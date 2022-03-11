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Україна ніколи не стане перемогою для Путіна, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Україна ніколи не стане перемогою для Путіна, - Байден

Президент США Джо Байден заявив про рішучість США продовжувати підтримку України в її боротьбі з російською агресією і підкреслив, що лідер РФ Володимир Путін "ніколи-ніколи" не здобуде верх у цій війні. Про це він заявив у Білому домі перед переговорами з колумбійським лідером Іваном Дуке.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

"Україна ніколи-ніколи не обернеться перемогою для Путіна", – сказав американський президент.

Байден нагадав, що США вже виділили мільярд доларів на безпеку України, і що "нове постачання оборонного спорядження відбувається прямо зараз".

Читайте також: Американські сенатори закликали Байдена схвалити передачу польських літаків до України, - AP News

Сьогодні Сенат США підтримав законопроєкт про виділення Україні допомоги у розмірі $13,6 млрд.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+33
Вчора американці подарували нам для підтримки армії і економіки 13 млрд баксів. Але зрадофілам цього мало, вони хочуть, щоб американська армія приїхала в Україну і воювала на нас. А чи не ****** ви? Чому це американці мають гинути за нас?
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11.03.2022 08:49
+30
Жертовний баран три роки тому вибрав клоуна президентом. Тому всі ці роки замість укріплення армії, укріпляли дороги, аби кацапські танки швидко дісталися Києва. І де тут вина американців?
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11.03.2022 08:53
+27
Гомосексуалісти параші офіційно повідомили, що не будуть вступати у партію единая раися, заявивши, що вони не підараси.
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11.03.2022 08:43
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Шо там в Чернобыле? Еще 3 часа будут работать генераторы? Просто страшно за бабусю Макрона Где там ихний крейсей "Жерар Депардье", который должен был закрыть небо над Одессой?
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11.03.2022 08:42 Відповісти
слова настоящего президента... в то время как квнщик рвется пообщаться с путиным
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11.03.2022 08:43 Відповісти
И поэтому даже старые советские самолеты ми Украине не дадим, да )) Да за это время их можно было разобрать, привезти в Украину по земле и собрать, типа это сами украинцы востановили законсервированные самолеты, мы тут не при чем !
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11.03.2022 08:43 Відповісти
Ні одного патрона не дають, і взагалі грошей нема, це не вони. Досить зради допомагають доволі добре нам, при тому що вони по суті нам нічого не винні. Краще після війни задайте питання Гриценко і Кучмі, де наша авіація і частина РСЗО ділась.
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11.03.2022 09:01 Відповісти
Гомосексуалісти параші офіційно повідомили, що не будуть вступати у партію единая раися, заявивши, що вони не підараси.
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11.03.2022 08:43 Відповісти
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11.03.2022 08:45 Відповісти
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11.03.2022 10:26 Відповісти
Чмошный демократ(ВСЕ кацапские агрессивные действия совершались именно при демократах.Совпадение?
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11.03.2022 08:44 Відповісти
Та и республиканец был стремный...
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11.03.2022 08:49 Відповісти
Там правит партия,а не ее представитель на должности Президента.Не путайте с Украиной
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11.03.2022 09:51 Відповісти
о так, із-за океану легко воювати руками українців. Хоч би ПВО надав....а то і тут сцить.
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11.03.2022 08:45 Відповісти
ППО - це дуже складне обладнання. Для навчання персоналу потрібні роки. Як ти хочеш воювати тим чим не вмієш користуватися?
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11.03.2022 08:51 Відповісти
а інструкторів тяжко прислати? В Афганістан присилали інструкторів, до нас бояться? На війні швидко вчаться коли по тобі ракети летять, так що не потрібно ля-ля про роки.
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11.03.2022 08:55 Відповісти
Николай , инструкторы есть , и работают , и наши парни нормально учатся , и борта рашки приземляют не плохо , над небом Киева и Харькова летают с опаской , не так как в первые дни
ленд-лиз работает , панику не разводи , и все будет УКРАИНА
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11.03.2022 09:25 Відповісти
нафік літати бортам, коли зрівняти з землею можуть ракетами? Тут потрібна зброя проти ракет, щоб у повітрі збивати. Почитай що таке вакуумна бомба, від неї і в підвалах не сховаєшся. І взагалі чого ООН сцить направити в Україну свої війська, хай НАТО мовчить уже, але чого ООН сцить?
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11.03.2022 09:29 Відповісти
Не роки, Петріот звісно випускники ХУПС освоять не менше ніж через пів року. Але є всякі роланди і MiM які ще швидше можна освоїти. А ще є всякі ПВК де спеців вистачає, іхтамнєти можуть бути не тільки в *****.
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11.03.2022 08:58 Відповісти
УКРАЇНА БУДЕ СМЕРТЕЛЬНИМ ВИРОКОМ ДЛЯ пУТІНА ТА ВСІЄЇ ЛАПАТНОЇ БАЛАЛАЙНІ...
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11.03.2022 08:46 Відповісти
Ну это можно интерпретировать как "даже если упырь оккупирует Украину, санкции все равно будут действовать и рашка загнется через 1-2 года"

что делать с растущим числом погибающих украинских детей? С рашистскими ракетами что делать?
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11.03.2022 08:48 Відповісти
****..Байден відкрив Америку
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11.03.2022 08:48 Відповісти
Вчора американці подарували нам для підтримки армії і економіки 13 млрд баксів. Але зрадофілам цього мало, вони хочуть, щоб американська армія приїхала в Україну і воювала на нас. А чи не ****** ви? Чому це американці мають гинути за нас?
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11.03.2022 08:49 Відповісти
підтримую- їхня допомога дуже сутьєва і значно прискорить нашу перемогу над лаптеногим мордором
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11.03.2022 08:51 Відповісти
дурню кострубатий!!!
зброю дай на хер ті вояки кабінетні
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11.03.2022 08:54 Відповісти
Добровольці можуть !
І будуть воювати на нашій стороні!
І ней їм Бог не дасть загинути ...
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11.03.2022 10:32 Відповісти
"мы бы могли увеличить армию, но тогда мы бы не смогли строить дороги"

"некоторые СМИ запугивают тем, что «завтра будет война». Мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к ситуации"

а теперь Байден виноват?
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11.03.2022 08:49 Відповісти
Жертовний баран три роки тому вибрав клоуна президентом. Тому всі ці роки замість укріплення армії, укріпляли дороги, аби кацапські танки швидко дісталися Києва. І де тут вина американців?
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11.03.2022 08:53 Відповісти
коли Господь хоче покарати- він заберає розум
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11.03.2022 08:55 Відповісти
Super Gut, згоден з Вами на всі 100. А після війни вони стануть героями-переможцями. На наступних виборах всім треба зробити правильний вибір, ні в якому разі не вибирати лише за одним крітерієм "він же війну виграв".
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11.03.2022 10:45 Відповісти
ага, нададуть нам трьохлінійки та кулемет "Максим".....а наші діти будуть гинути під завалами від ракетних ударів. Це ж не не американці гинуть....це ж не США ********.....
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11.03.2022 08:52 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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11.03.2022 08:56 Відповісти
Война в Украине - это поражение Байдена.
Не предотвратил и не помогает, даже не закрыли небо.
На предварительных выборах в ноябре его партия из за этого в пролете.
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11.03.2022 09:01 Відповісти
Разведка постоянно твердила,что готовится наступление,разве этого мало?Нужно было готовиться к войне вместо распила денег на дорогах.
За время Зеленского можно было значительно усилить армию,закупить те же ЗРК,оружие советского производства,самим зделать и никакого экспорта.
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11.03.2022 09:06 Відповісти
хто ж міг подумати, що росіяни можуть піти війною на українців? Та й якби тут менше пиХХХзділи всікі патріоти щодо "кацапів на гиляку", то у путінської машини було б менше аргументів розказувати росіянам про бандерівську загрозу. Схоже, що це були не патріоти, а вороги України. А так любий дебіл з рашки, зайшовши на цей сайт, та начитавшись коментарів і без путінської пропоганди стане нам ворогом.
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11.03.2022 09:36 Відповісти
Кацапи знайшли б інші аргументи. Вони навіть не мали офіційного приводу для війни і все рівно її почали.
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11.03.2022 10:48 Відповісти
Може й тепер не треба закликати до боротьби з окупантами, щоб "Нє разжігать рознь"?
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11.03.2022 10:49 Відповісти
Еще нужно было давить на союзников!
Если бы эти санкции ввели за Донбасс и Крым, история была бы совсем другой.
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11.03.2022 10:36 Відповісти
Строили дороги,а виноват Байден.
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11.03.2022 09:03 Відповісти
КОЛИЧЕСТВО УКРАИНЦЕВ РЕЗКО ПОШЛО НА УВЕЛИЧЕНИЕ В МИРЕ . ОСОБЕННО В РОСИИ И ПОСТСОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИКАХ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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11.03.2022 11:59 Відповісти
Трепло старое. Собиратели земель... Одни играются, другие задыхаются.
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11.03.2022 16:09 Відповісти
 
 