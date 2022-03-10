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Росія може застосувати в Україні хімічну зброю, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Росія може застосувати в Україні хімічну зброю, - Білий дім

В адміністрації Джо Байдена заявили, що Росія може застосувати в Україні хімічну зброю.

Про це у Twitter повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ.

"Тепер, коли Росія зробила ці неправдиві твердження, а Китай, здавалося б, підтримав цю пропаганду, ми всі повинні слідкувати за тим, що Росія могла б застосувати хімічну чи біологічну зброю в Україні або провести операцію під фальшивим прапором із її використанням", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: США жодним чином не виступали проти передачі Польщею літаків Україні, - Псакі

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
Кацапія має бути стерта на порох. За всі злочини, що вони вчинили протягом своєї ********* історії.
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10.03.2022 01:32
+25
Так білий дім і про вторгнення завчасно попереджував. Якось не дуже вплинуло
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10.03.2022 01:28
+17
Смерть цапам!
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10.03.2022 01:26
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Смерть цапам!
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10.03.2022 01:26 Відповісти
На упередження вибили карту із рук Пуйла. Правильно й вчасно!
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10.03.2022 01:26 Відповісти
Так білий дім і про вторгнення завчасно попереджував. Якось не дуже вплинуло
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10.03.2022 01:28 Відповісти
Там Байден лоханувся, коли сказав що Америка не буде воювати за Україну. Путлер це сприйняв як останній аргумент щодо вторгнення, хоча й готував його завчасно
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10.03.2022 01:33 Відповісти
Слова про те що Америка не буде воювати в Україні були сказані вже після вторгнення. Доречі правильні слова, свою свободу в своїй країні потрібно вибороти особисто. Не говорячи вже про те що американські друзі зробили багато щоб ми були підготовлені до цього, хто винен в тому що ми вибрали чи то зрадника чи то дурня, велике крадівництво замість заробітку на крові.
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25.03.2022 18:27 Відповісти
... а може й не лоханувся, а спровокував зумисно...
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10.03.2022 01:34 Відповісти
Зараз подивимось чи буде наказ видати засоби проти хімічної зброї війскам чи знову не побачать загрози. Щоб не сіять паніку
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10.03.2022 01:42 Відповісти
Я за ті протигази вже думаю із самого початку агресії... А ще про Київське метро (бо це дуже небезпечна локація). Краще пєрєбдєть це однозначно
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10.03.2022 01:52 Відповісти
Цікаво, чи вони ще є. У нас в 85му були зразка 61го. Крім того, що абсолбтно нічого не давали, ще й боєздатність в таких коплектах ОЗК була практично нульовою. Все розтягнули рибаки і мисливці за наступні роки.
У мене є - був молодщий - на рибалку брав. Можна перейти по озеру на острівець наприклад по шию у воді. Потім зняв - одежа суха.
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10.03.2022 01:59 Відповісти
Та і не сумніваюсь що у нас нічого нема.А от у американців точно є. Треба терміново просити поки є час, а не розказувати про невелику ймовірність.
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10.03.2022 05:18 Відповісти
Кацапія має бути стерта на порох. За всі злочини, що вони вчинили протягом своєї ********* історії.
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10.03.2022 01:32 Відповісти
1000% При цьому байдуже на уламки. Я навіть уламки проклинати буду, а ще мрію щоб вони погризли один одного після розпаду РФ
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10.03.2022 01:56 Відповісти
Как и в Сирии…там как видно были учения ,а в Украине полномасштабная война..И что Запад,НАТО опять будут наблюдая бояться за свою шкуру..Ведь если это биологическое оружие будет,то возможно посильнее короны и оно очень быстро распространится по всему миру …
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10.03.2022 01:32 Відповісти
Может применить. Спасибо что предупредили, но украинцам нужно выше закачивать рукава и продолжать делать свое дело, а именно корчевать рашку. Ни рашка ни ее протухший народ не должны существовать вовсе.
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10.03.2022 01:33 Відповісти
Это не народ, а тупое население, которое под Камеди и Скабееву жрёт водяру и пиво, ни над чем глубоко не задумываясь.
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10.03.2022 05:28 Відповісти
Може. Може застосувати й ьактичну ядерну зброю.

Але ж головне, що це не торкаеться НАТО. Тому можна просто спостерігати і константувати замість того, щоб унеможливити це.
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10.03.2022 01:35 Відповісти
Той "білий" дім вже не знає, читм ще нас залякати...((( Промосковська публіка.
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10.03.2022 01:35 Відповісти
И что поступит в ответ от байдена - санкции против 15,5 лиц?
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10.03.2022 01:36 Відповісти
Міцний привіт та найкращі побажання.
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10.03.2022 01:51 Відповісти
Ще раз наступати на ті ж граблі що в Сирії, не вже видумаєте що путін на стільки тупий, він кровопивця тиран терорист, але не тупий
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10.03.2022 01:38 Відповісти
Ти йолоп чи довбойоб?!Чи з печі вниз головою летів?!
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10.03.2022 01:55 Відповісти
З яких це пір Україна стала азійським тереном?чи з географія трохи не алло?!
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10.03.2022 03:04 Відповісти
До чого тут Україна?
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10.03.2022 03:08 Відповісти
Ясно ...понятно...я бежала за вами три квартала,что бы сказать как вы мне безразличны...шось таке!
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10.03.2022 03:16 Відповісти
При зустрiчі вибачусь...так вибачусь що не внесеш.Бувай,
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10.03.2022 03:43 Відповісти
кацапськи наративи будешь в другому мiсцi накидувати...при зустрiчi за таке пику розвалю без жодних сантиментlв.
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10.03.2022 04:07 Відповісти
кацап пнх...
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10.03.2022 04:34 Відповісти
кацапе ступай в эротическое путешествие...
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10.03.2022 04:57 Відповісти
Китай придерживается нейтралитета и осуждает войну в Украине. А если Украина не произведет посевных работ, то Китай пойдет своей ордой харчеваться в лаптестан.
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10.03.2022 01:58 Відповісти
Китай пусть санкции на Россию наложит, иначе получит по жопе.
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10.03.2022 01:59 Відповісти
Я считаю что никакой химической атаки не будет. Украдут консервы из Золочева и всё, если смогут, конечно. Тоже мне криминальные гении.
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10.03.2022 01:58 Відповісти
Бо знают, шо жесткая ответка тем же и по тому же месту будет.
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10.03.2022 01:59 Відповісти
Я просто думаю, что это пропаганда. Они же каждый день выдумывают всё новое объяснение. Оружие надо было использовать как повод для войны, а сейчас как бы это время прошло. Ну будет там химическое оружие и что это изменит? Ничего вообще. Так что никакого хим. оружия. Но это чисто с точки зрения логики.
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10.03.2022 02:01 Відповісти
Причины нападения на Украину.
1. Неонацисты в правительстве.
2. Хотим отвоевать Донбасс и Россия упредила, напав первых. Они на полном серьезе сегодня снова выдали тот самый план из ДНР снова.
3. Спасаем русскоязычных.
4. Био лаборатории.
5. Хим оружие.
6. Украина разрабатывает грязную бомбу
7. Украина вступит в НАТО и нападет на Крым и это приведет к третьей мировой.

Может еще были, но вот такие вот страшные версии.
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10.03.2022 02:04 Відповісти
Но они еще имеют виды и на Зап.Еврору с НАТО... Чтобы по рубеж 1987 года свалило НАТО.
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10.03.2022 02:08 Відповісти
Это и есть основная причина войны - чистая геополитика. И ***** то прекрасно понимает, и генералы понимают. Ну а то, что представлено выше - это отмазка для лохтората поводы, чтобы обосновать начало боевых действий. Так устроен человек. Даже конченой мрази нужно как-то оправдывать свои поступки. Не пойдут солдаты грабить и убивать только потому, что они сильнее, а вот если сказать, что этим грабежом и насилием они кого-то там спасают, то легко.
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10.03.2022 03:19 Відповісти
А ещё у ***** личная ненависть к украинцам за песню хутин- ***** , которую поют все стадионы.
а теперь будут петь и все митинги
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10.03.2022 03:51 Відповісти
Да за это он вообще-то должен быть нам благодарен! Он же хотел войти в историю? Вот так ****** и войдет.
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10.03.2022 03:56 Відповісти
грайте й дальші в демократію з полоненими при спробі втечі поголовно ці тварі не будуть нам відстроювати розбомлене це не німці в 45 вони дома ніхрена не роблять скаже **** я в полоні корми то й нахрена вони потрібні ще з ложечки корми бо параша їх не прийме
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10.03.2022 02:05 Відповісти
Можне трішки військових запитаєте? Полонених беруть і не катують, для того щоб інші здавались в полон, якщо в цапа є вибір, смерть або полон - ймовірність того що він вибере життя дуже висока, інакше людина без вибору, вибачте що цих фашистів людьми назвав, чинитиме опір до останього...
Плюс кожен полонений це якась інформація та предмет для торгів.
Принципіально нічого нового ще з часів римської імперії, правда тоді поленених ще й в рабство продавали
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10.03.2022 03:08 Відповісти
В украинской разведке допускают, что парашюты пилотов намеренно сложены неправильно, чтобы летчики, попав в плен, не раскрывали информацию.
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10.03.2022 02:10 Відповісти
крім ціеї срані і ядера ще чим шантажувати світ?
чи все інше "другої армії світу" ЗСУ за 2 тижні, перемололо?
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10.03.2022 02:15 Відповісти
Варто підготуватися захистити наших людей і від таких атак.
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10.03.2022 02:25 Відповісти
"гроші на це можуть зруйнувати наші плани на дороги і нас це турбуе"
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10.03.2022 02:33 Відповісти
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10.03.2022 04:55 Відповісти
Для того что б не было химической и ядерной атаки, нужна немедленно арестовать в Швейцарии Кабаеву, и её путина 4 детей.. кабаеву разместить с одним ребёнком в киеве, остальных 3х разместить в мариуполь, харьков, чернигов, так же у него кроме нее есть 2е дочери их в киевскую область.. тоже самое сделать с росийскими олигархами и ихними семьями, только тогда путин остановится или его остановят! Другого быстрого пути нет!!!
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10.03.2022 09:58 Відповісти
Скорее повредят емкости или трубопровод с аммиаком или другим химикатом (вряд ли намерено, но на войне "все через жопу", особенно у кацапов), что может привести к техногенной катастрофе с человеческими жертвами среди населения!
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10.03.2022 10:52 Відповісти
смерть фашистам из рашки!
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10.03.2022 13:04 Відповісти
 
 