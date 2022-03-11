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Байден підписав указ, який забороняє постачання доларових банкнот до РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Байден підписав указ, який забороняє постачання доларових банкнот до РФ

Президент США Джо Байден підписав указ, який забороняє продаж або постачання в будь-який інший спосіб доларових банкнот до Росії.

Про це йдеться у заяві Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, указ забороняє "експорт, реекспорт, продаж або постачання прямим або опосередкованим шляхом зі Сполучених Штатів або американськими фізичними особами, хоч би де вони перебували, доларових банкнот керівництву Російської Федерації або будь-якій особі, яка перебуває в Російській Федерації.

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Топ коментарі
+23
На росийском рынке ценных бумаг с большим отрывом лидирует туалетная бумага.
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11.03.2022 19:15
+22
какие ксероксы? Забудь! Песок, гусиные перья и чернила!
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11.03.2022 19:13
+15
Нам еще повезло, что Президент США Байден, а не Трамп. Хоть и не хочет закрыть небо, но помощь сильная. Спасибо.
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11.03.2022 19:14
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то нічого...кацапи на ксероксах нароблять.
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11.03.2022 19:10 Відповісти
какие ксероксы? Забудь! Песок, гусиные перья и чернила!
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11.03.2022 19:13 Відповісти
откуда такой богатый выбор? береста и обкусанная до остроты лезвия деревянная же палочка.
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11.03.2022 19:18 Відповісти
Ви як маленькі. Анал, орал за тарілку баланди... Як то кажуть - йогурт на нічь й спати.
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11.03.2022 19:28 Відповісти
Які ксерокси?! Вони скоро повернуться на пальми
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11.03.2022 19:13 Відповісти
работенка Учпедгизу подвалила - американские рубли печатать
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11.03.2022 19:42 Відповісти
нахрена кацапам доллары? бересты да бояры им с головой =)
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11.03.2022 19:10 Відповісти
летом жопу будут подтирать лопухом, а для зимы у них китайская майка есть =)
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11.03.2022 19:12 Відповісти
тем более что лопух зелёного цвета, похож на доллар.
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11.03.2022 19:18 Відповісти
)) а летом майку вывернут, для стирки методом ошелушения, и можно входить в следующую зиму.
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11.03.2022 19:28 Відповісти
у них есть березовая кора
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11.03.2022 19:12 Відповісти
Скоро в кацапстане зеленые сами печатать начнут,для внутреннего потребления
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11.03.2022 19:12 Відповісти
печатать на чем? Разве что от руки рисовать=)
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11.03.2022 19:14 Відповісти
Ви недооцінюєте тульского "лєвшу"😠
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11.03.2022 19:18 Відповісти
-Какая разница между рублём и долларом?
-Один доллар
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11.03.2022 19:13 Відповісти
"Афігєть"! Касаби, міняйте срублі на тугрики, тугрики на юані а потім юані на вічнозелені😠
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11.03.2022 19:21 Відповісти
Нам еще повезло, что Президент США Байден, а не Трамп. Хоть и не хочет закрыть небо, но помощь сильная. Спасибо.
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11.03.2022 19:14 Відповісти
я б им еще и канал поставки зеленой краски перекрыл!
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11.03.2022 19:14 Відповісти
А они что, сами их напечатать не смогут?
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11.03.2022 19:14 Відповісти
На росийском рынке ценных бумаг с большим отрывом лидирует туалетная бумага.
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11.03.2022 19:15 Відповісти
Хозяйственное мыло, веревка и вазелин.
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11.03.2022 19:17 Відповісти
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11.03.2022 19:41 Відповісти
Еще б евро.
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11.03.2022 19:16 Відповісти
Евро уже...дней десять как..
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11.03.2022 19:16 Відповісти
Евро уже как неделю)
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11.03.2022 19:19 Відповісти
А те что есть у населения РФерии , Пухутин заберет как агитационные листовки "враждебного американского империализма", что бы избежать превращения глубинного народа в геев...
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11.03.2022 19:16 Відповісти
Скоро статью в рашке введут за валютные операции.
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11.03.2022 19:17 Відповісти
Ответный ход *****....высшая мера за доллар...как при совке..
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11.03.2022 19:17 Відповісти
Думаешь это шутка, - вовсе нет)
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11.03.2022 20:56 Відповісти
Німеція фурами привезе (( он через всю Польщу " гуманітарні колони " з кацапів стоять , поляки матюжать і кацапню і німців за їхню продажність ((
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11.03.2022 19:18 Відповісти
плешивый косплеит поздний совок. В "известиях" печатали курс 1 доллар = 60 коп. =)
В реале меняли 1 доллар к 20 деревянным =)
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11.03.2022 19:23 Відповісти
в 80-м стоил 67 коп. а меняли в реале, если не изменяет память - 1-н к 4-ем
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11.03.2022 19:42 Відповісти
А фальшивые им пропечатайте.
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11.03.2022 19:25 Відповісти
перестарались парашники с крымчанскими просьбами. камни с неба, подобранные со вкусом, изобильно сыплющиеся , как из ящика пандоры, дают камнепаду все шансы вернуть парашу в каменный век ))
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11.03.2022 19:26 Відповісти
Подумаєш...Самі надрукуємо. Чи й не проблема
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11.03.2022 19:29 Відповісти
Они теперь биржу никогда не откроют! СРУБЛЬ АМИНЬ!
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11.03.2022 19:30 Відповісти
есть форекс. сегодня срубль там стоил 129,083.
с интересом жду торгов в понедельник
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11.03.2022 19:37 Відповісти
описАлся, млять . конечно же доллар стоил 129,083 срубля
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11.03.2022 20:05 Відповісти
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11.03.2022 19:32 Відповісти
вот и сбылась мечта скреПОНОСов - дедолларизация
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11.03.2022 19:35 Відповісти
Кто шарит,,,а шо это даёт?
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11.03.2022 19:35 Відповісти
Кажуть Байден заблокував передачу літаків .
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11.03.2022 19:45 Відповісти
Так кацапська пропаганда як завжди працює вправно, і українські ідіоти копіпастери їй як завжди допомагають.
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11.03.2022 20:37 Відповісти
пусть теперь попробуют свой сраный рубль кому то подсунуть!
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11.03.2022 21:02 Відповісти
 
 