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Байден направил 12 тыс. военных к границам с Россией
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Президент США Джо Байден заявил, что направил к границам России 12 тысяч американских военных, которые будут защищать "каждый дюйм территории НАТО".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"Мы продолжим с нашими союзниками в Европе посылать непоколебимый месседж - мы будем объединено защищать каждый дюйм территории НАТО. Именно поэтому я направил 12 тысяч военных вдоль границы с Россией - в Эстонию, Литву, Румынию", - подчеркнул он.
Топ комментарии
+39 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий11.03.2022 21:20
+10 Долгова
показать весь комментарий11.03.2022 21:27
+6 Юрий Педаченко
показать весь комментарий11.03.2022 21:24
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Ось що буде після нападу на НАТО
Поэтому НАТО тупо соблюдает свои принципы. Обещали Украине помощь оружием - выполняют, обещалиЮ что не будут своими солдатами воевать на украинской земле - тоже выполняют.
Плюс есть опасность что зуйло начнет ядреные бонбы кидать, так вот по этой части сейчас очень специфическая игра ведется, но она требует времени.
Це на 70% робиться для виборців НАТівських країн, та на 30% - означає кидання камінця
на сусідній городв сторону кацапні.
міг би як найманців направити на східні кордони України!
По факту в Эвропе сейчас нету боеспособных армий - ВСЁ! Та и ватники туда не полезут, так как их выжгут на марше (без учета ЯО)
Вот вся любовь будет.
А кто первым бьет в нынешней войне получает громадную фору (события у нас хорошо это показали)
У нато боеспособны США,Турция,немного бритты и французы-все остальное массовка.
Германская армия -это вообще смехотворие ,там если процентов 30 техники на ходу ,то и то хорошо,про личный состав вообще отдельный разговор
А про стан військ НАТО, я з вами повністтю згоден!
01.09. 19 39=68= начало 2-й Мировой войны
24.02.20 22=68= начало 3-й Мировой войны
Цифра 68 по Кабалле значит Большой взрыв, всё только начинается, но кацапия сдохнет окончательно!
І вже вище писав:
рухи НАТівських військ НАС НЕ повинні хвилювати (користі Україні від цього нуль без палички).
Це на 70% робиться для виборців НАТівських країн, та на 30% - означає кидання камінця
на сусідній городв сторону кацапні.
Єдине, що може щось справді змінити - авіаносні групи. Навіть якщо вони не воюють, вони збільшують розвідувальні можливості американців і створюють реальну загрозу. На жаль, це при умові, що президент не Обама, і не Байден - бо вони стільки на словах заперечують яку-небудь можливість втручання, що їх ніхто не боїться.
Питання як в такому разі повинна діяти наша влада, я просто констатував факт і ми зараз маємо 100% його підтвердження, що робити нам? чикати методичного руйнування міст і вбивства наших людей?
Це повторюється недавня аналогічна історія, яка відбулася в Сирії, США та Захід підтримали наземною зброєю повстанців проти уряду Асада і ці майже його перемогли. Він заледве контролював Дамаск повстанці контролювали північ зокрема велике місто Алепо, прийшов пуйло з його військами і авіацією розбомбив вщент Алепо і урядові війська його захопили, США і тоді всралися і відмовились помогти повстанцям авіацією, тисячі марних жертв..