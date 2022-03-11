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США предоставят Украине противотанковое и зенитное вооружение, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

США предоставят Украине противотанковое и зенитное вооружение, - Bloomberg

По данным агентства Bloomberg, Вооруженные силы Украины получат новые партии противотанкового и зенитного вооружения от США после принятия Сенатом законопроекта, включающего 3,5 миллиарда долларов на "пополнение американских запасов оборудования, отправленного в Украину".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Ожидается, что пакет будет включать в себя новые поставки 105-мм минометов и дополнительные противотанковые и зенитные комплексы Javelin и Stinger, сообщают источники агентства.

Один из помощников Конгресса США отметил, что новые деньги, вероятно, также будут потрачены на военное снаряжение, такое как гранатометы M203, бронежилеты, снайперские винтовки и лазерные дальномеры.

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Топ комментарии
+37
І все таки Байден - не підвів.
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11.03.2022 20:58
+33
Літаки є, якщо їх забагато,то не добре. Є багато віськових таємниць,не піднімайте паніку.
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11.03.2022 21:04
+29
Скорее всего бункерная крыса закончит так же как и Сталин, в луже мочи и блевотине в собственном бункере. Вряд-ли ли его выдадут фсбешники живым
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11.03.2022 21:04
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Можно смотреть вечно и не надоест
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11.03.2022 21:22 Ответить
они хотєлі..вєчний огонь
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11.03.2022 21:23 Ответить
Горячий кацапский парень.
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11.03.2022 22:25 Ответить
Ваня! Памаши мамі ручкой!
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11.03.2022 22:27 Ответить
По перше це просто красиво.
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11.03.2022 22:51 Ответить
Дід ссить надати ППО?
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11.03.2022 21:14 Ответить
Арти би дали трохи... ствольної.
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11.03.2022 21:15 Ответить
Так, її дуже бракує в ситуації, коли орки починають переходити до оборони.
Але це "наступальна зброя" в дипломатичному жаргоні...
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11.03.2022 23:30 Ответить
Стінгерами небо не закрити
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11.03.2022 21:17 Ответить
***** с счету сбился сколько танков и брони ему спалили а тут такой подгон...лаптеногие пора домой.
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11.03.2022 21:22 Ответить
От якими ж бувають українці невдячними. От читаю деякі коментарі і дивуюсь. Нам помагає більшість країн хто чим може зброя, гроші, гуманітарна допомога, прийом наших жінок з дітьми до себе, але ж ні одного коментаря з простим "дякуємо".
Скажіть дякую цим країнам, що не лишили нас як сліпих котенят з нашою бідою сам-на-сам. Тому що знати, що за нас весь світ, це теж добавляє впевненості в нашій перемозі. І справді перемога за нами, москаляку на гілляку, УКРАЇНІ СЛАВА І ГЕРОЯМ СЛАВА.
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11.03.2022 21:55 Ответить
Від українців тобі два відомих слова у відповідь - Будапештський меморандум. І ніхто нічого не клянчить - якщо вони такі боягузи, що не можуть надати потрібну зброю - то всі наші потреби у їх гуманітарних допомогах є прямим наслідком їх імпотентності. Будуй логічні зв'язки правильно.
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11.03.2022 23:50 Ответить
Повністю згоден. НАТО та США навіть без Німеччини та Угорщини має можливість або залякати або знищити ту Рашку, а вони замість цього намагаються все зробити нашими руками. Та ще й допомагати нормально не хочуть. Байден взагалі сьогодні почав ледь не вибачатися перед ****** і обіцяти що не допустить передачу Україні польських літаків. Так США ще не принижував жоден їхній президент.
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12.03.2022 00:02 Ответить
Ми НЕ маємо права таке говорити, бо США нам допомагає ДУЖЕ багато.

Але американці говорять ТІ САМІ речі про Байдена.
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12.03.2022 00:10 Ответить
а нато і америка нам щось винні що ми тупо вимагаємо в них?
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12.03.2022 06:36 Ответить
отой меморандум помер одразу після підписання.
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12.03.2022 06:35 Ответить
Дуже прикро що джавелінів не дають теробороні невеликих міст, де взагалі немає армії. Дають лиши на Київ та великі міста. А дуже часто райцентр і навіть селище має стратегічне значення як той же Вознесенськ чи Дудчани, бо там траси. І цих дебілів просто нема чим нищити якщо їде колонна з кількох десятків танків. А на Луганщині та Харківщині взагалі бардак. Отак і просуваються орки далеко в тил наших військ через недалекоглядність та жлобство командування.
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11.03.2022 23:57 Ответить
Це можуть бути наслідки того, що далеко НЕ ВСЯ допомога Україні доходить до ЗСУ.
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12.03.2022 00:11 Ответить
стингером можно сбить самолет когда он летит на полной скорости? Предполагаю что нет. Дайте *** другие пзрк я не понимаю в чем проблема. Вот те британские работают как ПВО, что в США подобных нет? Наверняка есть почему их не дать. Они им сейчас нах не нужны. Мы же защищаем свое существование их епаную демократию. Они же не обеднеют. Это вонючий геноцид украинского народа.
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12.03.2022 01:01 Ответить
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