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Россия может применить в Украине химическое оружие, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Россия может применить в Украине химическое оружие, - Белый дом

В администрации Джо Байден заявили, что Россия может применить в Украине химическое оружие.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь когда Россия сделала эти ложные утверждения, а Китай, казалось бы, поддержал эту пропаганду, мы все должны следить за тем, что Россия могла бы применить химическое или биологическое оружие в Украине или провести операцию под фальшивым флагом с ее использованием", - говорится в сообщении.

Также читайте: "Если вы объединены против нацистов, вы должны закрыть небо над Украиной", - Зеленский обратился к странам Запада

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+26
Кацапія має бути стерта на порох. За всі злочини, що вони вчинили протягом своєї ********* історії.
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10.03.2022 01:32
+25
Так білий дім і про вторгнення завчасно попереджував. Якось не дуже вплинуло
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10.03.2022 01:28
+17
Смерть цапам!
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10.03.2022 01:26
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Смерть цапам!
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10.03.2022 01:26 Ответить
На упередження вибили карту із рук Пуйла. Правильно й вчасно!
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10.03.2022 01:26 Ответить
Так білий дім і про вторгнення завчасно попереджував. Якось не дуже вплинуло
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10.03.2022 01:28 Ответить
Там Байден лоханувся, коли сказав що Америка не буде воювати за Україну. Путлер це сприйняв як останній аргумент щодо вторгнення, хоча й готував його завчасно
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10.03.2022 01:33 Ответить
Слова про те що Америка не буде воювати в Україні були сказані вже після вторгнення. Доречі правильні слова, свою свободу в своїй країні потрібно вибороти особисто. Не говорячи вже про те що американські друзі зробили багато щоб ми були підготовлені до цього, хто винен в тому що ми вибрали чи то зрадника чи то дурня, велике крадівництво замість заробітку на крові.
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25.03.2022 18:27 Ответить
... а може й не лоханувся, а спровокував зумисно...
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10.03.2022 01:34 Ответить
Зараз подивимось чи буде наказ видати засоби проти хімічної зброї війскам чи знову не побачать загрози. Щоб не сіять паніку
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10.03.2022 01:42 Ответить
Я за ті протигази вже думаю із самого початку агресії... А ще про Київське метро (бо це дуже небезпечна локація). Краще пєрєбдєть це однозначно
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10.03.2022 01:52 Ответить
Цікаво, чи вони ще є. У нас в 85му були зразка 61го. Крім того, що абсолбтно нічого не давали, ще й боєздатність в таких коплектах ОЗК була практично нульовою. Все розтягнули рибаки і мисливці за наступні роки.
У мене є - був молодщий - на рибалку брав. Можна перейти по озеру на острівець наприклад по шию у воді. Потім зняв - одежа суха.
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10.03.2022 01:59 Ответить
Та і не сумніваюсь що у нас нічого нема.А от у американців точно є. Треба терміново просити поки є час, а не розказувати про невелику ймовірність.
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10.03.2022 05:18 Ответить
Кацапія має бути стерта на порох. За всі злочини, що вони вчинили протягом своєї ********* історії.
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10.03.2022 01:32 Ответить
1000% При цьому байдуже на уламки. Я навіть уламки проклинати буду, а ще мрію щоб вони погризли один одного після розпаду РФ
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10.03.2022 01:56 Ответить
Как и в Сирии…там как видно были учения ,а в Украине полномасштабная война..И что Запад,НАТО опять будут наблюдая бояться за свою шкуру..Ведь если это биологическое оружие будет,то возможно посильнее короны и оно очень быстро распространится по всему миру …
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10.03.2022 01:32 Ответить
Может применить. Спасибо что предупредили, но украинцам нужно выше закачивать рукава и продолжать делать свое дело, а именно корчевать рашку. Ни рашка ни ее протухший народ не должны существовать вовсе.
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10.03.2022 01:33 Ответить
Это не народ, а тупое население, которое под Камеди и Скабееву жрёт водяру и пиво, ни над чем глубоко не задумываясь.
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10.03.2022 05:28 Ответить
Може. Може застосувати й ьактичну ядерну зброю.

Але ж головне, що це не торкаеться НАТО. Тому можна просто спостерігати і константувати замість того, щоб унеможливити це.
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10.03.2022 01:35 Ответить
Той "білий" дім вже не знає, читм ще нас залякати...((( Промосковська публіка.
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10.03.2022 01:35 Ответить
И что поступит в ответ от байдена - санкции против 15,5 лиц?
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10.03.2022 01:36 Ответить
Міцний привіт та найкращі побажання.
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10.03.2022 01:51 Ответить
Ще раз наступати на ті ж граблі що в Сирії, не вже видумаєте що путін на стільки тупий, він кровопивця тиран терорист, але не тупий
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10.03.2022 01:38 Ответить
Ти йолоп чи довбойоб?!Чи з печі вниз головою летів?!
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10.03.2022 01:55 Ответить
З яких це пір Україна стала азійським тереном?чи з географія трохи не алло?!
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10.03.2022 03:04 Ответить
До чого тут Україна?
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10.03.2022 03:08 Ответить
Ясно ...понятно...я бежала за вами три квартала,что бы сказать как вы мне безразличны...шось таке!
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10.03.2022 03:16 Ответить
При зустрiчі вибачусь...так вибачусь що не внесеш.Бувай,
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10.03.2022 03:43 Ответить
кацапськи наративи будешь в другому мiсцi накидувати...при зустрiчi за таке пику розвалю без жодних сантиментlв.
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10.03.2022 04:07 Ответить
кацап пнх...
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10.03.2022 04:34 Ответить
кацапе ступай в эротическое путешествие...
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10.03.2022 04:57 Ответить
Китай придерживается нейтралитета и осуждает войну в Украине. А если Украина не произведет посевных работ, то Китай пойдет своей ордой харчеваться в лаптестан.
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10.03.2022 01:58 Ответить
Китай пусть санкции на Россию наложит, иначе получит по жопе.
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10.03.2022 01:59 Ответить
Я считаю что никакой химической атаки не будет. Украдут консервы из Золочева и всё, если смогут, конечно. Тоже мне криминальные гении.
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10.03.2022 01:58 Ответить
Бо знают, шо жесткая ответка тем же и по тому же месту будет.
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10.03.2022 01:59 Ответить
Я просто думаю, что это пропаганда. Они же каждый день выдумывают всё новое объяснение. Оружие надо было использовать как повод для войны, а сейчас как бы это время прошло. Ну будет там химическое оружие и что это изменит? Ничего вообще. Так что никакого хим. оружия. Но это чисто с точки зрения логики.
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10.03.2022 02:01 Ответить
Причины нападения на Украину.
1. Неонацисты в правительстве.
2. Хотим отвоевать Донбасс и Россия упредила, напав первых. Они на полном серьезе сегодня снова выдали тот самый план из ДНР снова.
3. Спасаем русскоязычных.
4. Био лаборатории.
5. Хим оружие.
6. Украина разрабатывает грязную бомбу
7. Украина вступит в НАТО и нападет на Крым и это приведет к третьей мировой.

Может еще были, но вот такие вот страшные версии.
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10.03.2022 02:04 Ответить
Но они еще имеют виды и на Зап.Еврору с НАТО... Чтобы по рубеж 1987 года свалило НАТО.
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10.03.2022 02:08 Ответить
Это и есть основная причина войны - чистая геополитика. И ***** то прекрасно понимает, и генералы понимают. Ну а то, что представлено выше - это отмазка для лохтората поводы, чтобы обосновать начало боевых действий. Так устроен человек. Даже конченой мрази нужно как-то оправдывать свои поступки. Не пойдут солдаты грабить и убивать только потому, что они сильнее, а вот если сказать, что этим грабежом и насилием они кого-то там спасают, то легко.
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10.03.2022 03:19 Ответить
А ещё у ***** личная ненависть к украинцам за песню хутин- ***** , которую поют все стадионы.
а теперь будут петь и все митинги
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10.03.2022 03:51 Ответить
Да за это он вообще-то должен быть нам благодарен! Он же хотел войти в историю? Вот так ****** и войдет.
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10.03.2022 03:56 Ответить
грайте й дальші в демократію з полоненими при спробі втечі поголовно ці тварі не будуть нам відстроювати розбомлене це не німці в 45 вони дома ніхрена не роблять скаже **** я в полоні корми то й нахрена вони потрібні ще з ложечки корми бо параша їх не прийме
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10.03.2022 02:05 Ответить
Можне трішки військових запитаєте? Полонених беруть і не катують, для того щоб інші здавались в полон, якщо в цапа є вибір, смерть або полон - ймовірність того що він вибере життя дуже висока, інакше людина без вибору, вибачте що цих фашистів людьми назвав, чинитиме опір до останього...
Плюс кожен полонений це якась інформація та предмет для торгів.
Принципіально нічого нового ще з часів римської імперії, правда тоді поленених ще й в рабство продавали
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10.03.2022 03:08 Ответить
В украинской разведке допускают, что парашюты пилотов намеренно сложены неправильно, чтобы летчики, попав в плен, не раскрывали информацию.
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10.03.2022 02:10 Ответить
крім ціеї срані і ядера ще чим шантажувати світ?
чи все інше "другої армії світу" ЗСУ за 2 тижні, перемололо?
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10.03.2022 02:15 Ответить
Варто підготуватися захистити наших людей і від таких атак.
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10.03.2022 02:25 Ответить
"гроші на це можуть зруйнувати наші плани на дороги і нас це турбуе"
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10.03.2022 02:33 Ответить
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10.03.2022 04:55 Ответить
Для того что б не было химической и ядерной атаки, нужна немедленно арестовать в Швейцарии Кабаеву, и её путина 4 детей.. кабаеву разместить с одним ребёнком в киеве, остальных 3х разместить в мариуполь, харьков, чернигов, так же у него кроме нее есть 2е дочери их в киевскую область.. тоже самое сделать с росийскими олигархами и ихними семьями, только тогда путин остановится или его остановят! Другого быстрого пути нет!!!
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10.03.2022 09:58 Ответить
Скорее повредят емкости или трубопровод с аммиаком или другим химикатом (вряд ли намерено, но на войне "все через жопу", особенно у кацапов), что может привести к техногенной катастрофе с человеческими жертвами среди населения!
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10.03.2022 10:52 Ответить
смерть фашистам из рашки!
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10.03.2022 13:04 Ответить
 
 