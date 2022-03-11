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Росія може планувати застосування хімічних чи біологічних отруйних речовин проти українців, - Грінфілд

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Росія може планувати застосування хімічних чи біологічних отруйних речовин проти українців, - Грінфілд

Сполучені Штати серйозно занепокоєні можливістю застосування російськими силами хімічної/бактеріологічної зброї в Україні для проведення операції "під чужим прапором" або підтримки тактичних бойових операцій на українській території.

Із такою заявою виступила в п’ятницю на засіданні Ради безпеки ООН, ініційованому РФ, постійна представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми серйозно занепокоєні, що Росія може планувати застосування хімічних або біологічних отруйних речовин проти українського народу", - наголосила постпред США.

Вона зазначила, що за оцінками американської сторони, РФ може зробити це для вбивств, створення інцидентів під "чужим прапором" або на підтримку тактичних бойових дій.

Грінфілд також нагадала, що Сполучені Штати попереджали світ про наміри кремля щодо створення приводів для вторгнення в Україну, у тому числі з наративами про нібито розробку в Україні хімічної й біологічної зброї. А Китай допомагав Москві поширювати цю дезінформацію й таким чином підтримував обурливу брехню РФ, зауважила посол.

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Постпред США підкреслила, що кремль має цілий послужний список проведення операцій "під чужим прапором", а також хибних звинувачень на адресу інших держав у тих порушеннях, які РФ сама і здійснює. "Ми глибоко занепокоєні, що скликання Росією цієї зустрічі (в Радбезі ООН – ред.) також є проведенням потенційної операції під чужим прапором – саме в той спосіб, як попереджали ми, в тому числі держсекретар Блінкен тут, у залі Ради безпеки минулого місяця", - підкреслила постпред США.

Від самого початку стратегія США з протистояння РФ полягала в тому, щоби прозоро ділитися зі світом наявною інформацією, і це доводилося робити навіть частіше, ніж хотілося б, наголосила посол.

"Ми не дозволимо Росії уникнути відповідальності за її брехню перед усім світом", - підкреслила вона.

Представниця США заявила, що Україна не має програм розробки біологічної зброї, як про це бреше кремль. Не існує жодних біологічних лабораторій в Україні, підтримуваних Сполученими Штатами, – ні біля російського кордону, ні будь-де в іншому місці.

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За її словами, в Україні лише працюють медичні лабораторії, які належать системі охорони здоров’я та діагностують, наприклад, COVID-19. США дійсно сприяють роботі таких закладів, щоб робота там велася безпечним чином, і ця робота проводиться відкрито на захист здоров’я людей та не має нічого спільного з біологічною зброєю.

"Росія ж навпаки вже давно реалізує програми розробок біологічної зброї в порушення міжнародного права. Саме Росія має задокументовану історію застосування хімічної зброї, саме Росія виступає в ролі агресора", - заявила Грінфілд.

Вона нагадала, що саме співробітники російських спецслужб отруїли Олексія Навального, Сергія та Юлію Скрипалів нервово-паралітичними речовинами. Крім того, РФ продовжує підтримувати режим Асада в Сирії та захищає його в Радбезі ООН від відповідальності за неодноразове застосування хімзброї.

Постпред США при ООН вкотре виступила із закликом до президента Росії припинити безглузду й криваву війну проти України.
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Топ коментарі
+3
Вот серьезно, идите в жопу ! Вы только и можете, что ракеты считать, которыми нас убивают и охать от ужаса, как нас могут потравить химией !
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11.03.2022 20:50
+3
Сполучені Штати серйозно занепокоєні можливістю застосування російськими силами хімічної/бактеріологічної зброї в Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3324078

Вот спасибо, а то что Украина бы делала без серьезной обеспокоенности
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11.03.2022 20:53
+3
Та ну, онішебратья. Хіба нормальний українець туди на заробітки поїде?
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11.03.2022 20:54
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Крысиного яду в сивуху рабсейским фашистам.
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11.03.2022 20:49 Відповісти
Вот серьезно, идите в жопу ! Вы только и можете, что ракеты считать, которыми нас убивают и охать от ужаса, как нас могут потравить химией !
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11.03.2022 20:50 Відповісти
Ты , своими же выборами, построил такую страну , которую сам сейчас и имеешь.... Но виноваты все, кроме тебя??? Так вот, Ты либо идиот либо просто придурок!!!
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11.03.2022 21:05 Відповісти
А скільки цікаво робітників наших в срашке. Як їм на це дивитися? Не настала пора диверсій?
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11.03.2022 20:50 Відповісти
Та ну, онішебратья. Хіба нормальний українець туди на заробітки поїде?
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11.03.2022 20:54 Відповісти
І то правда...
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11.03.2022 21:17 Відповісти
Там уже давно нету никаких заработков (в массе), только узкие специалисты. Знаю несколько человек, которые были на стройках москвы, сочи и даже мост. Еще с 2008 года экономика пошла на спад, не спасали даже нефтегазолесобаксы.
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11.03.2022 21:02 Відповісти
Вони вже її проводять , бздять на весь світ
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11.03.2022 20:53 Відповісти
Сполучені Штати серйозно занепокоєні можливістю застосування російськими силами хімічної/бактеріологічної зброї в Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3324078

Вот спасибо, а то что Украина бы делала без серьезной обеспокоенности
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11.03.2022 20:53 Відповісти
Сомневаюсь что на биологическое оружие решаться, слишком близко и тесно к нам расположены, любая эпидемия немедленно поразит их же самих. А вот БОВ эта нечисть вполне может применить.
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11.03.2022 20:57 Відповісти
Да им похер на эпидемию среди своих. Как говорится, бабы еще нарожают, а если и не нарожают, то и тех, кто сейчас есть, на пуйловый век хватит.
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11.03.2022 23:08 Відповісти
ЯК ВЖЕ ЗАМАНАВ ЦЕЙ СКУЛЬОЖ! ЩО ВИ НАС ПОСТІЙНО ЛЯКАЄТЕ??? ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ,СЦИКУНИ І ЛИЦЕМІРИ-МИ НЕ ЗДАМОСЯ! В НАС НЕМАЄ ІНШОГО ВИХОДУ,ЯК БОРОТИСЯ,НЕЗВАЖАЮЧИ НІ НА ЩО І НІ НА КОГО! БО МИ БОРЕМОСЯ ЗА ВЛАСНЕ ІСНУВАННЯ.
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11.03.2022 20:57 Відповісти
Это не лякание, а предупреждение рашке, что все их планы известны. Это надо в том числе и затем, чтобы в других странах были готовы правильно воспринимать информацию, а то, например, в Германии набирает популярность тезис "когда начинается война, правда погибает первой, вот украинская сторона говорит одно, российская другое, независимой верификации нету, короче, мы все в белом и над схваткой, никого поддерживать не будем, потому что мы против войны".
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11.03.2022 23:11 Відповісти
Від кончених кацапів всього можна чекати, он щось мутять на ЧАЕС, щось хочуть радіацієй забруднити чи то ЄС, чи то Беларусь. Кончені москалі.
Немає москалів - немає проблем.
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11.03.2022 20:59 Відповісти
Максимум, це знов скличуть раду безпеки ООН, на якій мордер, угорці та китайці знов заблокують якусь там срану резолюцію.
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11.03.2022 21:01 Відповісти
Пропоную всюди залишати водку з метанола, щоб вони напивалися та сліпли. Також ковбасу с крисиним ядом, щоб дохли, навіть ті, хто не п'ють.
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11.03.2022 21:05 Відповісти
Занепокоєні..глибоко занепокоєні... *****,мова йде про зброю масового знищення проти України, а вони дрочать на свої стурбованості. Куди котиться цей світ?🤦
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11.03.2022 21:11 Відповісти
 
 