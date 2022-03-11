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Байден (2324) Росія (47208) США (14469) хімічна зброя (299)

Якщо Росія використає хімічну зброю, вона дорого заплатить,- Байден

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Якщо Росія використає хімічну зброю, вона дорого заплатить,- Байден

Президент США Джо Байден заявив, що якщо Путін застосує хімічну зброю у війні з Україною, то РФ заплатить велику ціну за це.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пряму мову Джо Байдена.

"Я не говоритиму про будь-які розвіддані, але Росії у разі використання хімічної зброї доведеться заплатити високу ціну", - сказав президент США у своїй промові.

Також читайте: Україна ніколи не стане перемогою для Путіна, - Байден
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Топ коментарі
+18
Да ладно, озабоченность будет очень и очень да ?
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11.03.2022 18:31
+14
Про высокую цену мы уже 8 лет слышим.
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11.03.2022 18:36
+13
Дорого плате наша нація ,пока ти старий маразматік думаєш !
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11.03.2022 18:31
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Дорого плате наша нація ,пока ти старий маразматік думаєш !
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11.03.2022 18:31 Відповісти
три стурбованості і два занепокоєння? чи колекторів пошлють?
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11.03.2022 18:31 Відповісти
Да ладно, озабоченность будет очень и очень да ?
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11.03.2022 18:31 Відповісти
Шось не чув про Дженерал Моторс, як він там ся має? Заводи тримає в Параші?
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11.03.2022 18:32 Відповісти
Дуже дорого
Туалетній папір зі США перестануть завозити
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11.03.2022 18:32 Відповісти
Ойц, и шо, Бидон всё же даст те 28 МиГов, на которые сам же и дал запрет ??
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11.03.2022 18:32 Відповісти
бла бла бла
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11.03.2022 18:33 Відповісти
Діду,перестань про свої ціни. Нацистські орді пох. Вони бачать,що ви -ніщо. Кинуть бочку з хімікатами і що буде? Десята санкція проти ротенберга?
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11.03.2022 18:33 Відповісти
Кому, вибачте, потім вона заплатить. Хоч дорого, хоч ні
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11.03.2022 18:33 Відповісти
ну тут нашествие ольгинцев .на бидона набросились...шли бы лучше обгорелые жопы по украинским полям собирать,воины пропаганды
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11.03.2022 18:34 Відповісти
А если ядернoe,то чуть-чуть дороже.
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11.03.2022 18:35 Відповісти
чем заплатит?
деньгами?
да на лекарства путе такую оплату
люди умирают
живьіе люди

а знаете что?

у каждого разговор с Богом индивидуальньій

вот ему ві и расскажете, что ждали, чтобі количество жертв достигло такого то уровня

за ваше здоровье, красавцьі
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11.03.2022 18:35 Відповісти
Про высокую цену мы уже 8 лет слышим.
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11.03.2022 18:36 Відповісти
Нульовок ольгинських набігло, як тарганів.
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11.03.2022 18:36 Відповісти
Наша пісня гарна, нова ...
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11.03.2022 18:36 Відповісти
Платимо за свою тупість і лінь, але вам кацапам не має бути до цього діла
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11.03.2022 18:39 Відповісти
Якщо, якщо, якщо --шел бы ты вслед за русским кораблем, обосцанец.
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11.03.2022 18:37 Відповісти
Агласітє вєсь спісак пжалуйста:
Що буде кацапам за використання хімічної зброї,
Що буде кацапам за використання ядерної зброї.

Бо заднім числом буде вже не цікаво
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11.03.2022 18:38 Відповісти
Американці їх деактивують, як в черговий раз деактивували тебе, Oleksander Yevtushenko. Зараз ти вже сереш як Ievtushenko.
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12.04.2022 00:21 Відповісти
Дайте вгадаю про дорогу ціну:
1. Висловите стурбованість.
2. Висловите надзвичайну схвильованість.
3. Нащвете ситуацію неприпустимою.
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11.03.2022 18:38 Відповісти
Эти слова он говорил ранее уже. Только при нападении. Хотя параша напала ещё в 201
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11.03.2022 18:42 Відповісти
нема тут ольгіно. бо вже й мені ці погрози дідуся ***********. у нас гинуть люди, а він путлеру погрожує. і дальше погроз нема толку
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11.03.2022 18:42 Відповісти
Скажи, что применение хим. оружия орками будет приравнено объявлению войны США и НАТО. Тогда это другой разговор.
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11.03.2022 18:42 Відповісти
это уже слышали если нападет, а теперь напал а пердун старый голову в песок засунул и польские самолеты заблокировал
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11.03.2022 18:42 Відповісти
На заході українці це розхідна сировина..., добре що дали зброю, можливо навіть і для ППО. Ризикувати заради нас вони не будуть, якщо тільки не впевняться, що для них ризику немає. Ми би і зброю не дістали, коли б увесь світ не побачив героїзм наших воїнів. Перше дні вони всі дивились і вичікували чи пуцлер часом Київ не візьме. Звичайно східню європейські сусіди із іншого тіста, бо добре пам'ятають кацапських освободітелєй. Без закритого неба війна закінчиться аналогічно тій що вела РФ у Чечні, будуть спробі взяти міста, у разі невдачі повторні бомбардування і так по колу, Захід вже отримав все, що йому потрібно, це мотиви для серйозних санкцій, чи Україна залишиться суверенною державо чи ні їм по суті глибоко насрати. Вони раді українському спротиву і ймовірно вірять, що кривава війна можливо похитне правління пуйла, але для нас по суті нічого не поміняється, буде повторна окупація і геноцид українців. Захід зі своїми санкціями, терпеливо чекатиме на голодні бунти в РФ і ймовірну зміну політичних еліт, але весь цей час не принесе для нашої землі нічого доброго окрім горя та зубожіння...
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11.03.2022 18:43 Відповісти
Питання як в такому разі повинна діяти наша влада, я просто констатував факт і ми зараз маємо 100% його підтвердження, що робити нам? чикати методичного руйнування міст і вбивства наших людей?
Це повторюється недавня аналогічна історія, яка відбулася в Сирії, США та Захід підтримали наземною зброєю повстанців проти уряду Асада і ці майже його перемогли. Він заледве контролював Дамаск повстанці контролювали північ зокрема велике місто Алепо, прийшов пуйло з його військами і авіацією розбомбив вщент Алепо і урядові війська його захопили, США і тоді всралися і відмовились помогти повстанцям авіацією, тисячі марних жертв....
Що робити нам?
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11.03.2022 18:44 Відповісти
Битися з ворожим кацапстаном до нашої перемоги над ним, нешановний Михаїл Леонтьєв.
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11.03.2022 20:02 Відповісти
Обiйняти найменьшого брата ( "i мертвим, i живим, i ненародженим землякам в Украйнi i не в Украйнi послання" Т. Г. Шеченко )
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12.04.2022 00:17 Відповісти
Американці приберіть цього ідіота старого,він доконає США!
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11.03.2022 18:45 Відповісти
Куди ж більше? Он предмети розкоші заборонили кацапам завозити. Це вже їм смерть, мабуть.
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11.03.2022 18:45 Відповісти
что бабушка выразишь очень большую озабоченость ?
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11.03.2022 18:45 Відповісти
О! Лаптєтарганиська набігли!
Ану: за *****, за родіну, в атаку под тапкі!!!
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11.03.2022 18:49 Відповісти
****, їх хир зажениш під тапок
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11.03.2022 19:33 Відповісти
При великому бажанні можна. Наскільки я пам'ятаю, якщо певна кількість форумчан пошлють до сраки спаму таргана, його комент автоматично видалиться. Тому тапки є найефективнішим протитарганним засобом.
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11.03.2022 19:40 Відповісти
Неужели запретят Пескову в NY Макдональдсе питаться?
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11.03.2022 18:50 Відповісти
Напевно відключать " УрюпинскПромБанк" від світу. Ось це пекельна санкція, жуть.
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11.03.2022 18:50 Відповісти
эти два старичка (пу и джо) похоже соревнуются кто кого сильнее напугает
только один уже один бомбит, а другой - только обещает отшлёпать по попе, счёт 1:0
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11.03.2022 18:52 Відповісти
Чесно, вже не смішно)
Якщо росія нападе, то вона дорого заплатить. Ага, йде війна і що росії? Пофіг!
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11.03.2022 18:56 Відповісти
Шо, опять?
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11.03.2022 18:59 Відповісти
За всё платят украинцы!Мариуполь платит!
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11.03.2022 19:00 Відповісти
Це була б сильна промова, якби він сказав щось на кшталт слів, які приписують Черчилю під час Другої Світової: "Якщо Німеччина використає хімічну зброю, я заллю Берлін іпрітом по дах будинків!". І, це спрацювало, всю війну ніхто не наважився це зробити навіть в найгірших ситуаціях, коли то одну, то іншу сторону охоплював відчай. А те що він каже і робить лише далі провокує агресора.
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11.03.2022 19:00 Відповісти
"Дорого заплатить", цю фразу чуємо з 2014 року і вона нічого не означає як і "стурбованість" з "рішучим засудженням".
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11.03.2022 19:01 Відповісти
Нет управы на страну, которая имеет ядерное оружие, к тому же в больших количествах. Поэтому, вся мировая система безопасности - пшик. Никакие ООН, Советы Безопасности, НАТЫ и прочая трахомудия, ничего не могут поделать с этим. И беда в том, что они прямо не могут это признать. Только делают вид каких-то телодвижений, абсолютно бесполезных для мира.
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11.03.2022 19:18 Відповісти
Он уже говорил «если россия нападет на Украину,она дорого заплатит»…но «пу»это не впечатлило и не остановило!Он видит ,что в некоторых ,вещах ,важных для Украины ,США ,НАТО и ЕС -беспомощны…и не пойдут на прямую конфронтацию ..На санкции ему наплевать..,а вот прямая или частичная конфронтация его бы остановила..
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11.03.2022 19:45 Відповісти
10$ штрафу сер????????????
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11.03.2022 20:05 Відповісти
дорого заплатить це прямо мега занепокоєння ? Кацапи Чаес підірвуть а ті і надалі будуть боятись спровокувати пукіна
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11.03.2022 20:20 Відповісти
Тобто зараз ок, можна неплатити?
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11.03.2022 20:39 Відповісти
Пора вводить запрет на публикацию подобных высеров деда, толку никакого, меньше негатива для наших людей на пользу
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11.03.2022 20:55 Відповісти
заплатить ціну... сииииильно озабочені.... вони побачать... заї,,,,,,и свої поносом словесним...... літаки ні.. ппо ні... бо нам сииииильно сцикотно.. ми озабочені.... червні лінії... оон..... світ лицемірний та ************..... коли вбивають когось.. то *****.. аби не нас...... прийде і ваша черга.... озабочені ви наші.... дебіли інфантильні..
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12.03.2022 09:15 Відповісти
 
 