11.03.2022 21:57 Ответить
Авиация и флот всегда были сильной стороной США. Та и говорить что они плохие вояки - это глупость, а также думать что немец не пойдет в бой без бутылки шнапса и банки сосисок, как американец без рулона туалетной бумаги . Я бы предпочел иметь (кроме прочего) в рюкзаке бутылку шнапса, банку сосисок и рулон туалетной бумаги
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11.03.2022 22:26 Ответить
в немецкой армии ,если к примеру солдат напьется-это считается болезнью,ещё и больничный дают и т.п. фигня
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11.03.2022 23:08 Ответить
Дурня. Це звичайна зброя менш ефективна. А високоточна - працює.
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11.03.2022 23:00 Ответить
А в Латвию?
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11.03.2022 21:32 Ответить
Ну буде нове виправдання бульбофюрера перед куйлом.
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11.03.2022 21:32 Ответить
Тьху не вас з такими заголовками. На мить здалося, що ці 12 тис. військових до Аляски направили.
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11.03.2022 21:34 Ответить
27.08.19 14=68= начало 1-й Мировой войны
01.09. 19 39=68= начало 2-й Мировой войны
24.02.20 22=68= начало 3-й Мировой войны
Цифра 68 по Кабалле значит Большой взрыв, всё только начинается, но кацапия сдохнет окончательно!
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11.03.2022 21:34 Ответить
Молодец, но послать надо больше. Ясное дело они нам вряд ли помогут, но отвлекут по-любому часть сил врага.
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11.03.2022 21:34 Ответить
Не отвлекут, ***** пофиг, они же не нападут, и он это прекрасно знает. Что плохо что это воины будут проедать наверное процентов 50 от выделенной военной помощи Украине, при этом имея нулевой эффект.
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11.03.2022 21:39 Ответить
Президент США Джо Байден заявив, що спрямував до кордонів Росії 12 тисяч американських військових, які захищатимуть "кожен дюйм території НАТО". рашисту і даром не потрібні натівські дюйми.Байда туфту гонить .Куйлу Україна потрібна ,а не НАТО
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11.03.2022 21:38 Ответить
Нет. Куйло понимает, что в таком виде, как он воюет в Украине, он проигрывает всё. Единственный путь для выигрыша - дальнейшая эскалация с объявлением войны НАТО и ядерный шантаж.
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11.03.2022 22:57 Ответить
куйло все времья жантажем проверял и ЄС и НАТО на сцыкливость.Когда он убедился в этом, он пошел войной против Украины будучи ,убежденным , что ни ЕС ни НАТО особенно не будут помагать Украине (случай з закрытием украинского неба указывает именно на сцыкотный характер и браваду НАТО )
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12.03.2022 08:56 Ответить
Это так, но захват Украины - это только первая часть плана куйла. По плану оно должно было захватить Украину достаточно легко, отделаться некоторыми санкциями, которые потом должны были быть сняты, как в случае 2014 года, и после этого с объединенными усилиями идти на НАТО, восстанавливать былое вяличие совка и рашкоимперии.
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12.03.2022 15:54 Ответить
дал бы совет ,,аналитикам" в стране война! и логично держать язык за зубами и делать каждый своё дело! (а уж поверьте!политики гораздо искушонней и далеко большей информацией располагают в отличие от простого обывателя,в простонародии называемым ,,плебс") а то как то глупо выглядят эти заявления,всякого рода блогеров и аналитиков уровня тик-ток и youtube
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11.03.2022 21:39 Ответить
Вот куда пойдет 13 млрд. выделенных якобы на помощь Украине.
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11.03.2022 21:40 Ответить
Акто-то ***** нападает на территорию НАТО?
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11.03.2022 21:41 Ответить
Еще не вечер.
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11.03.2022 22:58 Ответить
Не полезет оно, к сожалению, на НАТО. А для нас бы это было идеальнм решением, как бы это цинично не звучало.
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12.03.2022 00:02 Ответить
По плану должен. Но ему сейчас планы ломают, так что, возможно, и не полезет. И, кстати, если он полезет на НАТО, то ущерб для Украины резко возрастет. Так что пока можно сказать, что пытаются обойтись малой кровью.
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12.03.2022 00:20 Ответить
почему ущерб для Украины вырастет?
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12.03.2022 00:27 Ответить
Потому что это будет уже не совсем конвенциональная война.
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12.03.2022 00:36 Ответить
ну вот как раз по этой причине расия значительно быстрее закончится, что есть плюсом для Украины.
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22.03.2022 06:43 Ответить
У Румунії є кордон з Росією?
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11.03.2022 21:44 Ответить
Цей крок Байдена вибиває із рук Пуйла карту використання тактичної ЯЗ. Бо війска США підпадають під загрозу життя
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11.03.2022 21:53 Ответить
Нічого подібного. Американці вже більше місяця тримають близько 1000 вояків біля кордону з Україною.
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11.03.2022 21:55 Ответить
треба більш демонстративно, зрозумійте...
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11.03.2022 21:57 Ответить
Ні. 12 тис. американців - те саме, що 1 тис., те саме, що 50.

І вже вище писав:
рухи НАТівських військ НАС НЕ повинні хвилювати (користі Україні від цього нуль без палички).
Це на 70% робиться для виборців НАТівських країн, та на 30% - означає кидання камінця на сусідній город в сторону кацапні.

Єдине, що може щось справді змінити - авіаносні групи. Навіть якщо вони не воюють, вони збільшують розвідувальні можливості американців і створюють реальну загрозу. На жаль, це при умові, що президент не Обама, і не Байден - бо вони стільки на словах заперечують яку-небудь можливість втручання, що їх ніхто не боїться.
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11.03.2022 22:12 Ответить
Як не цинічно, але американських військових Байден підставляє. Проте Захід давно вже саму Україну підставив
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11.03.2022 21:56 Ответить
ДОБРЕ ЗАХИЩАТИ ДЮЙМИ,ЯКІ НІХТО НЕ ПЛАНУЄ ВІДБИРАТИ. ПРИНАЙМНІ В ОСЯЖНОМУ МАЙБУТНЬОМУ.
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11.03.2022 21:58 Ответить
НАТО нам їбало мізок 10 років своїми обіцянками про вступ і ми отримали війну у нас дома, пішли ви на Х#Й з вашим НАТО...
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11.03.2022 22:10 Ответить
На заході українці це розхідна сировина..., добре що дали зброю, можливо навіть і для ППО. Ризикувати заради нас вони не будуть, якщо тільки не впевняться, що для них ризику немає. Ми би і зброю не дістали, коли б увесь світ не побачив героїзм наших воїнів. Перше дні вони всі дивились і вичікували чи пуцлер часом Київ не візьме. Звичайно східню європейські сусіди із іншого тіста, бо добре пам'ятають кацапських освободітелєй. Без закритого неба війна закінчиться аналогічно тій що вела РФ у Чечні, будуть спробі взяти міста, у разі невдачі повторні бомбардування і так по колу, Захід вже отримав все, що йому потрібно, це мотиви для серйозних санкцій, чи Україна залишиться суверенною державо чи ні їм по суті глибоко насрати. Вони раді українському спротиву і ймовірно вірять, що кривава війна можливо похитне правління пуйла, але для нас по суті нічого не поміняється, буде повторна окупація і геноцид українців. Захід зі своїми санкціями, терпеливо чекатиме на голодні бунти в РФ і ймовірну зміну політичних еліт, але весь цей час не принесе для нашої землі нічого доброго окрім горя та зубожіння...
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11.03.2022 22:10 Ответить
З берізки впав? То "Захід...несе нам горе та зубожіння"? Ти десь в Мухосранську Пензенського повіту мешканець, а постиш з України з віджатого у українця смартфону?
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11.03.2022 23:27 Ответить
У разі окупації, санкції заходу повільно руйнуватимуть РФ, але в це час у нас нічого доброго не буде...
Питання як в такому разі повинна діяти наша влада, я просто констатував факт і ми зараз маємо 100% його підтвердження, що робити нам? чикати методичного руйнування міст і вбивства наших людей?
Це повторюється недавня аналогічна історія, яка відбулася в Сирії, США та Захід підтримали наземною зброєю повстанців проти уряду Асада і ці майже його перемогли. Він заледве контролював Дамаск повстанці контролювали північ зокрема велике місто Алепо, прийшов пуйло з його військами і авіацією розбомбив вщент Алепо і урядові війська його захопили, США і тоді всралися і відмовились помогти повстанцям авіацією, тисячі марних жертв..
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12.03.2022 00:32 Ответить
Похоже на новостной фейк! Где рашка, а где Румыния? Даже не с Беларусью... Ко всему прочему в Поляндию уже прибыло 3000 американских солдат.
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11.03.2022 22:17 Ответить
Це для стримування рашковійська в Придністров'ї.
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11.03.2022 23:10 Ответить
неуважаемые русофашисты. как вы могли из граждан своей страны превратиться в свидетелей ботоксного пу? Украина выстоит! а вам позор!Позор сотни лет. Слава Україні!
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11.03.2022 22:26 Ответить
Они никогда не были гражданами. Все, кто мог быть гражданами, так называемые "представители гражданского общества", покинули рашку. Остались в подавляющем большинстве те, кто счастлив быть рабом Великого Пуйла.
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12.03.2022 00:23 Ответить
Ми дуже "раді", що 12 тис. американських військових будуть стоять на кордоні і дивитися як московські нацисти вбивають Українських жінок і дітей.
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11.03.2022 22:43 Ответить
-Збирається відправити вояків США на кордони НАТО з РФ. А шо, Румунія вже має кордон з парашей? Байден самий страшний русофоб, бо фобия- то страх.
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11.03.2022 23:12 Ответить
 
 