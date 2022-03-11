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США нададуть Україні протитанкове та зенітне озброєння, - Bloomberg
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За даними агентства Bloomberg, Збройні сили України отримають нові партії протитанкового та зенітного озброєння від США після ухвалення Сенатом законопроєкту, який включає 3,5 мільярда доларів на "поповнення американських запасів обладнання, відправленого в Україну".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Очікується, що пакет буде включати нові поставки 105-мм мінометів і додаткові протитанкові і зенітні комплекси Javelin і Stinger, повідомляють джерела агентства.
Один із помічників Конгресу США зазначив, що нові гроші, ймовірно, також будуть витрачені на військове спорядження, таке як гранатомети M203, бронежилети, снайперські гвинтівки та лазерні далекоміри.
Топ коментарі
+37 Ростислав Коваль
показати весь коментар11.03.2022 20:58
+33 Aut Ogen
показати весь коментар11.03.2022 21:04
+29 Юрий Петров 33876dd3
показати весь коментар11.03.2022 21:04
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Але це "наступальна зброя" в дипломатичному жаргоні...
Скажіть дякую цим країнам, що не лишили нас як сліпих котенят з нашою бідою сам-на-сам. Тому що знати, що за нас весь світ, це теж добавляє впевненості в нашій перемозі. І справді перемога за нами, москаляку на гілляку, УКРАЇНІ СЛАВА І ГЕРОЯМ СЛАВА.
Але американці говорять ТІ САМІ речі про Байдена.