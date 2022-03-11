Якщо Росія використає хімічну зброю, вона дорого заплатить,- Байден
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Президент США Джо Байден заявив, що якщо Путін застосує хімічну зброю у війні з Україною, то РФ заплатить велику ціну за це.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пряму мову Джо Байдена.
"Я не говоритиму про будь-які розвіддані, але Росії у разі використання хімічної зброї доведеться заплатити високу ціну", - сказав президент США у своїй промові.
Топ коментарі
+18 Sergei UA
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+14 Green sheet
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+13 ola guds
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Будь ласка, зачекайте...
Туалетній папір зі США перестануть завозити
деньгами?
да на лекарства путе такую оплату
люди умирают
живьіе люди
а знаете что?
у каждого разговор с Богом индивидуальньій
вот ему ві и расскажете, что ждали, чтобі количество жертв достигло такого то уровня
за ваше здоровье, красавцьі
Що буде кацапам за використання хімічної зброї,
Що буде кацапам за використання ядерної зброї.
Бо заднім числом буде вже не цікаво
1. Висловите стурбованість.
2. Висловите надзвичайну схвильованість.
3. Нащвете ситуацію неприпустимою.
Це повторюється недавня аналогічна історія, яка відбулася в Сирії, США та Захід підтримали наземною зброєю повстанців проти уряду Асада і ці майже його перемогли. Він заледве контролював Дамаск повстанці контролювали північ зокрема велике місто Алепо, прийшов пуйло з його військами і авіацією розбомбив вщент Алепо і урядові війська його захопили, США і тоді всралися і відмовились помогти повстанцям авіацією, тисячі марних жертв....
Що робити нам?
Ану: за *****, за родіну, в атаку под тапкі!!!
сракиспаму таргана, його комент автоматично видалиться. Тому тапки є найефективнішим протитарганним засобом.
только один уже один бомбит, а другой - только обещает отшлёпать по попе, счёт 1:0
Якщо росія нападе, то вона дорого заплатить. Ага, йде війна і що росії? Пофіг!