Україна ніколи не стане перемогою для Путіна, - Байден

Президент США Джо Байден заявив про рішучість США продовжувати підтримку України в її боротьбі з російською агресією і підкреслив, що лідер РФ Володимир Путін "ніколи-ніколи" не здобуде верх у цій війні. Про це він заявив у Білому домі перед переговорами з колумбійським лідером Іваном Дуке.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

"Україна ніколи-ніколи не обернеться перемогою для Путіна", – сказав американський президент.

Байден нагадав, що США вже виділили мільярд доларів на безпеку України, і що "нове постачання оборонного спорядження відбувається прямо зараз".

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Сьогодні Сенат США підтримав законопроєкт про виділення Україні допомоги у розмірі $13,6 млрд.