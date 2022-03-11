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Байден (2383) доллар (1572) Россия (91262) санкции (10616) США (23185)

Байден подписал указ, запрещающий поставки долларовых банкнот в РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Байден подписал указ, запрещающий поставки долларовых банкнот в РФ

Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий продажу или поставку любым другим способом долларовых банкнот в Россию.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

В частности, указ запрещает "экспорт, реэкспорт, продажу или снабжение прямым или опосредованным путем из Соединенных Штатов или американскими физическими лицами, где бы они ни находились, долларовых банкнот руководству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации".

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Топ комментарии
+23
На росийском рынке ценных бумаг с большим отрывом лидирует туалетная бумага.
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11.03.2022 19:15
+22
какие ксероксы? Забудь! Песок, гусиные перья и чернила!
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11.03.2022 19:13
+15
Нам еще повезло, что Президент США Байден, а не Трамп. Хоть и не хочет закрыть небо, но помощь сильная. Спасибо.
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11.03.2022 19:14
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то нічого...кацапи на ксероксах нароблять.
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11.03.2022 19:10 Ответить
какие ксероксы? Забудь! Песок, гусиные перья и чернила!
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11.03.2022 19:13 Ответить
откуда такой богатый выбор? береста и обкусанная до остроты лезвия деревянная же палочка.
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11.03.2022 19:18 Ответить
Ви як маленькі. Анал, орал за тарілку баланди... Як то кажуть - йогурт на нічь й спати.
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11.03.2022 19:28 Ответить
Які ксерокси?! Вони скоро повернуться на пальми
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11.03.2022 19:13 Ответить
работенка Учпедгизу подвалила - американские рубли печатать
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11.03.2022 19:42 Ответить
нахрена кацапам доллары? бересты да бояры им с головой =)
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11.03.2022 19:10 Ответить
летом жопу будут подтирать лопухом, а для зимы у них китайская майка есть =)
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11.03.2022 19:12 Ответить
тем более что лопух зелёного цвета, похож на доллар.
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11.03.2022 19:18 Ответить
)) а летом майку вывернут, для стирки методом ошелушения, и можно входить в следующую зиму.
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11.03.2022 19:28 Ответить
у них есть березовая кора
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11.03.2022 19:12 Ответить
Скоро в кацапстане зеленые сами печатать начнут,для внутреннего потребления
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11.03.2022 19:12 Ответить
печатать на чем? Разве что от руки рисовать=)
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11.03.2022 19:14 Ответить
Ви недооцінюєте тульского "лєвшу"😠
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11.03.2022 19:18 Ответить
-Какая разница между рублём и долларом?
-Один доллар
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11.03.2022 19:13 Ответить
"Афігєть"! Касаби, міняйте срублі на тугрики, тугрики на юані а потім юані на вічнозелені😠
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11.03.2022 19:21 Ответить
Нам еще повезло, что Президент США Байден, а не Трамп. Хоть и не хочет закрыть небо, но помощь сильная. Спасибо.
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11.03.2022 19:14 Ответить
я б им еще и канал поставки зеленой краски перекрыл!
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11.03.2022 19:14 Ответить
А они что, сами их напечатать не смогут?
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11.03.2022 19:14 Ответить
На росийском рынке ценных бумаг с большим отрывом лидирует туалетная бумага.
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11.03.2022 19:15 Ответить
Хозяйственное мыло, веревка и вазелин.
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11.03.2022 19:17 Ответить
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11.03.2022 19:41 Ответить
Еще б евро.
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11.03.2022 19:16 Ответить
Евро уже...дней десять как..
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11.03.2022 19:16 Ответить
Евро уже как неделю)
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11.03.2022 19:19 Ответить
А те что есть у населения РФерии , Пухутин заберет как агитационные листовки "враждебного американского империализма", что бы избежать превращения глубинного народа в геев...
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11.03.2022 19:16 Ответить
Скоро статью в рашке введут за валютные операции.
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11.03.2022 19:17 Ответить
Ответный ход *****....высшая мера за доллар...как при совке..
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11.03.2022 19:17 Ответить
Думаешь это шутка, - вовсе нет)
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11.03.2022 20:56 Ответить
Німеція фурами привезе (( он через всю Польщу " гуманітарні колони " з кацапів стоять , поляки матюжать і кацапню і німців за їхню продажність ((
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11.03.2022 19:18 Ответить
плешивый косплеит поздний совок. В "известиях" печатали курс 1 доллар = 60 коп. =)
В реале меняли 1 доллар к 20 деревянным =)
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11.03.2022 19:23 Ответить
в 80-м стоил 67 коп. а меняли в реале, если не изменяет память - 1-н к 4-ем
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11.03.2022 19:42 Ответить
А фальшивые им пропечатайте.
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11.03.2022 19:25 Ответить
перестарались парашники с крымчанскими просьбами. камни с неба, подобранные со вкусом, изобильно сыплющиеся , как из ящика пандоры, дают камнепаду все шансы вернуть парашу в каменный век ))
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11.03.2022 19:26 Ответить
Подумаєш...Самі надрукуємо. Чи й не проблема
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11.03.2022 19:29 Ответить
Они теперь биржу никогда не откроют! СРУБЛЬ АМИНЬ!
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11.03.2022 19:30 Ответить
есть форекс. сегодня срубль там стоил 129,083.
с интересом жду торгов в понедельник
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11.03.2022 19:37 Ответить
описАлся, млять . конечно же доллар стоил 129,083 срубля
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11.03.2022 20:05 Ответить
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11.03.2022 19:32 Ответить
вот и сбылась мечта скреПОНОСов - дедолларизация
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11.03.2022 19:35 Ответить
Кто шарит,,,а шо это даёт?
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11.03.2022 19:35 Ответить
Кажуть Байден заблокував передачу літаків .
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11.03.2022 19:45 Ответить
Так кацапська пропаганда як завжди працює вправно, і українські ідіоти копіпастери їй як завжди допомагають.
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11.03.2022 20:37 Ответить
пусть теперь попробуют свой сраный рубль кому то подсунуть!
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11.03.2022 21:02 Ответить
 
 