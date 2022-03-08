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США жодним чином не виступали проти передачі Польщею літаків Україні, - Псакі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США жодним чином не виступали проти передачі Польщею літаків Україні, - Псакі

США не заперечували проти того, щоб Польща передала свої винищувачі Україні, це рішення має ухвалювати сама Варшава.

Про це заявила на брифінгу 7 березня речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Ми працюємо з Польщею над цим питанням і консультуємось із рештою наших союзників по НАТО. Це суверенне рішення Польщі. Ми жодним чином не виступали проти того, щоб Польща передала Україні літаки… Є низка складних практичних питань, у тому числі, як літаки будуть передані з Польщі в Україну, звідки вони вилетять, де приземляться. Це все дуже важливі питання", - сказала Псакі.

Вона додала, що передача американських літаків Польщі замість радянських, які Варшава може передати Україні, займе тривалий час.

На запитання про те, чи лише питання логістики є перешкодою, а не занепокоєння президента, що постачання Польщею цих літаків може загострити конфлікт з Росією, Псакі відповіла: "Тут є важливе питання, якого я трохи торкнулася, про те, звідки вони злітають і де приземляються, так? У Польщі є авіабаза, яка є авіабазою НАТО. Якщо плани, що літаки вилітають звідти, - це може бути складною обставиною", - сказала речниця.

Псакі також зазначила, що США не планують відправляти своїх військових для захисту України: "Президент Байден цього не робитиме".

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"Ми продовжуємо робити все можливе, щоб надати Україні допомогу в галузі безпеки на суму 1 мільярд доларів… Ми робимо все, що на користь Сполучених Штатів, на користь наших партнерів по НАТО, щоб чинити тиск на президента Путіна, підтримати українців, які хоробро і мужньо борються", - наголосила вона.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
Не виправдовуйтеся, а щось робіть.
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08.03.2022 10:50
+9
Нах мне нужны ваши оправдания? Вы обещали помогать Украине сохранять территориальную целостность - выполняйте!
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08.03.2022 10:55
+8
Зубозаговорювання.
А це "як вони туди потраплять" - взагалі, як тепер молодь каже, - "галіма відмазка".
Хоч би вже не смішили таким виправданням.
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08.03.2022 10:57
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Не виправдовуйтеся, а щось робіть.
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08.03.2022 10:50 Відповісти
І назвіть ті країни НАТО, які виступають проти передачі Україні літаків- українці та їх власні народи швидко вправлять мізки їх недолугій владі.
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08.03.2022 10:52 Відповісти
Угорщина
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08.03.2022 10:53 Відповісти
В Угорщыны править брателло з 90х дружбан бандюги Могилевича, через нього кацапы его и вербанули.
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08.03.2022 11:06 Відповісти
Та знімаєте рекламні банери з любої автостради, от вам і смуга, приземлення так само.
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08.03.2022 10:54 Відповісти
Для цього їх 3 роки і будували.
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08.03.2022 10:58 Відповісти
меньше шуму
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08.03.2022 10:55 Відповісти
Нах мне нужны ваши оправдания? Вы обещали помогать Украине сохранять территориальную целостность - выполняйте!
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08.03.2022 10:55 Відповісти
поляки сами зас*али
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08.03.2022 10:56 Відповісти
Наклеп.
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08.03.2022 10:58 Відповісти
в Воронеже так думают?
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08.03.2022 10:59 Відповісти
Зубозаговорювання.
А це "як вони туди потраплять" - взагалі, як тепер молодь каже, - "галіма відмазка".
Хоч би вже не смішили таким виправданням.
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08.03.2022 10:57 Відповісти
План Б давайте f35. Так чтоб вы не выглядели *********.
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08.03.2022 10:57 Відповісти
Передадут, все будет ок. Эта информационная игра для рашки. Последние дни показали что в рашке с разведкой жопа.
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08.03.2022 10:59 Відповісти
Самолеты - они по польски не разговаривают. В отличие от людей, которых не скроешь: https://twitter.com/babaikit/status/1501110973133996033
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08.03.2022 11:00 Відповісти
засрать мозги это они могут.
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08.03.2022 11:00 Відповісти
США "за", мы тоже обеими руками "за".
Кто против?
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08.03.2022 11:02 Відповісти
Спочатку стався витік інфи про винищувачі: тільки лінивий журналіст про це не писав. Далі Польща заявляє, що без погодження зі США не надаватиме літаки. Потім США відповідає, що не забороняють Польщі передати літаки Україні. Висновок один: одні длбйби розкрили військову таємницю, а інші тепер шукають відмазки, бо, схоже на те, що передавати літаки Україні вони не надто поспішають. Щоб путлєр не образився, і подивитись, скільки ще ми протримаємось під ракетними ударами рашки. А там вже буде видно.
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08.03.2022 11:10 Відповісти
Уряди США і західних країн в першу чергу повинні забезпечувати добробут своїх громадян і за потреби допомогати іншим ! Вони можливо роблять недостатньо на нашу думку , але допомога Є ! Нам самим заздалегідь потрібно було готуватись до цієї рашиської навали . Громади США і західних країн все дужче тиснуть на свої уряди і зміни будуть .
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08.03.2022 11:11 Відповісти
Після розвалу СРСР українська держава ні фізично ні фінансово не могла тримати величезну армію , також це не входило в плани керівництва , ні Кравчука ні Кучми , мало того , в державі не було коштів навіть на скорочення армії . Скорочення це не кинув зброю і пішов до дому , тому ось тут Захід вирішив допомогти . Звісно що їм не потрібна була на нашій території бувша совдепівська армія , але шановний , хто вам що винен , як з 1991 року до сьогодні пройшло 30 років , за яких тільки корупція , відкати, крадіжки з бюджету , ні суду , ні закону ! Допомагають тільки тим хто хоче і робить , а не краде при владі ! Але зараз Захід і Америка все ж таки допомагають і там рішення приймає не одна людина , а коллектив і не все що робиться можна виносити на люди ! Тако ж діє ворожа пропаганда і сіє паніку , а треба вірити і боротись , хто де може !
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08.03.2022 13:10 Відповісти
да не рассказывайте европейских басен про то ,что не было денег содержать армию и мы вам поможем разоружиться.
Можно было все поставить на длительное хранение ,а не резать на металлолом-а то довоевались ,что гранатомета сделать не можем и снарядов произвести .
Я уж молчу про отданные Кучмой самолеты и особенно про сотни крылатых ракет X-55-С самолетов этих нас этими же ракетами и обстреливают
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08.03.2022 16:57 Відповісти
Ну возьми свой новый автомобиль и поставь на хранение лет на 20 ! Я вижу ты плохо понимаешь что такое хранение и консервация техники и вооружения , плюс к этому воровство деталей моторов , оборудования и многого другого , что делали с этой техникой . Продавать вооружение , это была прерогатива той власти которая зарабатывала на этом . Ты тогда где был ? Почему не препятствовал той воровской власти продавать оружие ? А сейчас если бы да кабы , во рту выросли грибы , то я бы их съел ! Да !!! и басен европейских я не рассказываю , потому что все это было на самом деле и ни кто ни когда не думал что Россия нападет , многие и сейчас не верят , поверили только когда снаряд российский в квартиру прилетел !
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08.03.2022 18:53 Відповісти
уважаемый рассказывайте ещё раз эти басни кому другому.
Длительное хранение например советских боеприпасов к артиллерии,минометам,гранатометам-это вообще ни о чем (снаряжены они все ВВ на основе тротила или тротил гексогена и могут храниться столетиями,в отличие от натовских с добавками динитрофенолов) -меняй детонаторы и запалы только на свежие
Тоже самое касается ракет по типу Х-55( тот же томагавк по сути)-каждые 10 лет проверка,перезаправка,замена авионики,работает она на типа керосине( и то на кой нам те 2500 дальности)-и в бой
Самолеты при наличие нескольких авиаремонтных заводов тоже легко ввести в строй при наличии на хранении,а не покупать за 100 миллионов такой же древний F-16,да и вбухивать сотни миллионов на пилотов
Ценность танков,бтр,бмп ,осы,бука и всякой другой типа бронетехники -мы уже видим.
хотя и тут проще и дешевле отремонтировать готовое,модернизировать чем новое покупать,которое пожгут стугной за 20000 долларов (абрамс и леопард миллионов 15 стоит) элементарно
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08.03.2022 19:10 Відповісти
Я не пойму какие ко мне претензии ? Если вам кажется ,что какая то западная страна плохо помогает то я на это не влияю , это международная политика , а что то хранить на складах 30 лет в государстве с высоким уровнем коррупции и воровства , короче , оно бы все равно не долежало , жаль , только , что не посадили ни кого из тех кто воровал !
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08.03.2022 19:24 Відповісти
я не в претензии ни к Вам ,ни к Европе -но просто глубинные причины разоружения и деиндустриализации Украины к сожалению не такие как они декларируют.
Просто дожились ,что гранатометного выстрела на складах не осталось,не говоря уже про более что то высокотехнологичное.
Еще и обидно что громят нас с наших же самолетов и скорее всего нашими же ракетами (калибры то уже по идее должны были кончится после сирийских и наших обстрелов)
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08.03.2022 19:37 Відповісти
Досить панікувати. Україні допомогають і йде величезна міжнародна робота. Ставка зараз дуже величезна - це зруйнування Мордору з його ******.
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08.03.2022 11:18 Відповісти
Елементарно перегнати через Молдову. Вона не член НАТО. Відстикувати крила, та вертикальне опірення у фуру влізе. На заході України купа злітних смуг (3-го класу). Там ще не всі капоніри розпи..дили. По одному - два літаки можно перевезти на добу.
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08.03.2022 11:24 Відповісти
Так компенсируйте Польше своими, а не пи.дите и жмитесь, у вас их как грязи
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08.03.2022 11:36 Відповісти
миг-29 может взлететь с любого фактически колхозного аэродрома,причем тут авиабаза нато-он же не с территории польши будет воевать
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08.03.2022 16:59 Відповісти
Поляки ,коли від страху поміняли треті майтки ,колли побачили шалений спротив українців фашистській підірації, стали трохи прагматичніш.іА цо курва я з тего беннджє мяв, а ні зємі а нє гужіка...Так ***** кинули Україну союзника Петлюру і центральну Раду Дай мнє самольоти F16, а я втеди оддам то со мнє в огулє тераз нє потшебне.Між жидами і меркальними ляхами різниці нема.Поняли, що на чужій біді можна на халяву дістати "кашьори "від союшнікув USA, цошь такєго, цо ші пшида в оброннє паншьтва.Але курви забули!!!! ляже Україна і вам суки наступні!!! що історія вже не раз доказала.Скупий нє глупий.
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09.03.2022 15:57 Відповісти
 
 