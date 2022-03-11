Если Россия использует химическое оружие, она дорого заплатит, - Байден
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент США Джо Байден заявил, что если Путин применит химическое оружие в войне с Украиной, то РФ заплатит большую цену за это.
Президент США Джо Байден заявил, что если Путин применит химическое оружие в войне с Украиной, то РФ заплатит большую цену за это.
"Я не буду говорить о каких-либо разведданных, но России в случае использования химического оружия придется заплатить высокую цену", - сказал президент США в своей речи.
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+18 Sergei UA
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+13 ola guds
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Туалетній папір зі США перестануть завозити
деньгами?
да на лекарства путе такую оплату
люди умирают
живьіе люди
а знаете что?
у каждого разговор с Богом индивидуальньій
вот ему ві и расскажете, что ждали, чтобі количество жертв достигло такого то уровня
за ваше здоровье, красавцьі
Що буде кацапам за використання хімічної зброї,
Що буде кацапам за використання ядерної зброї.
Бо заднім числом буде вже не цікаво
1. Висловите стурбованість.
2. Висловите надзвичайну схвильованість.
3. Нащвете ситуацію неприпустимою.
Це повторюється недавня аналогічна історія, яка відбулася в Сирії, США та Захід підтримали наземною зброєю повстанців проти уряду Асада і ці майже його перемогли. Він заледве контролював Дамаск повстанці контролювали північ зокрема велике місто Алепо, прийшов пуйло з його військами і авіацією розбомбив вщент Алепо і урядові війська його захопили, США і тоді всралися і відмовились помогти повстанцям авіацією, тисячі марних жертв....
Що робити нам?
Ану: за *****, за родіну, в атаку под тапкі!!!
сракиспаму таргана, його комент автоматично видалиться. Тому тапки є найефективнішим протитарганним засобом.
только один уже один бомбит, а другой - только обещает отшлёпать по попе, счёт 1:0
Якщо росія нападе, то вона дорого заплатить. Ага, йде війна і що росії? Пофіг!