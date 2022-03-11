Якщо Росія використає хімічну зброю, вона дорого заплатить,- Байден

Президент США Джо Байден заявив, що якщо Путін застосує хімічну зброю у війні з Україною, то РФ заплатить велику ціну за це.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пряму мову Джо Байдена.

"Я не говоритиму про будь-які розвіддані, але Росії у разі використання хімічної зброї доведеться заплатити високу ціну", - сказав президент США у своїй промові.

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