Байден подписал указ, запрещающий поставки долларовых банкнот в РФ
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Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий продажу или поставку любым другим способом долларовых банкнот в Россию.
Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает Цензор.НЕТ.
В частности, указ запрещает "экспорт, реэкспорт, продажу или снабжение прямым или опосредованным путем из Соединенных Штатов или американскими физическими лицами, где бы они ни находились, долларовых банкнот руководству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации".
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+23 Андрей Андреев 7a92f970
показать весь комментарий11.03.2022 19:15
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-Один доллар
В реале меняли 1 доллар к 20 деревянным =)
с интересом жду торгов в понедельник