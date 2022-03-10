Россия может применить в Украине химическое оружие, - Белый дом

В администрации Джо Байден заявили, что Россия может применить в Украине химическое оружие.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь когда Россия сделала эти ложные утверждения, а Китай, казалось бы, поддержал эту пропаганду, мы все должны следить за тем, что Россия могла бы применить химическое или биологическое оружие в Украине или провести операцию под фальшивым флагом с ее использованием", - говорится в сообщении.

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