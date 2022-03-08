США жодним чином не виступали проти передачі Польщею літаків Україні, - Псакі
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США не заперечували проти того, щоб Польща передала свої винищувачі Україні, це рішення має ухвалювати сама Варшава.
Про це заявила на брифінгу 7 березня речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Ми працюємо з Польщею над цим питанням і консультуємось із рештою наших союзників по НАТО. Це суверенне рішення Польщі. Ми жодним чином не виступали проти того, щоб Польща передала Україні літаки… Є низка складних практичних питань, у тому числі, як літаки будуть передані з Польщі в Україну, звідки вони вилетять, де приземляться. Це все дуже важливі питання", - сказала Псакі.
Вона додала, що передача американських літаків Польщі замість радянських, які Варшава може передати Україні, займе тривалий час.
На запитання про те, чи лише питання логістики є перешкодою, а не занепокоєння президента, що постачання Польщею цих літаків може загострити конфлікт з Росією, Псакі відповіла: "Тут є важливе питання, якого я трохи торкнулася, про те, звідки вони злітають і де приземляються, так? У Польщі є авіабаза, яка є авіабазою НАТО. Якщо плани, що літаки вилітають звідти, - це може бути складною обставиною", - сказала речниця.
Псакі також зазначила, що США не планують відправляти своїх військових для захисту України: "Президент Байден цього не робитиме".
"Ми продовжуємо робити все можливе, щоб надати Україні допомогу в галузі безпеки на суму 1 мільярд доларів… Ми робимо все, що на користь Сполучених Штатів, на користь наших партнерів по НАТО, щоб чинити тиск на президента Путіна, підтримати українців, які хоробро і мужньо борються", - наголосила вона.
Будь ласка, зачекайте...
А це "як вони туди потраплять" - взагалі, як тепер молодь каже, - "галіма відмазка".
Хоч би вже не смішили таким виправданням.
Кто против?
Можно было все поставить на длительное хранение ,а не резать на металлолом-а то довоевались ,что гранатомета сделать не можем и снарядов произвести .
Я уж молчу про отданные Кучмой самолеты и особенно про сотни крылатых ракет X-55-С самолетов этих нас этими же ракетами и обстреливают
Длительное хранение например советских боеприпасов к артиллерии,минометам,гранатометам-это вообще ни о чем (снаряжены они все ВВ на основе тротила или тротил гексогена и могут храниться столетиями,в отличие от натовских с добавками динитрофенолов) -меняй детонаторы и запалы только на свежие
Тоже самое касается ракет по типу Х-55( тот же томагавк по сути)-каждые 10 лет проверка,перезаправка,замена авионики,работает она на типа керосине( и то на кой нам те 2500 дальности)-и в бой
Самолеты при наличие нескольких авиаремонтных заводов тоже легко ввести в строй при наличии на хранении,а не покупать за 100 миллионов такой же древний F-16,да и вбухивать сотни миллионов на пилотов
Ценность танков,бтр,бмп ,осы,бука и всякой другой типа бронетехники -мы уже видим.
хотя и тут проще и дешевле отремонтировать готовое,модернизировать чем новое покупать,которое пожгут стугной за 20000 долларов (абрамс и леопард миллионов 15 стоит) элементарно
Просто дожились ,что гранатометного выстрела на складах не осталось,не говоря уже про более что то высокотехнологичное.
Еще и обидно что громят нас с наших же самолетов и скорее всего нашими же ракетами (калибры то уже по идее должны были кончится после сирийских и наших обстрелов)