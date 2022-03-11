Украина никогда не станет победой для Путина, - Байден
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Президент США Джо Байден заявил о решимости США продолжать поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией и подчеркнул, что лидер РФ Владимир Путин "никогда-никогда" не одержит верх в этой войне. Об этом он заявил в Белом доме перед переговорами с колумбийским лидером Иваном Дуке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
"Украина никогда никогда не обернется победой для Путина", – сказал американский президент.
Байден напомнил, что США уже выделили миллиард долларов на безопасность Украины, и что "новая поставка оборонного снаряжения происходит прямо сейчас".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Американские сенаторы призвали Байдена одобрить передачу польских самолетов в Украину, - AP News
Сегодня Сенат США поддержал законопроект о выделении Украине помощи в размере $13,6 млрд.
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ленд-лиз работает , панику не разводи , и все будет УКРАИНА
что делать с растущим числом погибающих украинских детей? С рашистскими ракетами что делать?
зброю дай на хер ті вояки кабінетні
І будуть воювати на нашій стороні!
І ней їм Бог не дасть загинути ...
"некоторые СМИ запугивают тем, что «завтра будет война». Мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к ситуации"
а теперь Байден виноват?
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
Не предотвратил и не помогает, даже не закрыли небо.
На предварительных выборах в ноябре его партия из за этого в пролете.
За время Зеленского можно было значительно усилить армию,закупить те же ЗРК,оружие советского производства,самим зделать и никакого экспорта.
Если бы эти санкции ввели за Донбасс и Крым, история была бы совсем другой.