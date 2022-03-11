37 256 119
США предоставят Украине противотанковое и зенитное вооружение, - Bloomberg
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По данным агентства Bloomberg, Вооруженные силы Украины получат новые партии противотанкового и зенитного вооружения от США после принятия Сенатом законопроекта, включающего 3,5 миллиарда долларов на "пополнение американских запасов оборудования, отправленного в Украину".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Ожидается, что пакет будет включать в себя новые поставки 105-мм минометов и дополнительные противотанковые и зенитные комплексы Javelin и Stinger, сообщают источники агентства.
Один из помощников Конгресса США отметил, что новые деньги, вероятно, также будут потрачены на военное снаряжение, такое как гранатометы M203, бронежилеты, снайперские винтовки и лазерные дальномеры.
Топ комментарии
+37 Ростислав Коваль
показать весь комментарий11.03.2022 20:58
+33 Aut Ogen
показать весь комментарий11.03.2022 21:04
+29 Юрий Петров 33876dd3
показать весь комментарий11.03.2022 21:04
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Але це "наступальна зброя" в дипломатичному жаргоні...
Скажіть дякую цим країнам, що не лишили нас як сліпих котенят з нашою бідою сам-на-сам. Тому що знати, що за нас весь світ, це теж добавляє впевненості в нашій перемозі. І справді перемога за нами, москаляку на гілляку, УКРАЇНІ СЛАВА І ГЕРОЯМ СЛАВА.
Але американці говорять ТІ САМІ речі про Байдена.