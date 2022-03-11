Украина никогда не станет победой для Путина, - Байден

Президент США Джо Байден заявил о решимости США продолжать поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией и подчеркнул, что лидер РФ Владимир Путин "никогда-никогда" не одержит верх в этой войне. Об этом он заявил в Белом доме перед переговорами с колумбийским лидером Иваном Дуке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"Украина никогда никогда не обернется победой для Путина", – сказал американский президент.

Байден напомнил, что США уже выделили миллиард долларов на безопасность Украины, и что "новая поставка оборонного снаряжения происходит прямо сейчас".

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Сегодня Сенат США поддержал законопроект о выделении Украине помощи в размере $13,6 млрд.