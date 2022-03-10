26 501 60
Росія може застосувати в Україні хімічну зброю, - Білий дім
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
В адміністрації Джо Байдена заявили, що Росія може застосувати в Україні хімічну зброю.
Про це у Twitter повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ.
"Тепер, коли Росія зробила ці неправдиві твердження, а Китай, здавалося б, підтримав цю пропаганду, ми всі повинні слідкувати за тим, що Росія могла б застосувати хімічну чи біологічну зброю в Україні або провести операцію під фальшивим прапором із її використанням", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+26 Джон Зойдберг cb913b8d
показати весь коментар10.03.2022 01:32
+25 Pan Lipko
показати весь коментар10.03.2022 01:28
+17 время
показати весь коментар10.03.2022 01:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
У мене є - був молодщий - на рибалку брав. Можна перейти по озеру на острівець наприклад по шию у воді. Потім зняв - одежа суха.
Але ж головне, що це не торкаеться НАТО. Тому можна просто спостерігати і константувати замість того, щоб унеможливити це.
1. Неонацисты в правительстве.
2. Хотим отвоевать Донбасс и Россия упредила, напав первых. Они на полном серьезе сегодня снова выдали тот самый план из ДНР снова.
3. Спасаем русскоязычных.
4. Био лаборатории.
5. Хим оружие.
6. Украина разрабатывает грязную бомбу
7. Украина вступит в НАТО и нападет на Крым и это приведет к третьей мировой.
Может еще были, но вот такие вот страшные версии.
отмазка для лохторатаповоды, чтобы обосновать начало боевых действий. Так устроен человек. Даже конченой мрази нужно как-то оправдывать свои поступки. Не пойдут солдаты грабить и убивать только потому, что они сильнее, а вот если сказать, что этим грабежом и насилием они кого-то там спасают, то легко.
а теперь будут петь и все митинги
Плюс кожен полонений це якась інформація та предмет для торгів.
Принципіально нічого нового ще з часів римської імперії, правда тоді поленених ще й в рабство продавали
чи все інше "другої армії світу" ЗСУ за 2 тижні, перемололо?