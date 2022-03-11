Если Россия использует химическое оружие, она дорого заплатит, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что если Путин применит химическое оружие в войне с Украиной, то РФ заплатит большую цену за это.

Президент США Джо Байден заявил, что если Путин применит химическое оружие в войне с Украиной, то РФ заплатит большую цену за это.

Читайте также: Россия совершит большую ошибку, если применит химическое оружие в Украине, - МИД Британии

"Я не буду говорить о каких-либо разведданных, но России в случае использования химического оружия придется заплатить высокую цену", - сказал президент США в своей речи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия может применить в Украине химическое оружие, - Белый дом