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США нададуть Україні протитанкове та зенітне озброєння, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США нададуть Україні протитанкове та зенітне озброєння, - Bloomberg

За даними агентства Bloomberg, Збройні сили України отримають нові партії протитанкового та зенітного озброєння від США після ухвалення Сенатом законопроєкту, який включає 3,5 мільярда доларів на "поповнення американських запасів обладнання, відправленого в Україну".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Очікується, що пакет буде включати нові поставки 105-мм мінометів і додаткові протитанкові і зенітні комплекси Javelin і Stinger, повідомляють джерела агентства.

Один із помічників Конгресу США зазначив, що нові гроші, ймовірно, також будуть витрачені на військове спорядження, таке як гранатомети M203, бронежилети, снайперські гвинтівки та лазерні далекоміри.

Також читайте: Пентагон не відправлятиме в Україну системи Patriot. Для їхнього використання потрібна присутність американських військових, - ABC News

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+37
І все таки Байден - не підвів.
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11.03.2022 20:58
+33
Літаки є, якщо їх забагато,то не добре. Є багато віськових таємниць,не піднімайте паніку.
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11.03.2022 21:04
+29
Скорее всего бункерная крыса закончит так же как и Сталин, в луже мочи и блевотине в собственном бункере. Вряд-ли ли его выдадут фсбешники живым
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11.03.2022 21:04
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Можно смотреть вечно и не надоест
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11.03.2022 21:22 Відповісти
они хотєлі..вєчний огонь
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11.03.2022 21:23 Відповісти
Горячий кацапский парень.
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11.03.2022 22:25 Відповісти
Ваня! Памаши мамі ручкой!
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11.03.2022 22:27 Відповісти
По перше це просто красиво.
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11.03.2022 22:51 Відповісти
Дід ссить надати ППО?
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11.03.2022 21:14 Відповісти
Арти би дали трохи... ствольної.
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11.03.2022 21:15 Відповісти
Так, її дуже бракує в ситуації, коли орки починають переходити до оборони.
Але це "наступальна зброя" в дипломатичному жаргоні...
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11.03.2022 23:30 Відповісти
Стінгерами небо не закрити
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11.03.2022 21:17 Відповісти
***** с счету сбился сколько танков и брони ему спалили а тут такой подгон...лаптеногие пора домой.
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11.03.2022 21:22 Відповісти
От якими ж бувають українці невдячними. От читаю деякі коментарі і дивуюсь. Нам помагає більшість країн хто чим може зброя, гроші, гуманітарна допомога, прийом наших жінок з дітьми до себе, але ж ні одного коментаря з простим "дякуємо".
Скажіть дякую цим країнам, що не лишили нас як сліпих котенят з нашою бідою сам-на-сам. Тому що знати, що за нас весь світ, це теж добавляє впевненості в нашій перемозі. І справді перемога за нами, москаляку на гілляку, УКРАЇНІ СЛАВА І ГЕРОЯМ СЛАВА.
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11.03.2022 21:55 Відповісти
Від українців тобі два відомих слова у відповідь - Будапештський меморандум. І ніхто нічого не клянчить - якщо вони такі боягузи, що не можуть надати потрібну зброю - то всі наші потреби у їх гуманітарних допомогах є прямим наслідком їх імпотентності. Будуй логічні зв'язки правильно.
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11.03.2022 23:50 Відповісти
Повністю згоден. НАТО та США навіть без Німеччини та Угорщини має можливість або залякати або знищити ту Рашку, а вони замість цього намагаються все зробити нашими руками. Та ще й допомагати нормально не хочуть. Байден взагалі сьогодні почав ледь не вибачатися перед ****** і обіцяти що не допустить передачу Україні польських літаків. Так США ще не принижував жоден їхній президент.
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12.03.2022 00:02 Відповісти
Ми НЕ маємо права таке говорити, бо США нам допомагає ДУЖЕ багато.

Але американці говорять ТІ САМІ речі про Байдена.
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12.03.2022 00:10 Відповісти
а нато і америка нам щось винні що ми тупо вимагаємо в них?
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12.03.2022 06:36 Відповісти
отой меморандум помер одразу після підписання.
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12.03.2022 06:35 Відповісти
Дуже прикро що джавелінів не дають теробороні невеликих міст, де взагалі немає армії. Дають лиши на Київ та великі міста. А дуже часто райцентр і навіть селище має стратегічне значення як той же Вознесенськ чи Дудчани, бо там траси. І цих дебілів просто нема чим нищити якщо їде колонна з кількох десятків танків. А на Луганщині та Харківщині взагалі бардак. Отак і просуваються орки далеко в тил наших військ через недалекоглядність та жлобство командування.
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11.03.2022 23:57 Відповісти
Це можуть бути наслідки того, що далеко НЕ ВСЯ допомога Україні доходить до ЗСУ.
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12.03.2022 00:11 Відповісти
стингером можно сбить самолет когда он летит на полной скорости? Предполагаю что нет. Дайте *** другие пзрк я не понимаю в чем проблема. Вот те британские работают как ПВО, что в США подобных нет? Наверняка есть почему их не дать. Они им сейчас нах не нужны. Мы же защищаем свое существование их епаную демократию. Они же не обеднеют. Это вонючий геноцид украинского народа.
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12.03.2022 01:01 Відповісти
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