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Россия может применить в Украине химическое оружие, - Белый дом
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
В администрации Джо Байден заявили, что Россия может применить в Украине химическое оружие.
Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ.
"Теперь когда Россия сделала эти ложные утверждения, а Китай, казалось бы, поддержал эту пропаганду, мы все должны следить за тем, что Россия могла бы применить химическое или биологическое оружие в Украине или провести операцию под фальшивым флагом с ее использованием", - говорится в сообщении.
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+26 Джон Зойдберг cb913b8d
показать весь комментарий10.03.2022 01:32
+25 Pan Lipko
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У мене є - був молодщий - на рибалку брав. Можна перейти по озеру на острівець наприклад по шию у воді. Потім зняв - одежа суха.
Але ж головне, що це не торкаеться НАТО. Тому можна просто спостерігати і константувати замість того, щоб унеможливити це.
1. Неонацисты в правительстве.
2. Хотим отвоевать Донбасс и Россия упредила, напав первых. Они на полном серьезе сегодня снова выдали тот самый план из ДНР снова.
3. Спасаем русскоязычных.
4. Био лаборатории.
5. Хим оружие.
6. Украина разрабатывает грязную бомбу
7. Украина вступит в НАТО и нападет на Крым и это приведет к третьей мировой.
Может еще были, но вот такие вот страшные версии.
отмазка для лохторатаповоды, чтобы обосновать начало боевых действий. Так устроен человек. Даже конченой мрази нужно как-то оправдывать свои поступки. Не пойдут солдаты грабить и убивать только потому, что они сильнее, а вот если сказать, что этим грабежом и насилием они кого-то там спасают, то легко.
а теперь будут петь и все митинги
Плюс кожен полонений це якась інформація та предмет для торгів.
Принципіально нічого нового ще з часів римської імперії, правда тоді поленених ще й в рабство продавали
чи все інше "другої армії світу" ЗСУ за 2 тижні, перемололо?