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Україна ніколи не стане перемогою для Путіна, - Байден
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Президент США Джо Байден заявив про рішучість США продовжувати підтримку України в її боротьбі з російською агресією і підкреслив, що лідер РФ Володимир Путін "ніколи-ніколи" не здобуде верх у цій війні. Про це він заявив у Білому домі перед переговорами з колумбійським лідером Іваном Дуке.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
"Україна ніколи-ніколи не обернеться перемогою для Путіна", – сказав американський президент.
Байден нагадав, що США вже виділили мільярд доларів на безпеку України, і що "нове постачання оборонного спорядження відбувається прямо зараз".
Сьогодні Сенат США підтримав законопроєкт про виділення Україні допомоги у розмірі $13,6 млрд.
Топ коментарі
+33 Super Gut
показати весь коментар11.03.2022 08:49
+30 Super Gut
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+27 Анатолий Воробей 64c537e3
показати весь коментар11.03.2022 08:43
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ленд-лиз работает , панику не разводи , и все будет УКРАИНА
что делать с растущим числом погибающих украинских детей? С рашистскими ракетами что делать?
зброю дай на хер ті вояки кабінетні
І будуть воювати на нашій стороні!
І ней їм Бог не дасть загинути ...
"некоторые СМИ запугивают тем, что «завтра будет война». Мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к ситуации"
а теперь Байден виноват?
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
Не предотвратил и не помогает, даже не закрыли небо.
На предварительных выборах в ноябре его партия из за этого в пролете.
За время Зеленского можно было значительно усилить армию,закупить те же ЗРК,оружие советского производства,самим зделать и никакого экспорта.
Если бы эти санкции ввели за Донбасс и Крым, история была бы совсем другой.