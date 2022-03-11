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США (23185) Совбез ООН (1020) химическое оружие (331)

Россия может планировать применение химических или биологических ядовитых веществ против украинцев, - Гринфилд

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Россия может планировать применение химических или биологических ядовитых веществ против украинцев, - Гринфилд

Соединенные Штаты серьезно обеспокоены возможностью применения российскими силами химического/бактериологического оружия в Украине для проведения операции под чужим флагом или поддержки тактических боевых операций на украинской территории.

С таким заявлением выступила в пятницу на заседании Совбеза ООН, инициированном РФ, постоянная представительница США при ООН Линда Томас Гринфилд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы серьезно обеспокоены тем, что Россия может планировать применение химических или биологических ядовитых веществ против украинского народа", - подчеркнула постпред США.

Она отметила, что, по оценкам американской стороны, РФ может сделать это для убийств, создания инцидентов под "чужим флагом" или в поддержку тактических боевых действий.

Гринфилд также напомнила, что Соединенные Штаты предупреждали мир о намерениях кремля по поводу создания поводов для вторжения в Украину, в том числе с нарративами о якобы разработке в Украине химического и биологического оружия. Китай же помогал Москве распространять эту дезинформацию и таким образом поддерживал возмутительную ложь РФ, отметила посол.

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Постпред США подчеркнула, что у кремля есть целый послужной список проведения операций "под чужим флагом", а также ложных обвинений в адрес других государств в тех нарушениях, которые РФ сама и совершает. "Мы глубоко обеспокоены, что созыв Россией этой встречи (в Совбезе ООН – ред.) также является проведением потенциальной операции под чужим флагом – именно так, как предупреждали мы, в том числе госсекретарь Блинкен здесь, в зале Совета безопасности в прошлом месяце" , – подчеркнула постпред США.

С самого начала стратегия США по противостоянию РФ заключалась в том, чтобы прозрачно делиться с миром имеющейся информацией, и это приходилось делать даже чаще, чем хотелось бы, подчеркнула посол.

"Ми не дозволимо Росії уникнути відповідальності за її брехню перед усім світом", - підкреслила вона.

Представительница США заявила, что у Украины нет программ разработки биологического оружия, как об этом лжет кремль. Нет никаких биологических лабораторий в Украине, поддерживаемых Соединенными Штатами, – ни у российской границы, ни где-либо в другом месте.

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По ее словам, в Украине только работают медицинские лаборатории, принадлежащие системе здравоохранения и диагностируемые, например, COVID-19. США действительно способствуют работе таких заведений, чтобы работа там велась безопасным образом, и эта работа проводится открыто для защиты здоровья людей и не имеет ничего общего с биологическим оружием.

"Россия же наоборот уже давно реализует программы разработок биологического оружия в нарушение международного права. Именно у России есть задокументированная история применения химического оружия, именно Россия выступает в роли агрессора", - заявила Гринфилд.

Она напомнила, что именно сотрудники российских спецслужб отравили Алексея Навального, Сергея и Юлию Скрипалей нервно-паралитическими веществами. Кроме того, РФ продолжает поддерживать режим Асада в Сирии и защищает его в Совбезе ООН от ответственности за неоднократное применение химоружия.

Постпред США при ООН выступила с призывом к президенту России прекратить бессмысленную и кровавую войну против Украины.
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Топ комментарии
+3
Вот серьезно, идите в жопу ! Вы только и можете, что ракеты считать, которыми нас убивают и охать от ужаса, как нас могут потравить химией !
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11.03.2022 20:50
+3
Сполучені Штати серйозно занепокоєні можливістю застосування російськими силами хімічної/бактеріологічної зброї в Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3324078

Вот спасибо, а то что Украина бы делала без серьезной обеспокоенности
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11.03.2022 20:53
+3
Та ну, онішебратья. Хіба нормальний українець туди на заробітки поїде?
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11.03.2022 20:54
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Крысиного яду в сивуху рабсейским фашистам.
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11.03.2022 20:49 Ответить
Вот серьезно, идите в жопу ! Вы только и можете, что ракеты считать, которыми нас убивают и охать от ужаса, как нас могут потравить химией !
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11.03.2022 20:50 Ответить
Ты , своими же выборами, построил такую страну , которую сам сейчас и имеешь.... Но виноваты все, кроме тебя??? Так вот, Ты либо идиот либо просто придурок!!!
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11.03.2022 21:05 Ответить
А скільки цікаво робітників наших в срашке. Як їм на це дивитися? Не настала пора диверсій?
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11.03.2022 20:50 Ответить
Та ну, онішебратья. Хіба нормальний українець туди на заробітки поїде?
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11.03.2022 20:54 Ответить
І то правда...
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11.03.2022 21:17 Ответить
Там уже давно нету никаких заработков (в массе), только узкие специалисты. Знаю несколько человек, которые были на стройках москвы, сочи и даже мост. Еще с 2008 года экономика пошла на спад, не спасали даже нефтегазолесобаксы.
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11.03.2022 21:02 Ответить
Вони вже її проводять , бздять на весь світ
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11.03.2022 20:53 Ответить
Сполучені Штати серйозно занепокоєні можливістю застосування російськими силами хімічної/бактеріологічної зброї в Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3324078

Вот спасибо, а то что Украина бы делала без серьезной обеспокоенности
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11.03.2022 20:53 Ответить
Сомневаюсь что на биологическое оружие решаться, слишком близко и тесно к нам расположены, любая эпидемия немедленно поразит их же самих. А вот БОВ эта нечисть вполне может применить.
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11.03.2022 20:57 Ответить
Да им похер на эпидемию среди своих. Как говорится, бабы еще нарожают, а если и не нарожают, то и тех, кто сейчас есть, на пуйловый век хватит.
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11.03.2022 23:08 Ответить
ЯК ВЖЕ ЗАМАНАВ ЦЕЙ СКУЛЬОЖ! ЩО ВИ НАС ПОСТІЙНО ЛЯКАЄТЕ??? ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ,СЦИКУНИ І ЛИЦЕМІРИ-МИ НЕ ЗДАМОСЯ! В НАС НЕМАЄ ІНШОГО ВИХОДУ,ЯК БОРОТИСЯ,НЕЗВАЖАЮЧИ НІ НА ЩО І НІ НА КОГО! БО МИ БОРЕМОСЯ ЗА ВЛАСНЕ ІСНУВАННЯ.
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11.03.2022 20:57 Ответить
Это не лякание, а предупреждение рашке, что все их планы известны. Это надо в том числе и затем, чтобы в других странах были готовы правильно воспринимать информацию, а то, например, в Германии набирает популярность тезис "когда начинается война, правда погибает первой, вот украинская сторона говорит одно, российская другое, независимой верификации нету, короче, мы все в белом и над схваткой, никого поддерживать не будем, потому что мы против войны".
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11.03.2022 23:11 Ответить
Від кончених кацапів всього можна чекати, он щось мутять на ЧАЕС, щось хочуть радіацієй забруднити чи то ЄС, чи то Беларусь. Кончені москалі.
Немає москалів - немає проблем.
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11.03.2022 20:59 Ответить
Максимум, це знов скличуть раду безпеки ООН, на якій мордер, угорці та китайці знов заблокують якусь там срану резолюцію.
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11.03.2022 21:01 Ответить
Пропоную всюди залишати водку з метанола, щоб вони напивалися та сліпли. Також ковбасу с крисиним ядом, щоб дохли, навіть ті, хто не п'ють.
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11.03.2022 21:05 Ответить
Занепокоєні..глибоко занепокоєні... *****,мова йде про зброю масового знищення проти України, а вони дрочать на свої стурбованості. Куди котиться цей світ?🤦
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11.03.2022 21:11 Ответить
 
 