Байден підписав указ, який забороняє постачання доларових банкнот до РФ
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Президент США Джо Байден підписав указ, який забороняє продаж або постачання в будь-який інший спосіб доларових банкнот до Росії.
Про це йдеться у заяві Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, указ забороняє "експорт, реекспорт, продаж або постачання прямим або опосередкованим шляхом зі Сполучених Штатів або американськими фізичними особами, хоч би де вони перебували, доларових банкнот керівництву Російської Федерації або будь-якій особі, яка перебуває в Російській Федерації.
Топ коментарі
+23 Андрей Андреев 7a92f970
показати весь коментар11.03.2022 19:15
+22 Rhodesian
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+15 Roman Kol
показати весь коментар11.03.2022 19:14
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-Один доллар
В реале меняли 1 доллар к 20 деревянным =)
с интересом жду торгов в понедельник